Фонд СПО получил анонимные пожертвования, размером 900 тысяч долларов

И никто не узнает Там нет блокчейна, чтобы это тривиально отследить? Типа, "ага, монеты пришли с кошелька, на который неделю назад сп_здили у такого-то богача".

Прочитайте, пожалуйста, пост :) В этом как раз одна из уникальных черт Monero - блокчейн приватный, нельзя узнать кто и кому отправил. Пока ещё официально ни разу не находили "критические" уязвимости кроме непрямых, типа нод под контролем плохих людей.

Всегда можно косвенно отследить. Допустим, если на вялом рынке у кого-то внезапно сп_здили 900 тысяч, это новость. Потом неделю спустя следующая новость: кто-то задонатил 900 тысяч. Нетрудно догадаться, что эти события как-то связаны. А вообще, не представляю, как монеро сможет выжить в бюрократическом мире: даже при выводе биткоинов (публичный блокчейн) обменники требуют чуть ли не фото трусов, чтобы ты доказал им, что это не ворованные/террористические деньги.

я прям представляю официальный сайт наркокортеля и там новость, у нас украли крипту, мы проиграли войну с кланом, теперь разбавляем товар еще стльнее...и список вакансий внизу, приходите в нашу дружную компанию, ага

Кем вы видите себя в нашей компании через пять лет, если, конечно, доживете? ;)

> даже при выводе биткоинов (публичный блокчейн) обменники требуют чуть ли не фото трусов Значит, Манера сотрудничает с кем надо, как это грамотно сделал Паша во Франции.

Не ZCash ведь.

