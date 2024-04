Оценка изменения производительности СУБД PostgreSQL за последние 15 лет

2.6 , AleksK ( ok ), 12:28, 22/04/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить] +2 + / – Ну да и железо ставил соответсвующее каждой версии. Очевидно же что тестовая машина одна, иначе какой смысл в этих тестах.

3.7 , Аноним ( 7 ), 13:35, 22/04/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить] +3 + / – (например) Фороникса это никогда не смущало, что меня всегда радовало в его сравнительных тестах теплого и мягкого.

4.10 , AleksK ( ok ), 13:50, 22/04/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Что-то не припомню такого у фороникса. Он если и сравнивал разные дистрибутивы то это был тест на сравнение дистрибутивов.

2.8 , Аноним ( 7 ), 13:45, 22/04/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить] +1 + / – все гораздо хуже - он их крутил в виртуалке:

"inside a Docker container with Arch Linux." был ли хост с гипервизором в горячем\холодном положении - никто не знает, как и чем еще была занята его машина в это время.

3.9 , ыы ( ? ), 13:49, 22/04/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – в статье есть файлик с сырыми данными. проведите анализ. покажите что девиации не системны. сможете?

3.11 , Аноним ( 11 ), 14:32, 22/04/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – > в виртуалке

> Docker Вин-админ?

2.13 , нах. ( ? ), 14:39, 22/04/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – написано что все на последнем раче с наираспоследним компилятором (как ему удалось при этом собрать древние версии - не написано. Ну давайте предположим что они собираются. Мало ли, бывает чудес.) Там собака в другом порылась - мастер заголовков опеннета в очередной раз поздравляем соврамши. Тестировалась не производительность посгреза. И вот все об этом человеке. 3.16 , 1 ( ?? ), 15:56, 22/04/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Ну в общем-то да, заголовок желтушный. Товарисч, решил проверить работу штатного планировщика на разных версиях ( я думаю, чтобы показать, что его планировщик с ИИ рвёт их все как тузик грелку ...).

К успеху шёл - не прокатило. Пришлось просто табличку по версиям публиковать.