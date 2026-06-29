Выпуск инсталлятора Archinstall 4.4, применяемого в дистрибутиве Arch Linux

2.7 , Anonim ( ?? ), 09:53, 29/06/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить] –1 + / – Ненужность! Арч с гуями это Арчбанг (а также Бомжара, Каось, Эндевер и десяток других)

3.22 , Аноним ( 22 ), 11:35, 29/06/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – В КаОС только Пакман напоминает о Рачике.

2.10 , Аноним ( 10 ), 10:19, 29/06/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – > Напоминаю, что настоящая причина, по которой в арче не было инсталлятора --

> разрабы неосилили его запилить. То есть пытались, но нишмагли. Долго пытались.

> То есть никакого илитаризма -- обычная некомпетентность. Да-да, особенно школьный проект [почти в буквальном смысле школьный] Arco Linux, разрабатываемый с целью обучения линуксам шмагли, а труъ арчеводы нет! Да, вообще куча васянских форков на базе Арча уже давно имели Calamares тот же. А вот в стане арчеводов были разговоры, что, дескать, а зачем нам инсталятор, к нам же несиляторы понабегут, а нам нужны опытные юзеры?! Вот как-то так. 2.12 , Аноним ( 12 ), 10:25, 29/06/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – >нишмагли Но ты то, смог.

2.15 , Аноним ( 15 ), 10:38, 29/06/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить] –2 + / – Стесняюсь спросить, а что там надо было осилить? в rhel-base, в слаке, в других не проверял, но подозреваю что тоже, пакетному менеджеру указывается корневая директория, он просто копирует туда файлы из пакетов базовой ос, а потом chroot и можно скрипты выполнять postinstall, что там у арча безпонятия, но инсталятор это 1 команда с длинным списком пакетов. Интерактива добавить, на tui осилит даж школьник.

2.16 , СисадминА ( ? ), 10:53, 29/06/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – В комьюнити арча 4 мантейнера, лично со всеми знаком. Двое выпивают постоянно, третий торчит, а последнему 13 лет. И понятно дело что инсталлятор попросту некому делать.

3.17 , Аноним ( 17 ), 10:57, 29/06/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить] +1 + / – Инфа 100%

3.20 , Аноним ( 20 ), 11:25, 29/06/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – >В комьюнити арча 4 мантейнера, лично со всеми знаком. Двое выпивают постоянно, третий торчит, а последнему 13 лет. И понятно дело что инсталлятор попросту некому делать. Реально что ли? Интересно как с такой поддержкой арч ещё не загнулся. Хотя если школьник, то это не значит что он плох в сопровождении. Некоторые парни довольно следующие в этом, один так вообще протащил свою сборку на unity в официальные, хотя начал ее сопровождать тоже довольно рано. Ну и выпивохи тоже не приговор, они не не две-три недели в запоях?!

3.24 , KALIBR10 ( ok ), 12:00, 29/06/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Их раньше пятеро было, но пятый я так понял до торчался. Тоже с ними общался как-то. А школьник тот, ему кстати щас 15 лет по сути тянет весь проект. Переживаю за него если не вывезет психика то может повторить судьбу коллег.

