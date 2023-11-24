Проект openSUSE выбирает новый логотип

Разработчики дистрибутива openSUSE объявили о завершении стадии приёма заявок на конкурс логотипов и перешли к голосованию, в котором может участвовать любой желающий. Голосование продлится до 10 декабря и позволит выбрать новые логотипы для всего проекта openSUSE и для развиваемых в его составе дистрибутивов Tumbleweed, Leap, Slowroll и Kalpa. Для участия в конкурсе заявлено 36 логотипов openSUSE, 18 - Kalpa, 24 - Slowroll, 21 - Leap и 32 - Tumbleweed.



