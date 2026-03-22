Основан GNOME-X11, форк GNOME 50 с возвращённой поддержкой X11

|
|
|
|2.120, Аноним (120), 15:57, 22/03/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
- Разработчики дистрибутивов жалуется, что разбираться с морально устаревшим код...
|
|1.4, EuPhobos (ok), 10:25, 22/03/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+10 +/–
|
Значит кому-то это нужно, есть люди, которые сидят ещё на иксах и при этом пользуются гномом, удивительные люди.
|
|
|
|2.6, iPony128052 (?), 10:31, 22/03/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
|
Бывет даже никому.
Часто автор делает что-то ради ачивки. И даже сам это не использует.
|
|2.35, Аноним (35), 11:44, 22/03/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+5 +/–
|
Тоже недоумеваю, на иксах есть куча других DE/WM получше гнома.
|
|
|
|3.89, eugener (ok), 14:08, 22/03/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
|
К сожалению нет. Так как мне нравится — настраивается только гном. Всё остальное это выбор либо между интерфейсом в стиле Win95 (который тут почему-то многими считается удобным), либо какой-то непродуманной фигнёй, либо КДЕ, который мне не нравится.
|
|
|
|4.98, Аноним (98), 14:38, 22/03/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
|
> Так как мне нравится — настраивается только гном.
Гном настраивается? Серьезно?
> выбор либо между интерфейсом в стиле Win95 (который тут почему-то многими считается удобным)
Потому что он действительно удобный. А что конкретно тебе неудобно в условном XFCE и почему Гном удобнее?
> либо какой-то непродуманной фигнёй
Чувак, в твоем Гноме кнопка подтверждения в файловых диалогах находится в правом верхнем углу - там, где в 99% остальных случаях расположена кнопка закрытия окна. О какой продуманности ты поешь, лол?
|
|
|
|5.108, Аноним (108), 15:03, 22/03/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
|
> Гном настраивается? Серьезно?
С разморозкой
> Потому что он действительно удобный
Для утят, скучающих по нулевым. Даже сама винда его уже давно не использует
> кнопка подтверждения в файловых диалогах находится в правом верхнем углу
Что за бред ты несёшь?
|
|
|
|6.117, Аноним (98), 15:23, 22/03/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
|
>> Гном настраивается? Серьезно?
> С разморозкой
>> кнопка подтверждения в файловых диалогах находится в правом верхнем углу
> Что за бред ты несёшь?
Понятно, Гном ты даже в глаза не видел, не говоря уж о том, чтобы им пользоваться.
>> Потому что он действительно удобный
> Для утят, скучающих по нулевым.
Аргументация уровня "опеннетный экспет": в обсуждении удобства и продуманности всплыть с "ыыы, утята, нулевые".
> Даже сама винда его уже давно не использует
"Даже", лол. Я бы тебя спросил, при чем тут вообще современная Винда, но очевидно же, что содержательного объяснения не будет.
|
|2.102, Аноним (102), 14:47, 22/03/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
|
>и при этом пользуются гномом, удивительные люди.
Удивительные люди - это те кто просто пользуются гномом. Говорят такие еще есть, но это не точно.
|
|1.5, iPony128052 (?), 10:29, 22/03/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+3 +/–
|
Да, это смешно.
Кто-то тут носится со списком "кто-то нажал кнопку форк... вы находитесь здесь".
Вот пополнение интересных историй.
|
|
|
|
|
|
|
|4.18, Аноним (9), 11:07, 22/03/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
Не должен, а есть. Это сайт про СПО. Весьма странно видеть на нём индивидуумов, которые ржут на возможностями этого самого СПО.
|
|
|
|5.24, iPony128052 (?), 11:11, 22/03/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
|
СПО СПО рознь.
Бывает очень крутое, бывает... как сабж.
Но не запрещено конечно такое делать.
|
|
|
|6.49, Аноним (9), 12:20, 22/03/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
А причём тут вообще твои оценочные суждения? Автор исправил то, что его не устраивает. Лицензия это не только позволяет, но и приветствует. Почему у тебя подгорает, мне решительно не ясно.
|
|
|
|7.57, iPony128052 (?), 12:37, 22/03/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
Почему просто нельзя сказать "бессмысленно, не взлетит"?
Это обязательно будет "как тебя корёжит, завидно" или может ещё что-то.
|
|2.15, Аноним (15), 10:49, 22/03/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
Ты ржёшь, а скорее всего работы по "поддержке" X11R7.7 там и не нужно никакой. Выпиливают чисто чтобы выпилить (а потом продолжают сидеть на всё том же Xorg под названием xwayland, притворяясь что все уже побежали сломя голову переписывать рабочий софт под гномов).
|
|
|
|3.27, iPony128052 (?), 11:14, 22/03/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
Нужно.
