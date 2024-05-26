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Один из корневых DNS-серверов 4 дня находился в рассинхронизированном состоянии

26.05.2024 10:52

Один из 13 корневых серверов DNS (c.root-servers.net), обеспечивающих работу корневой зоны DNS (начальное звено в цепочке резолвинга доменных имён, отдающее сведения о DNS-серверах, обслуживающих домены первого уровня, и ключах для их верификации при помощи DNSSEC) четыре дня находился в состоянии, не синхронизированном с остальными корневыми DNS-серверами. Работу корневого DNS-сервера "С" (192.33.4.12) обеспечивает 12 серверов, размещённых в разных странах. Все эти серверы c 18 по 22 мая не отражали изменения в корневой зоне, отдавали устаревшие данные и не синхронизировались с остальной корневой инфраструктурой DNS.

В указанный период в корневую зону не вносились изменения, но была запланирована работа по обновлению цифровой подписи DNSEC для домена первого уровня ".gov", проводимая в рамках перехода на криптографические ключи на базе алгоритма ECDSA. Для заверения зоны ".gov" в DNSSEC с недавних пор используются алгоритмы 8 (RSA/SHA-256) и 13 (ECDSA P-256/SHA-256), но активным остаётся алгоритм 8. В выходные планировалось добавить в корневую зону DS-запись для алгоритма 13, после чего начать процесс удаления DS-записи для алгоритма 8. Аналогичную замену планировалось провести и для домена ".int". В итоге, связанные с поддержкой алгоритма 13 DS-записи для корневых серверов были переданы в IANA, но так и не были опубликованы, так как после выявления проблем процесс замены ключей был приостановлен до прояснения ситуации с корневым сервером "С".

Работу корневого DNS-сервера "С" на основании соглашений с корпорацией ICANN обеспечивает магистральный провайдер первого уровня (Tier 1) Cogent Communications, представленный в 53 странах. За несколько дней до инцидента отмечалось появление проблем с доступом из сети Cogent Communications к 1575 автономным системам из-за прекращения пиринга с индийским провайдером первого уровня Tata Communications.

В качестве причины прекращения получения обновлений для корневой DNS-зоны называется сбой в системе мониторинга, отвечавшей за отслеживание изменений. Сбой произошёл после изменения маршрутизации, не связанного с работой DNS-серверов (детальная информация о причинах пока не приводится). Кроме рассинхронизации, нарушений в обработке запросов к корневому DNS-серверу "C" не зафиксировано. Синхронизация полностью была восстановлена 22 мая в 19 часов (MSK). Из возможных проблем, которые могли возникнуть в процессе длительной рассинхронизации, отмечается возможность выдачи потерявших актуальность данных о ключах, используемых в DNSSEC, и адресах DNS-серверов, обслуживающих домены первого уровня.

  1. Главная ссылка к новости (https://arstechnica.com/securi...)
  2. OpenNews: Изменение IP-адреса корневого DNS-сервера "B"
  3. OpenNews: Почти половина трафика на корневые DNS-серверы вызвана активностью Chromium
  4. OpenNews: Зафиксирована крупная атака на корневые DNS-серверы
  5. OpenNews: Сбой в доменной зоне RU из-за ошибки при замене ключей DNSSEC
  6. OpenNews: Уязвимости KeyTrap и NSEC3, затрагивающие большинство реализаций DNSSEC
Лицензия: CC BY 3.0
Короткая ссылка: https://opennet.ru/61249-dns
Ключевые слова: dns, root
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно


Обсуждение (26) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, Аноним (1), 12:24, 26/05/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +9 +/
    It’s not DNS
    There’s no way it’s DNS
    It was DNS

    🌸 🌸 🌸

     
     
  • 2.27, бух. (?), 14:21, 26/05/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Меня больше умиляет «сеть виновата».
     
     
  • 3.30, Аноним (30), 15:13, 26/05/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А что конкретно выставить ошибку конкретного человека?
    А он там в отпуске был, а тут четыре дня...
     
     
  • 4.34, Sw00p aka Jerom (?), 16:16, 26/05/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    многие думают раз нет оповещения от систем мониторинга, значить нет проблем, спим спокойно :)

    В нормальных системах, должно быть ежедневные оповещения о работоспособности системы (УРА: все работает штатно), своего рода селфчек, и альтернативные каналы оповещения. Таким макаром можно вовремя выявлять проблемы, когда когда теряется канал связи с получателем оповещения.

     

  • 1.3, Аноним (3), 12:44, 26/05/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +6 +/
    Вероятно, представители компетентных служб там что-то ковыряли, и попутно сломали синхронизацию.

    Было бы странно, если бы столь важная система осталась без их внимания, и тем более странно, если бы у них руки росли из правильного места.

