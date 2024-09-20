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Выпуск Zorin OS 17.2, дистрибутива для пользователей, привыкших к Windows или macOS

20.09.2024 11:50

После 6 месяцев разработки представлен релиз Linux-дистрибутива Zorin OS 17.2, основанного на пакетной базе Ubuntu 22.04. Целевой аудиторией дистрибутива являются начинающие пользователи, привыкшие работать в Windows. Для управления оформлением дистрибутив предлагает специальный конфигуратор, позволяющий придать рабочему столу вид, свойственный различным версиям Windows и macOS, а в состав включена подборка программ, близких к программам, к которым привыкли пользователи Windows. Размер загрузочного iso-образа составляет 3.5 ГБ.

В качестве основы рабочего стола в Zorin OS используется GNOME с набором собственных дополнений и панелью на основе Dash to Panel и Dash to Dock. Для интеграции рабочего стола со смартфоном поставляется приложение Zorin Connect (на базе KDE Connect). Кроме пакетов в формате deb и репозиториев Ubuntu по умолчанию включена поддержка форматов Flatpak, AppImage и Snap с возможностью установки программ из каталогов Flathub и Snap Store.

В новой версии:

  • В приложение для настройки внешнего вида (Zorin Appearance) добавлена возможность смены темы оформления курсора. Добавлены ссылки на руководства по установке дополнительных тем оформления и изменения стиля приложений на базе библиотеки libadwaita.

    Добавлен новая секция с настройками для изменения поведения при размещении окон на рабочем столе, а также параметрами для выравнивания заголовков окон, привязки действий при нажатии на заголовки и переключения фокуса.

    В разделе настройки интерфейса добавлена опция для управления автоскрытием полос прокрутки.

  • Обновлены версии предустановленных приложений. Офисный пакет LibreOffice обновлён до версии 24.8.
  • Расширена поддержка оборудования. Из выпуска Ubuntu 24.04 перенесён пакет с ядром Linux 6.8. Добавлена поддержка процессоров Intel Core Ultra и AMD Zen 5, GPU NVIDIA GeForce RTX 20, 30 и 40, геймпадов Nintendo Switch Online, Google Stadia и Lenovo Legion G.


  1. Главная ссылка к новости (https://blog.zorin.com/2024/09...)
  2. OpenNews: Выпуск Zorin OS 17.1, дистрибутива для пользователей, привыкших к Windows или macOS
  3. OpenNews: Проект Windowsfx подготовил сборку Ubuntu с интерфейсом, стилизованным под Windows 11
  4. OpenNews: Релиз дистрибутива Linux Mint 22
  5. OpenNews: Релиз дистрибутива Solus 4.5
  6. OpenNews: Релиз дистрибутива Elementary OS 7.1
Лицензия: CC BY 3.0
Короткая ссылка: https://opennet.ru/61896-zorin
Ключевые слова: zorin, linux
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно


Обсуждение (38) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.3, Аноним (3), 12:08, 20/09/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –4 +/
    >а в состав включена подборка программ, близких к программам, к которым привыкли пользователи Windows  

    аха как-же , FL, Ableton, AudioLogic, Cubase, PhotoShop и т.д и т.п.  
    просто смешно читать

     
     
  • 2.5, Аноним (5), 12:13, 20/09/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +5 +/
    Типа ты хвастаешься своей слабой нейропластичностью?
     
     
  • 3.13, Аноним (13), 12:44, 20/09/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Новая мода, на нейропластичность ссылаться. Софт — это инструмент. Конечно, попытка забивать гвозди обухом топора вместо молотка создаст множество новых нейронных связей (особенно в центре Брока), но я предпочту простимулировать его как-нибудь по-другому, а гвозди продолжу забивать молотком.
     
     
  • 4.15, Аноним (5), 12:46, 20/09/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +5 +/
    Использовать Фотошоп для обрезки фотографий это микроскопом забивать гвозди.
     
