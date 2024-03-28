Выпуск VPN Lanemu 0.11.6

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|1.1, Аноним (1), 17:14, 28/03/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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>написано на языке Java
Как пример, другая известная P2P-сеть I2P не тормозит, совсем.
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|2.3, Skullnet (ok), 17:26, 28/03/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Язык тут не при чем, даже плюсовый код можно заставить сильно тормозить.
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|4.7, Skullnet (ok), 17:47, 28/03/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Ты сравниваешь компилируемый язык (Java) с интерпретируемым (Python). А ещё в Python динамическая типизация в отличии от Java/C/C++ и т.д.
Java всего лишь немного медленнее плюсов, в основном из-за VM, сборщика мусора... Причём производительность в тестах отличается от производительности в реальных приложениях.
Зато безопасность выше.
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|5.9, Аноним (6), 17:54, 28/03/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Я привёл два самых популярных ЯП. То что Джава может быть на много медлернее плюсов, в зависимости от кривизны рук.
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|5.11, Аноним (11), 18:09, 28/03/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> Зато безопасность выше
был флеш, дырявый, но хотя бы быстрый. нет, не надо было, все орали про увизгвимости - не опупенсорс жи!
недавно вышла Java 8 JRE Update 401. дырок меньше не стало, быстрее тоже, но про увизгвимости все молчат - раз дырки в опупенсорсе, про них либо хорошо, либо ничего...
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|6.13, Skullnet (ok), 18:13, 28/03/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Я имел ввиду, что в сишке можно легко выйти за пределы буфера. Большинство уязвимостей как раз из-за этого. Ну и другие проблемы: утечки памяти, сегфолты, use-after-free...
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|5.12, AKTEON (?), 18:10, 28/03/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Ты сравниваешь компилируемый (в байткод) язык (Java) с компилируемым в байткод (PyPy) Pythono'm .
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|6.15, Skullnet (ok), 18:21, 28/03/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> с компилируемым в байткод (PyPy) Pythono'm
Это уже выходит за рамки нормального использования. И всё равно Java будет быстрее в многопоточных сценариях. В остальных, наверное, одинаково? Хз.
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|1.2, Аноним (2), 17:22, 28/03/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Должен быть начальный peer exchange. Вот тут-то вас и возьмут за айца.
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|2.4, Skullnet (ok), 17:28, 28/03/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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При желании можно сделать bootstrap через определённого пира, который будет всегда онлайн, и указать его в список "Known hosts" в приглашении при настройке.
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|3.14, Аноним (-), 18:19, 28/03/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> через определённого пира, который будет всегда онлайн
Ага. Пир, которого не может найти ни одна спецслужба и не может забанить ни один провайдер.
Призрак ВПН.
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|4.16, Skullnet (ok), 18:23, 28/03/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Для этого нужно сначала не быть неуловимым Джо. Ну и можно юзать DHT в конце концов.
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|1.5, Del (?), 17:39, 28/03/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Т.е. в случае шухера тов. майор увидит мой IPшник, верно?
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