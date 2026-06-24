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Открыт код игры Arma: Cold War Assault Remastered

24.06.2026 20:42 (MSK)

Компания Bohemia Interactive открыла под лицензией GPLv3 исходный код тактического шутера "Arma: Cold War Assault Remastered" и используемого в нём игрового движка Poseidon. Вместе с кодом игры опубликованы сетевой сервер, сетевые сервисы для авторов модов и редактор миссий. Для разработки модов предлагается использовать язык SQS. Игра была опубликована в 2001 году, после чего переиздана в Steam в 2011 году. Опубликованный код модернизирован для поддержки стандарта C++20 и переведён на сборку с использованием CMake и Clang. Помимо Windows добавлена поддержка платформы Linux. Для рендеринга графики используется OpenGL 3.3.

Игровые ресурсы, включая модели, текстуры, звуки и миссии, опубликованы отдельно под лицензией APL-SA (Arma Public License Share Alike), допускающей использование и распространение в некоммерческих целях. Игровые данные можно извлечь из бесплатной демо-версии, поставляемой через Steam. Демо-версия поставляется для Windows и Linux, и представляет собой готовую сборку на основе опубликованного кода.



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Лицензия: CC BY 3.0
Короткая ссылка: https://opennet.ru/65758-game
Ключевые слова: game
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Обсуждение (20) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, Аноним (1), 21:18, 24/06/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Наконец игр на линукс завезли. Могли бы и 2 открыть, конечно.
     
     
  • 2.4, KHD13 (ok), 21:27, 24/06/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Расскажи пользователям Steam Deck и Steam Mashine, как они страдают без игр, да и я бы хотел послушать...
     
     
  • 3.6, HW (?), 21:52, 24/06/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Нативных игр под линукс практически нет, на паровых машинах они запускаются через эмулятор.
     
     
  • 4.7, Аноним (7), 22:02, 24/06/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Угу, Линус графику не осилил, не царское это дело, и с тех пор так и тянется.
     
  • 4.8, yurikoles (ok), 22:27, 24/06/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Steam использует Proton, который основан на Wine, а название последнего расшифровывается как «Wine Is Not an Emulator».
     
     
  • 5.11, m14u (?), 22:49, 24/06/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    WIndows Native Environment
     
  • 5.16, HW (?), 23:07, 24/06/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Да ладно!? А народ-то и не знает!
     
  • 4.9, Аноним (9), 22:32, 24/06/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Минусы будут? Нативный версии по моему опыту работают хуже, чем через proton. Тот же Kerbal Space Program, например.
     
     
  • 5.17, HW (?), 23:10, 24/06/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ну, а это уже говорит о качестве линукса, как десктопной операционной системы. Ты прав, и дело это касается не только игр - нативные опенсорсные программы в линуксе работают гораздо хуже, чем виндовые версии в Wine.
     
     
  • 6.19, Аноним (19), 23:26, 24/06/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Сравниваем теплое с мягким, толстовато.
     
  • 2.12, Аноним (12), 22:54, 24/06/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Линукс игры ограничатся Tux racer и Team Fortress 2. С развитием Proton на SteamOS не осталось ни одного повода даже задумываться о нативной сборке под Линукс. И я ещё раз повторяю это с точки зрения разработчика игр. Разработчику игр нет нет причин даже задумываться на эту тему. Нет рынка, нет аудитории которая бы заплатила бы за версию игры на линукс, если есть Proton.  
     
     
  • 3.14, Аноним (1), 22:57, 24/06/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Разработчики -- мудни, это не секрет. Движки кросс-платформенные, часто это нажать кнопку "опубликовать". Потом приходится васянам портировать.
     
  • 2.20, Джон Титор (ok), 23:35, 24/06/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А лучше сразу третью. Arma 3 Reforger.
     

  • 1.3, Аноним (3), 21:21, 24/06/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Вот это новость!
     
  • 1.5, Аноним (5), 21:31, 24/06/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Там ещё «Дальнобойщики 2» в стим выложили:
    https://store.steampowered.com/app/4487840/Dalnobojshhiki_2/
     
     
  • 2.13, Аноним (12), 22:55, 24/06/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    И как это относится к тематике сайта?
     
  • 2.21, Джон Титор (ok), 23:36, 24/06/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Тоже хорошая игра, а где исходный код?
     

  • 1.10, Аноним (10), 22:48, 24/06/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    дали бы cs 1.6 вот этот было б ух... а так пчих... тю
     
     
  • 2.15, Аноним (12), 22:57, 24/06/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    У Армы и у Контры разные авторы. Сабж выложили не из-за альтруистических побуждений, а чтобы наивный пипл делал моды стимулируя продажи игры в Стим. Сервер Контры уже давно отреверсили, вот только зачем он нужен анонимному эксперту не понятно, т.к. моддинг Контры мертв.
     
     
  • 3.18, HW (?), 23:17, 24/06/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >моддинг Контры мертв

    Да и серверов нормальных практически не осталось.

     

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