Доступен GHC 9.4.6, компилятор для языка Haskell

|
|
|
|2.3, Anon888 (?), 13:40, 17/08/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–2 +/–
|
Да, разработчики языка получают зарплату в Мелкомягких. Чтобы платили прикладному программисту, да еще в России... Нет, не слышал.
|
|
|
|3.5, User (??), 13:55, 17/08/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
На hh вакансии посмотреть? Да ну нафиг, ерунда какая-то... напишу-ка еще один искрометный комментарий вместо этого!
|
|2.4, Аноним (4), 13:51, 17/08/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
|
Опеннет… ты вырос… так отрадно читать такие камменты. А помнишь с чего починалось? - что лучше вим или емакс, но ты повзрослел и начал говорить о рынке труда и деньгах.
Так приятно … (плачет)
|
|
|
|3.8, Аноним (8), 14:00, 17/08/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
|
Представь себе тут появляются новые комментаторы, а не всё время сидят только старые. Но вам криокамерникам такого не понять.
|
|
|
|4.20, Анонин (?), 14:37, 17/08/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
Так как раз новые комментаторы начинают со "спора" Qt или GTK, кеды или гнум, gpl или bsd.
А потом школа заканчивается и они начинают думать о более насущных вещах))
|
|
|
|5.26, lucentcode (ok), 15:00, 17/08/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
ЕМНИП, срач по поводу Qt и GTK идёт со времён третьих Кед, и второго Гнома. Первый гном, и более старые кеды просто выглядели настолько убого, что там визуально и разницы не было, что юзать. То есть те, кто спорил по этому поводу, будучи школярами, как я когда-то, теперь уже дядьки лет около сорока... Срач между vim-ерами и сторонниками emacs и того старче, его ещё наши родители помнят. Какие-то "новые" комментаторы у вас устаревшие... Лет на 30-ть...
|
|
|
|6.28, Аноним (2), 15:10, 17/08/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
На самом деле, сообщество просто давно пришло к консенсусу. Qt и vim победили.
|
|
|
|
|
|8.36, Аноним (2), 15:38, 17/08/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
Даже во всяких IDE есть поддержка вим-режима, но не поддержка имакс-режима Наве... текст свёрнут, показать
|
|5.30, Аноним (2), 15:13, 17/08/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
>gpl или bsd
Смотря для чего, для написания проприетарного и, в частности, коммерческого, ПО -- определённо предпочтительнее BSD, в остальных случаях GPL
|
|5.33, Аноним (34), 15:26, 17/08/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
GPL vs Apache 2.0 стоит ещё спорить. А BSD вообще ни в какие ворота.
|
|
|
|
|
|4.21, Аноним (21), 14:39, 17/08/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
|
ну так один язык был написан как открытая версия миранды и вытеснил ее
а второй был создан как замена дыряшки и ее проблем с памятью
как можно было догадаться слово "замена" подразумевает переписывание дырявого кода не менее дырявый
|
|1.9, Иваня (?), 14:00, 17/08/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
|
Самый сложный ЯП по моему мнению, так и не осилил его, хотя пытался раз 70. =(
|
|
|
|2.11, Anon888 (?), 14:05, 17/08/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
Попробуй влиться в проект на этом языке. Вроде пилят оконный менеджер. Так будет проще. На практике.
|
|
|
|3.16, Anon888 (?), 14:08, 17/08/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
Если задача не практическая мозг будет сопротивлятся обучению. Лучше осваивать в проекте. Это справедливо для любого языка.
|
|
|
|4.18, Аноним (8), 14:20, 17/08/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
Если задача или инструмент интересен мозг сам себе найдёт проект и сделает его на сабже. Если проект надо прям искать то лучше не начинать.
|
|
|
|5.19, Anon888 (?), 14:26, 17/08/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
|
Лучше не начинать. Денег не заработаешь, польза для развития сомнительна.
|
|
|
|6.37, Аноним (37), 15:47, 17/08/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
Польза есть, если мечтаешь на F#/Scala проектах работать. После хаскеля тамошняя функциональщина воспринимается как нечто обыденное
|
|
|
|7.38, Anon888 (?), 15:49, 17/08/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
Так и надо учить Scala если собираешься на нем работать. Но идея не особо. Вакансий слишком мало.
|
|3.23, Аноним (23), 14:50, 17/08/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
Для обучения, полагаю, это плохая книга, как первую категорически не советовал бы (особенно в русском переводе). Автор не знает ничего о том, как работает обучение (не осуждаю) из-за чего книга получилась просто слепком его знаний о Хаскеле.
|
|3.27, Аноним (2), 15:02, 17/08/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
Сайт распространяет вирусы и рекламные скрипты провайдера. Это уже многое говорит о компетенции авторов.
|
|2.22, Аноним (22), 14:45, 17/08/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
> ЯП
- это не только сам язык. Смысловая часть, алгоритмы практических задач - это не всё, что нужно. Нужны IDE, библиотеки, всякого рода привязки к ОС, базам данных, интерфейсам и т.п., словом, инфраструктура. Годы работы тысяч людей. Или сами все это писать планируете?
|
|
|
|
|
|4.35, Аноним (34), 15:34, 17/08/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
Про него я тоже подумал. Но потом подумал, что пусть сначала этот освоит. :)
|