Доступен GHC 9.4.6, компилятор для языка Haskell

2.2 , Аноним ( 2 ), 13:24, 17/08/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] +1 + / – Сколько ты готов платить?

2.3 , Anon888 ( ? ), 13:40, 17/08/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] –2 + / – Да, разработчики языка получают зарплату в Мелкомягких. Чтобы платили прикладному программисту, да еще в России... Нет, не слышал.

3.5 , User ( ?? ), 13:55, 17/08/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – На hh вакансии посмотреть? Да ну нафиг, ерунда какая-то... напишу-ка еще один искрометный комментарий вместо этого!

4.15 , Anon888 ( ? ), 14:06, 17/08/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] –1 + / – Ну смотрел дальше, что?

2.4 , Аноним ( 4 ), 13:51, 17/08/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] +2 + / – Опеннет… ты вырос… так отрадно читать такие камменты. А помнишь с чего починалось? - что лучше вим или емакс, но ты повзрослел и начал говорить о рынке труда и деньгах. Так приятно … (плачет)

3.8 , Аноним ( 8 ), 14:00, 17/08/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] +1 + / – Представь себе тут появляются новые комментаторы, а не всё время сидят только старые. Но вам криокамерникам такого не понять.

4.20 , Анонин ( ? ), 14:37, 17/08/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Так как раз новые комментаторы начинают со "спора" Qt или GTK, кеды или гнум, gpl или bsd.

А потом школа заканчивается и они начинают думать о более насущных вещах))

5.26 , lucentcode ( ok ), 15:00, 17/08/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – ЕМНИП, срач по поводу Qt и GTK идёт со времён третьих Кед, и второго Гнома. Первый гном, и более старые кеды просто выглядели настолько убого, что там визуально и разницы не было, что юзать. То есть те, кто спорил по этому поводу, будучи школярами, как я когда-то, теперь уже дядьки лет около сорока... Срач между vim-ерами и сторонниками emacs и того старче, его ещё наши родители помнят. Какие-то "новые" комментаторы у вас устаревшие... Лет на 30-ть...

6.28 , Аноним ( 2 ), 15:10, 17/08/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – На самом деле, сообщество просто давно пришло к консенсусу. Qt и vim победили.

7.34 , Аноним ( 34 ), 15:30, 17/08/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Причём, vim победил среди вимеров.

8.36 , Аноним ( 2 ), 15:38, 17/08/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – текст свёрнут, показать Даже во всяких IDE есть поддержка вим-режима, но не поддержка имакс-режима Наве... 9.39 , Анонинмусс ( ? ), 15:52, 17/08/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – текст свёрнут, показать Именно Это значит что вим не нужен, а нужна нормальная ide, к которой прикрутил... 10.40 , Anon888 ( ? ), 15:56, 17/08/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – текст свёрнут, показать Чувак, Вим будет пока на Земле есть кремний, цивилизация и Солнце излучает энерг... 11.41 , Анонинмусс ( ? ), 15:57, 17/08/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – текст свёрнут, показать А ты смешной Посмотрим во что превратится ваш вим, после того как за него взял... 5.30 , Аноним ( 2 ), 15:13, 17/08/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – >gpl или bsd Смотря для чего, для написания проприетарного и, в частности, коммерческого, ПО -- определённо предпочтительнее BSD, в остальных случаях GPL

5.33 , Аноним ( 34 ), 15:26, 17/08/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – GPL vs Apache 2.0 стоит ещё спорить. А BSD вообще ни в какие ворота.

2.7 , Аноним ( 8 ), 13:59, 17/08/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] +3 + / – На Хаскеле написано больше годноты в чем на расте.

3.10 , Anon888 ( ? ), 14:04, 17/08/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Например?

4.13 , User ( ?? ), 14:06, 17/08/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] +1 + / – Походи по базару, поищи аналогов pandoc'а...

3.12 , User ( ?? ), 14:05, 17/08/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Зато ПЕРЕписано - меньше! Шах-и-мат, академики!

4.17 , Аноним ( 8 ), 14:19, 17/08/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Сед бат тру

4.21 , Аноним ( 21 ), 14:39, 17/08/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] +1 + / – ну так один язык был написан как открытая версия миранды и вытеснил ее

а второй был создан как замена дыряшки и ее проблем с памятью как можно было догадаться слово "замена" подразумевает переписывание дырявого кода не менее дырявый

5.31 , Аноним ( 34 ), 15:15, 17/08/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – На по другому дырявый.

2.25 , Rodegast ( ok ), 14:57, 17/08/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Да. Не так давно tinkoff очень активно искал программистов на Haskell.