Любой даже джуниор программист отлично поймёт трудности поддержки такого.
Когда что-то надо поменять. А оно и там, сям, здесь должно работать.
Если от этого есть смысл, то конечно. А если просто так, то извините.
|
|
|
|4.50, Аноним (9), 12:24, 22/03/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
>даже джуниор программист отлично поймёт трудности поддержки такого
Не надо проецировать свои трудности на других. Отлаженный код практически не требует поддержки.
|
|
|
|5.58, iPony128052 (?), 12:39, 22/03/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
Так не мои.
Отлаженый код да, когда он может тихо лежать в сторонке. Но это совсем не про иксы и DE, где завязка куда сильнее.
А то некоторые, кто большее 100 строк на Паскале не писали, но очень любят порассуждать про код, как кубик Лего лежащий мирно в сторонке.
|
|5.74, Илья (??), 13:22, 22/03/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
> Отлаженный код практически не требует поддержки.
В случае и иксами решили по другому.
|
|1.7, Аноним (9), 10:35, 22/03/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
|
Скучная новость. Там в git xserver переименовали ветку master в main, параллельно выкинув все коммиты за 2 года. Уже пошли на открытый саботаж, чтобы народ на вяленого загнать.
|
|
|
|
|
|3.37, Аноним (35), 11:50, 22/03/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
|
Внезапно неполикорректный master, переход вейланд и прочие "давайте сделаем секурнее/проще для начинающих" это всё отличные поводы для саботажа.
|
|2.38, iPony128052 (?), 11:54, 22/03/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
|
Это с комитами от автора XLibre.
С бешенным рефакторингом, что наломало нормальную работу.
Смешно. Но тут реально непонятно что с этим делать.
|
|
|
|3.53, Аноним (9), 12:26, 22/03/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
Коммиты, которые все прошли кодревью, если что. Так что выкидывание *принятого* кода выглядит как саботаж.
|
|
|
|4.61, iPony128052 (?), 12:43, 22/03/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
Пошёл бы и там показал бы мастер класс.
Вот я все баги из-за кучу рефакторинга автора XLibre исправил. Все конфликты из-за его малоосмысленного стилистичесого реакторинга приислитии веток решил.
Но нет. А раз не, то вот.
|
|2.75, Аноним (-), 13:22, 22/03/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
> Скучная новость. Там в git xserver переименовали ветку master в main,
> параллельно выкинув все коммиты за 2 года. Уже пошли на открытый саботаж,
> чтобы народ на вяленого загнать.
Xorg сам себя досаботировал до состояния когда это никто не хочет даже трехметровой палкой трогать по части девелопа. Хотя нет, сторонники захвата мира ящерами что-то там пытаются с своими флюидами. Правда на практике они могут в основном сломать драйвр нвидии и если повезет то починить как было. Смысл на это 2 года убивать я не понял.
|
|
|
|
|
|3.14, iPony128052 (?), 10:43, 22/03/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
У них есть своя идея. Своё виденье интерфейса.
А тут тоже самое, только внутри трухлявые технологии.
|
|
|
|4.22, Аноним (9), 11:10, 22/03/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
Видение вернуть поддержку иксов. А то что там у тебя трухлявое, это твои личные проблемы. Вяленому тоже уже больше 15 лет, тоже трухлявым можно назвать.
|
|
|
|5.28, iPony128052 (?), 11:17, 22/03/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
|
Так не у меня же.
Как будто я разработчик в GNOME или в каком другом весомом проекте из десктопных линуксов.
|
|1.13, Аноним (13), 10:41, 22/03/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
|
Ну удачки им... Самое время еще дистр забабахать... А не... два. Один с системд а второй с баш портянкой и все они с онли иксами. Вот заживем!
|
|1.17, faa (?), 10:56, 22/03/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
|
Сайт под блокировкой "16 кБ". Еще бы systemd сделали опциональным.
|
|
|
|2.78, Аноним (-), 13:45, 22/03/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
> Сайт под блокировкой "16 кБ". Еще бы systemd сделали опциональным.
