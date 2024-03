Проект FuryGpu развивает GPU на базе FPGA

Zynq™ UltraScale+™ MPSoC devices provide 64-bit processor scalability while combining real-time control with soft and hard engines for graphics, video, waveform, and packet processing. Built on a common real-time processor and programmable logic equipped platform, three distinct variants include dual application processor (CG) devices, quad application processor and GPU (EG) devices, and video codec (EV) devices, creating unlimited possibilities for applications such as 5G Wireless, Next-generation ADAS, and Industrial Internet-of-Things. Непонятно какую ПЛИС он использовал, во-первых они все имеют встроенные ARM-ядра, во-вторых есть версии ПЛИС со встроенной графикой Mali-400. Вот пример: Zynq UltraScale+ EG: Quad Arm Cortex-A53

Dual Arm Cortex-R5F

16nm FinFET+ Programmable Logic

> Arm Mali™-400MP2 Т.е. этот ПЛИС совсем не голый, своими знаниями ему это легко удалось. Вот если был голый ПЛИС, тогда был снял шляпу, это был бы высший пилотаж и таких людей надо брать в конструкторское бюро.