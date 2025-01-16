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Выпуск web-браузера Chrome 132

16.01.2025 11:30

Компания Google опубликовала релиз web-браузера Chrome 132. Одновременно доступен стабильный выпуск свободного проекта Chromium, выступающего основой Chrome. Браузер Chrome отличается от Chromium использованием логотипов Google, наличием системы отправки уведомлений в случае краха, модулями для воспроизведения защищённого от копирования видеоконтента (DRM), системой автоматической установки обновлений, постоянным включением Sandbox-изоляции, поставкой ключей к Google API и передачей RLZ-параметров при поиске. Для тех, кому необходимо больше времени на обновление, отдельно поддерживается ветка Extended Stable, сопровождаемая 8 недель. Следующий выпуск Chrome 133 запланирован на 4 февраля.

Основные изменения в Chrome 132:

  • Добавлена эвристика, автоматически включающая функцию "HTTPS-First", перенаправляющую HTTP-запросы на HTTPS, для пользователей, которые в своей практике обычно используют HTTPS. Если пользователь не согласен с включением "HTTPS-First", он может принудительно отключить данный режим в настройках. При активном "HTTPS-First" работа с сайтами, не поддерживающими HTTPS, выполняется через откат на HTTP, если после перенаправления не удаётся выполнить запрос по HTTPS или возникают проблемы с сертификатами. При недоступности варианта с HTTPS перед открытием сайта по HTTP выводится специальное предупреждение.
  • Расширены возможности поиска при помощи сервиса Google Lens ("Поиск с объективом"), вызываемого через контекстное меню. Помимо поиска по изображениям и выделенному тексту добавлена поддержка задания вопросов на естественном языке, связанных с содержимым web-страниц и PDF-документов. Для отправки вопроса следует вызвать интерфейс поиска через Google Lens через меню и ввести вопрос в верхней части появившейся боковой панели. Расширено число языков, доступное в функции наложения перевода (переведённый текст показывается поверх исходного текста на изображении).
  • Для платформы Windows предоставлена поддержка sandbox-изоляции процесса, обеспечивающего работу сетевого сервиса. Для включения изоляции добавлена опция "--enable-features=NetworkServiceSandbox". Проверить режимы изоляции можно на странице "chrome://sandbox/".
  • В настройки добавлена возможность выборочной загрузки паролей и адресов, ранее сохранённых на локальной системе, в облачное хранилище, привязанное к учётной записи Google.
  • В десктоп-сборках вместо настройки синхронизации между устройствами с использованием отдельной учётной записи, предоставлена возможность привязи браузеров пользователя к учётной записи Google, применяемой в таких сервисах как Gmail и Gooрle Docs. Например, при входе на сайт Gmail теперь будет предлагаться войти с этой учётной записью в Chrome для сохранения и синхронизации открытых вкладок, настроек, истории, закладок, паролей, адресов, дополнений, тем и PWA-приложений.
  • Добавлена настройка "chrome://flags/#enable-user-link-capturing-pwa", при активации которой переход по ссылкам, связанным с установленным Web-приложением (PWA), приводит к открытию обычного сайта и появлению в адресной строке индикатора для переключение на использование web-приложения. До этого открытие подобных ссылок сразу приводило к переходу к web-приложению, без возможности работы со страницей как с обычным сайтом.
  • Для элемента <dialog> реализованы события "beforetoggle" и "toggle" (ToggleEvent), позволяющее определять моменты открытия и закрытия диалога, и вызывать свои обработчики на стадии до начала показа/закрытия диалога или когда диалог уже показан или закрыт. При вызове метода showModal или show события ToggleEvent генерируются со значением "open" в параметре newState, а при закрытии диалога со значением "closed".
  • Обеспечена генерация исключения InvalidStateError при вызове методов showPopover() и showModal() для элементов c атрибутом "popover" или элементов "dialog", находящихся в неактивном документе. Ранее подобный вызов молча игнорировался.
  • В дополнение к возможности захвата видео и произвольной области во вкладке, добавлен API Element Capture для захвата отдельных HTML-элементов. Возможность может быть полезной в ситуации, когда нужно захватить элементы, перекрывающие друг друга. Например, в web-приложении для проведения видеоконференций, позволяющем встраивать другие web-приложения через iframe, новый API может потребоваться для захвата содержимого iframe в форме видео и передачи его другим участникам.
  • Добавлен метод getAllScreensMedia() для захвата содержимого всех экранов, подключённых к устройству.
  • В версии для Android и компонентах на базе WebView разрешено использовать API File System Access, позволяющий web-приложениям читать и записывать данные напрямую в файлы и каталоги на устройстве пользователя. Ранее данный API был доступен только в desktop-сборках. Для вызова диалогов выбора файлов можно использовать методы showOpenFilePicker() и showSaveFilePicker().
  • В CSS-свойстве "a href="https://developer.mozilla.org/docs/Web/CSS/writing-mode">writing-mode", позволяющем настроить позиционирование текста в формах, реализована поддержка ключевых слов sideways-rl и sideways-lr, полезных для организации вертикального вывода традиционного текста, в котором не используются иероглифы.
  • В CSS-свойствах "inset" и "margin" разрешено использование значения anchor-size().
  • Возвращена возможность активации областей прокрутки при навигации с использованием клавиатуры, позволяющая пользователям без мыши вначале переключиться в нужную область клавишей Tab, а затем прокрутить её содержимое стрелками управления курсором. Ранее данная возможность была отключена из-за регрессий в средствах для людей с ограниченными возможностями, которые удалось устранить в этой версии.
  • Добавлены методы Request.bytes() и Response.bytes(), возвращающие promise для чтения с использованием объекта Uint8Array.
  • Обеспечено игнорирование HTTP-заголовка Strict-Transport-Security в ответах с сервера, размещённого на локальной системе и принимающего запросы через localhost.
  • В API WebGPU реализована возможность смешивания текстур с представлением цвета в 32-разрядных форматах с плавающей точкой (r32float, rg32float и rgba32float). В объект GPUDevice добавлен атрибут adapterInfo.
  • Расширены возможности инструментов для web-разработчиков. Добавлена поддержка использования AI-ассистента Gemini для упрощения отладки и уточнения вопросов, связанных с сетевыми запросами, исходными файлами и трассировкой производительности. Реализовано сохранение истории чата с AI-ассистентом.

