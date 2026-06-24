Открыт код игры Arma: Cold War Assault Remastered

|
|
|
|2.4, KHD13 (ok), 21:27, 24/06/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
Расскажи пользователям Steam Deck и Steam Mashine, как они страдают без игр, да и я бы хотел послушать...
|
|
|
|3.6, HW (?), 21:52, 24/06/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
|
Нативных игр под линукс практически нет, на паровых машинах они запускаются через эмулятор.
|
|
|
|4.7, Аноним (7), 22:02, 24/06/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
|
Угу, Линус графику не осилил, не царское это дело, и с тех пор так и тянется.
|
|4.8, yurikoles (ok), 22:27, 24/06/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
Steam использует Proton, который основан на Wine, а название последнего расшифровывается как «Wine Is Not an Emulator».
|
|4.9, Аноним (9), 22:32, 24/06/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
Минусы будут? Нативный версии по моему опыту работают хуже, чем через proton. Тот же Kerbal Space Program, например.
|
|
|
|5.17, HW (?), 23:10, 24/06/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
Ну, а это уже говорит о качестве линукса, как десктопной операционной системы. Ты прав, и дело это касается не только игр - нативные опенсорсные программы в линуксе работают гораздо хуже, чем виндовые версии в Wine.
|
|2.12, Аноним (12), 22:54, 24/06/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
Линукс игры ограничатся Tux racer и Team Fortress 2. С развитием Proton на SteamOS не осталось ни одного повода даже задумываться о нативной сборке под Линукс. И я ещё раз повторяю это с точки зрения разработчика игр. Разработчику игр нет нет причин даже задумываться на эту тему. Нет рынка, нет аудитории которая бы заплатила бы за версию игры на линукс, если есть Proton.
|
|
|
|3.14, Аноним (1), 22:57, 24/06/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
Разработчики -- мудни, это не секрет. Движки кросс-платформенные, часто это нажать кнопку "опубликовать". Потом приходится васянам портировать.
|
|
|
|2.15, Аноним (12), 22:57, 24/06/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
У Армы и у Контры разные авторы. Сабж выложили не из-за альтруистических побуждений, а чтобы наивный пипл делал моды стимулируя продажи игры в Стим. Сервер Контры уже давно отреверсили, вот только зачем он нужен анонимному эксперту не понятно, т.к. моддинг Контры мертв.
|
|
|
|3.18, HW (?), 23:17, 24/06/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
>моддинг Контры мертв
Да и серверов нормальных практически не осталось.
|