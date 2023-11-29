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Изменение IP-адреса корневого DNS-сервера "B"

29.11.2023 16:09

27 ноября 2023 года состоялось плановое изменение IPv4 и IPv6 адресов одного из 13-ти корневых серверов DNS, обеспечивающих работу корневой зоны DNS. Для сервера B.ROOT-SERVERS.NET вместо IP-адреса 199.9.14.201 отныне задействован 170.247.170.2, а вместо 2001:500:200::b - 2801:1b8:10::b. Несмотря на изменение данных в списке корневых DNS-серверов старые адреса продолжат принимать запросы как минимум до 27 ноября 2024 года. Тем не менее администраторам DNS-серверов рекомендуется не затягивать внесение изменений в конфигурацию (root-hints или named.root для пакета BIND).

Изменение адресов произведено в рамках работы по повышению надёжности инфраструктуры корневых серверов через диверсификацию привязки к адресам различных региональных интернет-регистраторов (RIR). В частности, новый адрес 170.247.170.2 был выделен регистратором LACNIC (Latin America and Caribbean Network Information Centre), который ранее не был вовлечён в работу корневых серверов.

Смена адреса позволила смягчить ситуацию, когда некоторые регистраторы, такие как латиноамериканский LACNIC и африканский AFRINIC, вообще не были вовлечены в поддержание корневых DNS-серверов, в то время как регистратор ARIN (American Registry for Internet Numbers) предоставлял адреса сразу для 10 из 13 имеющихся корневых серверов (из оставшихся трёх IP-адресов два были связаны с европейским RIPE, а один с азиатским APNIC).

Актуальный файл со списком корневых серверов можно получить командой "dig ns . @a.root-servers.net" или загрузить с сайта InterNIC.

  1. Главная ссылка к новости (https://www.internic.net/domai...)
  2. OpenNews: Почти половина трафика на корневые DNS-серверы вызвана активностью Chromium
  3. OpenNews: Техника атаки, позволившая получить контроль над всеми доменами в зоне .io
  4. OpenNews: DNSSEC на корневых DNS-серверах будет введён в эксплуатацию 5 мая
  5. OpenNews: У корневого DNS сервера "L" изменился IP адрес
  6. OpenNews: Изменение списка корневых DNS серверов.
Лицензия: CC BY 3.0
Наводку на новость прислал Аноним
Тип: К сведению
Короткая ссылка: https://opennet.ru/60191-root
Ключевые слова: root, dns
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно


Обсуждение (13) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.2, Аноним (2), 16:21, 29/11/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –5 +/
    Почему я узнаю о смене адреса в прошедшем времени? Почему редакция не оповестила заранее? Чей это провал? Какое следующее действие, чтобы это не повторилось?
     
     
  • 2.3, Аноним (3), 16:27, 29/11/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +4 +/
    Так редакция и оповестила загодя.. до

    > как минимум до 27 ноября 2024 года

    еще как минимум 1 год..

     
     
  • 3.14, Аноним (14), 18:37, 29/11/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Подачек не надо.
     
  • 2.4, Гость (??), 16:32, 29/11/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +5 +/
    Потому что тебе это не нужно, кому надо, узнали и поменяли давно, например, pdns:
    https://github.com/PowerDNS/pdns/commit/5d6b31d85ab8c10443090fff5605aed580e30f
     

  • 1.5, фнон (?), 16:49, 29/11/2023 Скрыто ботом-модератором [﹢﹢﹢] [ · · · ]
    		• –12 +/
     

     ....ответы скрыты модератором (5)

  • 1.18, Аноним (18), 22:54, 29/11/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    bind как-то сам начал использовать новые адреса после перезапуска
     
     
  • 2.19, Аноним (19), 23:19, 29/11/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Он и без перезапуска через максимум 6 дней начнёт использовать, как TTL скиснет. файлик на диске используется при запуске. потом идёт запрос на первый попавшийся сервер из файлика и дальше уже по актуальному списку.
     
  • 2.20, Аноним (20), 23:20, 29/11/2023 Скрыто ботом-модератором
    		• +/
     

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