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Выпуск P2P VPN 0.11.3

12.10.2023 21:58

Состоялся выпуск P2P VPN 0.11.3 - реализации децентрализованной виртуальной частной сети, работающей по принципу Peer-To-Peer, при котором участники подключены друг к другу, а не через центральный сервер. Участники сети могут находить друг друга через BitTorrent-трекер или BitTorrent DHT, либо через других участников сети (peer exchange). Приложение является бесплатным и открытым аналогом VPN Hamachi, написано на языке Java (c отдельными компонентами на языке Си) и распространяется под лицензией GNU LGPL 3.0.

Изменения в версиях 0.11.2 и 0.11.3:

  • Добавлена поддержка тем оформления, среди прочего добавлены светлая (Light) и тёмная (Dark) темы.
  • Добавлена поддержка нативного трея и оповещений в ОС Linux, реализованная с использованием libnotify и libayatana-appindicator3.
  • Добавлена возможность отображения задержек (пингов) для участников, подключённых не напрямую, а через других участников.
  • Добавлена возможность использования приложения в режиме без графического интерфейса ("--headless").
  • Добавлена возможность генерации файла доступа, экспорта закрытых ключей сети и создания новой сети с данными, сохранёнными в формате ini, без использования графического интерфейса.
  • Исправлена ошибка: кнопка закрытия в заголовке окна «добавить в черный список» (Ban peer) должна работать как кнопка НЕТ.
  • Исправлен код, который мог приводить к утечке дескриптора при работе с файлами.
  • Добавлена функция ограничения скорости приёма трафика.


  1. Главная ссылка к новости (https://gitlab.com/Monsterovic...)
  2. OpenNews: Продолжение разработки и выпуск P2P VPN 0.10
  3. OpenNews: Доступен OpenVPN 2.6.0
  4. OpenNews: Представлен VPN Rosenpass, устойчивый к атакам с использованием квантовых компьютеров
  5. OpenNews: Tor и Mullvad VPN подготовили новый web-браузер Mullvad Browser
  6. OpenNews: Серия атак TunnelCrack, направленных на перехват трафика VPN
Автор новости: Skullnet
Лицензия: CC BY 3.0
Тип: Программы
Короткая ссылка: https://opennet.ru/59920-p2pvpn
Ключевые слова: p2pvpn, vpn, p2p
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно


Обсуждение (41) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, Аноним (1), 23:22, 12/10/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    Та вы что? Как вовремя! А кто и зачем это придумал?
     
     
  • 2.3, Аноним (1), 23:29, 12/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –5 +/
    А теперь господин Анонимъ давайте подумаем — что будет если новый протокол передачи данных, что появится? Новый VPN B2B протокол для передачи данных из внутренней сети страны в "заблокированную" часть. Внезапно! Только IP и DNS покупать не нужно будет. Соединённые Государства Америки обязательно найдут способ вам доставить демократию. А вот VK, Yandex, Kaspersky, Kremlin и др. останутся заблокированы. Это ж свободный интернет, правда?
     
     
  • 3.4, коньюктивит (?), 23:32, 12/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Последнее предложение вашего камента обнадёживает.
     
  • 3.6, Аноним (6), 23:35, 12/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Вассерман, разлогинься
     
     
  • 4.35, Аноним (35), 02:05, 13/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    не "разлогинься", а "залогинься".
     
     
  • 5.37, Аноним (37), 02:19, 13/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Да, и напиши ему на почту, чтоб он это прочитал и высказал своё мнение.
     
  • 3.10, Аноним (10), 23:49, 12/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Хотел увидеть суть в написанном..
    Не получилось
     
     
  • 4.33, Аноним (37), 01:49, 13/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    https://www.opennet.ru/opennews/art.shtml?num=59883
    1. Люди считают что свои протоколы заменяющие IP и DNS это зло, потому что бояться цензуры
    2. Люди считают свободой международные организации на которые не влияет Россия

    А что тут по сути не понятно? У меня это вызывает отторжение.

