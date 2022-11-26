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Выпуск Wine 7.22

26.11.2022 07:55

Состоялся экспериментальный выпуск открытой реализации WinAPI - Wine 7.22. С момента выпуска версии 7.21 было закрыто 38 отчётов об ошибках и внесено 462 изменения.

Наиболее важные изменения:

  • В WoW64, прослойку для запуска 32-разрядных программ в 64-разрядной Windows, добавлены преобразователи системных вызовов (thunk) для Vulkan и OpenGL.
  • В основной состав включена библиотека OpenLDAP, собранная в формате PE.
  • В WinPrint реализован обработчик вывода на печать (Print processor), поддерживающий тип данных RAW для отправки на печать как есть, без обработки.
  • Продолжено обеспечение поддержки типа 'long' в коде функции printf.
  • Закрыты отчёты об ошибках, связанные с работой игр: Syberia, Gothic II: Night of the Raven (v2.7), Saints Row 2022.
  • Закрыты отчёты об ошибках, связанные с работой приложений: Musette, TIDAL, nProtect Anti-Virus/Spyware 4.0, Spark AR studio, Hemekonomi, Framemaker 8, Pivot Animator.


  1. Главная ссылка к новости (https://www.winehq.org/announc...)
  2. OpenNews: Выпуск Wine 7.21 и GE-Proton7-41
  3. OpenNews: Выпуск Wine 7.20 и Wine staging 7.20
  4. OpenNews: Выпуск Wine 7.19
  5. OpenNews: Проект Wine опубликовал Vkd3d 1.5 с реализацией Direct3D 12
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Короткая ссылка: https://opennet.ru/58196-wine
Ключевые слова: wine
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Обсуждение (24) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, Аноним (1), 08:03, 26/11/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +3 +/
    > В WoW64, прослойку для запуска 32-разрядных программ в 64-разрядной Windows, добавлены преобразователи системных вызовов (thunk) для Vulkan и OpenGL.

    Очень хорошо! Ждем, когда the remaining modules are converted to PE, this will make it possible to run 32-bit applications without installing 32-bit Unix libraries, т.е. без установки пакета wine-i386.

     
     
  • 2.3, Аноним (3), 08:16, 26/11/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Из-за этого мне приходится держать 32 битную alsa, из-за этого 32 битный ffmpeg, из-за этого 1000 32 битных зависимостей. Помимо сабжа существует ещё конечно pcsx2. Но проблем эти их эксперименты слишком у много несут -- мне не нравится, когда софт, всю жизнь работавший, внезапно перестаёт это делать.
     
     
  • 3.5, Аноним (5), 09:00, 26/11/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    > 1000 32 битных зависимостей.

    Может всё-таки 100500 зависимостей?

    С --install-recommends выйдет раз эдак в пять меньше, не говоря уже о том, что за всю линейку 7.х количество требуемых х32 пакетов уменьшилось минимум на десяток-два.

     
     
  • 4.11, Аноним (3), 09:19, 26/11/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Все мультимедиа либы, гтк со всеми потрохами… Да нет, ошибки тут никакой.
     
  • 3.6, Аноним (6), 09:04, 26/11/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > существует ещё конечно pcsx2

    Он 64-битный же давно.

     
     
  • 4.9, Аноним (3), 09:11, 26/11/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ого, точно? Он всегда был 64 битный, но с некоторыми серьёзными оговорками. Надо будет посмотреть, спасибо. Я перестал обновлять, потому что сломали игры и отказывались чинить, а я ведь даже указал им в каком конкретно коммите баги пошли. Так потом ещё что-то с сохранениями сделали и мне надоело выкидывать коммиты вручную, игры то работают нормально.
     
     
  • 5.13, Аноним (6), 09:51, 26/11/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Не знаю, какие там оговорки. Лежит 64-битный AppImage, а 32 бит уже вообще нет. Вот «стабильная» версия 1.6, которую предлагают по умолчанию, 32-битная, но кто ж её использует.
     
     
  • 6.22, Аноним (3), 10:29, 26/11/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >какие там оговорки

    А там в 64 битной только софтрендер и ещё по мелочи, ну и это всего 2 года прошло, у меня так вообще предрелизная версия с вырезанными коммитами. Сегодня я узнал, что на тестовой сборке оказывается уже есть поддержка 64 бит, спасибо.

