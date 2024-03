Выпуск VPN Lanemu 0.11.6

2.3 , Skullnet ( ok ), 17:26, 28/03/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить] +1 + / – Язык тут не при чем, даже плюсовый код можно заставить сильно тормозить.

3.6 , Аноним ( 6 ), 17:43, 28/03/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Угу, например Pyton или Java вполне себе тормозят.

4.7 , Skullnet ( ok ), 17:47, 28/03/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить] +1 + / – Ты сравниваешь компилируемый язык (Java) с интерпретируемым (Python). А ещё в Python динамическая типизация в отличии от Java/C/C++ и т.д. Java всего лишь немного медленнее плюсов, в основном из-за VM, сборщика мусора... Причём производительность в тестах отличается от производительности в реальных приложениях. Зато безопасность выше.

5.9 , Аноним ( 6 ), 17:54, 28/03/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить] –1 + / – Я привёл два самых популярных ЯП. То что Джава может быть на много медлернее плюсов, в зависимости от кривизны рук.

5.11 , Аноним ( 11 ), 18:09, 28/03/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – > Зато безопасность выше был флеш, дырявый, но хотя бы быстрый. нет, не надо было, все орали про увизгвимости - не опупенсорс жи!

недавно вышла Java 8 JRE Update 401. дырок меньше не стало, быстрее тоже, но про увизгвимости все молчат - раз дырки в опупенсорсе, про них либо хорошо, либо ничего...

6.13 , Skullnet ( ok ), 18:13, 28/03/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Я имел ввиду, что в сишке можно легко выйти за пределы буфера. Большинство уязвимостей как раз из-за этого. Ну и другие проблемы: утечки памяти, сегфолты, use-after-free...

5.12 , AKTEON ( ? ), 18:10, 28/03/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Ты сравниваешь компилируемый (в байткод) язык (Java) с компилируемым в байткод (PyPy) Pythono'm .

6.15 , Skullnet ( ok ), 18:21, 28/03/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – > с компилируемым в байткод (PyPy) Pythono'm Это уже выходит за рамки нормального использования. И всё равно Java будет быстрее в многопоточных сценариях. В остальных, наверное, одинаково? Хз.