Добро пожаловать в eГестапо! Хотя даже в нем - eОбосраки бывают. Говорят что после кончины великого аятоллы - выслеженного через свои же камеры - у некоторых любителей тотал контроля развилась просто паника. Кто сказал что гестапа не придет к гестаповцам?
|
|1.26, Fareast (ok), 11:14, 22/03/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–3 +/–
|
ровно смотрю как на x11 так и на вейланд, единственное непонятно зачем хейтить что-то одно из этого и пытаться в комментах чо то доказать, зачем, показать свою глупость? Ну не нравится, не пользуйтесь, придумайте свое, как моськи на слона)))
|
|
|
|2.30, Аноним (30), 11:23, 22/03/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
|
Сам придумал, сам с собой поговорил, молодец. Единственная проблема вейланда в том, что он не работает полноценно.
|
|
|
|
|
|4.34, Аноним (30), 11:42, 22/03/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
Единственное, чего нет у иксов, это vrr. И вряд ли будет. С hdr у вейланда ситуация лучше в теории, но иксы при этом гораздо раньше стали поддерживать много цветов и с калибраторами ситуация лучше, обрабатывать hdr сигнал вполне реально.
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|Часть нити удалена модератором
|
|
|2.42, iPony128052 (?), 12:05, 22/03/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
|
Я уже давно предлагал дистрибутив для любителей старины.
Единственное, я не понял что со звуком. Вроде некоторые такие заявляют что PipeWire норм, а PulseAudio и Wayland не норм.
Вот этот момент неочень понял. Ведь PipeWire во многом пересекается с Wayland.
Вы там уж решите голосованием в своём узком "труе" кружке.
|
|
|
|3.45, Аноним (39), 12:13, 22/03/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
>PulseAudio
Потому что это некачественная подделка от Пёттеринга.
|
|3.46, Аноним (31), 12:13, 22/03/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
|
Слушай друже, а ты сам в музей не хочешь пойти работать экспонатом, ну сам подумай у тебя такие же банальные корявки на руках которыми ты пишешь свои опусы как и у краманьенцев почти, и все остальное такое же, ты же вкурсе что Клеопатра которая с Цезарем тусила гораздо ближе по времени к тебе чем к строителям пирамид, ты кстате ведь живешь в доме из чего, ну не банального же кирпича или цемента его ведь римляне придумали он фу-фу-фу старый.
|
|
|
|4.76, Аноним (-), 13:25, 22/03/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
> Слушай друже, а ты сам в музей не хочешь пойти работать экспонатом
Да вон там для экспонатов в соседней новости дистро мечты - Antix называется, даже название правильное.
|
|3.70, Аноним (-), 13:19, 22/03/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
> Единственное, я не понял что со звуком. Вроде некоторые такие заявляют что
> PipeWire норм, а PulseAudio и Wayland не норм.
Алсу им голую оставить и пусть делают с ней что хотят :)). Нет, если что это не призыв что-то делать с одноименной певицей.
|
|3.79, Аноним (79), 13:45, 22/03/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
|
Пипя-Виря должна была стать PulseVideo и работать одновременно с PulseAudio. Не потянули.
Потом стюардессу откопали и используют как костыль к Вяленому, иначе не будет там видео.
А причем тут звук?
|
|1.44, Аноним (44), 12:09, 22/03/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
|
> Проект развивает независимый энтузиаст
Ого! Gnome с иксами понадобился ынтузиасту. Целому одному))
Штош, мы будем наблюдать за его "успехами"
|
|1.69, Аноним (-), 13:17, 22/03/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
|
> В рамках проекта GNOME-X11 началось развитие форка GNOME 50,
> в который возвращена возможность работы
Это не тот же антипрививочных дел мастер затеял?
А то там уже герорчески поразвивали Xorg. Сломали драйвер нвидии. Починили драйвер нвидии. Это краткий ченжлог за пару лет девелопа. Нафиг оно с таким ченжлогом надо - хрен его знает.
|
|
|
|2.121, Аноним (121), 16:08, 22/03/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
>Это краткий ченжлог за пару лет девелопа
Ну что за 3рунда?
Во-первый, форк был в июне 2025 года, ещё одного года не прошло.
Во-вторых, там коммиты каждый день, причём не от одного Enrico, а человек 10 минимум активно коммитит, и ещё пара десятков по чуть- чуть.
Я некомпетентен в самом GUI, но чисто с точки зрения языка Си там очень много было сделано, чтобы избавиться от устаревших compiler switches, убрано много архаичного применения макросов, восстановлена работа многих драйверов на неновом железе, восстановлена работа xquartz на apple.
Работа чрезвычайно активно идёт.
|
|1.107, Вяленый икс (?), 15:03, 22/03/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
|
Неправильно разрабы поддержку иксов в гноме дропают. Они дропают поддержку иксов, а нужно дропать сам гном
|