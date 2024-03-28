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Выпуск VPN Lanemu 0.11.6

28.03.2024 16:44

Состоялся выпуск Lanemu P2P VPN 0.11.6 - реализации децентрализованной виртуальной частной сети, работающей по принципу Peer-To-Peer, при котором участники подключены друг к другу, а не через центральный сервер. Участники сети могут находить друг друга через BitTorrent-трекер или BitTorrent DHT, либо через других участников сети (peer exchange). Приложение является бесплатным и открытым аналогом VPN Hamachi, написано на языке Java (c отдельными компонентами на языке Си) и распространяется под лицензией GNU LGPL 3.0.

Изменения в версиях 0.11.5 и 0.11.6:

  • Добавлена начальная поддержка запуска приложения на FreeBSD. Для достижения паритета функционала tap драйвера, может понадобиться собрать ядро с экспериментальными патчами.
  • Добавлена возможность использования более нового tap-драйвера "Windows TAP adapter v9". Для его использования необходимо включить опцию в реестре Windows.
  • Улучшена работа библиотеки нативного трея для Linux/FreeBSD.
  • Размер буфера отправки увеличен по умолчанию с 10 до 100 пакетов.
  • Улучшен код сохранения приглашения в файл.
  • Реализована переменная окружения MAKEROOT_BIN для указания инструмента повышения привилегий (например, sudo или pkexec).
  • Улучшен код handlePeers в DHT и внесены другие улучшения в реализацию DHT.
  • Исправлена ошибка в классе Connector, которая приводила к повторному подключению к уже подключенному пиру каждые 5 минут.
  • Обновлена библиотека WaifUPnP до исправленной версии, которая устанавливает правильное имя приложения и применяет патч.


  1. Главная ссылка к новости (https://gitlab.com/Monsterovic...)
  2. OpenNews: Определение сеансов OpenVPN в транзитном трафике
  3. OpenNews: Обновление OpenVPN 2.6.9 с изменением лицензии
  4. OpenNews: Выпуск P2P VPN 0.11.3
  5. OpenNews: Серия атак TunnelCrack, направленных на перехват трафика VPN
  6. OpenNews: Представлен VPN Rosenpass, устойчивый к атакам с использованием квантовых компьютеров
Автор новости: Skullnet
Лицензия: CC BY 3.0
Короткая ссылка: https://opennet.ru/60870-lanemu
Ключевые слова: lanemu, p2p, vpn
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно


Обсуждение (16) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, Аноним (1), 17:14, 28/03/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    >написано на языке Java

    Как пример, другая известная P2P-сеть I2P не тормозит, совсем.

     
     
  • 2.3, Skullnet (ok), 17:26, 28/03/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Язык тут не при чем, даже плюсовый код можно заставить сильно тормозить.
     
     
  • 3.6, Аноним (6), 17:43, 28/03/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Угу, например Pyton или Java вполне себе тормозят.
     
     
  • 4.7, Skullnet (ok), 17:47, 28/03/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Ты сравниваешь компилируемый язык (Java) с интерпретируемым (Python). А ещё в Python динамическая типизация в отличии от Java/C/C++ и т.д.

    Java всего лишь немного медленнее плюсов, в основном из-за VM, сборщика мусора... Причём производительность в тестах отличается от производительности в реальных приложениях.

    Зато безопасность выше.

     
     
  • 5.9, Аноним (6), 17:54, 28/03/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Я привёл два самых популярных ЯП. То что Джава может быть на много медлернее плюсов, в зависимости от кривизны рук.
     
  • 5.11, Аноним (11), 18:09, 28/03/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Зато безопасность выше

    был флеш, дырявый, но хотя бы быстрый. нет, не надо было, все орали про увизгвимости - не опупенсорс жи!
    недавно вышла Java 8 JRE Update 401. дырок меньше не стало, быстрее тоже, но про увизгвимости все молчат - раз дырки в опупенсорсе, про них либо хорошо, либо ничего...

     
     
  • 6.13, Skullnet (ok), 18:13, 28/03/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Я имел ввиду, что в сишке можно легко выйти за пределы буфера. Большинство уязвимостей как раз из-за этого. Ну и другие проблемы: утечки памяти, сегфолты, use-after-free...
     
  • 5.12, AKTEON (?), 18:10, 28/03/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ты сравниваешь компилируемый (в байткод) язык (Java) с компилируемым в байткод (PyPy) Pythono'm .
     
     
  • 6.15, Skullnet (ok), 18:21, 28/03/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > с компилируемым в байткод (PyPy) Pythono'm

    Это уже выходит за рамки нормального использования. И всё равно Java будет быстрее в многопоточных сценариях. В остальных, наверное, одинаково? Хз.

     

  • 1.2, Аноним (2), 17:22, 28/03/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Должен быть начальный peer exchange. Вот тут-то вас и возьмут за айца.
     
     
  • 2.4, Skullnet (ok), 17:28, 28/03/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    При желании можно сделать bootstrap через определённого пира, который будет всегда онлайн, и указать его в список "Known hosts" в приглашении при настройке.
     
     
  • 3.14, Аноним (-), 18:19, 28/03/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > через определённого пира, который будет всегда онлайн

    Ага. Пир, которого не может найти ни одна спецслужба и не может забанить ни один провайдер.
    Призрак ВПН.

     
     
  • 4.16, Skullnet (ok), 18:23, 28/03/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Для этого нужно сначала не быть неуловимым Джо. Ну и можно юзать DHT в конце концов.
     
  • 2.10, WE (?), 18:05, 28/03/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    bbslist.txt качал?
     

  • 1.5, Del (?), 17:39, 28/03/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Т.е. в случае шухера тов. майор увидит мой IPшник, верно?
     

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