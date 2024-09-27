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Выпуск языка программирования Tcl 9.0

27.09.2024 13:12

Спустя 27 лет со времени формирования ветки 8.0 представлен релиз Tcl/Tk 9.0, динамического языка программирования, распространяемого совместно с кроссплатформенной библиотекой базовых элементов графического интерфейса Tk. Основное распространение Tcl получил как платформа для создания интерфейсов пользователя и как встраиваемый язык, при этом Tcl также подходит для быстрого прототипирования, web-разработки, создания сетевых приложений, администрирования систем и тестирования. Код проекта распространяется под лицензией BSD.

Значительная смена номера версии связана с внесением изменений, нарушающих обратную совместимость. В частности, в Tcl 9.0 изменена логика применения пространств имён к переменным - вместо глобального пространства имён по умолчанию отныне применяется локальное пространство имён. В случае несоответствия кодировок при вводе/выводе теперь возвращается ошибка. Прекращена интерпретация символа "~" в файловых путях как домашнего каталога пользователя. При форматировании чисел больше не учитывается значение tcl_precision.

Среди новых возможностей:

  • Добавлена поддержка работы со строками, размер которых может превышать 2ГБ и ограничивается размером имеющейся памяти. Добавлена возможность использования 64-разрязных индексов в словарях и списках, позволяющих размещать очень большое число элементов.
  • Обеспечена полная поддержка Unicode и кодировок символов, добавлены профили перекодирования ввода/вывода.
  • Добавлена возможность работы с ZIP-архивами как c файловой системой.
  • Добавлена поддержка прикрепления архивов к библиотекам и исполняемым файлам, что позволяет формировать однофайловые сборки, включающие все необходимые для работы приложения данные.
  • Движок обработки событий переведён на использование системных вызовов epoll и kqueue (мультиплексирование через вызов select сохранено в качестве варианта для систем без поддержки epoll и kqueue).
  • В библиотеке Tk предоставлен доступ к таким возможностям операционных систем, как уведомления, вывод на печать и системный лоток. Добавлена поддержка векторной графики в формате SVG, которую можно использовать для создания масштабируемых виджетов и тем оформления. Предоставлены возможности для доступа к метаданным и альфа-каналу изображений. Добавлена поддержка двухпальцевых экранных жестов.


  1. Главная ссылка к новости (https://www.tcl-lang.org/softw...)
  2. OpenNews: Выпуск языка программирования Tcl 8.6.14
Лицензия: CC BY 3.0
Короткая ссылка: https://opennet.ru/61944-tcl
Ключевые слова: tcl, tcltk
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно


Обсуждение (67) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.2, Bottle (?), 13:27, 27/09/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –3 +/
    Перл своего времени. Такой же непонятный, но почему-то применявшийся.
     
     
  • 2.38, Аноним (38), 14:38, 27/09/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Что за чушь? Это буквально один из самых простых языков программирования.
     
     
  • 3.42, Аноним (42), 14:41, 27/09/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –3 +/
    проще всего падает
     
  • 2.47, xsignal (ok), 14:44, 27/09/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Почему в прошедшем времени? Perl 5 сейчас активно используется, просто он не на виду, т.к. предназначен для решения повседневных прикладных задач, а не для создания больших проектов и выкладывания на GitHub.
     
     
  • 3.68, Аноним (-), 15:54, 27/09/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Некоторые js и python для скриптов используют
     
  • 2.63, Аноним (63), 15:33, 27/09/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Лучший из лучших. Скурпулезное отношение к мелочам. Отличная читаемость и производительность. Забота об обратной совместимости. Аскетичность и удивительная достаточность. Параллельное программирование - лушая реализация их простых и понятных. Образец для подражания.
     
  • 2.71, Pahanivo (ok), 15:59, 27/09/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Перл непонятный? Это что за красноглазые неосиляторы набежали???
     

  • 1.3, Аноним (3), 13:28, 27/09/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +6 +/
    воу воу полегче , куда так скачете с разработкой и нововведениями в язык =D
     
     
  • 2.82, Аноним (82), 16:54, 27/09/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Заголовок немного провокационный. В течении этих 27лет язык развивался и регулярно выходили обновления. Предыдущая версия вышла всего дней 10 назад.
     

  • 1.4, Аноним (4), 13:34, 27/09/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +3 +/
    До сих пор ничего лучше ткл гуя придумано не было.
     
     
  • 2.12, Аноним (12), 13:59, 27/09/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +4 +/
    Если не делать ничего сложнее школьных лабораторных по информатике, то может быть.
     
     
  • 3.19, Аноним (4), 14:08, 27/09/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Если у тебя такое все сложное то тебе надо свой фреймворк писать. Или архитектуру приложения переделывать.  
     
     
  • 4.55, Герострат (?), 15:18, 27/09/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +3 +/
    > Если у тебя такое все сложное то тебе надо свой фреймворк писать.

    Только зачем, если уже есть Qt.

     
     
  • 5.74, Аноним (4), 16:33, 27/09/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Если тебе хватает Qt не такой уж у тебя и сложный гуй.
     
