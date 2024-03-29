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Проект FuryGpu развивает GPU на базе FPGA

29.03.2024 09:32

Представлен рабочий прототип проекта FuryGpu, развивающего самодельный GPU на основе FPGA Xilinx Zynq UltraScale+, оформленный в виде отдельной платы, подключаемой к ПК через интерфейс PCIe. Описания аппаратных блоков реализованы на языке SystemVerilog, а проект платы подготовлен в свободной системе автоматизированного проектирования печатных плат KiCAD. В текущем виде GPU FuryGpu уже позволяет запустить игру Quake с производительностью отрисовки 60 FPS при разрешении 1280 x 720.

Проект разрабатывается с 2021 года в качестве хобби программистом, специализирующемся на разработке компьютерных игр и интересующимся аппаратным обеспечением. Схемы платы, Verilog-описания и драйверы пока недоступны публично, но автор проекта заявил о намерении открыть все связанные с FuryGpu наработки после согласования некоторых юридических вопросов со своим работодателем (согласование необходимо, чтобы подстраховать себя от возможных претензий со стороны работодателя).

На текущей стадии развития возможности FuryGpu сравниваются с продвинутой видеокартой середины 1990-годов. Функциональность GPU определена набором фиксированных функций, выполнение программных шейдеров пока не поддерживается, а основное внимание уделяется компонентам для рендиринга, растеризации и обработки текстур. Для выполнения графических операций предоставляется собственный графический API FuryGL, напоминающий API Vulkan, но не совместимый с ним из-за отсутствия поддержки шейдеров.

Среди уже доступных возможностей:

  • Четыре независимых тайловых растеризатора;
  • Работа GPU на частоте 400MHz, работа блока управления текстурами на частоте 480MHz;
  • Фронтэнд для выполнения операций с плавающей запятой (fp32);
  • Блок маппинга и обработки текстур, поддерживающий линейную и билинейную фильтрацию с поддержкой MIP-текстурирования;
  • Интерфейс PCIe Gen 2x4. Наличие портов DisplayPort и HDMI для подключения монитора.


  1. Главная ссылка к новости (https://news.ycombinator.com/i...)
  2. OpenNews: Доступен Vortex 2.0, открытый GPGPU на базе архитектуры RISC-V
  3. OpenNews: Инициатива по развитию открытых проектов для FPGA
  4. OpenNews: Проект Libre RISC-V развивает свободный GPU
  5. OpenNews: Представлен RV64X, открытый GPU на базе технологий RISC-V
  6. OpenNews: Проект VeriGPU развивает открытый GPU на языке Verilog
Лицензия: CC BY 3.0
Короткая ссылка: https://opennet.ru/60873-furygpu
Ключевые слова: furygpu, gpu, fpga
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно


Обсуждение (47) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, Михаил (??), 10:01, 29/03/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +8 +/
    ПЛИС - это база! Удачи товарищу в развитии своего проекта!
     
     
  • 2.43, Username (?), 12:10, 29/03/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    А где тогда коллектор и эмитер?
     

  • 1.2, Аноним (2), 10:04, 29/03/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +8 +/
    Riva TNT2 вернулась, Ура
     
     
  • 2.26, Аноним (26), 11:18, 29/03/2024 Скрыто ботом-модератором     [к модератору]
    		• +3 +/
     
  • 2.30, Аноним (30), 11:28, 29/03/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Во времена Riva TNT2 видеопамяти было 32 - 64 Мбайт. Здесь не указано, но, наверное, поболее.
     

  • 1.3, Tron is Whistling (?), 10:13, 29/03/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Для 2D-затычек - самое оно, проблема только в активном охлаждении, его быть не должно.
     
     
  • 2.8, EuPhobos (ok), 10:32, 29/03/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    FPGA - как затычка ? Ценою 2000+ баксов (или сколько там сейчас FPGA чипы стоят соизмеримыми харрактеристиками)?
    Народ совсем ожирел ))
    Уж для затычки аналогичной цены я лучше 4090 куплю)
     
     
  • 3.10, Аноним (10), 10:38, 29/03/2024 Скрыто ботом-модератором     [к модератору]
    		• +1 +/
     
  • 3.14, Аноним (14), 10:46, 29/03/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ну ты же понимаешь, что это только начало. Код не дописан, компилятора SPIR-V в биткод FPGA не реализовано, динамической реконфигурации тоже не прикручено, FPGA себя пока полностью не проявляет.
     
  • 3.20, Аноним (20), 10:55, 29/03/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Это для мажоров, не для простых Васянов (смайл ботана и руки вверх).
     
  • 3.24, Пряник (?), 11:11, 29/03/2024 Скрыто ботом-модератором     [к модератору]
    		• +/
     
  • 3.27, Аноним (30), 11:20, 29/03/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –6 +/
    https://aliexpress.ru/item/1005004998441156.html?sku_id=12000031372239510&spm=
     

  • 1.4, Швондик (?), 10:19, 29/03/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +2 +/
    Название Vortex для открытого GPGPU крайне неудачно, потому что Vortex уже используется для звуковых карт, лучше бы назвали Vertex
     
     
  • 2.9, AS (??), 10:33, 29/03/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    а как же это - https://zakazradio.ru/vendors/vertex/ ??
     
  • 2.18, Аноним (20), 10:53, 29/03/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Всё пральна, Вор Тех(НОЛОГий).
     
  • 2.19, Аноним (19), 10:53, 29/03/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > уже используется для звуковых карт

    Уже четверть века НЕ используется. Этот вортекс уже гугл толком не находит.

