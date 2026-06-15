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Вычислительный кластер из 2000 смартфонов Google Pixel

15.06.2026 16:03 (MSK)

Компания Google рассказала о разработке в Калифорнийском университете в Сан-Диего вычислительного кластера, построенного из двух тысяч материнских плат бывших в употреблении смартфонов Google Pixel. Использование отслуживших своё смартфонов вместо покупки нового оборудования позволит почти без затрат построить рабочий кластер для экспериментов исследователей и студентов. Подобный подход рассматривается как один из способов снижения углеродного следа за счёт возможности обойтись без производства новых серверов для вычислительной инфраструктуры.

В среднем пользователи меняют смартфон каждые четыре года, при том, что смена вызвана социальными факторами и желанием получить новую модель, а не выходом из строя или устареванием вычислительных возможностей. Получается, что без дела остаются миллионы устройств с относительно мощными процессорами. Google предлагает давать подобным устройствам вторую жизнь и создавать из них кластеры для облачных вычислений.

Отмечается, что производительность процессорных ядер современных смартфонов при выполнении однопоточных задач сопоставима или превосходит производительность ядер современных серверов. Например, в большинстве проведённых однопоточных тестов SPEC 2017 высокопроизводительные ядра смартфона 2023 Pixel Fold превзошли по производительности (на графике синий) ядра типового сервера ASUS RS720A-E11 (на графике прозрачная рамка) при оценке производительности отдельных процессорных ядер. Ключевое отличие в том, что серверные процессоры оснащены большим числом высокопроизводительных многопоточных ядер, в то время как SoC смартфонов сочетают небольшое число высокопроизводительных и энергоэффективных ядер. С учётом числа ядер вычислительные возможности 25-50 смартфонов рассматриваются как эквивалент современному серверу.

При построении кластера использованы только материнские платы из смартфонов, а вместо Android установлен один из серверных дистрибутивов Linux. Так как смартфоны комплектуются относительно небольшим размером ОЗУ, возможности кластера ограничиваются задачами, для которых достаточно имеющейся в одном устройстве памяти. Для упрощения оркестровки выполнения задач образующие кластер смартфоны разделены на группы по 25–50 устройств, на которых запуск приложений производится в изолированных контейнерах, управляемых через Kubernetes.

Кластер планируют ввести в строй осенью этого года и использовать для сопровождения курсов по параллельным вычислениями и системному программированию. Проведённые эксперименты показали, что кластер из 20 смартфонов выдерживает нагрузку по сопровождению курсов для более чем 75 студентов, обеспечивая задержки ниже, чем у ранее применяемого бэкенда на базе AWS. Предполагается, что кластер из 2000 смартфонов будет способен предоставить вычислительные ресурсы для сопровождения сотен курсов.

  1. Главная ссылка к новости (https://research.google/blog/a...)
  2. OpenNews: Компания Canonical опубликовала MicroCloud 3, инструментарий для развёртывания кластеров
  3. OpenNews: Выпуск кластерной ФС Lustre 2.17
  4. OpenNews: Опубликована 66 редакция рейтинга самых высокопроизводительных суперкомпьютеров
  5. OpenNews: Вычислительный кластер на основе Raspberry Pi и деталей конструктора Лего
Лицензия: CC BY 3.0
Короткая ссылка: https://opennet.ru/65689-cluster
Ключевые слова: cluster, smartphone
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Обсуждение (12) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, Аноним (1), 16:26, 15/06/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Ну, это смотря чем там заниматься. Я вот знаю, чем его забить единолично. И упрётся как раз в слабые ноды и дрянной IPC.
     
