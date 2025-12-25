The OpenNET Project / Index page

Фонд СПО получил анонимные пожертвования, размером 900 тысяч долларов

25.12.2025 09:28

Фонд свободного ПО объявил о получении двух неожиданных пожертвований, суммарным размером 900 тысяч долларов. Средства переданы анонимными доброжелателями с использованием криптовалюты Monero, разработанной для обеспечения полной анонимности и невозможности отследить платежи. Полученные пожертвования помогут укрепить независимость организации и будут потрачены на поддержку технической команды и инфраструктуры, а также расширение проводимых кампаний, образовательной деятельности, работы с лицензиями и инициатив по продвижению СПО.

Отмечается, что это крупнейшие пожертвования в истории организации, которые восприняты как невероятный акт щедрости, ставший настоящим подарком в трудное для многих организаций время. Для сравнения на следующий год фондом был намечен бюджет в 400 тысяч долларов, из которого на данный момент собрано около $300 тысяч.

Обсуждение (31)
  • 1.1, Аноним (1), 09:32, 25/12/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +13 +/
    Monero удобен тем, что люди могут быть робинхудами, брать у богатых и отдавать нуждающимся организациям. И никто не узнает :)
     
     
  • 2.4, Аноним (4), 09:36, 25/12/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –2 +/
    > И никто не узнает

    Там нет блокчейна, чтобы это тривиально отследить? Типа, "ага, монеты пришли с кошелька, на который неделю назад сп_здили у такого-то богача".

     
     
  • 3.5, Аноним (1), 09:38, 25/12/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Прочитайте, пожалуйста, пост :) В этом как раз одна из уникальных черт Monero - блокчейн приватный, нельзя узнать кто и кому отправил. Пока ещё официально ни разу не находили "критические" уязвимости кроме непрямых, типа нод под контролем плохих людей.
     
     
  • 4.9, Аноним (4), 10:04, 25/12/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Всегда можно косвенно отследить. Допустим, если на вялом рынке у кого-то внезапно сп_здили 900 тысяч, это новость. Потом неделю спустя следующая новость: кто-то задонатил 900 тысяч. Нетрудно догадаться, что эти события как-то связаны. А вообще, не представляю, как монеро сможет выжить в бюрократическом мире: даже при выводе биткоинов (публичный блокчейн) обменники требуют чуть ли не фото трусов, чтобы ты доказал им, что это не ворованные/террористические деньги.
     
     
  • 5.10, Аноним (10), 10:09, 25/12/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –2 +/
    я прям представляю официальный сайт наркокортеля и там новость, у нас украли крипту, мы проиграли войну с кланом, теперь разбавляем товар еще стльнее...и список вакансий внизу, приходите в нашу дружную компанию, ага
     
     
  • 6.11, тоже Аноним (ok), 10:12, 25/12/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +3 +/
    Кем вы видите себя в нашей компании через пять лет, если, конечно, доживете? ;)
     
  • 5.35, Аноним (35), 14:16, 25/12/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > даже при выводе биткоинов (публичный блокчейн) обменники требуют чуть ли не фото трусов

    Значит, Манера сотрудничает с кем надо, как это грамотно сделал Паша во Франции.

     
  • 4.32, Аноним (32), 13:48, 25/12/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Не ZCash ведь.
     
  • 3.25, Аноним (25), 12:20, 25/12/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    https://en.wikipedia.org/wiki/Monero
     

  • 1.2, Аноним (2), 09:34, 25/12/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –3 +/
    Вот бы хурд на эти деньги допилили...
     
     
  • 2.3, Аноним (1), 09:35, 25/12/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +6 +/
    Не пилят не из-за денег, а потому что идея мёртвая и практически никому даже из опен сорса не интересна. Это учитывая то, что есть десятки активных (реально) хобби проектов ОС.
     
     
  • 3.14, Аноним (14), 10:40, 25/12/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –2 +/
    Никто не пилит из-за бюрократии и передачи прав. На это только участники фонда согласятся, которые уже идеологически завязаны, но, наверное, компетенции нет. А хобби проэкт делай как хочешь, если выстрелит - он твой, если не выстрелит - никакого давления.
     

  • 1.6, тоже Аноним (ok), 09:47, 25/12/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Выглядит как провокация. Вторым ходом обвинят в спонсировании от террористов, иноагентов или какие там в их юрисдикции модные жупелы - и похоронят с музыкой...
     
     
  • 2.13, Аноним (10), 10:16, 25/12/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –2 +/
    они же обьявили об анонимном ..ну типа, в приют принесли корзину денег, все обрадовались и купили детям мороженное, а потом пришли полицейские и сказали что деньги ворованные и их надо вернуть, да ппц, отобрать мороженное у детей..я хз как, но я бы просто не стал этого делать, думаю как и большенство людей, типа попытался но не смог...

    Не принес бы денег вор в приют, а бросил бы в печ, что тогда, пепел склеивать и дым ловить...

    Была тут недавно история про одну пивичку, хотели заставить да не вышло.

     
  • 2.27, Gemorroj (ok), 12:46, 25/12/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    выглядит как отмыв денег) это не мы на зарплатке у анб, а "анонимные" пожертвования.
     
     
  • 3.29, Аноним (29), 13:03, 25/12/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    какое ещё анб, не придумывайте, прислали же АНОНИМНО!
     
    		• +/
     
  • 3.41, Аноним (41), 15:12, 25/12/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Если это и отмыв, то благородный отмыв.
     
    		• +/
     

    		• +/
     
  • 1.12, Аноним (12), 10:14, 25/12/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    При том, что на сайте в разделе донатов указан только Bitcoin и Litecoin. Интересно, как они вообще отчитываются о полностью анонимных донатах? В России, например, даже о неанонимных в подобных размерах фиг отчитаешься.
     
     
  • 2.22, Аноним (22), 12:01, 25/12/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Монеро кошелек там тоже есть: https://www.fsf.org/about/ways-to-donate
     

  • 1.15, Аноним (15), 10:58, 25/12/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +2 +/
    Вообще, это прекрасно!
    Разработчики гнилого gnu/taller принимают пожертвования в кошерном monero! Ирония судьбы.
     
  • 1.24, Xo (?), 12:19, 25/12/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    Ну чтож, молодцы доброжелатели.
     
     
  • 2.36, Аноним (35), 14:19, 25/12/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Хорошая прачечная
     

  • 1.26, Fyjy (-), 12:30, 25/12/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    > Средства переданы анонимными доброжелателями с использованием
    > криптовалюты Monero, разработанной для обеспечения полной анонимности и
    > невозможности отследить платежи.

    Интересно, как они будут их обналичивать.
    Чтобы потом не оказалось, что деньги передал какой-то наркокартель, а это уже будет проблема для FSF.

     
     
  • 2.38, Аноним (38), 14:39, 25/12/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Насколько я помню, в протокол Monero встроен миксер. По блокчейну Monero можно уверенно сказать, что перевод на неизвестную сумму пришёл от одного из нескольких возможных отправителей неизвестному получателю. Всё.

    Может какие-то спецслужбы научились вычислять отправителей и получателей с большей точностью. Но каких-то публичных свидетельств деанонимизации этой криптовалюты пока вроде бы не было

     

  • 1.34, Songo (ok), 13:53, 25/12/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Ща грантасосы в СПО распилят.
     

  • 1.40, Аноним (40), 15:05, 25/12/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Сколько процентов пойдут на хурд и guile?
     
     
  • 2.42, Аноним (41), 15:15, 25/12/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Guile и так чувствует себя хорошо, релизы выходят регулярно. А вот в Hurd вложиться, очень даже бы не помешало.
     