  • 2.15, Аноним (15), 14:04, 27/09/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –4 +/
    Придумано: GNOME HIG и libadwaita.
    inb4 "гигантские кнопки", которые оказываются таких же размеров, если сравнивать попиксельно с KDE/Qt.
     
     
  • 3.32, Аноним (32), 14:27, 27/09/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Кнопки на полэкрана - это, как раз, про GNOME.
     
     
  • 4.46, Аноним (15), 14:42, 27/09/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Если экран размером со спичечный коробок, то да. На таком экране любая кнопка будет на полэкрана, какой тулкит ни возьми (включая сабж).
     
     
  • 5.56, Герострат (?), 15:19, 27/09/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    У меня монитор 27'' и мне нравятся мелкие элементы управления, это позволяет уместить на экране больше окон.
     
     
  • 6.62, Аноним (15), 15:33, 27/09/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Значит значительнейшая часть тулкитов не соответствует твоим критериям. Под значительнейшим я подразумеваю вообще все тулкиты, за исключением специально написанных под конкретную прогу (типа Blender).
     
     
  • 7.64, Минона (ok), 15:36, 27/09/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    WinXP соответствует.
     
     
  • 8.66, Аноним (15), 15:47, 27/09/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    На мониторах 800x600 или 1280x1024 обычные для тех времен , икспишечка вполне с... текст свёрнут, показать
     
     
  • 9.75, Аноним (4), 16:34, 27/09/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    У Gtk современного для планшетов и то на планшетах он не используется ... текст свёрнут, показать
     
  • 2.16, Аноним (16), 14:04, 27/09/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Как он вообще выглядит? Есть примеры програм?
     
     
  • 3.18, Аноним (4), 14:07, 27/09/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +4 +/
    Как ядерная война зато просплатформенно переносимо и работает десятилетиями. И ресурсе не ест от слова ваще совсем https://en.m.wikipedia.org/wiki/Tk_(software)
     
     
  • 4.34, Аноним (82), 14:31, 27/09/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Неправда! Tk везде выглядит нативно. Но на линуксе нет "нативного" вида, поэтому приходится выглядеть как гов^Wмотиф. Но дело поправимое с помощью ttk.
     
  • 4.35, Аноним (32), 14:33, 27/09/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    На скриншотике ещё куда ни шло. Наверное, потому, что в Десяточке.
    QML тоже кроссплатформенно. А ресурсы... (волнуют владельцев P-IV). Зато выглядит не как ядерная война.
     
  • 4.58, Аноним (58), 15:25, 27/09/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Tk поддерживает темы, можно сделать красиво.

    https://wiki.tcl-lang.org/page/List+of+ttk+Themes

     
     
  • 5.85, Аноним (4), 17:17, 27/09/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Усложнение, не понятен срок поддержки темы.  
     
  • 3.21, Аноним (4), 14:11, 27/09/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +4 +/
    А ещё этот интерфейс встроен в питон =р и всегда работает без доп либ.
     
     
  • 4.43, Аноним (82), 14:41, 27/09/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +3 +/
    Tk в питоне сравним с совой на глобусе. Он не вписывается в идиоматику языка.
     
  • 2.27, Аноним (27), 14:16, 27/09/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Согласен. И порог вхождения - ниже не придумаешь. Просто берешь и пишешь.
     
     
  • 3.60, Минона (ok), 15:31, 27/09/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    И код как песня льётся...
     

  • 1.6, Аноним (58), 13:40, 27/09/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    >Добавлена поддержка прикрепления архивов к библиотекам и исполняемым файлам, что позволяет формировать однофайловые сборки, включающие все необходимые для работы приложения данные.

    Java, потеснись.

     
  • 1.7, мяя (?), 13:45, 27/09/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +2 +/
    >  Добавлена поддержка работы с 64-разрядными переменными, что позволяет использовать значения, превышающие 2 ГБ.

    Откуда вы это взяли? Какие значения превыщающие 2ГБ? В оригинале:

    > 2002-02-15 (new feature)[TIP 72] support for 64-bit integer values on

    32-bit platforms and ability to work with >2GiB files.  Extends many
    commands.  See ChangeLog and TIP for details.

     
     
  • 2.9, 13 (??), 13:53, 27/09/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    http://tcl.tk/software/tcltk/9.0.html
    >64-bit Capacity: Data values larger than 2Gb
     
     
  • 3.28, Аноним (27), 14:18, 27/09/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Это что за такая переменная, измеряющаяся в Гб? Строка? Массив? Точнее писать надо.
     
     
  • 4.39, Аноним (82), 14:38, 27/09/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Учитывая, что в tcl'е всё есть или строка, или команда, вариантов не много.
    С точки зрения программиста, под капотом, конечно, это не совсем так.
     
  • 3.50, мяя (?), 14:51, 27/09/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Т.е. они сами у себя чуш написали, ясно, спасибо.
     

