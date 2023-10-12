Выпуск P2P VPN 0.11.3

2.3 , Аноним ( 1 ), 23:29, 12/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] –5 + / – А теперь господин Анонимъ давайте подумаем — что будет если новый протокол передачи данных, что появится? Новый VPN B2B протокол для передачи данных из внутренней сети страны в "заблокированную" часть. Внезапно! Только IP и DNS покупать не нужно будет. Соединённые Государства Америки обязательно найдут способ вам доставить демократию. А вот VK, Yandex, Kaspersky, Kremlin и др. останутся заблокированы. Это ж свободный интернет, правда?

3.4 , коньюктивит ( ? ), 23:32, 12/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] –1 + / – Последнее предложение вашего камента обнадёживает.

3.6 , Аноним ( 6 ), 23:35, 12/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Вассерман, разлогинься

4.35 , Аноним ( 35 ), 02:05, 13/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] +1 + / – не "разлогинься", а "залогинься".

5.37 , Аноним ( 37 ), 02:19, 13/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Да, и напиши ему на почту, чтоб он это прочитал и высказал своё мнение.

3.10 , Аноним ( 10 ), 23:49, 12/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] +1 + / – Хотел увидеть суть в написанном..

Не получилось

4.33 , Аноним ( 37 ), 01:49, 13/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – https://www.opennet.ru/opennews/art.shtml?num=59883

1. Люди считают что свои протоколы заменяющие IP и DNS это зло, потому что бояться цензуры

2. Люди считают свободой международные организации на которые не влияет Россия А что тут по сути не понятно? У меня это вызывает отторжение.

4.36 , Аноним ( 37 ), 02:18, 13/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Более того у меня вызывают отторжение международные организации влияющие на весь мир, при этом не имеющие ни единого юридического учереждния в этих странах, которое обуславливает их границы и возможности. Если есть RipeNet NNC, а я не могу в своей стране подать возможность повлиять на используемые протоколы и адресацию, то я не вижу на кой хрен оно надо? Если в качестве костыля DNS пихают какой-то панни код и безопасность заменяют протоколом Https, который... ну несколько безопаснее http, то тот же вопрос относительно ICANN. Не вижу также никаких причин обогащать на этих протоколах исключительно американские корпорации. Мир больше этой страны.

5.38 , коньюктивит ( ? ), 02:47, 13/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – > Мир больше этой страны. И это большая мировая проблема.

Ну и кто изобрёл интернет, тот его и танцует.

5.41 , Аноним ( 41 ), 03:14, 13/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Согласен. Отключайся от Интернета и развивай собственную альтернативу. Иначе никак, сам понимаешь.

3.13 , Ivan_83 ( ok ), 23:56, 12/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Эээ, у меня дома яндекс и вк заблокированы, мной лично.

Кашмаровский и Гремлин - нет, они никому не интересны и никому не мешают, как и 99% сайтов в инете.

4.19 , Аноним ( 10 ), 00:09, 13/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – одноглазники недостойно проигнорированы?

5.25 , dullish ( ok ), 00:33, 13/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Ну а как человек их заблокирует, если у него там не менее четырёх фотоальбомов селфи с закрутками на зиму?

4.31 , Аноним ( 37 ), 01:35, 13/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – А ТикТок?

5.39 , коньюктивит ( ? ), 02:48, 13/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Зачем блокировать ТикТак? Там есть замечательные люди. В одномразниках нет.

4.34 , Аноним ( 37 ), 01:52, 13/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – А Дзен? Он тоже заблокирован