     
  • 5.23, Аноним (13), 13:05, 20/09/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Микроскопом я пользуюсь по назначению.
     
     
  • 6.31, Аноним (5), 13:16, 20/09/2024 Скрыто ботом-модератором     [к модератору]
    		• +2 +/
     
  • 5.36, Аноним (36), 13:26, 20/09/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Использовать Фотошоп для обрезки фотографий это микроскопом забивать гвозди.

    Нет, ведь фотошоп и для этого в том числе предназначен. Тут скорее попытка купить карьерный белаз чтобы просто за хлебом ездить.

    Вообще куда ни плюнь по интернету везде одни и те же мантры - нет софта от абобы на линухах, нипайду к вам!!!!111

    А у меня вопрос встречный, а ты не дохрена ли на себя берёшь, болезный, раз решил что тебя кто-то зовёт и ты со своими закидонами такими тут вообще нужен?

    То что какой-то залётный хомячок имеет необоснованные завышенные ожидания обнаружить абобософт на линухах, а потом внизапна его там не обнаружить - это чисто его половые проблемы, а не проблемы линуха.

     
  • 4.35, Аноним (36), 13:21, 20/09/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Новая мода, на нейропластичность ссылаться. Софт — это инструмент. Конечно, попытка
    > забивать гвозди обухом топора вместо молотка создаст множество новых нейронных связей
    > (особенно в центре Брока), но я предпочту простимулировать его как-нибудь по-другому,
    > а гвозди продолжу забивать молотком.

    А мне всегда было интересно, а как называется вот эта болезнь, когда мигранты убегают из своей страны из-за того что им в ней очень не нравится, но на новом месте пытаются тусоваться кучками и выстроить филиал своей страны с ровно такими же порядками от которых убежали?!

    Вот эта тяга привести своё с собой, да со своим усталым в чужой монастырь, оно вообще зачем?! Оставаться в своём логичнее же, не?

     
  • 2.8, Аноним (-), 12:30, 20/09/2024 Скрыто ботом-модератором     [к модератору]
    		• –1 +/
     
     
  • 3.37, Аноним (36), 13:28, 20/09/2024 Скрыто ботом-модератором     [к модератору]
    		• +/
     
  • 2.12, my_name_is_Mud (ok), 12:39, 20/09/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –2 +/
    > FL, Ableton, AudioLogic, Cubase

    Ненужные игрушки при наличии Reaper (даже на винде и макоси), который, к слову, отлично и нативно работает на линуксе

     
     
  • 3.19, pavlinux (ok), 12:54, 20/09/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >> FL, Ableton, AudioLogic, Cubase
    > Ненужные игрушки при наличии Reaper (даже на винде и макоси), который, к
    > слову, отлично и нативно работает на линуксе

    Видимо слово Cubase тоже только в гугле видел?

     
  • 3.26, Аноним (26), 13:08, 20/09/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    > при наличии Reaper

    Просто нормальные люди музыкой занимаются, а не пepдoлингм конфигов и подобных DAW для пepдoль.

     
  • 2.18, pavlinux (ok), 12:52, 20/09/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > ... Ableton, AudioLogic, Cubase, PhotoShop и т.д и т.п.  

    Ты хоть раз купил лицензии на эти программы?
    Прям пля, мастер Фоношопа и Кубаси  

    > просто смешно читать

    И не говори, смешной набор букав

     
     
  • 3.38, Аноним (36), 13:33, 20/09/2024 Скрыто ботом-модератором     [к модератору]
    		• +/
     

     ....ответы скрыты (14)

  • 1.4, Аноним (5), 12:12, 20/09/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –2 +/
    Сижу на Зорьке проблем не знаю.
     
     
  • 2.10, ryoken (ok), 12:34, 20/09/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +3 +/
    >>Зорьке

    это которая корова?

