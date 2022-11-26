Выпуск Wine 7.22

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|1.1, Аноним (1), 08:03, 26/11/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+3 +/–
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> В WoW64, прослойку для запуска 32-разрядных программ в 64-разрядной Windows, добавлены преобразователи системных вызовов (thunk) для Vulkan и OpenGL.
Очень хорошо! Ждем, когда the remaining modules are converted to PE, this will make it possible to run 32-bit applications without installing 32-bit Unix libraries, т.е. без установки пакета wine-i386.
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|2.3, Аноним (3), 08:16, 26/11/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Из-за этого мне приходится держать 32 битную alsa, из-за этого 32 битный ffmpeg, из-за этого 1000 32 битных зависимостей. Помимо сабжа существует ещё конечно pcsx2. Но проблем эти их эксперименты слишком у много несут -- мне не нравится, когда софт, всю жизнь работавший, внезапно перестаёт это делать.
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|3.5, Аноним (5), 09:00, 26/11/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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> 1000 32 битных зависимостей.
Может всё-таки 100500 зависимостей?
С --install-recommends выйдет раз эдак в пять меньше, не говоря уже о том, что за всю линейку 7.х количество требуемых х32 пакетов уменьшилось минимум на десяток-два.
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|4.11, Аноним (3), 09:19, 26/11/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Все мультимедиа либы, гтк со всеми потрохами… Да нет, ошибки тут никакой.
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|4.9, Аноним (3), 09:11, 26/11/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Ого, точно? Он всегда был 64 битный, но с некоторыми серьёзными оговорками. Надо будет посмотреть, спасибо. Я перестал обновлять, потому что сломали игры и отказывались чинить, а я ведь даже указал им в каком конкретно коммите баги пошли. Так потом ещё что-то с сохранениями сделали и мне надоело выкидывать коммиты вручную, игры то работают нормально.
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|5.13, Аноним (6), 09:51, 26/11/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Не знаю, какие там оговорки. Лежит 64-битный AppImage, а 32 бит уже вообще нет. Вот «стабильная» версия 1.6, которую предлагают по умолчанию, 32-битная, но кто ж её использует.
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|6.22, Аноним (3), 10:29, 26/11/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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>какие там оговорки
А там в 64 битной только софтрендер и ещё по мелочи, ну и это всего 2 года прошло, у меня так вообще предрелизная версия с вырезанными коммитами. Сегодня я узнал, что на тестовой сборке оказывается уже есть поддержка 64 бит, спасибо.
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|3.8, Аноним (8), 09:10, 26/11/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–2 +/–
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Зачем ты тогда сидишь на линукс? Линукс это не про постоянную работу софта. Ставь оффтопик.
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|4.10, Аноним (3), 09:15, 26/11/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Ну, скажем так, у меня опыт целиком противоположный. Дело не в линуксе, а в плохом QA конкретно проекта WINE в данном случае.
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|2.17, Аноним (17), 10:11, 26/11/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Нет, не ждём. Когда это сделают, 32-битные системы просто дропнут. Ведь ради этого всё и затевается.
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|1.2, Аноним (3), 08:12, 26/11/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Мой дистрибутив притащил mingw64-toolchain зачем-то. Прикола не понял -- вайн, собранный им, даже не запускается (фейлится на стадии wineboot). Пришлось нагнуть пакетный менеджер и вырезать этот пакет, если собирать системным тулчейном с mingw64-runtime, то всё нормально работает.
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|2.4, Аноним (3), 08:25, 26/11/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Возможно, отличие, тулчейна от банленного в --enable-threads=posix у системного? Я не имею сейчас возможности (да и желания) проверить, что туда напихали. Сама идея такого бандла крапа кажется довольно абсурдной. Меня вполне устраивала сборка winegcc -- ни о каких проблемах, упоминаемых разработчиком dxvk, я не слышал.
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|2.14, Аноним (14), 10:03, 26/11/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> Мой дистрибутив притащил mingw64-toolchain зачем-то.
проблемы твоего болгеноса никаким образом к wine не относятся, необходимо задавать вопросы Денису Попову
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|3.20, Аноним (3), 10:18, 26/11/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Как это не относятся, когда вместо того, чтобы чинить свой winegcc (с которым по сообщениям некоторых есть проблемы), они его по-сути дропнули оставив без поддержки?
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|2.19, Аноним (17), 10:14, 26/11/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Собирал программы с помощью MinGW-w64+Clang. Работают как в вайне, так и в XPюше, и в ReactOS.
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|3.21, Аноним (3), 10:24, 26/11/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Ну это изврат, gcc не хуже собирает. Там только libgcc при динамической линковке надо рядом положить. Только чтобы собирать реальные программы без либы с cygwin не обойдёшься и я не уверен, что будет работать так же хорошо. Но можно пилить варез и тогда пофиг.
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|4.24, Аноним (24), 10:43, 26/11/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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gcc неудобен и его приходится ставить для каждого таргета (а это дофига места на каждый экземпляр) и хавает невалидный C++. Шланг же ставится один раз, основа всё равно общая для всех таргетов, плюс она также используется в куче других проектов - экономия места и оперативы.
>Там только libgcc при динамической линковке надо рядом положить.
К сожалению да. Было бы хорошо, если бы для gcc были редистрибутейблы как для VC++, чтобы один раз поставить новейшую версию, и всё.
>Только чтобы собирать реальные программы без либы с cygwin не обойдёшься и я не уверен, что будет работать так же хорошо. Но можно пилить варез и тогда пофиг.
cygwin нужен для позиксовых программ. А MinGW для программ с нативной поддержкой винды на уровне исходников. Такие программы прекрасно работают. Проблема в том, чтобы рх собрать. И ещё проблема в том, что у некоторых проектов мэйнтейнеры лентяйничают и годами не сливают PRы, отвязывающие код лт проприетарных расширений MSVC++, которые даже в CLange с флагами совместимости не поддерживаются.
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|2.12, andrei.g (?), 09:50, 26/11/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Практически 30 летней выдержки:) Самое забавное что начало проекта приходится на день независимости США.
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|1.18, Аноним (18), 10:12, 26/11/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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теперь уже в пору задуматься, что произойдет раньше: винда превратится в линус или линукс в винду:)
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