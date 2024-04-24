The OpenNET Project / Index page

[ новости /+++ | форум | теги | ]

Выпуск дистрибутива для создания сетевых хранилищ TrueNAS SCALE 24.04

24.04.2024 09:33

Компания iXsystems опубликовала дистрибутив TrueNAS SCALE 24.04, в котором используется ядро Linux и пакетная база Debian (ранее выпускаемые продукты данной компании, в том числе TrueOS, PC-BSD, TrueNAS и FreeNAS, основывались на FreeBSD). Как и TrueNAS CORE (FreeNAS), TrueNAS SCALE может быть загружен и использован бесплатно. Размер iso-образа 1.5 ГБ. Исходные тексты специфичных для TrueNAS SCALE сборочных сценариев, web-интерфейса и прослоек опубликованы на GitHub.

Редакция TrueNAS SCALE на базе Linux теперь является основной, а ветка TrueNAS CORE на базе FreeBSD переведена в режим сопровождения, в котором планируют ещё много лет устранять ошибки и проблемы с безопасностью. Новые возможности и новые версии компонентов будут развиваться только в ветке TrueNAS SCALE. TrueNAS SCALE является не единственным вариантом FreeNAS на базе Linux - в 2009 году от FreeNAS отделился дистрибутив OpenMediaVault, который был переведён на ядро Linux и пакетную базу Debian.

Из особенностей TrueNAS SCALE отмечается возможность создавать хранилища, размещаемые на нескольких узлах, в то время как TrueNAS CORE (FreeNAS) позиционировался как решение на базе одного сервера. Кроме увеличения масшатабируемости, TrueNAS SCALE также отличается использованием изолированных контейнеров, упрощением управления инфраструктурой и пригодностью для создания программно-определяемых инфраструктур. В качестве файловой системы в TrueNAS SCALE применяется ZFS (OpenZFS). В TrueNAS SCALE предоставляется поддержка контейнеров Docker, виртуализации на базе KVM и масштабирования ZFS на несколько узлов при помощи распределённой файловой системы Gluster.

Для организации доступа к хранилищу поддерживается SMB, NFS, iSCSI Block Storage, S3 Object API и Cloud Sync. Для обеспечения защищённого доступа подключение может осуществляться через VPN (OpenVPN). Хранилище может быть развёрнуто на одном узле и в дальнейшем при увеличении потребностей постепенно горизонтально расширяться через добавление дополнительных узлов. Кроме выполнения задач, связанных с организацией работы хранилища, узлы также могут использоваться для предоставления сервисов и запуска приложений в контейнерах, оркестируемых при помощи платформы Kubernetes, или в виртуальных машинах на базе KVM.

В новой версии:

  • Обновлены версии ядра Linux 6.6.20, OpenZFS 2.2.3 и драйвера NVIDIA 545.23.08. Пакетная база синхронизирована с Debian 12.
  • Предложены новые страницы для отслеживания состояния сеансов SMB и NFS, и управления ими.
  • Добавлен интерфейс для просмотра логов аудита, связанных с работой SMB-клиентов, действиями с учётными записями и авторизацией.
  • В обрабатываемые через LDAP поля с учётными записями добавлена поддержка конфигураций на базе централизованной системы для идентификации пользователей FreeIPA.
  • Добавлена поддержка изолированных окружений SCALE Sandboxes, напоминающих LXC-контейнеры в Linux и jail-окружения во FreeBSD.
  • Предложен режим разработчика (Developer mode) для тонкой настройки TrueNAS.
  • Добавлен новый сводный виджет (Dashboard) для мониторинга и быстрого выполнения действий, связанных с резервным копированием.
  • Добавлен интерфейс Netdata (Reporting > Netdata) для анализа производительности системы.
  • Переработаны формы для создания разделов совместного доступа.
  • Переработана форма для создания резервных копий в облачных хранилищах.
  • В ZFS обновлена реализация адаптивного кэша ARC (Adaptive Replacement Cache), повышающего производительность операций чтения.
  • Добавлены новые уровни привилегий для делегирования пользователям отдельных полномочий администратора.
  • Повышена производительность работы с разделами SMB, содержащими большое число файлов.
  • Добавлена поддержка импорта данных в SMB-раздел из внешних систем, используя систему синхронизации файлов Syncthing.
  • Повышен контроль за качеством. Выпуск TrueNAS SCALE 24.04 отмечен как наиболее стабильный релиз в истории проекта.


  1. Главная ссылка к новости (https://www.truenas.com/blog/t...)
  2. OpenNews: После TrueNAS CORE 13.3 ветка на основе FreeBSD будет переведена в режим сопровождения
  3. OpenNews: Выпуск дистрибутива для создания сетевых хранилищ TrueNAS SCALE 23.10
  4. OpenNews: Выпуск дистрибутива для создания сетевых хранилищ TrueNAS CORE 13.0-U5
  5. OpenNews: Доступен дистрибутив для создания сетевых хранилищ OpenMediaVault 7.0
  6. OpenNews: Объявлено об объединении проектов FreeNAS и TrueNAS
Лицензия: CC BY 3.0
Короткая ссылка: https://opennet.ru/61059-truenas
Ключевые слова: truenas, nas
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно


Обсуждение (11) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, Аноним (1), 09:40, 24/04/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    масштабирования ZFS на несколько узлов при помощи распределённой файловой системы Gluster.


    учитывая, что глюстер редхатом заброшен, то чо?
    они будут дальше пилить?

     
     
  • 2.2, Аноним (1), 09:42, 24/04/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    а таки жуй
    Further, TrueNAS SCALE 24.04 has removed the deprecated gluster backend.
     

  • 1.3, Аноним (1), 09:46, 24/04/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    нет там gluster
     
  • 1.4, ryoken (ok), 09:48, 24/04/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    >>драйвера NVIDIA 545.23.08

    Поясните кто, с целью повышения уровня образованности. На кой оно на сетевом хранилище..???

     
     
  • 2.5, Аноним (5), 09:54, 24/04/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Может для каких-то свистоперделок с ИИ 🤷‍♂️
     
  • 2.6, Аноним (6), 10:25, 24/04/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    RAID ускорять
     
  • 2.7, Минона (ok), 10:27, 24/04/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Для ИО шедулера с ИИ.
     
  • 2.9, Аноним (9), 10:48, 24/04/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    блобы нвидии уже содержат нужные уязвимости. тогда зачем делать новые?
     
  • 2.10, Loki13 (ok), 11:01, 24/04/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >>драйвера NVIDIA 545.23.08
    >Поясните кто, с целью повышения уровня образованности. На кой оно на сетевом хранилище..???

    Например можно установить на NAS PlexMediaServer(или Jellyfin) и при наличии в NAS карты Nvidia, можно будет делать транскодирование на ней, а не на процессоре.

     
  • 2.11, Аноним (11), 11:06, 24/04/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Для любителей прокинуть карточку в свой plex/jellyfin/emby/kodi (нужное подчеркнуть) для транскодинга (зря что-ли там и docker и kvm дали).
     

  • 1.8, Ширламырла (?), 10:38, 24/04/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Вместо гласера цеф запулят. Делов...
     
     Добавить комментарий
    Имя:
    E-Mail:
    Текст:

    Партнёры:
    PostgresPro
    Inferno Solutions
    Hosting by Hoster.ru
    Хостинг:

    Закладки на сайте
    Проследить за страницей     		Created 1996-2024 by Maxim Chirkov
    Добавить, Поддержать, Вебмастеру