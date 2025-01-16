Выпуск web-браузера Chrome 132

Компания Google опубликовала релиз web-браузера Chrome 132. Одновременно доступен стабильный выпуск свободного проекта Chromium, выступающего основой Chrome. Браузер Chrome отличается от Chromium использованием логотипов Google, наличием системы отправки уведомлений в случае краха, модулями для воспроизведения защищённого от копирования видеоконтента (DRM), системой автоматической установки обновлений, постоянным включением Sandbox-изоляции, поставкой ключей к Google API и передачей RLZ-параметров при поиске. Для тех, кому необходимо больше времени на обновление, отдельно поддерживается ветка Extended Stable, сопровождаемая 8 недель. Следующий выпуск Chrome 133 запланирован на 4 февраля. Основные изменения в Chrome 132: Добавлена эвристика, автоматически включающая функцию "HTTPS-First", перенаправляющую HTTP-запросы на HTTPS, для пользователей, которые в своей практике обычно используют HTTPS. Если пользователь не согласен с включением "HTTPS-First", он может принудительно отключить данный режим в настройках. При активном "HTTPS-First" работа с сайтами, не поддерживающими HTTPS, выполняется через откат на HTTP, если после перенаправления не удаётся выполнить запрос по HTTPS или возникают проблемы с сертификатами. При недоступности варианта с HTTPS перед открытием сайта по HTTP выводится специальное предупреждение.

Расширены возможности поиска при помощи сервиса Google Lens ("Поиск с объективом"), вызываемого через контекстное меню. Помимо поиска по изображениям и выделенному тексту добавлена поддержка задания вопросов на естественном языке, связанных с содержимым web-страниц и PDF-документов. Для отправки вопроса следует вызвать интерфейс поиска через Google Lens через меню и ввести вопрос в верхней части появившейся боковой панели. Расширено число языков, доступное в функции наложения перевода (переведённый текст показывается поверх исходного текста на изображении).

Для платформы Windows предоставлена поддержка sandbox-изоляции процесса, обеспечивающего работу сетевого сервиса. Для включения изоляции добавлена опция "--enable-features=NetworkServiceSandbox". Проверить режимы изоляции можно на странице "chrome://sandbox/".

В настройки добавлена возможность выборочной загрузки паролей и адресов, ранее сохранённых на локальной системе, в облачное хранилище, привязанное к учётной записи Google.

В десктоп-сборках вместо настройки синхронизации между устройствами с использованием отдельной учётной записи, предоставлена возможность привязи браузеров пользователя к учётной записи Google, применяемой в таких сервисах как Gmail и Gooрle Docs. Например, при входе на сайт Gmail теперь будет предлагаться войти с этой учётной записью в Chrome для сохранения и синхронизации открытых вкладок, настроек, истории, закладок, паролей, адресов, дополнений, тем и PWA-приложений.

Добавлена настройка "chrome://flags/#enable-user-link-capturing-pwa", при активации которой переход по ссылкам, связанным с установленным Web-приложением (PWA), приводит к открытию обычного сайта и появлению в адресной строке индикатора для переключение на использование web-приложения. До этого открытие подобных ссылок сразу приводило к переходу к web-приложению, без возможности работы со страницей как с обычным сайтом.

Для элемента <dialog> реализованы события "beforetoggle" и "toggle" (ToggleEvent), позволяющее определять моменты открытия и закрытия диалога, и вызывать свои обработчики на стадии до начала показа/закрытия диалога или когда диалог уже показан или закрыт. При вызове метода showModal или show события ToggleEvent генерируются со значением "open" в параметре newState, а при закрытии диалога со значением "closed".

Обеспечена генерация исключения InvalidStateError при вызове методов showPopover() и showModal() для элементов c атрибутом "popover" или элементов "dialog", находящихся в неактивном документе. Ранее подобный вызов молча игнорировался.

В дополнение к возможности захвата видео и произвольной области во вкладке, добавлен API Element Capture для захвата отдельных HTML-элементов. Возможность может быть полезной в ситуации, когда нужно захватить элементы, перекрывающие друг друга. Например, в web-приложении для проведения видеоконференций, позволяющем встраивать другие web-приложения через iframe, новый API может потребоваться для захвата содержимого iframe в форме видео и передачи его другим участникам.

Добавлен метод getAllScreensMedia() для захвата содержимого всех экранов, подключённых к устройству.

В версии для Android и компонентах на базе WebView разрешено использовать API File System Access, позволяющий web-приложениям читать и записывать данные напрямую в файлы и каталоги на устройстве пользователя. Ранее данный API был доступен только в desktop-сборках. Для вызова диалогов выбора файлов можно использовать методы showOpenFilePicker() и showSaveFilePicker().

В CSS-свойстве "a href="https://developer.mozilla.org/docs/Web/CSS/writing-mode">writing-mode", позволяющем настроить позиционирование текста в формах, реализована поддержка ключевых слов sideways-rl и sideways-lr, полезных для организации вертикального вывода традиционного текста, в котором не используются иероглифы.

В CSS-свойствах "inset" и "margin" разрешено использование значения anchor-size().

Возвращена возможность активации областей прокрутки при навигации с использованием клавиатуры, позволяющая пользователям без мыши вначале переключиться в нужную область клавишей Tab, а затем прокрутить её содержимое стрелками управления курсором. Ранее данная возможность была отключена из-за регрессий в средствах для людей с ограниченными возможностями, которые удалось устранить в этой версии.

Добавлены методы Request.bytes() и Response.bytes(), возвращающие promise для чтения с использованием объекта Uint8Array.

Обеспечено игнорирование HTTP-заголовка Strict-Transport-Security в ответах с сервера, размещённого на локальной системе и принимающего запросы через localhost.

В API WebGPU реализована возможность смешивания текстур с представлением цвета в 32-разрядных форматах с плавающей точкой (r32float, rg32float и rgba32float). В объект GPUDevice добавлен атрибут adapterInfo.

Расширены возможности инструментов для web-разработчиков. Добавлена поддержка использования AI-ассистента Gemini для упрощения отладки и уточнения вопросов, связанных с сетевыми запросами, исходными файлами и трассировкой производительности. Реализовано сохранение истории чата с AI-ассистентом. В панели Sensors реализована симуляция различной интенсивности нагрузки на CPU (Nominal, Fair, Serious, Critical). В панели для оценки потребления памяти добавлена поддержка группировки JavaScript-объектов по имени. Изменено оформление конфигуратора. Во вкладке Computed обеспечено обновление вычисляемых значений в режиме реального времени (полезно для отслеживания изменений значений в процессе анимации). В секции "Application > Storage" добавлена возможность инспектирования хранилищ браузерных дополнений. Кроме нововведений и исправления ошибок в новой версии устранены 16 уязвимостей. Многие из уязвимостей выявлены в результате автоматизированного тестирования инструментами AddressSanitizer, MemorySanitizer, Control Flow Integrity, LibFuzzer и AFL. Пяти проблемам присвоен высокий уровень опасности. Критических проблем, которые позволяют обойти все уровни защиты браузера и выполнить код в системе за пределами sandbox-окружения, не выявлено. В рамках программы по выплате денежного вознаграждения за обнаружение уязвимостей для текущего релиза компания Google выплатила 13 премий на сумму 37 тысяч долларов США (по две премии в $7000 и $5000, одна премия $3000, три премии $2000 и четыре премии $1000). Размер одного вознаграждения пока не определён.



