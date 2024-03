Выпуск tenv 1.2.0, утилиты для управления Terraform, Terragrunt и OpenTofu

4.12 , kvendingoldo ( ok ), 22:57, 11/03/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – А какое может быть альтернативное решение?

4.13 , нах. ( ? ), 23:03, 11/03/2024 А как модный -современный девляпс должен со своей виндочки всем управлять, по-твоему?

Скриптом на паверщели? А он умеет?

5.14 , kvendingoldo ( ok ), 23:16, 11/03/2024 pwsh умеет куда больше, чем баш. При условии, что проект полностью на .Net, инфраструктура на Azure, а CICD через Azure DevOps, то да, вероятность того что у девопса будет машина на windows достаточно велика.

6.15 , ivan1986 ( ? ), 23:30, 11/03/2024 > При условии, что проект полностью на .Net, инфраструктура на Azure, а CICD через Azure DevOps Осталось только такого извращенца найти

7.17 , kvendingoldo ( ok ), 00:08, 12/03/2024 Вы наверное удивитесь, но такие достаточно востребованы :)

6.16 , Аноним ( 16 ), 23:36, 11/03/2024 > pwsh умеет куда больше, чем баш. https://github.com/PowerShell/PowerShell/issues/8975 куда уж больше. > При условии, что проект полностью на

> .Net, инфраструктура на Azure, а CICD через Azure DevOps, то да,

> вероятность того что у девопса будет машина на windows достаточно велика. весь букет патологий :-D