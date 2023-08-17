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Доступен GHC 9.4.6, компилятор для языка Haskell

17.08.2023 11:41

Представлен выпуск GHC 9.4.6 (Glasgow Haskell Compiler), компилятора для функционального языка программирования Haskell, обеспечивающего эффективное распараллеливание вычислений и поддерживающего программную транзакционную память (STM, Software Transactional Memory). В компиляторе реализована полная поддержка спецификации Haskell 2010 и многочисленных языковых расширений. Компилятор поддерживает генерацию исполняемых файлов с машинным кодом, формирование байткода или трансляцию в исходные тексты на языке Си. Код проекта написан на языке Haskell и распространяется под лиценизей BSD.

Основные изменения в этом выпуске:

  • Исправление ошибок для упрощения выражений, исправление аварийных завершений компилятора, циклов и неправильной кодогенерации.
  • Исправление ошибок проверки типов, включая семейства экземпляров newtype, улучшение работы сравнения типов и работа над ошибками по представлением по умолчанию переменных с полиморфными типами.
  • Исправления кодогенерации, в частности для архитектуры aarch64, включая увеличение числа барьеров памяти для операций чтения массивов.
  • Исправления ошибок сборки под Windows, улучшение надёжности выключения менеджера IO и исправление ошибок для RTS-линковщика под Windows.
  • Исправление ошибок для корректного учёта выделения мутаторов и неперемещающего сборщика мусора.
  • Предотвращение некоторых ошибок сегментации связанных с закреплёнными выделениями.
  • Исправления ошибок для интерпретатора байткода, позволяющее интерпретировать большее подмножество языка.


  1. Главная ссылка к новости (https://discourse.haskell.org/...)
  2. OpenNews: Критическая уязвимость в Haskell-реализации SSH
  3. OpenNews: Атакующие получили контроль над DEB-репозиторием проекта Haskell
  4. OpenNews: Анонс функционального языка программирования Haskell 2010
  5. OpenNews: Разработка модулей для Linux ядра на языке Haskell
Автор новости: 111
Лицензия: CC BY 3.0
Тип: Программы
Короткая ссылка: https://opennet.ru/59621-ghc
Ключевые слова: ghc, haskell
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Обсуждение (41) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, Ананоним (?), 13:22, 17/08/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Оплачиваемая работа бывает с использованием этого языка?
     
     
  • 2.2, Аноним (2), 13:24, 17/08/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Сколько ты готов платить?
     
  • 2.3, Anon888 (?), 13:40, 17/08/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –2 +/
    Да, разработчики языка получают зарплату в Мелкомягких. Чтобы платили прикладному программисту, да еще в России... Нет, не слышал.
     
     
  • 3.5, User (??), 13:55, 17/08/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    На hh вакансии посмотреть? Да ну нафиг, ерунда какая-то... напишу-ка еще один искрометный комментарий вместо этого!
     
     
  • 4.15, Anon888 (?), 14:06, 17/08/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Ну смотрел дальше, что?
     
  • 2.4, Аноним (4), 13:51, 17/08/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Опеннет… ты вырос… так отрадно читать такие камменты. А помнишь с чего починалось? - что лучше вим или емакс, но ты повзрослел и начал говорить о рынке труда и деньгах.

    Так приятно … (плачет)

     
     
  • 3.8, Аноним (8), 14:00, 17/08/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Представь себе тут появляются новые комментаторы, а не всё время сидят только старые. Но вам криокамерникам такого не понять.
     
     
  • 4.20, Анонин (?), 14:37, 17/08/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Так как раз новые комментаторы начинают со "спора" Qt или GTK, кеды или гнум, gpl или bsd.
    А потом школа заканчивается и они начинают думать о более насущных вещах))
     
     
  • 5.26, lucentcode (ok), 15:00, 17/08/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    ЕМНИП, срач по поводу Qt и GTK идёт со времён третьих Кед, и второго Гнома. Первый гном, и более старые кеды просто выглядели настолько убого, что там визуально и разницы не было, что юзать. То  есть те, кто спорил по этому поводу, будучи школярами, как я когда-то, теперь уже дядьки лет около сорока... Срач между vim-ерами и сторонниками emacs и того старче, его ещё наши родители помнят. Какие-то "новые" комментаторы у вас устаревшие... Лет на 30-ть...
     
     
  • 6.28, Аноним (2), 15:10, 17/08/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    На самом деле, сообщество просто давно пришло к консенсусу. Qt и vim победили.
     
     
  • 7.34, Аноним (34), 15:30, 17/08/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Причём, vim победил среди вимеров.
     
