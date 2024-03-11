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Выпуск tenv 1.2.0, утилиты для управления Terraform, Terragrunt и OpenTofu

11.03.2024 20:34

Опубликована новая версия tenv 1.2.0 - консольного менеджера для управления версиями платформ Terraform, Terragrunt и OpenTofu, применяемых для управления внешними ресурсами и автоматизации поддержания инфраструктуры в соответствии с моделью "инфраструктура как код". tenv написан на языке Go, не требует дополнительных зависимостей и может быть запущен под любой операционной системой. Код распространяется под лицензией Apache 2.0.

В отличии от конкурентов tenv не требует зависимостей, таких как bash и jq, и предлагает дополнительные возможности, например, автоматическое определение и установка дистрибутивов Terraform/OpenTofu, а также проверка подписей установленных версий с использованием cosign.

  1. Главная ссылка к новости (https://github.com/tofuutils/t...)
  2. OpenNews: OpenTF, форк платформы Terraform, переименован в OpenTofu
  3. OpenNews: Организация OpenTF создала форк платформы управления конфигурацией Terraform
  4. OpenNews: Компания HashiCorp меняет лицензию на своё ПО с MPLv2 на проприетарную BSL 1.1
  5. OpenNews: HashiCorp представил открытую систему управления документами Hermes
  6. OpenNews: Объявлено о готовности системы криптографической верификации кода Sigstore
Автор новости: kvendingoldo
Лицензия: CC BY 3.0
Короткая ссылка: https://opennet.ru/60770-tenv
Ключевые слова: tenv, terraform, devops
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно


Обсуждение (14) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, Аноним (1), 20:48, 11/03/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    зачем если есть tfenv…
     
     
  • 2.10, kvendingoldo (ok), 22:54, 11/03/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    tfenv не поддерживает OpenTofu и Terragrunt. К тому же, требует много консольных зависимостей и плохо работает не на Linux.
     

  • 1.2, Tron is Whistling (?), 20:49, 11/03/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    А теперь надо утилиту для управления tenv. И утилиту для управления утилитой для управления tenv. И так далее. Больше абстракций богу абстракций.
     
     
  • 2.3, DeerFriend (?), 21:16, 11/03/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Бог абсракций смотрит на вас с одобрением.
     

  • 1.5, Аноним (5), 21:25, 11/03/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    > tenv написан на языке Go, не требует дополнительных зависимостей

    Жирный бинарь без переиспользования кода, ясно.

     
     
  • 2.6, Аноним (6), 21:59, 11/03/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +5 +/
    …и работающий без бубна.
    А учитывая зоопарк поддерживаемых платформ — единственно верное решение.
     
     
  • 3.9, Tron is Whistling (?), 22:51, 11/03/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Теперь осталось только понять, зачем плодить эти зоопарки.
     
     
  • 4.12, kvendingoldo (ok), 22:57, 11/03/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А какое может быть альтернативное решение?
     
  • 4.13, нах. (?), 23:03, 11/03/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А как модный -современный девляпс должен со своей виндочки всем управлять, по-твоему?
    Скриптом на паверщели? А он умеет?

     
     
  • 5.14, kvendingoldo (ok), 23:16, 11/03/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    pwsh умеет куда больше, чем баш. При условии, что проект полностью на .Net, инфраструктура на Azure, а CICD через Azure DevOps, то да, вероятность того что у девопса будет машина на windows достаточно велика.
     
     
  • 6.15, ivan1986 (?), 23:30, 11/03/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    > При условии, что проект полностью на .Net, инфраструктура на Azure, а CICD через Azure DevOps

    Осталось только такого извращенца найти

     
     
  • 7.17, kvendingoldo (ok), 00:08, 12/03/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Вы наверное удивитесь, но такие достаточно востребованы :)
     
  • 6.16, Аноним (16), 23:36, 11/03/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > pwsh умеет куда больше, чем баш.

    https://github.com/PowerShell/PowerShell/issues/8975

    куда уж больше.

    > При условии, что проект полностью на
    > .Net, инфраструктура на Azure, а CICD через Azure DevOps, то да,
    > вероятность того что у девопса будет машина на windows достаточно велика.

    весь букет патологий :-D


     

  • 1.8, Аноним (8), 22:22, 11/03/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Придумали уже asdf чтоб такую фигню менеджить. Велосипед чистой воды
     
     
  • 2.11, kvendingoldo (ok), 22:56, 11/03/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    asdf не поддеживает автоматическое переключение версий на базе спецификации версии Terraform / OpenTofu внутри проекта с помощью HCL файликов. В целом, asdf скорее переключалка по запросу, а tenv более заточен под OpenTofu/Terraform проекты.
     

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