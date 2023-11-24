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Проект openSUSE выбирает новый логотип

24.11.2023 08:28

Разработчики дистрибутива openSUSE объявили о завершении стадии приёма заявок на конкурс логотипов и перешли к голосованию, в котором может участвовать любой желающий. Голосование продлится до 10 декабря и позволит выбрать новые логотипы для всего проекта openSUSE и для развиваемых в его составе дистрибутивов Tumbleweed, Leap, Slowroll и Kalpa. Для участия в конкурсе заявлено 36 логотипов openSUSE, 18 - Kalpa, 24 - Slowroll, 21 - Leap и 32 - Tumbleweed.



  1. Главная ссылка к новости (https://news.opensuse.org/2023...)
  2. OpenNews: Представлены новые логотипы Firefox и связанных с ним сервисов
  3. OpenNews: Проект Fedora предложил оценить новые варианты логотипа
  4. OpenNews: Логотип Debian официально зарегистрирован как торговая марка
  5. OpenNews: Проект KDE начал процесс ребрендинга
  6. OpenNews: Сообщество openSUSE обсуждает вопрос изменения бренда для дистанцирования от SUSE
Лицензия: CC BY 3.0
Тип: К сведению
Короткая ссылка: https://opennet.ru/60173-opensuse
Ключевые слова: opensuse
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  • 1.1, Аноним (1), 08:32, 24/11/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +6 +/
    опять рептилоиды
     
     
  • 2.18, Аноним (-), 09:20, 24/11/2023 Скрыто ботом-модератором
    		• –1 +/
     
  • 2.19, Аноним (-), 09:20, 24/11/2023 Скрыто ботом-модератором
    		• +/
     
  • 2.20, Аноним (-), 09:20, 24/11/2023 Скрыто ботом-модератором
    		• +/
     
  • 2.21, Аноним (-), 09:22, 24/11/2023 Скрыто ботом-модератором
    		• +/
     
  • 2.28, Аноним (28), 09:36, 24/11/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Это ящерский дистрибутив для захвата древних русов.
     
     
  • 3.32, Аноним (32), 09:44, 24/11/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Этот дистрибутив и так сделан потомками древних русов в местах древних языческих поклонений русов
     

  • 1.2, iPony129412 (?), 08:32, 24/11/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    А тут без дисриминации?

    https://fedoraproject.org/wiki/Artwork/Mascot

    > pony. - from discussions within Fedora Development, when we talk about potentially lofty feature requests, someone will invariably go one step further and ask for a pony (which is typically replied to in the negative ). Perhaps this could be our way of making everyone's dreams of pony ownership come true? (Albeit probably not how they wanted.)

     
     
  • 2.8, Аноним (8), 08:50, 24/11/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Русский ребенок никогда не мечтает о понни. Это чуждо всему что мы знаем о жизни.
     
     
  • 3.15, Апач (?), 09:08, 24/11/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    У нас обычно говорят, что хотят вертолёт. Вот она, разница менталитетов.
     
     
  • 4.30, Аноним (30), 09:43, 24/11/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Вертолет это тема. Опрокинул стакан - мечты сбываются.
     

  • 1.3, iPony129412 (?), 08:37, 24/11/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Как-то выглядит странно...

    https://en.opensuse.org/File:Oscover.png

     
     
  • 2.7, Alladin (?), 08:47, 24/11/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    это не намек, а это намечище..
     

  • 1.4, Анемон (?), 08:41, 24/11/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Я за зелёную скрепку
     
     
  • 2.25, Аноним (25), 09:31, 24/11/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А я за традиционно-семейную скрепку
     
     
  • 3.36, Анемон (?), 09:52, 24/11/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Чуждый иноагент выдал себя. Зелёная скрепка, а традиционная семейная - скрепа. Я и за нее тоже, да.
     

  • 1.5, Аноним (5), 08:42, 24/11/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    Поздно менять логотип когда дистр загибается.
     
     
  • 2.9, Аноним (8), 08:54, 24/11/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Тут писали что на с390х запускают сьюс, когда есть такие клиенты то ничего не загибается. Толпы красноглазых не нужны такому дистру, потому что у них нет денег.
     
  • 2.14, Аноним (14), 08:59, 24/11/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Двигать кровати - любимое дело
     

  • 1.6, Alladin (?), 08:47, 24/11/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +3 +/
    У гиги норм, только шрифт не тоРт
     
  • 1.10, Аноним (10), 08:54, 24/11/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    Чё ещё за кальпа?

    Задолбали переименовывать.

     
  • 1.11, Аноним (11), 08:57, 24/11/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Даёшь больше закорючек. Потом формы станут плавнее и, в итоге, станут сплошной линией.
     
  • 1.12, Аноним (12), 08:58, 24/11/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Последняя картинка похожа на "ё*аную во весь рот Чебурашку", как окрестил логотип SUSE Каганов.
     
  • 1.13, Аноним (13), 08:58, 24/11/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Предлагаю им взять Пепе как лого - это будет смело и дерзко.
     
  • 1.17, Аноним (17), 09:19, 24/11/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Выбирают нового Папу Римского?
     

  • 1.22, Аноним (-), 09:22, 24/11/2023 Скрыто ботом-модератором [﹢﹢﹢] [ · · · ]
    		• +/
     
  • 1.24, Аноним (24), 09:24, 24/11/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Чего они? Нормальный же логотип был.
    Под Сбер косят?
     
  • 1.26, Аноним (26), 09:35, 24/11/2023 Скрыто ботом-модератором [﹢﹢﹢] [ · · · ]
    		• +/
     
  • 1.27, Bonbon (?), 09:36, 24/11/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Будущее проекта под вопросом: Leap постепенно уходит (нет мантайнеров и SUSE скоро перестанет передавать исходники, т.к. переходит на новую платформу ALP). Пара энтузиастов пилят AEON и KALPA (аналоги Fedora Silverblue и Kinoite) с неясными результатами на выходе. Остается Tumbleweed, который многим не подходит, т.к. rolling со всеми вытекающими. Что нужно делать в этой ситуации? Конечно, менять логотип!
     
  • 1.29, Князь Магадана (?), 09:38, 24/11/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Никогда эта тупая ящерица не нравилась, функционала мало, выглядит топорно, софта тоже мало. И KDE так испоганить ещё умудриться надо. Как же решим проблему? Будем менять логотип!
     
  • 1.31, Fur (?), 09:43, 24/11/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Предлагаю https://avatars.mds.yandex.net/i?id=dae000a91fd7479bd13254e04797786a680e1608-9
     
  • 1.33, Аноним (30), 09:50, 24/11/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Тот случай, когда все новые логотипы хуже старого. OpenSUSE Джон-Федор.
     
  • 1.34, BlackRot (ok), 09:51, 24/11/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +2 +/
    Giga
     
  • 1.35, BlackRot (ok), 09:51, 24/11/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +2 +/
    Надеюсь мой голос на опеннете посчитают тоже 😅
     
  • 1.37, Аноним (37), 09:59, 24/11/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Кто прошёл игру до конца ?
     
  • 1.38, Чоткий Пацык (?), 10:02, 24/11/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Я на опенсусе никогда не перейду.
    Отмечал сегодня праздник мой какаду.
    Какаду назвали Зорин в честь наилучшей ОС.
    Она лучше чем халва и даже дед мороз.
    Она не тормозит и не лагает.
    В ней нет вирусов, а также багов нет.
    Она такая, что в ней ребёнок
    Разберётся, только вылезши с пелёнок.
     

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