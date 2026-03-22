Основан GNOME-X11, форк GNOME 50 с возвращённой поддержкой X11

2.9 , Аноним ( 9 ), 10:37, 22/03/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить] –1 + / – Ты сайтиком ошибся. Лицензия позволяет, если что.

3.11 , iPony128052 ( ? ), 10:38, 22/03/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить] –1 + / – А какой сайт должен быть?

А лицензия конечно позволяет.

4.18 , Аноним ( 9 ), 11:07, 22/03/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Не должен, а есть. Это сайт про СПО. Весьма странно видеть на нём индивидуумов, которые ржут на возможностями этого самого СПО.

5.24 , iPony128052 ( ? ), 11:11, 22/03/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить] –1 + / – СПО СПО рознь.

Бывает очень крутое, бывает... как сабж.

Но не запрещено конечно такое делать.

6.49 , Аноним ( 9 ), 12:20, 22/03/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – А причём тут вообще твои оценочные суждения? Автор исправил то, что его не устраивает. Лицензия это не только позволяет, но и приветствует. Почему у тебя подгорает, мне решительно не ясно.

7.57 , iPony128052 ( ? ), 12:37, 22/03/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Почему просто нельзя сказать "бессмысленно, не взлетит"? Это обязательно будет "как тебя корёжит, завидно" или может ещё что-то.

8.72 , Илья ( ?? ), 13:20, 22/03/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – текст свёрнут, показать Всё так Не взлетит ... 2.15 , Аноним ( 15 ), 10:49, 22/03/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Ты ржёшь, а скорее всего работы по "поддержке" X11R7.7 там и не нужно никакой. Выпиливают чисто чтобы выпилить (а потом продолжают сидеть на всё том же Xorg под названием xwayland, притворяясь что все уже побежали сломя голову переписывать рабочий софт под гномов).

3.27 , iPony128052 ( ? ), 11:14, 22/03/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Нужно. Любой даже джуниор программист отлично поймёт трудности поддержки такого. Когда что-то надо поменять. А оно и там, сям, здесь должно работать. Если от этого есть смысл, то конечно. А если просто так, то извините.

4.50 , Аноним ( 9 ), 12:24, 22/03/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – >даже джуниор программист отлично поймёт трудности поддержки такого Не надо проецировать свои трудности на других. Отлаженный код практически не требует поддержки.

5.58 , iPony128052 ( ? ), 12:39, 22/03/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Так не мои. Отлаженый код да, когда он может тихо лежать в сторонке. Но это совсем не про иксы и DE, где завязка куда сильнее. А то некоторые, кто большее 100 строк на Паскале не писали, но очень любят порассуждать про код, как кубик Лего лежащий мирно в сторонке.

5.74 , Илья ( ?? ), 13:22, 22/03/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – > Отлаженный код практически не требует поддержки. В случае и иксами решили по другому.

