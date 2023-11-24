Проект openSUSE выбирает новый логотип

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|3.32, Аноним (32), 09:44, 24/11/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Этот дистрибутив и так сделан потомками древних русов в местах древних языческих поклонений русов
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|1.2, iPony129412 (?), 08:32, 24/11/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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А тут без дисриминации?
https://fedoraproject.org/wiki/Artwork/Mascot
> pony. - from discussions within Fedora Development, when we talk about potentially lofty feature requests, someone will invariably go one step further and ask for a pony (which is typically replied to in the negative ). Perhaps this could be our way of making everyone's dreams of pony ownership come true? (Albeit probably not how they wanted.)
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|2.8, Аноним (8), 08:50, 24/11/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Русский ребенок никогда не мечтает о понни. Это чуждо всему что мы знаем о жизни.
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|3.15, Апач (?), 09:08, 24/11/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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У нас обычно говорят, что хотят вертолёт. Вот она, разница менталитетов.
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|3.36, Анемон (?), 09:52, 24/11/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Чуждый иноагент выдал себя. Зелёная скрепка, а традиционная семейная - скрепа. Я и за нее тоже, да.
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|2.9, Аноним (8), 08:54, 24/11/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Тут писали что на с390х запускают сьюс, когда есть такие клиенты то ничего не загибается. Толпы красноглазых не нужны такому дистру, потому что у них нет денег.
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|1.11, Аноним (11), 08:57, 24/11/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Даёшь больше закорючек. Потом формы станут плавнее и, в итоге, станут сплошной линией.
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|1.12, Аноним (12), 08:58, 24/11/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Последняя картинка похожа на "ё*аную во весь рот Чебурашку", как окрестил логотип SUSE Каганов.
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|1.27, Bonbon (?), 09:36, 24/11/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Будущее проекта под вопросом: Leap постепенно уходит (нет мантайнеров и SUSE скоро перестанет передавать исходники, т.к. переходит на новую платформу ALP). Пара энтузиастов пилят AEON и KALPA (аналоги Fedora Silverblue и Kinoite) с неясными результатами на выходе. Остается Tumbleweed, который многим не подходит, т.к. rolling со всеми вытекающими. Что нужно делать в этой ситуации? Конечно, менять логотип!
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|1.29, Князь Магадана (?), 09:38, 24/11/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Никогда эта тупая ящерица не нравилась, функционала мало, выглядит топорно, софта тоже мало. И KDE так испоганить ещё умудриться надо. Как же решим проблему? Будем менять логотип!
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|1.38, Чоткий Пацык (?), 10:02, 24/11/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Я на опенсусе никогда не перейду.
Отмечал сегодня праздник мой какаду.
Какаду назвали Зорин в честь наилучшей ОС.
Она лучше чем халва и даже дед мороз.
Она не тормозит и не лагает.
В ней нет вирусов, а также багов нет.
Она такая, что в ней ребёнок
Разберётся, только вылезши с пелёнок.
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