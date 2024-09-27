Выпуск языка программирования Tcl 9.0

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|1.2, Bottle (?), 13:27, 27/09/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–3 +/–
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Перл своего времени. Такой же непонятный, но почему-то применявшийся.
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|2.38, Аноним (38), 14:38, 27/09/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Что за чушь? Это буквально один из самых простых языков программирования.
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|2.47, xsignal (ok), 14:44, 27/09/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Почему в прошедшем времени? Perl 5 сейчас активно используется, просто он не на виду, т.к. предназначен для решения повседневных прикладных задач, а не для создания больших проектов и выкладывания на GitHub.
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|2.63, Аноним (63), 15:33, 27/09/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Лучший из лучших. Скурпулезное отношение к мелочам. Отличная читаемость и производительность. Забота об обратной совместимости. Аскетичность и удивительная достаточность. Параллельное программирование - лушая реализация их простых и понятных. Образец для подражания.
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|1.3, Аноним (3), 13:28, 27/09/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+6 +/–
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воу воу полегче , куда так скачете с разработкой и нововведениями в язык =D
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|2.82, Аноним (82), 16:54, 27/09/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Заголовок немного провокационный. В течении этих 27лет язык развивался и регулярно выходили обновления. Предыдущая версия вышла всего дней 10 назад.
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|2.12, Аноним (12), 13:59, 27/09/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+4 +/–
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Если не делать ничего сложнее школьных лабораторных по информатике, то может быть.
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|3.19, Аноним (4), 14:08, 27/09/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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Если у тебя такое все сложное то тебе надо свой фреймворк писать. Или архитектуру приложения переделывать.
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|4.55, Герострат (?), 15:18, 27/09/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+3 +/–
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> Если у тебя такое все сложное то тебе надо свой фреймворк писать.
Только зачем, если уже есть Qt.
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|2.15, Аноним (15), 14:04, 27/09/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–4 +/–
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Придумано: GNOME HIG и libadwaita.
inb4 "гигантские кнопки", которые оказываются таких же размеров, если сравнивать попиксельно с KDE/Qt.
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|4.46, Аноним (15), 14:42, 27/09/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Если экран размером со спичечный коробок, то да. На таком экране любая кнопка будет на полэкрана, какой тулкит ни возьми (включая сабж).
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|5.56, Герострат (?), 15:19, 27/09/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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У меня монитор 27'' и мне нравятся мелкие элементы управления, это позволяет уместить на экране больше окон.
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|6.62, Аноним (15), 15:33, 27/09/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Значит значительнейшая часть тулкитов не соответствует твоим критериям. Под значительнейшим я подразумеваю вообще все тулкиты, за исключением специально написанных под конкретную прогу (типа Blender).
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|8.66, Аноним (15), 15:47, 27/09/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
На мониторах 800x600 или 1280x1024 обычные для тех времен , икспишечка вполне с... текст свёрнут, показать
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|4.34, Аноним (82), 14:31, 27/09/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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Неправда! Tk везде выглядит нативно. Но на линуксе нет "нативного" вида, поэтому приходится выглядеть как гов^Wмотиф. Но дело поправимое с помощью ttk.
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|4.35, Аноним (32), 14:33, 27/09/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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На скриншотике ещё куда ни шло. Наверное, потому, что в Десяточке.
QML тоже кроссплатформенно. А ресурсы... (волнуют владельцев P-IV). Зато выглядит не как ядерная война.
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|3.21, Аноним (4), 14:11, 27/09/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+4 +/–
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А ещё этот интерфейс встроен в питон =р и всегда работает без доп либ.
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|4.43, Аноним (82), 14:41, 27/09/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+3 +/–
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Tk в питоне сравним с совой на глобусе. Он не вписывается в идиоматику языка.
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|2.27, Аноним (27), 14:16, 27/09/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Согласен. И порог вхождения - ниже не придумаешь. Просто берешь и пишешь.
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|1.6, Аноним (58), 13:40, 27/09/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
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>Добавлена поддержка прикрепления архивов к библиотекам и исполняемым файлам, что позволяет формировать однофайловые сборки, включающие все необходимые для работы приложения данные.
