The OpenNET Project / Index page

[ новости /+++ | форум | теги | ]

Google переименовал ZetaSQL в GoogleSQL

04.02.2026 10:07 (MSK)

Компания Google объявила о переименовании SQL-анализатора ZetaSQL в GoogleSQL. Проект развивает инструментарий для разбора и анализа грамматики, семантики, типов, модели данных и функций для языка SQL и диалекта GoogleSQL. Диалект GoogleSQL примечателен возможностью объединения запросов при помощи неименованных каналов (pipe) и применяется в различных продуктах и сервисах Google, среди которых BigQuery, Spanner, F1, BigTable, Dremel и Procella. Код проекта написан на языке С++ и распространяется под лицензией Apache 2.0.

В качестве причины переименования называется унификация под единым брендом названия развиваемого в Google диалекта SQL и связанных с ним библиотек для разбора и парсинга. Предполагается, что переименование ZetaSQL в GoogleSQL уменьшит путаницу и упростит поиск материалов, связанных с технологией GoogleSQL. Репозиторий с открытым кодом ZetaSQL продолжит развиваться той же командой, но под именем GoogleSQL.

  1. Главная ссылка к новости (https://opensource.googleblog....)
  2. OpenNews: Опубликован Valkey 8.0, форк СУБД Redis от Amazon, Google, Oracle и Ericsson
  3. OpenNews: Google представил Lovefield, SQL-подобную БД для JavaScript
  4. OpenNews: На конференции Google I/O представлена открытая графо-ориентированная СУБД Cayley
  5. OpenNews: Компания Google открыла исходные тексты БД LevelDB
  6. OpenNews: Открыты исходные тексты кластерной БД, напоминающей Google BigTable
Лицензия: CC BY 3.0
Короткая ссылка: https://opennet.ru/64735-googlesql
Ключевые слова: googlesql, zetasql, sql
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно


Обсуждение (5) RSS
  • 1.1, Аноним (1), 10:25, 04/02/2026 [ответить]  
    		• +1 +/
    А как же NoSQL?! Потравили хипстеров, а сами продолжают писать SQL.
     
     
  • 2.5, Аноним (5), 10:53, 04/02/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А это совершеено другая сфера применения. Иногда хочется много места чтобы хранить сотни галстуков, а иногда нужно подобрать правильный.
     

  • 1.6, Аноним (6), 11:02, 04/02/2026 [ответить]  
    		• +/
    Пробежался бегло по описанию пайпов, создалось впечатление, что они переизобретают CTE.
     
  • 1.7, Аноним (7), 11:17, 04/02/2026 Скрыто ботом-модератором     [к модератору]
    		• +/
     
  • 1.8, Аноним (7), 11:27, 04/02/2026 Скрыто ботом-модератором     [к модератору]
    		• +/
     

     Добавить комментарий
    Имя:
    E-Mail:
    Текст:

    Партнёры:
    PostgresPro
    Inferno Solutions
    Hosting by Hoster.ru
    Хостинг:

    Закладки на сайте
    Проследить за страницей     		Created 1996-2026 by Maxim Chirkov
    Добавить, Поддержать, Вебмастеру