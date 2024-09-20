Выпуск Zorin OS 17.2, дистрибутива для пользователей, привыкших к Windows или macOS

3.13 , Аноним ( 13 ), 12:44, 20/09/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Новая мода, на нейропластичность ссылаться. Софт — это инструмент. Конечно, попытка забивать гвозди обухом топора вместо молотка создаст множество новых нейронных связей (особенно в центре Брока), но я предпочту простимулировать его как-нибудь по-другому, а гвозди продолжу забивать молотком.

4.15 , Аноним ( 5 ), 12:46, 20/09/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить] +5 + / – Использовать Фотошоп для обрезки фотографий это микроскопом забивать гвозди.

5.23 , Аноним ( 13 ), 13:05, 20/09/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить] +1 + / – Микроскопом я пользуюсь по назначению.

6.31 , Аноним ( 5 ), 13:16, 20/09/2024 Скрыто ботом-модератором [к модератору] +2 + / – 5.36 , Аноним ( 36 ), 13:26, 20/09/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – > Использовать Фотошоп для обрезки фотографий это микроскопом забивать гвозди. Нет, ведь фотошоп и для этого в том числе предназначен. Тут скорее попытка купить карьерный белаз чтобы просто за хлебом ездить. Вообще куда ни плюнь по интернету везде одни и те же мантры - нет софта от абобы на линухах, нипайду к вам!!!!111 А у меня вопрос встречный, а ты не дохрена ли на себя берёшь, болезный, раз решил что тебя кто-то зовёт и ты со своими закидонами такими тут вообще нужен? То что какой-то залётный хомячок имеет необоснованные завышенные ожидания обнаружить абобософт на линухах, а потом внизапна его там не обнаружить - это чисто его половые проблемы, а не проблемы линуха.

4.35 , Аноним ( 36 ), 13:21, 20/09/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – > Новая мода, на нейропластичность ссылаться. Софт — это инструмент. Конечно, попытка

> забивать гвозди обухом топора вместо молотка создаст множество новых нейронных связей

> (особенно в центре Брока), но я предпочту простимулировать его как-нибудь по-другому,

> а гвозди продолжу забивать молотком. А мне всегда было интересно, а как называется вот эта болезнь, когда мигранты убегают из своей страны из-за того что им в ней очень не нравится, но на новом месте пытаются тусоваться кучками и выстроить филиал своей страны с ровно такими же порядками от которых убежали?! Вот эта тяга привести своё с собой, да со своим усталым в чужой монастырь, оно вообще зачем?! Оставаться в своём логичнее же, не?

