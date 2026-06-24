Открыт код игры Arma: Cold War Assault Remastered

Компания Bohemia Interactive открыла под лицензией GPLv3 исходный код тактического шутера "Arma: Cold War Assault Remastered" и используемого в нём игрового движка Poseidon. Вместе с кодом игры опубликованы сетевой сервер, сетевые сервисы для авторов модов и редактор миссий. Для разработки модов предлагается использовать язык SQS. Игра была опубликована в 2001 году, после чего переиздана в Steam в 2011 году. Опубликованный код модернизирован для поддержки стандарта C++20 и переведён на сборку с использованием CMake и Clang. Помимо Windows добавлена поддержка платформы Linux. Для рендеринга графики используется OpenGL 3.3.

Игровые ресурсы, включая модели, текстуры, звуки и миссии, опубликованы отдельно под лицензией APL-SA (Arma Public License Share Alike), допускающей использование и распространение в некоммерческих целях. Игровые данные можно извлечь из бесплатной демо-версии, поставляемой через Steam. Демо-версия поставляется для Windows и Linux, и представляет собой готовую сборку на основе опубликованного кода.