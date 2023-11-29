Изменение IP-адреса корневого DNS-сервера "B"

27 ноября 2023 года состоялось плановое изменение IPv4 и IPv6 адресов одного из 13-ти корневых серверов DNS, обеспечивающих работу корневой зоны DNS. Для сервера B.ROOT-SERVERS.NET вместо IP-адреса 199.9.14.201 отныне задействован 170.247.170.2, а вместо 2001:500:200::b - 2801:1b8:10::b. Несмотря на изменение данных в списке корневых DNS-серверов старые адреса продолжат принимать запросы как минимум до 27 ноября 2024 года. Тем не менее администраторам DNS-серверов рекомендуется не затягивать внесение изменений в конфигурацию (root-hints или named.root для пакета BIND).

Изменение адресов произведено в рамках работы по повышению надёжности инфраструктуры корневых серверов через диверсификацию привязки к адресам различных региональных интернет-регистраторов (RIR). В частности, новый адрес 170.247.170.2 был выделен регистратором LACNIC (Latin America and Caribbean Network Information Centre), который ранее не был вовлечён в работу корневых серверов.

Смена адреса позволила смягчить ситуацию, когда некоторые регистраторы, такие как латиноамериканский LACNIC и африканский AFRINIC, вообще не были вовлечены в поддержание корневых DNS-серверов, в то время как регистратор ARIN (American Registry for Internet Numbers) предоставлял адреса сразу для 10 из 13 имеющихся корневых серверов (из оставшихся трёх IP-адресов два были связаны с европейским RIPE, а один с азиатским APNIC).

Актуальный файл со списком корневых серверов можно получить командой "dig ns . @a.root-servers.net" или загрузить с сайта InterNIC.



