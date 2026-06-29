Выпуск инсталлятора Archinstall 4.4, применяемого в дистрибутиве Arch Linux

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|1.5, q (ok), 09:43, 29/06/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–6 +/–
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Напоминаю, что настоящая причина, по которой в арче не было инсталлятора -- разрабы неосилили его запилить. То есть пытались, но нишмагли. Долго пытались. То есть никакого илитаризма -- обычная некомпетентность.
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|2.7, Anonim (??), 09:53, 29/06/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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Ненужность! Арч с гуями это Арчбанг (а также Бомжара, Каось, Эндевер и десяток других)
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|2.10, Аноним (10), 10:19, 29/06/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> Напоминаю, что настоящая причина, по которой в арче не было инсталлятора --
> разрабы неосилили его запилить. То есть пытались, но нишмагли. Долго пытались.
> То есть никакого илитаризма -- обычная некомпетентность.
Да-да, особенно школьный проект [почти в буквальном смысле школьный] Arco Linux, разрабатываемый с целью обучения линуксам шмагли, а труъ арчеводы нет!
Да, вообще куча васянских форков на базе Арча уже давно имели Calamares тот же. А вот в стане арчеводов были разговоры, что, дескать, а зачем нам инсталятор, к нам же несиляторы понабегут, а нам нужны опытные юзеры?! Вот как-то так.
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|2.15, Аноним (15), 10:38, 29/06/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–2 +/–
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Стесняюсь спросить, а что там надо было осилить? в rhel-base, в слаке, в других не проверял, но подозреваю что тоже, пакетному менеджеру указывается корневая директория, он просто копирует туда файлы из пакетов базовой ос, а потом chroot и можно скрипты выполнять postinstall, что там у арча безпонятия, но инсталятор это 1 команда с длинным списком пакетов. Интерактива добавить, на tui осилит даж школьник.
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|2.16, СисадминА (?), 10:53, 29/06/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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В комьюнити арча 4 мантейнера, лично со всеми знаком. Двое выпивают постоянно, третий торчит, а последнему 13 лет. И понятно дело что инсталлятор попросту некому делать.
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|3.20, Аноним (20), 11:25, 29/06/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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>В комьюнити арча 4 мантейнера, лично со всеми знаком. Двое выпивают постоянно, третий торчит, а последнему 13 лет. И понятно дело что инсталлятор попросту некому делать.
Реально что ли? Интересно как с такой поддержкой арч ещё не загнулся. Хотя если школьник, то это не значит что он плох в сопровождении. Некоторые парни довольно следующие в этом, один так вообще протащил свою сборку на unity в официальные, хотя начал ее сопровождать тоже довольно рано. Ну и выпивохи тоже не приговор, они не не две-три недели в запоях?!
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|3.24, KALIBR10 (ok), 12:00, 29/06/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Их раньше пятеро было, но пятый я так понял до торчался. Тоже с ними общался как-то. А школьник тот, ему кстати щас 15 лет по сути тянет весь проект. Переживаю за него если не вывезет психика то может повторить судьбу коллег.
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|1.13, Жироватт (ok), 10:28, 29/06/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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Попробовать бы? На ноуте развернуть рач через инсталлятор.
Не понимаю этого воя про Ылитность. Рач всегда был про ванильный софт с коротким циклом обновления в репах и про r/unixporn.
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|1.19, Аноним (19), 11:17, 29/06/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+2 +/–
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Основна претензия к арчу - не отсутствие инсталлятора, а наличие такого софта в aur, который в нормальный дистрибутивах в основных, поддерживаемым разрабами репах. ИМХО.
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|2.23, Аноним (23), 11:58, 29/06/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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Вот да, этот факт раздражает сильно. Насчет "нормальных" дистров, на моем среднестатистическом железе один и тот же набор софта на убунту-федорах заметно тормозит, на арче никаких вопросов не вызывает. Магия.
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|1.21, test (??), 11:34, 29/06/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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А почему его называют инсталятор? Попробуй поставь АРЧ с 800 МБ исо без инета. Это вообще то НЕТ-ИНСТАЛЯТОР.
Эта штука в послезавтра iso попадет?
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