Java, потеснись.
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|1.7, мяя (?), 13:45, 27/09/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+2 +/–
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> Добавлена поддержка работы с 64-разрядными переменными, что позволяет использовать значения, превышающие 2 ГБ.
Откуда вы это взяли? Какие значения превыщающие 2ГБ? В оригинале:
> 2002-02-15 (new feature)[TIP 72] support for 64-bit integer values on
32-bit platforms and ability to work with >2GiB files. Extends many
commands. See ChangeLog and TIP for details.
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|3.28, Аноним (27), 14:18, 27/09/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Это что за такая переменная, измеряющаяся в Гб? Строка? Массив? Точнее писать надо.
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|4.39, Аноним (82), 14:38, 27/09/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Учитывая, что в tcl'е всё есть или строка, или команда, вариантов не много.
С точки зрения программиста, под капотом, конечно, это не совсем так.
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|1.11, Аноним (11), 13:58, 27/09/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–4 +/–
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Отлично, теперь этот язычок не только архаичен, но и несовместим сам с собой.
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|1.13, Аноним (11), 14:02, 27/09/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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> Перл своего времени. Такой же непонятный, но почему-то применявшийся.
Так они с перлом ровесники. Да, оба два от людей ничего не понимающих в языках программирования.
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|2.22, Аноним (27), 14:12, 27/09/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> Так они с перлом ровесники. Да, оба два от людей ничего не понимающих в языках программирования.
В книжке про Perl, если не ошибаюсь (давно было), начиная со с. 301 было описание взаимодействия Perl с интерфейсными элементами Tk. Так что они у меня чисто ментально воспринимаются едино.
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|1.17, Аноним (17), 14:04, 27/09/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+2 +/–
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А чем им тильда (~) не угодила в качестве ссылки на домашний каталог?
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|2.23, Аноним (27), 14:13, 27/09/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Жаль, что убрали. Удобно было. Теперь придется старые скрипты пересматривать.
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|1.30, Аноним (14), 14:19, 27/09/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
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>на использование системных вызовов epoll и kqueue
Это, конечно, хорошо. Но когда уже сделают настраеваемый backlog для слушающего сокета? Из-за этого тикль нельзя применять при сколь-нибудь интенсивных нагрузках.
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|1.31, Аноним (31), 14:21, 27/09/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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В 97-м году запустил первую систему мониторинга tkinter написанную на tcl.
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|1.59, Минона (ok), 15:27, 27/09/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
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> Прекращена интерпретация символа "~" в файловых путях как домашнего каталога пользователя.
Вот это номер!
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|2.67, Аноним (16), 15:52, 27/09/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Это когда делаешь кроссплатформенный тулкит, но используешь понятия одной конкретной системы.
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|1.69, Аноним (69), 15:55, 27/09/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Язык крутой уже потому, что был не осилен Ричардом Столлманом. Одобряем!
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|1.70, Аноним (70), 15:57, 27/09/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Может быть это и было актуально в своё время, сейчас же даже не представляю, кто в здравом уме будет что-то писать на тикле.
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|2.72, Аноним (82), 16:07, 27/09/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Он всё ещё актуален. Да и вообще, какой, кроме Tk, ты знаешь реактивный гуи-тулкит? Вебня не считается.
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|5.80, Аноним (70), 16:52, 27/09/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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У тебя запросили пример реального готового продукта, а не непонятного васянокода на 10 строк.
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|6.83, Аноним (82), 17:05, 27/09/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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За этим в поисковик, я не слежу, кто и что на нём пишет, лишь использую для своих нужд.
Что касается актуальности, tcl/tk не только остаётся конкурентноспособным в настоящее время, но и по некоторым параметрам опережает альтернативы.
>непонятного васянокода
Код прост и прозрачен. Запусти и всё поймешь.
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|6.86, Аноним (63), 17:22, 27/09/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> непонятного васянокода на 10 строк.
Не тебе примеры просить, шко-ло-ло.
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