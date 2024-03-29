Проект FuryGpu развивает GPU на базе FPGA

|
|
|
|2.30, Аноним (30), 11:28, 29/03/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
Во времена Riva TNT2 видеопамяти было 32 - 64 Мбайт. Здесь не указано, но, наверное, поболее.
|
|
|
|2.8, EuPhobos (ok), 10:32, 29/03/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
FPGA - как затычка ? Ценою 2000+ баксов (или сколько там сейчас FPGA чипы стоят соизмеримыми харрактеристиками)?
Народ совсем ожирел ))
Уж для затычки аналогичной цены я лучше 4090 куплю)
|
|
|
|3.14, Аноним (14), 10:46, 29/03/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
Ну ты же понимаешь, что это только начало. Код не дописан, компилятора SPIR-V в биткод FPGA не реализовано, динамической реконфигурации тоже не прикручено, FPGA себя пока полностью не проявляет.
|
|3.20, Аноним (20), 10:55, 29/03/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
Это для мажоров, не для простых Васянов (смайл ботана и руки вверх).
|
|1.4, Швондик (?), 10:19, 29/03/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+2 +/–
|
Название Vortex для открытого GPGPU крайне неудачно, потому что Vortex уже используется для звуковых карт, лучше бы назвали Vertex
|
|
|
|2.19, Аноним (19), 10:53, 29/03/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
> уже используется для звуковых карт
Уже четверть века НЕ используется. Этот вортекс уже гугл толком не находит.
|
|
|
|3.28, ChatGPT (?), 11:21, 29/03/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
Гугол вообще почти ничего не находит уже как год или больше. Bing ищет лучше и даже яндекс
|
|
|
|4.46, Аноним (19), 12:27, 29/03/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
Вот в данном случае гугл как раз всё делает правильно. Желающие уточнят, что им нужен Aureal, а остальным и не надо.
Ну серьёзно, это ведь уже археология.
|
|1.12, нитгитлистер (?), 10:45, 29/03/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
|
хобби.. ну видимо рабочий юзабельный прототип явно не скоро на рынках появится. ну или технологию выкупит какойнить промышленник, допилит и будет всем счастье
|
|
|
|
|
|3.40, Аноним (30), 12:01, 29/03/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
Если она не хуже какого-нибудь Mali 400, то для отображения десктопа вполне сгодится.
|
|
|
|4.48, Аноним (19), 12:31, 29/03/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
> не хуже какого-нибудь Mali 400
> Quake с производительностью отрисовки 60 FPS при разрешении 1280 x 720
Mali 400 в этом разрешении скушает и Quake 3.
|
|1.13, Аноним (10), 10:46, 29/03/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
|
Для тех кто не в курсе - из дорогих ПЛИС, когда они отлажены, потом делают дешевые микросхемы массово. Более того драйвер и архитектура позволяют делать то что могут и другие производители при желании - свой набор инструкций и алгоритмов, свои интерфейсы для подключения видеовыхода или входа.
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|5.35, Аноним (30), 11:34, 29/03/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
Если ещё и не заканчивают предложения, то ваще хрен распарсишь.
|
|1.21, Аноним (21), 11:04, 29/03/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
|
>Проект разрабатывается с 2021 года в качестве хобби программистом, специализирующемся
Вот так и случаются революции в IT
|
|1.36, pic (?), 11:53, 29/03/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
|
Конфигурация ПЛИС грузится с microSD-карты? (правый край печатной платы)
|
|1.41, pic (?), 12:07, 29/03/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
|
Zynq™ UltraScale+™ MPSoC devices provide 64-bit processor scalability while combining real-time control with soft and hard engines for graphics, video, waveform, and packet processing. Built on a common real-time processor and programmable logic equipped platform, three distinct variants include dual application processor (CG) devices, quad application processor and GPU (EG) devices, and video codec (EV) devices, creating unlimited possibilities for applications such as 5G Wireless, Next-generation ADAS, and Industrial Internet-of-Things.
Непонятно какую ПЛИС он использовал, во-первых они все имеют встроенные ARM-ядра, во-вторых есть версии ПЛИС со встроенной графикой Mali-400.
Вот пример:
Zynq UltraScale+ EG:
Quad Arm Cortex-A53
Dual Arm Cortex-R5F
16nm FinFET+ Programmable Logic
> Arm Mali™-400MP2
Т.е. этот ПЛИС совсем не голый, своими знаниями ему это легко удалось.
Вот если был голый ПЛИС, тогда был снял шляпу, это был бы высший пилотаж и таких людей надо брать в конструкторское бюро.
|