     
     
  • 2.5, Rev (?), 12:55, 26/05/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –3 +/
    Да-да, во всё виноваты федералы :)))

    Если бы кто-то из трёхбуквенных контор хотел что-то натворить с ДНС, то делали бы это не на одном сервере из 13-ти :)

     
     
  • 3.10, Аноним (10), 13:05, 26/05/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Но ведь не сразу на всех тринадцати? Начали с "C" и что-то пошло не по плану.
     
     
  • 4.19, Аноним (19), 13:42, 26/05/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Перефразируя Виктора Степаныча: "Хотели по плану, а получилось как всегда."
     
  • 2.12, Аноним (12), 13:18, 26/05/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Для "компетентных служб" , кроме как совсем всё сломать (назло им всем отморозить уши) , там нет ничего интересного .
     
  • 2.15, Аноним (15), 13:35, 26/05/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Более вероятно, что ты просто не знаешь, что такое корневые днс и что там нет никакой информации, интересной службам. Им гораздо интереснее работать с регистраторами, что они и делают вполне открыто. Но это ж неинтересно, об этом не пофлудишь, да?)
     
     
  • 3.23, Аноним (23), 13:53, 26/05/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Можно подумать тут дело в интересе.
     

  • 1.4, Аноним (4), 12:48, 26/05/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +2 +/
    > сбой в системе мониторинга

    Нужна ситема мониторинга системы мониторинга. Я серьезно. Типа кластерного кворума и т.п.

     
     
  • 2.6, Rev (?), 12:57, 26/05/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    У меня, кстати, так и есть. У меня одна виртуалка следит за всеми моими сервисами с помощью Uptime-Kuma, а за этой виртуалкой следит Freshping - бесплатный сервис. Иначе если сама виртуалка с мониторингом пропадёт, у меня не будет сообщений об этом.
     
  • 2.7, Аноним (7), 12:58, 26/05/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Делать запрос ко всем 13 серверам и выбирать наиболее часто встречающийся ответ?
     

  • 1.8, Аноним (8), 12:58, 26/05/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    На такой случай нужнен альтернативный оффлайн DNS с обновлением раз в месяц или раз в год.
     
     
  • 2.14, Rev (?), 13:22, 26/05/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Лучше уж тогда ALFIS (https://alfis.name).
     
     
  • 3.26, Anon1685 (?), 14:02, 26/05/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Что будет с твоим альфисом, если подписант не будет онлайн?
    Хватит уже впаривать свою унылую поделку. Мало того что впариваешь, так ты еще и скрываешь от своих хомяков что эта поделка ниразу не децентрализована. Сколько раз твоя поделка была на грани закрытия из-за того что очередной подписант не подписывал блок и вы всей шоблой искали его, а тем временем твой альфис стоял колом?
     
  • 2.29, Аноним (29), 14:55, 26/05/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    /etc/hosts
     
  • 2.35, Ухилянт (?), 16:58, 26/05/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Встроенный кеширующий DNS есть даже в самых дешевых роутерах. А так же у любого провайдера.
     

  • 1.9, Аноним (9), 13:05, 26/05/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Удивило то, что расхождение в состоянии зон всплыло через три дня после сообщения какого-то чувака в списке рассылки. У них, что нет общей системы мониторинга, которая проверяет  работу синхронизации между серверами и актуальность отдаваемых всеми корневыми серверами  данных?
     
     
  • 2.17, Аноним (17), 13:38, 26/05/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Мониторинг был у них же, и тоже был сломан.
     
     
  • 3.31, Sw00p aka Jerom (?), 16:06, 26/05/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Analysis showed this to have been caused by an unrelated routing policy change whose side effect was to silence the relevant monitoring systems.

    мониторинг не оповестил потому-что маршрут до получателя оповещения пропал, и ни слова про саму проблему рассихронизации. А раз ни слова про проблему, значить обычное дело рассинхронизация.

     

  • 1.22, Аноним (22), 13:53, 26/05/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    "4 дня находился в рассинхронизированном состоянии"
    Я считаю этопозором!
     
     
  • 2.25, Аноним (23), 13:56, 26/05/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Я считаю всем просто пофиг на этот днс. Сломался и сломался чинить заранее или делать сложный мониторинг это преждевременная оптимизация.
     
     
  • 3.33, Sw00p aka Jerom (?), 16:12, 26/05/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    мониторинг не ломался, отвалился канал связи с получателем :) Таким макаром и канал связи с системой за которой мониторят может отвалится. Беда в том, что нет красноглазого админа, который штатно ежедневно проводит осмотр работоспособности всех частей системы, тупо техосмотр перед выездом.
     

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