Выпуск языка программирования Tcl 9.0

2.12 , Аноним ( 12 ), 13:59, 27/09/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить] +4 + / – Если не делать ничего сложнее школьных лабораторных по информатике, то может быть.

3.19 , Аноним ( 4 ), 14:08, 27/09/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить] –1 + / – Если у тебя такое все сложное то тебе надо свой фреймворк писать. Или архитектуру приложения переделывать.

4.55 , Герострат ( ? ), 15:18, 27/09/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить] +3 + / – > Если у тебя такое все сложное то тебе надо свой фреймворк писать. Только зачем, если уже есть Qt.

5.74 , Аноним ( 4 ), 16:33, 27/09/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить] +1 + / – Если тебе хватает Qt не такой уж у тебя и сложный гуй.

2.15 , Аноним ( 15 ), 14:04, 27/09/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить] –4 + / – Придумано: GNOME HIG и libadwaita.

inb4 "гигантские кнопки", которые оказываются таких же размеров, если сравнивать попиксельно с KDE/Qt.

3.32 , Аноним ( 32 ), 14:27, 27/09/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить] +2 + / – Кнопки на полэкрана - это, как раз, про GNOME.

4.46 , Аноним ( 15 ), 14:42, 27/09/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить] +1 + / – Если экран размером со спичечный коробок, то да. На таком экране любая кнопка будет на полэкрана, какой тулкит ни возьми (включая сабж).

5.56 , Герострат ( ? ), 15:19, 27/09/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – У меня монитор 27'' и мне нравятся мелкие элементы управления, это позволяет уместить на экране больше окон.

6.62 , Аноним ( 15 ), 15:33, 27/09/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Значит значительнейшая часть тулкитов не соответствует твоим критериям. Под значительнейшим я подразумеваю вообще все тулкиты, за исключением специально написанных под конкретную прогу (типа Blender).

7.64 , Минона ( ok ), 15:36, 27/09/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – WinXP соответствует.

8.66 , Аноним ( 15 ), 15:47, 27/09/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить] +1 + / – текст свёрнут, показать На мониторах 800x600 или 1280x1024 обычные для тех времен , икспишечка вполне с... 9.75 , Аноним ( 4 ), 16:34, 27/09/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – текст свёрнут, показать У Gtk современного для планшетов и то на планшетах он не используется ... 2.16 , Аноним ( 16 ), 14:04, 27/09/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Как он вообще выглядит? Есть примеры програм?

3.18 , Аноним ( 4 ), 14:07, 27/09/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить] +4 + / – Как ядерная война зато просплатформенно переносимо и работает десятилетиями. И ресурсе не ест от слова ваще совсем https://en.m.wikipedia.org/wiki/Tk_(software)

4.34 , Аноним ( 82 ), 14:31, 27/09/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить] +2 + / – Неправда! Tk везде выглядит нативно. Но на линуксе нет "нативного" вида, поэтому приходится выглядеть как гов^Wмотиф. Но дело поправимое с помощью ttk.

4.35 , Аноним ( 32 ), 14:33, 27/09/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить] +1 + / – На скриншотике ещё куда ни шло. Наверное, потому, что в Десяточке.

QML тоже кроссплатформенно. А ресурсы... (волнуют владельцев P-IV). Зато выглядит не как ядерная война.

4.58 , Аноним ( 58 ), 15:25, 27/09/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить] +1 + / – Tk поддерживает темы, можно сделать красиво. https://wiki.tcl-lang.org/page/List+of+ttk+Themes

5.85 , Аноним ( 4 ), 17:17, 27/09/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Усложнение, не понятен срок поддержки темы.

3.21 , Аноним ( 4 ), 14:11, 27/09/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить] +4 + / – А ещё этот интерфейс встроен в питон =р и всегда работает без доп либ.

4.43 , Аноним ( 82 ), 14:41, 27/09/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить] +3 + / – Tk в питоне сравним с совой на глобусе. Он не вписывается в идиоматику языка.

2.27 , Аноним ( 27 ), 14:16, 27/09/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Согласен. И порог вхождения - ниже не придумаешь. Просто берешь и пишешь.

3.60 , Минона ( ok ), 15:31, 27/09/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить] +1 + / – И код как песня льётся...