     
  • 2.11, Аноним (11), 17:12, 15/06/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Тест SPEC 2017 в один поток - это идеальные условия для мобильного ядра.
    Серверные же процессоры создаются для экстремальной многопоточности и параллельных вычислений.
    SoC смартфона в Pixel имеет всего 1–2 сверхмощных ядра, а остальные - энергоэффективные.
    Сервер ASUS RS720A-E11 может нести на борту процессоры AMD EPYC, где все 64 или 128 ядер являются сверхмощными.
    Чтобы заменить один такой сервер, нужно не просто 25–50 смартфонов, а идеальное разделение задачи на микроскопические независимые потоки.
    У Pixel Fold на борту 12 ГБ оперативной памяти. У сервера ASUS до 6 терабайт.
    Крупная база данных, тяжелая математическая модель (например, климатическая) просто физически не поместится в память смартфона.
    Серверная память DDR5 PCIe, в противовес смартфонной LPDDR, это колосальная разница.
    Мобильный процессор выдает пиковую мощность в тесте SPEC в течение нескольких минут. После этого он нагревается и троттлит на 30–50%.
    Сервер спроектирован так, чтобы работать на максимальной частоте годами под ледяным обдувом. Чтобы заставить 2000 мобильных плат не терять частоту, к каждой придется колхозить кастомный радиатор или термопрокладку, что превратит кластер в гигантский вентиляторный цех.
    Кластер почти без затрат, это неправда.
    Смартфоны бесплатные, но инфраструктура для них - Коммутация, объединить 2000 устройств, нужны сотни  Usb-хабов или Wi-Fi точек доступа и сетевых свичей.
    Энергоснабжение, Потребуется сложнейшая кабельная система питания, преобразующая сетевой ток в 5V/9v для двух тысяч плат.
    Потери энергии на таком количестве дешевых преобразователей и кабелей могут сожрать всю экологическую выгоду.
    Ни один стандартный серверный инструмент, вроде Kubernetes, Docker, Hadoop, Spark, не заведется на архитектуре смартфона,где ядра разной мощности, из коробки.
    Исследователям придется вручную писать код, чтобы распределять задачи так, чтобы тяжелый поток не ушел на слабое энергоэффективное ядро смартфона.
     

  • 1.2, Аноним (2), 16:30, 15/06/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    >высокопроизводительные ядра смартфона 2023 Pixel Fold

    Там стоял Tensor G2:
    https://en.wikipedia.org/wiki/Google_Tensor#Models

     
  • 1.3, Аноним (2), 16:36, 15/06/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    >рабочий кластер для экспериментов исследователей и студентов

    Для студенческих экспериментов вообще пойдёт, похожие кластеры делали из Raspberry Pi:
    https://www.raspberrypi.com/tutorials/cluster-raspberry-pi-tutorial/

     
  • 1.4, Аноним (4), 16:45, 15/06/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Раньше студенту достаточно было типа Б3-34, а люди на Луну летали.
     
  • 1.5, Аноним (5), 16:45, 15/06/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    > Подобный подход рассматривается как один из способов снижения углеродного следа за счёт возможности обойтись без производства новых серверов для вычислительной инфраструктуры.

    они недавно взяли инвестиции 90 млрд. долларов на постройку нового дата центра для AI, так как своих доходов от рекламы не хватило.

    А вот тут студентов гугл похвалили что б/у смартфоны в кластер собрали чтобы обойтись без углеродного следа.

     
  • 1.6, Ык (?), 16:48, 15/06/2026 Скрыто ботом-модератором [﹢﹢﹢] [ · · · ]     [к модератору]
    		• +1 +/
     
  • 1.8, Аноним (8), 17:00, 15/06/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Я так понимаю, как ставить Линукс на пиксели никто не расскажет
     
     
  • 2.10, Аноним (10), 17:07, 15/06/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Пиксели разрешают ставить на них что угодно
    Вопрос в готовности линукс дистрибутива
    Из готового из коробки GrapheneOS
     

  • 1.9, Аноним (9), 17:05, 15/06/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    > для сопровождения курсов по параллельным вычислениями

    Для такого курсы есть? Чего там учить-то?

     
  • 1.12, 12yoexpert (ok), 17:13, 15/06/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    подскажите, как правильно терпеть?
     

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