     
     
  • 3.14, Аноним (5), 12:45, 20/09/2024 Скрыто ботом-модератором     [к модератору]
    		• +4 +/
     
  • 3.20, 12yoexpert (ok), 12:56, 20/09/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    он из чечни
     
     
  • 4.39, 0_o (?), 13:36, 20/09/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > он из чечни

    Чечня пишется с большой буквы, нepyсь штoле?!

     
     
  • 5.41, Anonim (??), 13:52, 20/09/2024 Скрыто ботом-модератором     [к модератору]
    		• +/
     

     ....ответы скрыты (5)

  • 1.6, Аноним (6), 12:20, 20/09/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –2 +/
    Лучший линукс для десктопа!
     
     
  • 2.11, Аноним (11), 12:38, 20/09/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    > Лучший линукс для десктопа!

    Пользовался там google drive глючный)

     

  • 1.7, Ося Бендер (?), 12:27, 20/09/2024 Скрыто ботом-модератором [﹢﹢﹢] [ · · · ]     [к модератору]
    		• +1 +/
     
  • 1.9, Аноним (9), 12:31, 20/09/2024 Скрыто ботом-модератором [﹢﹢﹢] [ · · · ]     [к модератору]
    		• +1 +/
     
  • 1.16, Омномнимус (?), 12:48, 20/09/2024 Скрыто ботом-модератором [﹢﹢﹢] [ · · · ]     [к модератору]
    		• +/
     
  • 1.17, inferrna (ok), 12:50, 20/09/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +2 +/
    Ненужно ненужно. Поясняю. Пока всё работает из коробки, оно хорошо. Но как только неопытный юзер, на которого рассчитан этот дистрибутив, столкнётся с проблемой и попробует загуглить что-то из серии "zorin os how to ..." , то ответов он не найдёт. А вопросов у неопытного пользователя будет много. Лучше бы автор просто пилил оболочку для убунты в отдельном ppa, а не страдал галиматьёй.
    Как по мне, такие дистры "для привыкших к винде" скорее отпугивают людей от линуха, чем помогают привлечь.
     
     
  • 2.21, 12yoexpert (ok), 12:57, 20/09/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    всё как на винде, там тоже невозможно нагуглить решение проблемы, т.к. интернет загажен домохозяйками и прочими веб-программистами
     
  • 2.27, Аноним (27), 13:10, 20/09/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >>Лучше бы автор просто пилил оболочку для убунты в отдельном ppa, а не страдал галиматьёй.

    Так денюжки то нужны автору, в том случае, как ты предложил, он не получит ни копейки. А вот отдельный дистр - хомячье ему деньги донатит, и он в шоколаде.

     

  • 1.22, Аноним (22), 13:03, 20/09/2024 Скрыто ботом-модератором [﹢﹢﹢] [ · · · ]     [к модератору]
    		• +1 +/
     

  • 1.24, Аноним (24), 13:05, 20/09/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Так это что же, ZVER ОСь на убунту?
     
  • 1.28, Аноним (22), 13:11, 20/09/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Комментарии про голубка мишаню  вообще пропадают бесследно иногда, что за чертовщина?
     
  • 1.29, Аноним (27), 13:11, 20/09/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Отличный дистр для дуалбутчиков-нетакусиков!
     
     
  • 2.40, Аноним (40), 13:47, 20/09/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    https://opennet.ru/59871-elementaryos
     

  • 1.30, pic (?), 13:12, 20/09/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Для AppImage есть же магазин приложений, не?
     
  • 1.32, abu (?), 13:17, 20/09/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Вспоминая свой опыт захода в Линукс, могу сказать, что привлекла именно непохожесть его на Виндовс. Зачем переходить на что-то, если хочется того же самого?
     
  • 1.33, Аноним (36), 13:17, 20/09/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Дистрибутив для привыкших к внешнему виду Windows, причём разных версий это Q4OS причём на вменяемой базе, без лишнего крапа и без сомнительных движений автора.
     

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