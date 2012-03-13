Google переименовал ZetaSQL в GoogleSQL

Компания Google объявила о переименовании SQL-анализатора ZetaSQL в GoogleSQL. Проект развивает инструментарий для разбора и анализа грамматики, семантики, типов, модели данных и функций для языка SQL и диалекта GoogleSQL. Диалект GoogleSQL примечателен возможностью объединения запросов при помощи неименованных каналов (pipe) и применяется в различных продуктах и сервисах Google, среди которых BigQuery, Spanner, F1, BigTable, Dremel и Procella. Код проекта написан на языке С++ и распространяется под лицензией Apache 2.0.

В качестве причины переименования называется унификация под единым брендом названия развиваемого в Google диалекта SQL и связанных с ним библиотек для разбора и парсинга. Предполагается, что переименование ZetaSQL в GoogleSQL уменьшит путаницу и упростит поиск материалов, связанных с технологией GoogleSQL. Репозиторий с открытым кодом ZetaSQL продолжит развиваться той же командой, но под именем GoogleSQL.



