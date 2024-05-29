Выпуск непрерывно обновляемого дистрибутива Rhino Linux 2024.1

Представлен выпуск дистрибутива Rhino Linux 2024.1, реализующего вариант Ubuntu с моделью непрерывной доставки обновлений, позволяющий получить доступ к наиболее свежим версиям программ. Новые версии в основном переносятся из devel-веток репозиториев Ubuntu, в которых производится сборка пакетов с новыми версиями приложений, синхронизированных с Debian Sid и Unstable. Компоненты рабочего стола, ядро Linux, загрузочные заставки, темы оформления, браузер Firefox и развиваемые проектом утилиты распространяются через отдельный репозиторий Pacstall. Установочные образы, которые могут загружаться в Live-режиме, подготовлены для архитектур x86_64 (2.3 ГБ) и ARM64 (2.2 ГБ), а также для ARM-устройств PineTab, PineTab2, PinePhone, PinePhone Pro и Raspberry Pi.

Управление пакетами осуществляется при помощи собственного пакетного менеджера rhino-pkg (rpk), реализующего обвязку над пакетными менеджерами APT, Pacstall, flatpak и snap. Rhino-pkg позволяет использовать одну универсальную утилиту для выполнения типовых операций с различными форматами пакетов, например, осуществлять установку, удаление, обновление и поиск пакетов. Для сборки дистрибутива применяется инструментарий LiveBuild от проекта Debian с модификациями, заимствованными из VanillaOS. Для установки дистрибутива задействован инсталлятор Calamares.

Графический интерфейс построен на основе собственного пользовательского окружения Unicorn, представляющего собой переработанный вариант Xfce, приближенный по стилю к GNOME, но остающийся легковесным. В Unicorn разработчики попытались совместить более современное оформление с традиционным подходом к построению рабочего стола. В качестве боковой панели приложений применяется Plank Dock, а в качестве верхней панели - штатная панель Xfce. Для навигации по установленным приложениям задействован режим App Grid, реализованный на базе Lightpad.

Навигация по открытым окнам и виртуальным рабочим столам организована при помощи пакета Xfdashboard, реализующего для Xfce интерфейс переключения между приложениями в стиле GNOME Shell и macOS Expose. Для быстрого запуска приложений предлагается uLauncher, предоставляющий поисковую строку для запуска команд, просмотра содержимого каталогов, поиска программ и файлов. Проектом также развиваются мастер первой настройки, приложение для обмена файлами между разными устройствами (ответвление от Snapdrop) и приложение для просмотра информации о системе и обновления дистрибутива.

В новой версии задействован выпуск пакетного менеджера Pacstall 5.0.0, развивающего аналог концепции AUR для Ubuntu. В Pacstall 5 существенно обновлён формат пакетов pacscript, предоставлена возможность выполнения операций в изолированном окружении, улучшена работа сразу с несколькими репозиториями и расширены возможности для тестирования и отправки уведомлений о проблемах. Формат файлов pacscript приближен к возможностям PKGBUILD в AUR, что существенно упростило портирование в репозиторий Pacstall пакетов из AUR. В сборках для стационарных систем и устройств Pine64 задействовано ядро Linux 6.9, а в сборах для плат Raspberry Pi - ядро 6.8. Обновлены версии пакетов.