    В панели Sensors реализована симуляция различной интенсивности нагрузки на CPU (Nominal, Fair, Serious, Critical). В панели для оценки потребления памяти добавлена поддержка группировки JavaScript-объектов по имени. Изменено оформление конфигуратора. Во вкладке Computed обеспечено обновление вычисляемых значений в режиме реального времени (полезно для отслеживания изменений значений в процессе анимации). В секции "Application > Storage" добавлена возможность инспектирования хранилищ браузерных дополнений.

Кроме нововведений и исправления ошибок в новой версии устранены 16 уязвимостей. Многие из уязвимостей выявлены в результате автоматизированного тестирования инструментами AddressSanitizer, MemorySanitizer, Control Flow Integrity, LibFuzzer и AFL. Пяти проблемам присвоен высокий уровень опасности. Критических проблем, которые позволяют обойти все уровни защиты браузера и выполнить код в системе за пределами sandbox-окружения, не выявлено. В рамках программы по выплате денежного вознаграждения за обнаружение уязвимостей для текущего релиза компания Google выплатила 13 премий на сумму 37 тысяч долларов США (по две премии в $7000 и $5000, одна премия $3000, три премии $2000 и четыре премии $1000). Размер одного вознаграждения пока не определён.

  1. Главная ссылка к новости (https://chromereleases.googleb...)
  2. OpenNews: Выпуск web-браузера Chrome 131
  3. OpenNews: Google намерен перевести Chrome OS на платформу Android
  4. OpenNews: Google экспериментирует со встраиванием в Chrome большой языковой модели
  5. OpenNews: В Chrome появилось предупреждение о скором прекращении поддержки uBlock Origin
  6. OpenNews: Google передумал прекращать поддержку сторонних Cookie в Chrome
Лицензия: CC BY 3.0
Короткая ссылка: https://opennet.ru/62562-chrome
Ключевые слова: chrome
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно


Обсуждение (13) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, Аноним (1), 12:07, 16/01/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Лучше нет.
     
  • 1.2, ijuij (?), 12:17, 16/01/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Я только что обновил Chrome моей жены, и uBlock больше не поддерживается😭
    https://news.ycombinator.com/item?id=42506506
     
     
  • 2.3, Аноним (1), 12:18, 16/01/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    И это правильно нечего встраивать трояны которые имеют доступ ко всему контенту в любое время.
     
  • 2.5, Аноним (5), 12:31, 16/01/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    AdGuard смог подстроить своё расширение под новый манифест и оно блокирует ничуть ни хуже. Единственное, для полной блокировки рекламы нужно два экземпляра поставить - обычный "AdGuard Антибаннер" и "AdGuard Extra". Ну и, не забыть в первом включить нужные фильтры. И никаких проблем не будет. Ну, не считая того, что он тратит несколько побольше ОЗУ, чем uBlock. Но это будет заметно разве что, если у вас до сих пор устройство с 4 ГБ оперативки
     
     
  • 3.7, Аноним (7), 12:35, 16/01/2025 Скрыто ботом-модератором     [к модератору]
    		• +2 +/
     
     
  • 4.10, Аноним (10), 12:46, 16/01/2025 Скрыто ботом-модератором     [к модератору]
    		• +/
     
  • 4.11, Аноним (5), 12:47, 16/01/2025 Скрыто ботом-модератором     [к модератору]
    		• +/
     
  • 3.9, Аноним (9), 12:43, 16/01/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    То есть люди с кора 2 дупла и пень в пролёте?((
     
     
  • 4.12, Аноним (10), 12:48, 16/01/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > То есть люди с кора 2 дупла и пень в пролёте?((

    Почему в пролёте? Они просто будут смотреть рекламу...
    Реклама (даже видео) теперь жрет меньше ресурсов чем сами баннерорезки...

    Для того, чтобы 115 фаерфокс смог работать на 3-пне с 512 ОЗУ пришлось отказаться от ублок-ориджин...

     
  • 2.6, Аноним (9), 12:34, 16/01/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Есть Vivaldi с блокировкой рекламы.
     
  • 2.8, barthez (?), 12:43, 16/01/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Иди в расширения и включай руками. Все работает там! Не говори ерунды!  
     

  • 1.4, Анон1110м (?), 12:19, 16/01/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    На днях был вынужден попользоваться Хромом и Android из каких–то новых версий. Мерзкое чувство. Чего только стоит GUI. На картинках выглядит намного лучше чем в реальной жизни.
     
  • 1.13, make_google_great_again (?), 12:51, 16/01/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    >Google Lens

    Они кста очень сильно допилили эту штуку в плане реверсивного поиска соотвествий, есть только один минус - фильтрует визуальные соответсвия nsfw-контента. Но энивей мем, что яндекс ищет картинки лучше, больше неактуален, и даже не потому, что он больше не ищет по инсте, редиту и иксам, он буквально выдает рандом даже по поиску из вк лол

     

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