     
  • 4.36, Аноним (37), 02:18, 13/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Более того у меня вызывают отторжение международные организации влияющие на весь мир, при этом не имеющие ни единого юридического учереждния в этих странах, которое обуславливает их границы и возможности. Если есть RipeNet NNC, а я не могу в своей стране подать возможность повлиять на используемые протоколы и адресацию, то я не вижу на кой хрен оно надо? Если в качестве костыля DNS пихают какой-то панни код и безопасность заменяют протоколом Https, который... ну несколько безопаснее http, то тот же вопрос относительно ICANN. Не вижу также никаких причин обогащать на этих протоколах исключительно американские корпорации. Мир больше этой страны.
     
     
  • 5.38, коньюктивит (?), 02:47, 13/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >  Мир больше этой страны.

    И это большая мировая проблема.
    Ну и кто изобрёл интернет, тот его и танцует.

     
  • 5.41, Аноним (41), 03:14, 13/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Согласен. Отключайся от Интернета и развивай собственную альтернативу. Иначе никак, сам понимаешь.
     
  • 3.13, Ivan_83 (ok), 23:56, 12/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Эээ, у меня дома яндекс и вк заблокированы, мной лично.
    Кашмаровский и Гремлин - нет, они никому не интересны и никому не мешают, как и 99% сайтов в инете.
     
     
  • 4.19, Аноним (10), 00:09, 13/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    одноглазники недостойно проигнорированы?
     
     
  • 5.25, dullish (ok), 00:33, 13/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ну а как человек их заблокирует, если у него там не менее четырёх фотоальбомов селфи с закрутками на зиму?
     
  • 4.31, Аноним (37), 01:35, 13/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А ТикТок?
     
     
  • 5.39, коньюктивит (?), 02:48, 13/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Зачем блокировать ТикТак? Там есть замечательные люди. В одномразниках нет.
     
  • 4.34, Аноним (37), 01:52, 13/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А Дзен? Он тоже заблокирован
     

  • 1.2, penetrator (?), 23:29, 12/10/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    вопрос, каждый участник будет выходной нодой?

    т.е. если что придут к тебя, а потом ты доказывай, что это не ты?

    или обмен траффиком только внутри VPN?

     
     
  • 2.7, Skullnet (ok), 23:37, 12/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > т.е. если что придут к тебя, а потом ты доказывай, что это не ты?

    P2P VPN не роутит трафик в Интернет. Вообще. Написано же, что аналог Hamachi.

    > или обмен траффиком только внутри VPN?

    Да.

     

  • 1.5, Аноним (5), 23:33, 12/10/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    Сборка ant-ом....
    Это уже даже не пованивает
     
     
  • 2.8, Skullnet (ok), 23:38, 12/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Чем ant не норм? Ещё бы сказал, что Makefile пованивает, юзайте CMake.
     
     
  • 3.9, Аноним (5), 23:42, 12/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Да да. И зависимости в попочку lib ручками жарники складывать.
    Как диды 30 лет назад завещали
     
     
  • 4.12, Skullnet (ok), 23:54, 12/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Да да. И зависимости в попочку lib ручками жарники складывать.

    И чо?

     
     
  • 5.15, Аноним (5), 00:02, 13/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    while (true)
    synchronized (this)
    Thread.sleep()

    Мы вам перезвоним...

     
     
  • 6.17, Skullnet (ok), 00:07, 13/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Бред пишите. Рекомендую слезать с наркотиков.
     