  • 1.8, Аноним (8), 13:46, 27/09/2024 Скрыто ботом-модератором [﹢﹢﹢] [ · · · ]     [к модератору]
    		• –7 +/
     
  • 1.11, Аноним (11), 13:58, 27/09/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –4 +/
    Отлично, теперь этот язычок не только архаичен, но и несовместим сам с собой.
     
     
  • 2.33, Денис Попов (?), 14:29, 27/09/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Это не айфон, пользуйся предыдущей версией.
     

  • 1.13, Аноним (11), 14:02, 27/09/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    > Перл своего времени. Такой же непонятный, но почему-то применявшийся.

    Так они с перлом ровесники. Да, оба два от людей ничего не понимающих в языках программирования.

     
     
  • 2.22, Аноним (27), 14:12, 27/09/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Так они с перлом ровесники. Да, оба два от людей ничего не понимающих в языках программирования.

    В книжке про Perl, если не ошибаюсь (давно было), начиная со с. 301 было описание взаимодействия Perl с интерфейсными элементами Tk. Так что они у меня чисто ментально воспринимаются едино.

     
     
  • 3.29, Аноним (16), 14:18, 27/09/2024 Скрыто ботом-модератором     [к модератору]
    		• +1 +/
     
     
  • 4.45, Аноним (32), 14:41, 27/09/2024 Скрыто ботом-модератором     [к модератору]
    		• +1 +/
     

     ....ответы скрыты (3)

  • 1.14, Аноним (14), 14:04, 27/09/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +2 +/
    Поддержку вяленого в TK они так и не реализовали?
     
  • 1.17, Аноним (17), 14:04, 27/09/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +2 +/
    А чем им тильда (~) не угодила в качестве ссылки на домашний каталог?
     
     
  • 2.23, Аноним (27), 14:13, 27/09/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Жаль, что убрали. Удобно было. Теперь придется старые скрипты пересматривать.
     

  • 1.30, Аноним (14), 14:19, 27/09/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    >на использование системных вызовов epoll и kqueue

    Это, конечно, хорошо. Но когда уже сделают настраеваемый backlog для слушающего сокета? Из-за этого тикль нельзя применять при сколь-нибудь интенсивных нагрузках.

     
  • 1.31, Аноним (31), 14:21, 27/09/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    В 97-м году запустил первую систему мониторинга tkinter написанную на tcl.
     
     
  • 2.57, Минона (ok), 15:23, 27/09/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    До сих пор работает?
     
     
  • 3.79, Аноним (79), 16:49, 27/09/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Не знаю как у того анонима, у меня работает
     

  • 1.49, Аноним (82), 14:47, 27/09/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Кто-нибудь уже смотрел, что там за новые команды?
     
  • 1.59, Минона (ok), 15:27, 27/09/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    > Прекращена интерпретация символа "~" в файловых путях как домашнего каталога пользователя.

    Вот это номер!

     
     
  • 2.67, Аноним (16), 15:52, 27/09/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Это когда делаешь кроссплатформенный тулкит, но используешь понятия одной конкретной системы.
     

  • 1.69, Аноним (69), 15:55, 27/09/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Язык крутой уже потому, что был не осилен Ричардом Столлманом. Одобряем!
     
     
  • 2.76, Аноним (63), 16:38, 27/09/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Кстати, да. Репейник ему в бороду за это.
     
  • 2.81, Аноним (-), 16:52, 27/09/2024 Скрыто ботом-модератором     [к модератору]
    		• +/
     

  • 1.70, Аноним (70), 15:57, 27/09/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Может быть это и было актуально в своё время, сейчас же даже не представляю, кто в здравом уме будет что-то писать на тикле.
     
     
  • 2.72, Аноним (82), 16:07, 27/09/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Он всё ещё актуален. Да и вообще, какой, кроме Tk, ты знаешь реактивный гуи-тулкит? Вебня не считается.
     
     
  • 3.73, Аноним (70), 16:23, 27/09/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    > Он всё ещё актуален.

    Примеры?

     
     
  • 4.78, Аноним (82), 16:45, 27/09/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    https://bpa.st/UVVN2
    Вот тебе пример. Реализуй такое же на своем любимом языке и тулките.
     
     
  • 5.80, Аноним (70), 16:52, 27/09/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    У тебя запросили пример реального готового продукта, а не непонятного васянокода на 10 строк.
     
     
  • 6.83, Аноним (82), 17:05, 27/09/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    За этим в поисковик, я не слежу, кто и что на нём пишет, лишь использую для своих нужд.

    Что касается актуальности, tcl/tk не только остаётся конкурентноспособным в настоящее время, но и по некоторым параметрам опережает альтернативы.

    >непонятного васянокода

    Код прост и прозрачен. Запусти и всё поймешь.

     
  • 6.86, Аноним (63), 17:22, 27/09/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > непонятного васянокода на 10 строк.

    Не тебе примеры просить, шко-ло-ло.

     

  • 1.77, Аноним (-), 16:44, 27/09/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Tcl/Tk, читается как "тикль-ток". Никто об этом даже не упомянул.
     
     
  • 2.84, Аноним (4), 17:15, 27/09/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    25 лет не знал как это читается и узнавать не хочу.
     

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