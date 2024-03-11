Выпуск tenv 1.2.0, утилиты для управления Terraform, Terragrunt и OpenTofu

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|2.10, kvendingoldo (ok), 22:54, 11/03/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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tfenv не поддерживает OpenTofu и Terragrunt. К тому же, требует много консольных зависимостей и плохо работает не на Linux.
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|1.2, Tron is Whistling (?), 20:49, 11/03/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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А теперь надо утилиту для управления tenv. И утилиту для управления утилитой для управления tenv. И так далее. Больше абстракций богу абстракций.
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|1.5, Аноним (5), 21:25, 11/03/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
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> tenv написан на языке Go, не требует дополнительных зависимостей
Жирный бинарь без переиспользования кода, ясно.
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|2.6, Аноним (6), 21:59, 11/03/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+5 +/–
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…и работающий без бубна.
А учитывая зоопарк поддерживаемых платформ — единственно верное решение.
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|4.13, нах. (?), 23:03, 11/03/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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А как модный -современный девляпс должен со своей виндочки всем управлять, по-твоему?
Скриптом на паверщели? А он умеет?
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|5.14, kvendingoldo (ok), 23:16, 11/03/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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pwsh умеет куда больше, чем баш. При условии, что проект полностью на .Net, инфраструктура на Azure, а CICD через Azure DevOps, то да, вероятность того что у девопса будет машина на windows достаточно велика.
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|6.15, ivan1986 (?), 23:30, 11/03/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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> При условии, что проект полностью на .Net, инфраструктура на Azure, а CICD через Azure DevOps
Осталось только такого извращенца найти
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|2.11, kvendingoldo (ok), 22:56, 11/03/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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asdf не поддеживает автоматическое переключение версий на базе спецификации версии Terraform / OpenTofu внутри проекта с помощью HCL файликов. В целом, asdf скорее переключалка по запросу, а tenv более заточен под OpenTofu/Terraform проекты.
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