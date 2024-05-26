Один из корневых DNS-серверов 4 дня находился в рассинхронизированном состоянии

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|3.30, Аноним (30), 15:13, 26/05/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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А что конкретно выставить ошибку конкретного человека?
А он там в отпуске был, а тут четыре дня...
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|4.34, Sw00p aka Jerom (?), 16:16, 26/05/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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многие думают раз нет оповещения от систем мониторинга, значить нет проблем, спим спокойно :)
В нормальных системах, должно быть ежедневные оповещения о работоспособности системы (УРА: все работает штатно), своего рода селфчек, и альтернативные каналы оповещения. Таким макаром можно вовремя выявлять проблемы, когда когда теряется канал связи с получателем оповещения.
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|1.3, Аноним (3), 12:44, 26/05/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+6 +/–
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Вероятно, представители компетентных служб там что-то ковыряли, и попутно сломали синхронизацию.
Было бы странно, если бы столь важная система осталась без их внимания, и тем более странно, если бы у них руки росли из правильного места.
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|2.5, Rev (?), 12:55, 26/05/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–3 +/–
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Да-да, во всё виноваты федералы :)))
Если бы кто-то из трёхбуквенных контор хотел что-то натворить с ДНС, то делали бы это не на одном сервере из 13-ти :)
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|3.10, Аноним (10), 13:05, 26/05/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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Но ведь не сразу на всех тринадцати? Начали с "C" и что-то пошло не по плану.
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|4.19, Аноним (19), 13:42, 26/05/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Перефразируя Виктора Степаныча: "Хотели по плану, а получилось как всегда."
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|2.12, Аноним (12), 13:18, 26/05/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Для "компетентных служб" , кроме как совсем всё сломать (назло им всем отморозить уши) , там нет ничего интересного .
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|2.15, Аноним (15), 13:35, 26/05/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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Более вероятно, что ты просто не знаешь, что такое корневые днс и что там нет никакой информации, интересной службам. Им гораздо интереснее работать с регистраторами, что они и делают вполне открыто. Но это ж неинтересно, об этом не пофлудишь, да?)
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|1.4, Аноним (4), 12:48, 26/05/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+2 +/–
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> сбой в системе мониторинга
Нужна ситема мониторинга системы мониторинга. Я серьезно. Типа кластерного кворума и т.п.
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|2.6, Rev (?), 12:57, 26/05/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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У меня, кстати, так и есть. У меня одна виртуалка следит за всеми моими сервисами с помощью Uptime-Kuma, а за этой виртуалкой следит Freshping - бесплатный сервис. Иначе если сама виртуалка с мониторингом пропадёт, у меня не будет сообщений об этом.
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|2.7, Аноним (7), 12:58, 26/05/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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Делать запрос ко всем 13 серверам и выбирать наиболее часто встречающийся ответ?
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|1.8, Аноним (8), 12:58, 26/05/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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На такой случай нужнен альтернативный оффлайн DNS с обновлением раз в месяц или раз в год.
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|3.26, Anon1685 (?), 14:02, 26/05/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Что будет с твоим альфисом, если подписант не будет онлайн?
Хватит уже впаривать свою унылую поделку. Мало того что впариваешь, так ты еще и скрываешь от своих хомяков что эта поделка ниразу не децентрализована. Сколько раз твоя поделка была на грани закрытия из-за того что очередной подписант не подписывал блок и вы всей шоблой искали его, а тем временем твой альфис стоял колом?
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|2.35, Ухилянт (?), 16:58, 26/05/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Встроенный кеширующий DNS есть даже в самых дешевых роутерах. А так же у любого провайдера.
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|1.9, Аноним (9), 13:05, 26/05/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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Удивило то, что расхождение в состоянии зон всплыло через три дня после сообщения какого-то чувака в списке рассылки. У них, что нет общей системы мониторинга, которая проверяет работу синхронизации между серверами и актуальность отдаваемых всеми корневыми серверами данных?
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|3.31, Sw00p aka Jerom (?), 16:06, 26/05/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Analysis showed this to have been caused by an unrelated routing policy change whose side effect was to silence the relevant monitoring systems.
мониторинг не оповестил потому-что маршрут до получателя оповещения пропал, и ни слова про саму проблему рассихронизации. А раз ни слова про проблему, значить обычное дело рассинхронизация.
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|1.22, Аноним (22), 13:53, 26/05/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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"4 дня находился в рассинхронизированном состоянии"
Я считаю этопозором!
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|2.25, Аноним (23), 13:56, 26/05/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Я считаю всем просто пофиг на этот днс. Сломался и сломался чинить заранее или делать сложный мониторинг это преждевременная оптимизация.
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|3.33, Sw00p aka Jerom (?), 16:12, 26/05/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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мониторинг не ломался, отвалился канал связи с получателем :) Таким макаром и канал связи с системой за которой мониторят может отвалится. Беда в том, что нет красноглазого админа, который штатно ежедневно проводит осмотр работоспособности всех частей системы, тупо техосмотр перед выездом.
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