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Выпуск непрерывно обновляемого дистрибутива Rhino Linux 2023.4

21.12.2023 10:09

Представлен выпуск дистрибутива Rhino Linux 2023.4, реализующего вариант Ubuntu с моделью непрерывной доставки обновлений, позволяющий получить доступ к наиболее свежим версиям программ. Новые версии в основном переносятся из devel-веток репозиториев Ubuntu, в которых производится сборка пакетов с новыми версиями приложений, синхронизированных с Debian Sid и Unstable. Компоненты рабочего стола, ядро Linux, загрузочные заставки, темы оформления, браузер Firefox и развиваемые проектом утилиты распространяются через отдельный репозиторий Pacstall. Установочные образы, которые могут загружаться в Live-режиме, подготовлены для архитектур x86_64 (2 ГБ) и ARM64 (1.9 ГБ), а также для ARM-устройств PineTab, PineTab2, PinePhone, PinePhone Pro и Raspberry Pi.

Управление пакетами осуществляется при помощи собственного пакетного менеджера rhino-pkg (rpk), реализующего обвязку над пакетными менеджерами APT, Pacstall, flatpak и snap. Rhino-pkg позволяет использовать одну универсальную утилиту для выполнения типовых операций с различными форматами пакетов, например, осуществлять установку, удаление, обновление и поиск пакетов. Для сборки дистрибутива применяется инструментарий LiveBuild от проекта Debian с модификациями, заимствованными из VanillaOS. Для установки дистрибутива задействован инсталлятор Calamares.

Для организации графического интерфейса задействовано собственное пользовательское окружение Unicorn, представляющее собой переработанный вариант Xfce, приближенный по стилю к GNOME, но остающийся легковесным. В Unicorn разработчики попытались совместить более современное оформление с традиционным подходом к построению рабочего стола. В качестве боковой панели приложений применяется Plank Dock, а в качестве верхней панели - штатная панель Xfce. Для навигации по установленным приложениям задействован режим App Grid, реализованный на базе Lightpad.

Навигация по открытым окнам и виртуальным рабочим столам организована при помощи пакета Xfdashboard, реализующего для Xfce интерфейс переключения между приложениями в стиле GNOME Shell и macOS Expose. Для быстрого запуска приложений предлагается uLauncher, предоставляющий поисковую строку для запуска команд, просмотра содержимого каталогов, поиска программ и файлов. Проектом также развиваются мастер первой настройки, приложение для обмена файлами между разными устройствами (ответвление от Snapdrop) и приложение для просмотра информации о системе и обновления дистрибутива.

В новой версии в пользовательском окружении Unicorn предложена функция автоматической мозаичной компоновки окон (включение производится через апплет, добавленный в правый угол верхней панели). Скруглены углы интерфейса запуска программ uLauncher. Добавлена команда "rhino-pkg cleanup" для очистки повреждённых зависимостей и лишних пакетов, которые больше не используются в других пакетах.

В сборке для устройств Pine64 повышена стабильность модема на смартфонах PinePhone и PinePhone Pro, включена поддержка GPS, добавлена поддержка Wi-Fi для PineTab2, реализована функция фонарика для PinePhone и PineTab. Ядро Linux обновлено до версии 6.6 в основной редакции дистрибутива, 6.7 в редакции для Pine64 и 6.5 в редакции для Raspberry Pi.



  1. Главная ссылка к новости (https://rhinolinux.org/news-10...)
  2. OpenNews: Выпуск непрерывно обновляемого дистрибутива Rhino Linux 2023.3
  3. OpenNews: Доступен непрерывно обновляемый дистрибутив Rhino Linux
  4. OpenNews: Проект Rolling Rhino Remix развивает непрерывно обновляемую сборку Ubuntu
  5. OpenNews: Rolling Rhino, скрипт для использования rolling-обновлений в Ubuntu
Лицензия: CC BY 3.0
Короткая ссылка: https://opennet.ru/60325-rhino
Ключевые слова: rhino, ubuntu
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Обсуждение (15) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.2, Аноним (2), 10:12, 21/12/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +3 +/
    Если он непрерывно обновляемый зачем ему выпуск? И зачем ему новость?
     
     
  • 2.4, Аноним (4), 10:13, 21/12/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ну про Endeavouros пишут новости, дистрибутивы выпускают, хотя это основанно на Arch Linux который как бы катящийся.
     
  • 2.7, Виктор (??), 10:25, 21/12/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Даже если дистрибутив непрерывно обновляющийся, устанавливается он с установочного образа. И вот этот установочный образ регулярно обновляется потому, что было бы просто глупо устанавливать систему с древнего образа и потом накатывать все набежавшие за годы обновления.
     

  • 1.5, Аноним (4), 10:15, 21/12/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    >Для организации графического интерфейса задействовано собственное пользовательское окружение Unicorn, представляющее собой переработанный вариант Xfce, приближенный по стилю к GNOME, но остающийся легковесным. В Unicorn разработчики попытались совместить более современное оформление с традиционным подходом к построению рабочего стола. В качестве боковой панели приложений применяется Plank Dock, а в качестве верхней панели - штатная панель Xfce. Для навигации по установленным приложениям задействован режим App Grid, реализованный на базе Lightpad.

    А вот тут по-подробнее. Что за единорог такой? Пакеты для Arch уже подготовили? Как поставить?

     
     
  • 2.9, Аноним (4), 10:41, 21/12/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Посмотрел я на этого Единорога, что-то среднее между Гномом и макосью. Вторичьненько. Если меню запуска переместить из левого угла в низ, то тогда бы получилась бы макось для бедных.
     

  • 1.8, Аноним (4), 10:26, 21/12/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Правдо не совсем понятно зачем мне сабж на смартфоне с тачскрином.
     

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