Выпуск P2P VPN 0.11.3

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|2.3, Аноним (1), 23:29, 12/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–5 +/–
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А теперь господин Анонимъ давайте подумаем — что будет если новый протокол передачи данных, что появится? Новый VPN B2B протокол для передачи данных из внутренней сети страны в "заблокированную" часть. Внезапно! Только IP и DNS покупать не нужно будет. Соединённые Государства Америки обязательно найдут способ вам доставить демократию. А вот VK, Yandex, Kaspersky, Kremlin и др. останутся заблокированы. Это ж свободный интернет, правда?
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|5.37, Аноним (37), 02:19, 13/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Да, и напиши ему на почту, чтоб он это прочитал и высказал своё мнение.
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|4.36, Аноним (37), 02:18, 13/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Более того у меня вызывают отторжение международные организации влияющие на весь мир, при этом не имеющие ни единого юридического учереждния в этих странах, которое обуславливает их границы и возможности. Если есть RipeNet NNC, а я не могу в своей стране подать возможность повлиять на используемые протоколы и адресацию, то я не вижу на кой хрен оно надо? Если в качестве костыля DNS пихают какой-то панни код и безопасность заменяют протоколом Https, который... ну несколько безопаснее http, то тот же вопрос относительно ICANN. Не вижу также никаких причин обогащать на этих протоколах исключительно американские корпорации. Мир больше этой страны.
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|5.38, коньюктивит (?), 02:47, 13/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> Мир больше этой страны.
И это большая мировая проблема.
Ну и кто изобрёл интернет, тот его и танцует.
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|5.41, Аноним (41), 03:14, 13/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Согласен. Отключайся от Интернета и развивай собственную альтернативу. Иначе никак, сам понимаешь.
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|3.13, Ivan_83 (ok), 23:56, 12/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Эээ, у меня дома яндекс и вк заблокированы, мной лично.
Кашмаровский и Гремлин - нет, они никому не интересны и никому не мешают, как и 99% сайтов в инете.
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|5.25, dullish (ok), 00:33, 13/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Ну а как человек их заблокирует, если у него там не менее четырёх фотоальбомов селфи с закрутками на зиму?
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|1.2, penetrator (?), 23:29, 12/10/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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вопрос, каждый участник будет выходной нодой?
т.е. если что придут к тебя, а потом ты доказывай, что это не ты?
или обмен траффиком только внутри VPN?
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|2.7, Skullnet (ok), 23:37, 12/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> т.е. если что придут к тебя, а потом ты доказывай, что это не ты?
P2P VPN не роутит трафик в Интернет. Вообще. Написано же, что аналог Hamachi.
> или обмен траффиком только внутри VPN?
Да.
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|2.8, Skullnet (ok), 23:38, 12/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Чем ant не норм? Ещё бы сказал, что Makefile пованивает, юзайте CMake.
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|3.9, Аноним (5), 23:42, 12/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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Да да. И зависимости в попочку lib ручками жарники складывать.
Как диды 30 лет назад завещали
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|5.15, Аноним (5), 00:02, 13/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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while (true)
synchronized (this)
Thread.sleep()
Мы вам перезвоним...
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|7.20, Аноним (5), 00:10, 13/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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Слышал, там уже в пятерке завезли канкаренси?
Почитай на досуге
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|3.11, Аноним (5), 23:50, 12/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–3 +/–
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И вообще, Колюш, таргет 1.7 это уже не смешно.
В свежих jdk уже есть те алгоритмы ради которых ты бансикасл жарничек протухший подкладываешь.
Учи свежую жявку чтобы не быть батхертом
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|4.16, Skullnet (ok), 00:02, 13/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> В свежих jdk уже есть те алгоритмы ради которых ты бансикасл жарничек протухший подкладываешь.
Прям какие такие алгоритмы?
> Учи свежую жявку чтобы не быть батхертом
Около 60% пользователей до сих пор юзают Java 8, потому что в новых нету прям очень нужных фич, чтобы переходить. А лучше вообще писать на Kotlin, если возможно.
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|5.18, Аноним (5), 00:08, 13/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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Да ты видимо и 7-ку не осилил.
Мне хватило посмотреть твою реализацию текущего ведра на синхронайзе с тредслипом.
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|6.21, Skullnet (ok), 00:11, 13/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Окей, если можешь написать лучше, напиши, а мы заценим твой говнокод. Жду PR.
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|7.22, Аноним (5), 00:24, 13/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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Да не гори ты так.
Ну наговнокодил, с кем не бывает.
Но ты сам притащил свое поделие на опеннет.
Получил обратную связь, бгг.
Меня как 10+ жявакодера тошнит от твоей поделки, живи с этим дальше
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|1.14, Аноним (10), 23:58, 12/10/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Security
The following cryptographic algorithms are used in the application:
RSA-2048 for peer authefication.
AES-128-CBC for encrypting peer-to-peer trafic.
SHA-512 with RSA algorithm is used to sign invitations.
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|1.26, Мизулина (?), 00:42, 13/10/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–1 +/–
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Приложение очень глючное, лагучее и вообще похоже на вирус. Не советую его скачивать.
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|2.27, Skullnet (ok), 00:46, 13/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> Приложение очень глючное, лагучее и вообще похоже на вирус.
В каком месте там глюки и лаги, а уж тем более вирусы? Даже в оригинальной версии 0.8 от оригинального автора их не было. Не знаю где вам всё вышеперечисленное померещилось. :)
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|3.32, Skullnet (ok), 01:37, 13/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Назови мне политиков у которых достаточно компетенций, чтобы разбираться в программировании или вообще в IT? Для таких политиков даже тот же Инетрнет - это вообще какая-то заокеанская магия Вуду. Сарказм я оценил.
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|4.40, Яровая (?), 02:52, 13/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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Ваш сарказм принят в очередь семантического отбора и обработки.
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|1.28, Аноним (28), 01:16, 13/10/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Простите, но джава...
Я бы даже проклятый раст больше оценил, не к ночи будь он помянут.
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|2.29, Skullnet (ok), 01:21, 13/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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> Простите, но джава...
...безопаснее чем тот же СИ отсутствием возможных ошибок при работе с памятью (segfaults, use after free, утечки памяти, выходами за пределы массивов и т.д.) и уязвимостей в результате таких ошибок. Следовательно Java один из вариантов. Новостей о том, что в какой-то софтине/библиотеке на сишке опять вышли за пределы массива полно. Kotlin, кстати, ещё безопаснее будет, потому что там есть null-safety.
Но да, вы правы, "проклятый" Rust тоже хороший вариант для таких приложений хоть он и собирает в нативные бинарники статиком, а не cross-platform код. Ещё, наверное, можно на Go, как вариант, хз.
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