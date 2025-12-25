Фонд СПО получил анонимные пожертвования, размером 900 тысяч долларов

|
|1.1, Аноним (1), 09:32, 25/12/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
Monero удобен тем, что люди могут быть робинхудами, брать у богатых и отдавать нуждающимся организациям. И никто не узнает :)
|2.4, Аноним (4), 09:36, 25/12/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
> И никто не узнает
Там нет блокчейна, чтобы это тривиально отследить? Типа, "ага, монеты пришли с кошелька, на который неделю назад сп_здили у такого-то богача".
|3.5, Аноним (1), 09:38, 25/12/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
Прочитайте, пожалуйста, пост :) В этом как раз одна из уникальных черт Monero - блокчейн приватный, нельзя узнать кто и кому отправил. Пока ещё официально ни разу не находили "критические" уязвимости кроме непрямых, типа нод под контролем плохих людей.
|4.9, Аноним (4), 10:04, 25/12/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
Всегда можно косвенно отследить. Допустим, если на вялом рынке у кого-то внезапно сп_здили 900 тысяч, это новость. Потом неделю спустя следующая новость: кто-то задонатил 900 тысяч. Нетрудно догадаться, что эти события как-то связаны. А вообще, не представляю, как монеро сможет выжить в бюрократическом мире: даже при выводе биткоинов (публичный блокчейн) обменники требуют чуть ли не фото трусов, чтобы ты доказал им, что это не ворованные/террористические деньги.
|5.10, Аноним (10), 10:09, 25/12/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
я прям представляю официальный сайт наркокортеля и там новость, у нас украли крипту, мы проиграли войну с кланом, теперь разбавляем товар еще стльнее...и список вакансий внизу, приходите в нашу дружную компанию, ага
|5.35, Аноним (35), 14:16, 25/12/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
> даже при выводе биткоинов (публичный блокчейн) обменники требуют чуть ли не фото трусов
Значит, Манера сотрудничает с кем надо, как это грамотно сделал Паша во Франции.
|2.3, Аноним (1), 09:35, 25/12/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
Не пилят не из-за денег, а потому что идея мёртвая и практически никому даже из опен сорса не интересна. Это учитывая то, что есть десятки активных (реально) хобби проектов ОС.
|3.14, Аноним (14), 10:40, 25/12/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
Никто не пилит из-за бюрократии и передачи прав. На это только участники фонда согласятся, которые уже идеологически завязаны, но, наверное, компетенции нет. А хобби проэкт делай как хочешь, если выстрелит - он твой, если не выстрелит - никакого давления.
|1.6, тоже Аноним (ok), 09:47, 25/12/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
Выглядит как провокация. Вторым ходом обвинят в спонсировании от террористов, иноагентов или какие там в их юрисдикции модные жупелы - и похоронят с музыкой...
|2.13, Аноним (10), 10:16, 25/12/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
они же обьявили об анонимном ..ну типа, в приют принесли корзину денег, все обрадовались и купили детям мороженное, а потом пришли полицейские и сказали что деньги ворованные и их надо вернуть, да ппц, отобрать мороженное у детей..я хз как, но я бы просто не стал этого делать, думаю как и большенство людей, типа попытался но не смог...
Не принес бы денег вор в приют, а бросил бы в печ, что тогда, пепел склеивать и дым ловить...
Была тут недавно история про одну пивичку, хотели заставить да не вышло.
|2.27, Gemorroj (ok), 12:46, 25/12/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
выглядит как отмыв денег) это не мы на зарплатке у анб, а "анонимные" пожертвования.
|1.12, Аноним (12), 10:14, 25/12/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
При том, что на сайте в разделе донатов указан только Bitcoin и Litecoin. Интересно, как они вообще отчитываются о полностью анонимных донатах? В России, например, даже о неанонимных в подобных размерах фиг отчитаешься.
|1.15, Аноним (15), 10:58, 25/12/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
Вообще, это прекрасно!
Разработчики гнилого gnu/taller принимают пожертвования в кошерном monero! Ирония судьбы.
|1.26, Fyjy (-), 12:30, 25/12/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
> Средства переданы анонимными доброжелателями с использованием
> криптовалюты Monero, разработанной для обеспечения полной анонимности и
> невозможности отследить платежи.
Интересно, как они будут их обналичивать.
Чтобы потом не оказалось, что деньги передал какой-то наркокартель, а это уже будет проблема для FSF.
|2.38, Аноним (38), 14:39, 25/12/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
Насколько я помню, в протокол Monero встроен миксер. По блокчейну Monero можно уверенно сказать, что перевод на неизвестную сумму пришёл от одного из нескольких возможных отправителей неизвестному получателю. Всё.
Может какие-то спецслужбы научились вычислять отправителей и получателей с большей точностью. Но каких-то публичных свидетельств деанонимизации этой криптовалюты пока вроде бы не было
|2.42, Аноним (41), 15:15, 25/12/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
Guile и так чувствует себя хорошо, релизы выходят регулярно. А вот в Hurd вложиться, очень даже бы не помешало.
|