     
  • 7.20, Аноним (5), 00:10, 13/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Слышал, там уже в пятерке завезли канкаренси?
    Почитай на досуге
     
     
  • 8.23, Skullnet (ok), 00:25, 13/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    А вы видимо про mutex-ы и race condition не слышали, да Ну, бывает Учиться ник... текст свёрнут, показать
     
  • 3.11, Аноним (5), 23:50, 12/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –3 +/
    И вообще, Колюш, таргет 1.7 это уже не смешно.
    В свежих jdk уже есть те алгоритмы ради которых ты бансикасл жарничек протухший подкладываешь.
    Учи свежую жявку чтобы не быть батхертом
     
     
  • 4.16, Skullnet (ok), 00:02, 13/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > В свежих jdk уже есть те алгоритмы ради которых ты бансикасл жарничек протухший подкладываешь.

    Прям какие такие алгоритмы?

    > Учи свежую жявку чтобы не быть батхертом

    Около 60% пользователей до сих пор юзают Java 8, потому что в новых нету прям очень нужных фич, чтобы переходить. А лучше вообще писать на Kotlin, если возможно.

     
     
  • 5.18, Аноним (5), 00:08, 13/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Да ты видимо и 7-ку не осилил.
    Мне хватило посмотреть твою реализацию текущего ведра на синхронайзе с тредслипом.
     
     
  • 6.21, Skullnet (ok), 00:11, 13/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Окей, если можешь написать лучше, напиши, а мы заценим твой говнокод. Жду PR.
     
     
  • 7.22, Аноним (5), 00:24, 13/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Да не гори ты так.
    Ну наговнокодил, с кем не бывает.
    Но ты сам притащил свое поделие на опеннет.
    Получил обратную связь, бгг.
    Меня как 10+ жявакодера тошнит от твоей поделки, живи с этим дальше
     
     
  • 8.24, Skullnet (ok), 00:31, 13/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Твой идеальный код ещё не видели Код в студию, или зассал Обратная связь Бо... текст свёрнут, показать
     

  • 1.14, Аноним (10), 23:58, 12/10/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Security

    The following cryptographic algorithms are used in the application:

    RSA-2048 for peer authefication.
    AES-128-CBC for encrypting peer-to-peer trafic.
    SHA-512 with RSA algorithm is used to sign invitations.

     
  • 1.26, Мизулина (?), 00:42, 13/10/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    Приложение очень глючное, лагучее и вообще похоже на вирус. Не советую его скачивать.
     
     
  • 2.27, Skullnet (ok), 00:46, 13/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Приложение очень глючное, лагучее и вообще похоже на вирус.

    В каком месте там глюки и лаги, а уж тем более вирусы? Даже в оригинальной версии 0.8 от оригинального автора их не было. Не знаю где вам всё вышеперечисленное померещилось. :)

     
  • 2.30, Golangdev (?), 01:23, 13/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Прислушайтесь к г-же Мизулиной. Политик дело говорит.
     
     
  • 3.32, Skullnet (ok), 01:37, 13/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Назови мне политиков у которых достаточно компетенций, чтобы разбираться в программировании или вообще в IT? Для таких политиков даже тот же Инетрнет - это вообще какая-то заокеанская магия Вуду. Сарказм я оценил.
     
     
  • 4.40, Яровая (?), 02:52, 13/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Ваш сарказм принят в очередь семантического отбора и обработки.
     

  • 1.28, Аноним (28), 01:16, 13/10/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Простите, но джава...
    Я бы даже проклятый раст больше оценил, не к ночи будь он помянут.
     
     
  • 2.29, Skullnet (ok), 01:21, 13/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    > Простите, но джава...

    ...безопаснее чем тот же СИ отсутствием возможных ошибок при работе с памятью (segfaults, use after free, утечки памяти, выходами за пределы массивов и т.д.) и уязвимостей в результате таких ошибок. Следовательно Java один из вариантов. Новостей о том, что в какой-то софтине/библиотеке на сишке опять вышли за пределы массива полно. Kotlin, кстати, ещё безопаснее будет, потому что там есть null-safety.

    Но да, вы правы, "проклятый" Rust тоже хороший вариант для таких приложений хоть он и собирает в нативные бинарники статиком, а не cross-platform код. Ещё, наверное, можно на Go, как вариант, хз.

     
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