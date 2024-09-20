Выпуск Zorin OS 17.2, дистрибутива для пользователей, привыкших к Windows или macOS

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|1.3, Аноним (3), 12:08, 20/09/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–4 +/–
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>а в состав включена подборка программ, близких к программам, к которым привыкли пользователи Windows
аха как-же , FL, Ableton, AudioLogic, Cubase, PhotoShop и т.д и т.п.
просто смешно читать
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|3.13, Аноним (13), 12:44, 20/09/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Новая мода, на нейропластичность ссылаться. Софт — это инструмент. Конечно, попытка забивать гвозди обухом топора вместо молотка создаст множество новых нейронных связей (особенно в центре Брока), но я предпочту простимулировать его как-нибудь по-другому, а гвозди продолжу забивать молотком.
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|4.15, Аноним (5), 12:46, 20/09/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+5 +/–
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Использовать Фотошоп для обрезки фотографий это микроскопом забивать гвозди.
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|5.36, Аноним (36), 13:26, 20/09/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> Использовать Фотошоп для обрезки фотографий это микроскопом забивать гвозди.
Нет, ведь фотошоп и для этого в том числе предназначен. Тут скорее попытка купить карьерный белаз чтобы просто за хлебом ездить.
Вообще куда ни плюнь по интернету везде одни и те же мантры - нет софта от абобы на линухах, нипайду к вам!!!!111
А у меня вопрос встречный, а ты не дохрена ли на себя берёшь, болезный, раз решил что тебя кто-то зовёт и ты со своими закидонами такими тут вообще нужен?
То что какой-то залётный хомячок имеет необоснованные завышенные ожидания обнаружить абобософт на линухах, а потом внизапна его там не обнаружить - это чисто его половые проблемы, а не проблемы линуха.
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|4.35, Аноним (36), 13:21, 20/09/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> Новая мода, на нейропластичность ссылаться. Софт — это инструмент. Конечно, попытка
> забивать гвозди обухом топора вместо молотка создаст множество новых нейронных связей
> (особенно в центре Брока), но я предпочту простимулировать его как-нибудь по-другому,
> а гвозди продолжу забивать молотком.
А мне всегда было интересно, а как называется вот эта болезнь, когда мигранты убегают из своей страны из-за того что им в ней очень не нравится, но на новом месте пытаются тусоваться кучками и выстроить филиал своей страны с ровно такими же порядками от которых убежали?!
Вот эта тяга привести своё с собой, да со своим усталым в чужой монастырь, оно вообще зачем?! Оставаться в своём логичнее же, не?
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|2.12, my_name_is_Mud (ok), 12:39, 20/09/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–2 +/–
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> FL, Ableton, AudioLogic, Cubase
Ненужные игрушки при наличии Reaper (даже на винде и макоси), который, к слову, отлично и нативно работает на линуксе
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|3.19, pavlinux (ok), 12:54, 20/09/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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>> FL, Ableton, AudioLogic, Cubase
> Ненужные игрушки при наличии Reaper (даже на винде и макоси), который, к
> слову, отлично и нативно работает на линуксе
Видимо слово Cubase тоже только в гугле видел?
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|3.26, Аноним (26), 13:08, 20/09/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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> при наличии Reaper
Просто нормальные люди музыкой занимаются, а не пepдoлингм конфигов и подобных DAW для пepдoль.
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|2.18, pavlinux (ok), 12:52, 20/09/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> ... Ableton, AudioLogic, Cubase, PhotoShop и т.д и т.п.
Ты хоть раз купил лицензии на эти программы?
Прям пля, мастер Фоношопа и Кубаси
> просто смешно читать
И не говори, смешной набор букав
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|4.39, 0_o (?), 13:36, 20/09/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> он из чечни
Чечня пишется с большой буквы, нepyсь штoле?!
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|2.11, Аноним (11), 12:38, 20/09/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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> Лучший линукс для десктопа!
Пользовался там google drive глючный)
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|1.17, inferrna (ok), 12:50, 20/09/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+2 +/–
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Ненужно ненужно. Поясняю. Пока всё работает из коробки, оно хорошо. Но как только неопытный юзер, на которого рассчитан этот дистрибутив, столкнётся с проблемой и попробует загуглить что-то из серии "zorin os how to ..." , то ответов он не найдёт. А вопросов у неопытного пользователя будет много. Лучше бы автор просто пилил оболочку для убунты в отдельном ppa, а не страдал галиматьёй.
Как по мне, такие дистры "для привыкших к винде" скорее отпугивают людей от линуха, чем помогают привлечь.
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|2.21, 12yoexpert (ok), 12:57, 20/09/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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всё как на винде, там тоже невозможно нагуглить решение проблемы, т.к. интернет загажен домохозяйками и прочими веб-программистами
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|2.27, Аноним (27), 13:10, 20/09/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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>>Лучше бы автор просто пилил оболочку для убунты в отдельном ppa, а не страдал галиматьёй.
Так денюжки то нужны автору, в том случае, как ты предложил, он не получит ни копейки. А вот отдельный дистр - хомячье ему деньги донатит, и он в шоколаде.
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|1.28, Аноним (22), 13:11, 20/09/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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Комментарии про голубка мишаню вообще пропадают бесследно иногда, что за чертовщина?
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|1.32, abu (?), 13:17, 20/09/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Вспоминая свой опыт захода в Линукс, могу сказать, что привлекла именно непохожесть его на Виндовс. Зачем переходить на что-то, если хочется того же самого?
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|1.33, Аноним (36), 13:17, 20/09/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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Дистрибутив для привыкших к внешнему виду Windows, причём разных версий это Q4OS причём на вменяемой базе, без лишнего крапа и без сомнительных движений автора.
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