     
  • 8.36, Аноним (2), 15:38, 17/08/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Даже во всяких IDE есть поддержка вим-режима, но не поддержка имакс-режима Наве... текст свёрнут, показать
     
     
  • 9.39, Анонинмусс (?), 15:52, 17/08/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Именно Это значит что вим не нужен, а нужна нормальная ide, к которой прикрутил... текст свёрнут, показать
     
     
  • 10.40, Anon888 (?), 15:56, 17/08/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Чувак, Вим будет пока на Земле есть кремний, цивилизация и Солнце излучает энерг... текст свёрнут, показать
     
     
  • 11.41, Анонинмусс (?), 15:57, 17/08/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А ты смешной Посмотрим во что превратится ваш вим, после того как за него взял... текст свёрнут, показать
     
  • 5.30, Аноним (2), 15:13, 17/08/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >gpl или bsd

    Смотря для чего, для написания проприетарного и, в частности, коммерческого, ПО -- определённо предпочтительнее BSD, в остальных случаях GPL

     
  • 5.33, Аноним (34), 15:26, 17/08/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    GPL vs Apache 2.0 стоит ещё спорить. А BSD вообще ни в какие ворота.
     
  • 2.7, Аноним (8), 13:59, 17/08/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +3 +/
    На Хаскеле написано больше годноты в чем на расте.
     
     
  • 3.10, Anon888 (?), 14:04, 17/08/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Например?
     
     
  • 4.13, User (??), 14:06, 17/08/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Походи по базару, поищи аналогов pandoc'а...
     
  • 3.12, User (??), 14:05, 17/08/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Зато ПЕРЕписано - меньше! Шах-и-мат, академики!
     
     
  • 4.17, Аноним (8), 14:19, 17/08/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Сед бат тру
     
  • 4.21, Аноним (21), 14:39, 17/08/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    ну так один язык был написан как открытая версия миранды и вытеснил ее
    а второй был создан как замена дыряшки и ее проблем с памятью

    как можно было догадаться слово "замена" подразумевает переписывание дырявого кода не менее дырявый

     
     
  • 5.31, Аноним (34), 15:15, 17/08/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    На по другому дырявый.
     
  • 2.25, Rodegast (ok), 14:57, 17/08/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Да. Не так давно tinkoff очень активно искал программистов на Haskell.
     

  • 1.6, Аноним (34), 13:56, 17/08/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    GHC : GNU Haskell Compiler звучало бы лучше.
     
  • 1.9, Иваня (?), 14:00, 17/08/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Самый сложный ЯП по моему мнению, так и не осилил его, хотя пытался раз 70. =(
     
     
  • 2.11, Anon888 (?), 14:05, 17/08/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Попробуй влиться в проект на этом языке. Вроде пилят оконный менеджер. Так будет проще. На практике.
     
  • 2.14, gra (ok), 14:06, 17/08/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Попробуй эту книгу, реально как для детей http://learnyouahaskell.com/

    Если я правильно понимаю твое определение "сложный" то глянь PureScript и переоценишь рейтинг

     
     
  • 3.16, Anon888 (?), 14:08, 17/08/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Если задача не практическая мозг будет сопротивлятся обучению. Лучше осваивать в проекте. Это справедливо для любого языка.
     
     
  • 4.18, Аноним (8), 14:20, 17/08/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Если задача или инструмент интересен мозг сам себе найдёт проект и сделает его на сабже. Если проект надо прям искать то лучше не начинать.
     
     
  • 5.19, Anon888 (?), 14:26, 17/08/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Лучше не начинать. Денег не заработаешь, польза для развития сомнительна.
     
     
  • 6.37, Аноним (37), 15:47, 17/08/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Польза есть, если мечтаешь на F#/Scala проектах работать. После хаскеля тамошняя функциональщина воспринимается как нечто обыденное
     
     
  • 7.38, Anon888 (?), 15:49, 17/08/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Так и надо учить Scala если собираешься на нем работать. Но идея не особо. Вакансий слишком мало.
     
  • 3.23, Аноним (23), 14:50, 17/08/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Для обучения, полагаю, это плохая книга, как первую категорически не советовал бы (особенно в русском переводе). Автор не знает ничего о том, как работает обучение (не осуждаю) из-за чего книга получилась просто слепком его знаний о Хаскеле.
     
  • 3.27, Аноним (2), 15:02, 17/08/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Сайт распространяет вирусы и рекламные скрипты провайдера. Это уже многое говорит о компетенции авторов.
     
  • 2.22, Аноним (22), 14:45, 17/08/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > ЯП

    - это не только сам язык. Смысловая часть, алгоритмы практических задач - это не всё, что нужно. Нужны IDE, библиотеки, всякого рода привязки к ОС, базам данных, интерфейсам и т.п., словом, инфраструктура. Годы работы тысяч людей. Или сами все это писать планируете?

     
  • 2.29, Аноним (34), 15:11, 17/08/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Это ты ещё Brainfuck не пытылся осиливать.
     
     
  • 3.32, Аноним (2), 15:16, 17/08/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Брейнфак детский лепет, попробуй Malbolge.
     
     
  • 4.35, Аноним (34), 15:34, 17/08/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Про него я тоже подумал. Но потом подумал, что пусть сначала этот освоит. :)
     

  • 1.24, Аноним (24), 14:57, 17/08/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Минорный релиз же.
     
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