     
  • 3.8, Аноним (8), 09:10, 26/11/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –2 +/
    Зачем ты тогда сидишь на линукс? Линукс это не про постоянную работу софта. Ставь оффтопик.
     
     
  • 4.10, Аноним (3), 09:15, 26/11/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ну, скажем так, у меня опыт целиком противоположный. Дело не в линуксе, а в плохом QA конкретно проекта WINE в данном случае.
     
  • 2.17, Аноним (17), 10:11, 26/11/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Нет, не ждём. Когда это сделают, 32-битные системы просто дропнут. Ведь ради этого всё и затевается.
     

  • 1.2, Аноним (3), 08:12, 26/11/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Мой дистрибутив притащил mingw64-toolchain зачем-то. Прикола не понял -- вайн, собранный им, даже не запускается (фейлится на стадии wineboot). Пришлось нагнуть пакетный менеджер и вырезать этот пакет, если собирать системным тулчейном с mingw64-runtime, то всё нормально работает.
     
     
  • 2.4, Аноним (3), 08:25, 26/11/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Возможно, отличие, тулчейна от банленного в --enable-threads=posix у системного? Я не имею сейчас возможности (да и желания) проверить, что туда напихали. Сама идея такого бандла крапа кажется довольно абсурдной. Меня вполне устраивала сборка winegcc -- ни о каких проблемах, упоминаемых разработчиком dxvk, я не слышал.
     
  • 2.14, Аноним (14), 10:03, 26/11/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Мой дистрибутив притащил mingw64-toolchain зачем-то.

    проблемы твоего болгеноса никаким образом к wine не относятся, необходимо задавать вопросы Денису Попову

     
     
  • 3.20, Аноним (3), 10:18, 26/11/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Как это не относятся, когда вместо того, чтобы чинить свой winegcc (с которым по сообщениям некоторых есть проблемы), они его по-сути дропнули оставив без поддержки?
     
  • 2.19, Аноним (17), 10:14, 26/11/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Собирал программы с помощью MinGW-w64+Clang. Работают как в вайне, так и в XPюше, и в ReactOS.
     
     
  • 3.21, Аноним (3), 10:24, 26/11/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ну это изврат, gcc не хуже собирает. Там только libgcc при динамической линковке надо рядом положить. Только чтобы собирать реальные программы без либы с cygwin не обойдёшься и я не уверен, что будет работать так же хорошо. Но можно пилить варез и тогда пофиг.
     
     
  • 4.24, Аноним (24), 10:43, 26/11/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    gcc неудобен и его приходится ставить для каждого таргета (а это дофига места на каждый экземпляр) и хавает невалидный C++. Шланг же ставится один раз, основа всё равно общая для всех таргетов, плюс она также используется в куче других проектов - экономия места и оперативы.

    >Там только libgcc при динамической линковке надо рядом положить.

    К сожалению да. Было бы хорошо, если бы для gcc были редистрибутейблы как для VC++, чтобы один раз поставить новейшую версию, и всё.

    >Только чтобы собирать реальные программы без либы с cygwin не обойдёшься и я не уверен, что будет работать так же хорошо. Но можно пилить варез и тогда пофиг.

    cygwin нужен для позиксовых программ. А MinGW для программ с нативной поддержкой винды на уровне исходников. Такие программы прекрасно работают. Проблема в том, чтобы рх собрать. И ещё проблема в том, что у некоторых проектов мэйнтейнеры лентяйничают и годами не сливают PRы, отвязывающие код лт проприетарных расширений MSVC++, которые даже в CLange с флагами совместимости не поддерживаются.

     

  • 1.7, Аноним (8), 09:09, 26/11/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Вайн это единственный нормальный вайн.
     
     
  • 2.12, andrei.g (?), 09:50, 26/11/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Практически 30 летней выдержки:) Самое забавное что начало проекта приходится на день независимости США.
     

  • 1.15, Аномальный (?), 10:05, 26/11/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Интересно, что будет, если Wine 7.22 встроить в Chrome 107 ?
     
  • 1.16, YM2608 (?), 10:07, 26/11/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    Лучше бы новые WinAPI внедряли в ядро Windows XP64
     
     
  • 2.23, Аноним (6), 10:41, 26/11/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Уже давно внедрили, получилась семёрка.
     

  • 1.18, Аноним (18), 10:12, 26/11/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    теперь уже в пору задуматься, что произойдет раньше: винда превратится в линус или линукс в винду:)
     
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