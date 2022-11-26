Выпуск Wine 7.22

2.4 , Аноним ( 3 ), 08:25, 26/11/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Возможно, отличие, тулчейна от банленного в --enable-threads=posix у системного? Я не имею сейчас возможности (да и желания) проверить, что туда напихали. Сама идея такого бандла крапа кажется довольно абсурдной. Меня вполне устраивала сборка winegcc -- ни о каких проблемах, упоминаемых разработчиком dxvk, я не слышал.

2.14 , Аноним ( 14 ), 10:03, 26/11/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – > Мой дистрибутив притащил mingw64-toolchain зачем-то. проблемы твоего болгеноса никаким образом к wine не относятся, необходимо задавать вопросы Денису Попову

3.20 , Аноним ( 3 ), 10:18, 26/11/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Как это не относятся, когда вместо того, чтобы чинить свой winegcc (с которым по сообщениям некоторых есть проблемы), они его по-сути дропнули оставив без поддержки?

2.19 , Аноним ( 17 ), 10:14, 26/11/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Собирал программы с помощью MinGW-w64+Clang. Работают как в вайне, так и в XPюше, и в ReactOS.

3.21 , Аноним ( 3 ), 10:24, 26/11/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Ну это изврат, gcc не хуже собирает. Там только libgcc при динамической линковке надо рядом положить. Только чтобы собирать реальные программы без либы с cygwin не обойдёшься и я не уверен, что будет работать так же хорошо. Но можно пилить варез и тогда пофиг.

4.24 , Аноним ( 24 ), 10:43, 26/11/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – gcc неудобен и его приходится ставить для каждого таргета (а это дофига места на каждый экземпляр) и хавает невалидный C++. Шланг же ставится один раз, основа всё равно общая для всех таргетов, плюс она также используется в куче других проектов - экономия места и оперативы. >Там только libgcc при динамической линковке надо рядом положить. К сожалению да. Было бы хорошо, если бы для gcc были редистрибутейблы как для VC++, чтобы один раз поставить новейшую версию, и всё. >Только чтобы собирать реальные программы без либы с cygwin не обойдёшься и я не уверен, что будет работать так же хорошо. Но можно пилить варез и тогда пофиг. cygwin нужен для позиксовых программ. А MinGW для программ с нативной поддержкой винды на уровне исходников. Такие программы прекрасно работают. Проблема в том, чтобы рх собрать. И ещё проблема в том, что у некоторых проектов мэйнтейнеры лентяйничают и годами не сливают PRы, отвязывающие код лт проприетарных расширений MSVC++, которые даже в CLange с флагами совместимости не поддерживаются.

