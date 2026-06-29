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Выпуск инсталлятора Archinstall 4.4, применяемого в дистрибутиве Arch Linux

29.06.2026 09:10 (MSK)

Опубликован выпуск инсталлятора Archinstall 4.4, который с 2021 года в качестве опции входит в состав установочных iso-образов Arch Linux. Archinstall работает в консольном режиме и может использоваться вместо предлагаемого по умолчанию ручного режима установки дистрибутива. Код Archinstall написан на языке Python и распространяется под лицензией GPLv3.

Archinstall предоставляет диалоговый (guided) и автоматизированный режимы работы. В автоматизированном режиме имеется возможность использования скриптов для развёртывания типовых конфигураций. Инсталлятор также поддерживает профили установки, например, профиль "desktop" для выбора рабочего стола (KDE, GNOME, Awesome) и установки необходимых для его работы пакетов, или профили "webserver" и "database" для выбора и установки начинки web-серверов и СУБД. Шесть лет назад была предпринята попытка создания варианта Archinstall с графическим интерфейсом установки, но она не получила развития.

В новой версии:

  • Обеспечено автоматическое выставление консольного шрифта в зависимости от выбранного языка. В меню "Locales" добавлена опция для ручного выбора шрифта.
  • Добавлен запрос финального подтверждения перед началом установки с выводом сводной информации о выбранных параметрах.
  • Реализована опциональная возможность цветовой индикации готовности к установке: красным выделяются ошибки с загрузчиком и проблемы с конфигурацией, жёлтым - предупреждения, не блокирующие установку, а зелёным метка о готовности к установке.
  • Добавлена команда share-log для загрузки лога install.log в сервис paste.rs. Перед выполнением операции выводится запрос подтверждения с показом содержимого лога для того чтобы пользователь мог оценить то, что собирается отправить.
  • Добавлена опция для использования только пакета IWD для организации подключения к Wi-Fi, без установки NetworkManager и связанных с ним зависимостей. Позволяет создавать минималистичные конфигурации на базе seatd.
  • Для создания тестовых системных образов задействован инструментарий mkosi, который по сравнению с mkarchiso работает быстрее и генерирует образы меньшего размера.
  • Предоставлены настройки для включения показа загрузочной заставки Plymouth и выбора для неё темы оформления.
  • Добавлен профиль для установки пользовательского окружения на базе композитного сервера Niri и оболочки Dank Material Shell.


  1. Главная ссылка к новости (https://github.com/archlinux/a...)
  2. OpenNews: Arch Linux отключил регистрацию новых учётных записей в AUR
  3. OpenNews: В Arch Linux обеспечена воспроизводимая сборка образов контейнеров
  4. OpenNews: Выпуск инсталлятора Archinstall 4.0, применяемого в дистрибутиве Arch Linux
  5. OpenNews: Атакующие скомпрометировали 1577 пакетов в репозитории AUR
Лицензия: CC BY 3.0
Короткая ссылка: https://opennet.ru/65796-archinstall
Ключевые слова: archinstall, archlinux, install
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно


Обсуждение (15) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.5, q (ok), 09:43, 29/06/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –6 +/
    Напоминаю, что настоящая причина, по которой в арче не было инсталлятора -- разрабы неосилили его запилить. То есть пытались, но нишмагли. Долго пытались. То есть никакого илитаризма -- обычная некомпетентность.
     
     
  • 2.7, Anonim (??), 09:53, 29/06/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Ненужность! Арч с гуями это Арчбанг (а также Бомжара, Каось, Эндевер и десяток других)
     
     
  • 3.22, Аноним (22), 11:35, 29/06/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    В КаОС только Пакман напоминает о Рачике.
     
  • 2.10, Аноним (10), 10:19, 29/06/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Напоминаю, что настоящая причина, по которой в арче не было инсталлятора --
    > разрабы неосилили его запилить. То есть пытались, но нишмагли. Долго пытались.
    > То есть никакого илитаризма -- обычная некомпетентность.

    Да-да, особенно школьный проект [почти в буквальном смысле школьный] Arco Linux, разрабатываемый с целью обучения линуксам шмагли, а труъ арчеводы нет!

    Да, вообще куча васянских форков на базе Арча уже давно имели Calamares тот же. А вот в стане арчеводов были разговоры, что, дескать, а зачем нам инсталятор, к нам же несиляторы понабегут, а нам нужны опытные юзеры?! Вот как-то так.

     
  • 2.12, Аноним (12), 10:25, 29/06/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >нишмагли

    Но ты то, смог.

     
  • 2.15, Аноним (15), 10:38, 29/06/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –2 +/
    Стесняюсь спросить, а что там надо было осилить? в rhel-base, в слаке, в других не проверял, но подозреваю что тоже, пакетному менеджеру указывается корневая директория, он просто копирует туда файлы из пакетов базовой ос, а потом chroot и можно скрипты выполнять postinstall, что там у арча безпонятия, но инсталятор это 1 команда с длинным списком пакетов. Интерактива добавить, на tui осилит даж школьник.
     
  • 2.16, СисадминА (?), 10:53, 29/06/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    В комьюнити арча 4 мантейнера, лично со всеми знаком. Двое выпивают постоянно, третий торчит, а последнему 13 лет. И понятно дело что инсталлятор попросту некому делать.
     
     
  • 3.17, Аноним (17), 10:57, 29/06/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Инфа 100%
     
  • 3.20, Аноним (20), 11:25, 29/06/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >В комьюнити арча 4 мантейнера, лично со всеми знаком. Двое выпивают постоянно, третий торчит, а последнему 13 лет. И понятно дело что инсталлятор попросту некому делать.

    Реально что ли? Интересно как с такой поддержкой арч ещё не загнулся. Хотя если школьник, то это не значит что он плох в сопровождении. Некоторые парни довольно следующие в этом, один так вообще протащил свою сборку на unity в официальные, хотя начал ее сопровождать тоже довольно рано. Ну и выпивохи тоже не приговор, они не не две-три недели в запоях?!

     
  • 3.24, KALIBR10 (ok), 12:00, 29/06/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Их раньше пятеро было, но пятый я так понял до торчался. Тоже с ними общался как-то. А школьник тот, ему кстати щас 15 лет по сути тянет весь проект. Переживаю за него если не вывезет психика то может повторить судьбу коллег.
     

  • 1.13, Жироватт (ok), 10:28, 29/06/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Попробовать бы? На ноуте развернуть рач через инсталлятор.
    Не понимаю этого воя про Ылитность. Рач всегда был про ванильный софт с коротким циклом обновления в репах и про r/unixporn.
     

  • 1.19, Аноним (19), 11:17, 29/06/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +2 +/
    Основна претензия к арчу - не отсутствие инсталлятора, а наличие такого софта в aur, который в нормальный дистрибутивах в основных, поддерживаемым разрабами репах. ИМХО.
     
     
  • 2.23, Аноним (23), 11:58, 29/06/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Вот да, этот факт раздражает сильно. Насчет "нормальных" дистров, на моем среднестатистическом железе один и тот же набор софта на убунту-федорах заметно тормозит, на арче никаких вопросов не вызывает. Магия.
     

  • 1.21, test (??), 11:34, 29/06/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    А почему его называют инсталятор? Попробуй поставь АРЧ с 800 МБ исо без инета. Это вообще то НЕТ-ИНСТАЛЯТОР.

    Эта штука в послезавтра iso попадет?

     

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