     
     
  • 3.28, ChatGPT (?), 11:21, 29/03/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Гугол вообще почти ничего не находит уже как год или больше. Bing ищет лучше и даже яндекс
     
     
  • 4.46, Аноним (19), 12:27, 29/03/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Вот в данном случае гугл как раз всё делает правильно. Желающие уточнят, что им нужен Aureal, а остальным и не надо.
    Ну серьёзно, это ведь уже археология.
     
  • 2.31, Аноним (31), 11:29, 29/03/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    War ?
     
  • 2.33, Аноним (33), 11:31, 29/03/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Лучше Vertep, будет то что надо.
     

  • 1.6, Аноним (14), 10:22, 29/03/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    По отсутствию ражиатора видно, что карта особо не нвгружена.
     
     
  • 2.7, Минона (ok), 10:31, 29/03/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Он там есть, на полшишечки.
     

  • 1.11, Аноним (14), 10:43, 29/03/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    https://www.youtube.com/watch?v=P0fNmVkUevo
     
  • 1.12, нитгитлистер (?), 10:45, 29/03/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    хобби.. ну видимо рабочий юзабельный прототип явно не скоро на рынках появится. ну или технологию выкупит какойнить промышленник, допилит и будет всем счастье
     
     
  • 2.34, Аноним (33), 11:31, 29/03/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    кому она нафиг нужна
     
     
  • 3.40, Аноним (30), 12:01, 29/03/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Если она не хуже какого-нибудь Mali 400, то для отображения десктопа вполне сгодится.
     
     
  • 4.48, Аноним (19), 12:31, 29/03/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > не хуже какого-нибудь Mali 400
    > Quake с производительностью отрисовки 60 FPS при разрешении 1280 x 720

    Mali 400 в этом разрешении скушает и Quake 3.

     

  • 1.13, Аноним (10), 10:46, 29/03/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Для тех кто не в курсе - из дорогих ПЛИС, когда они отлажены, потом делают дешевые микросхемы массово. Более того драйвер и архитектура позволяют делать то что могут и другие производители при желании - свой набор инструкций и алгоритмов, свои интерфейсы для подключения видеовыхода или входа.
     
     
  • 2.17, Аноним (14), 10:52, 29/03/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    https://www.opennet.ru/openforum/vsluhforumID3/132032.html#8
     

  • 1.15, Аноним (15), 10:47, 29/03/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    > операций с плавающей запятой (fp32)

    с точкой же

     
     
  • 2.25, anonymous (??), 11:16, 29/03/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    нас учили "запятой"
     
     
  • 3.29, Аноним (30), 11:24, 29/03/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Переучивайся, теперь ты айтишник.
     
     
  • 4.32, Аноним (31), 11:30, 29/03/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Айтишники предложение с малой начинают же.
     
     
  • 5.35, Аноним (30), 11:34, 29/03/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Если ещё и не заканчивают предложения, то ваще хрен распарсишь.
     
  • 5.37, User (??), 11:55, 29/03/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    И запятая явно лишняя. Зато {} не хватает
     
  • 3.38, Аноним (15), 11:57, 29/03/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > нас учили "запятой"

    а PCIe как учили ?

     
     
  • 4.42, Аноним (30), 12:09, 29/03/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Учили Q-Bus
     
  • 3.39, pic (?), 11:57, 29/03/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –2 +/
    https://www.furygpu.com/about

    Full fp32 floating-point front-end

    POINT.

     
     
  • 4.44, Аноним (44), 12:18, 29/03/2024 Скрыто ботом-модератором     [к модератору]
    		• +/
     

  • 1.16, Аноним (20), 10:51, 29/03/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Норм. Осталось мощь подтянуть, чтобы гонять аланчика 2 на ультрах в 8к.
     
  • 1.21, Аноним (21), 11:04, 29/03/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    >Проект разрабатывается с 2021 года в качестве хобби программистом, специализирующемся

    Вот так и случаются революции в IT

     
     
  • 2.22, Аноним (14), 11:07, 29/03/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –3 +/
    https://mv-smirnov.org/the-history-of-revolutions-software-from-microsoft/ — в принципе то же самое: GPU AMD делал не он!
     

  • 1.23, Слава Линуксу (?), 11:08, 29/03/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Фуриё..
     
     
  • 2.45, kusb (?), 12:19, 29/03/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Пушистое GPU
     

  • 1.36, pic (?), 11:53, 29/03/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Конфигурация ПЛИС грузится с microSD-карты? (правый край печатной платы)
     
  • 1.41, pic (?), 12:07, 29/03/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Zynq™ UltraScale+™ MPSoC devices provide 64-bit processor scalability while combining real-time control with soft and hard engines for graphics, video, waveform, and packet processing. Built on a common real-time processor and programmable logic equipped platform, three distinct variants include dual application processor (CG) devices, quad application processor and GPU (EG) devices, and video codec (EV) devices, creating unlimited possibilities for applications such as 5G Wireless, Next-generation ADAS, and Industrial Internet-of-Things.

    Непонятно какую ПЛИС он использовал, во-первых они все имеют встроенные ARM-ядра, во-вторых есть версии ПЛИС со встроенной графикой Mali-400.

    Вот пример:

    Zynq UltraScale+ EG:

    Quad Arm Cortex-A53
    Dual Arm Cortex-R5F
    16nm FinFET+ Programmable Logic
    > Arm Mali™-400MP2

    Т.е. этот ПЛИС совсем не голый, своими знаниями ему это легко удалось.

    Вот если был голый ПЛИС, тогда был снял шляпу, это был бы высший пилотаж и таких людей надо брать в конструкторское бюро.

     
  • 1.47, Вы забыли заполнить поле Name (?), 12:27, 29/03/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Новость не плохая, но проект по факту закрыт. Смысла радоваться журавлю в небе не вижу. Ждем синицы.
     

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