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Linux портируют для планшетов Apple iPad на чипах A7 и A8

03.06.2022 09:25

Энтузиасты смогли успешно загрузить ядро Linux 5.18 на планшетных компьютерах Apple iPad, построенных на ARM-чипах A7 и A8. В настоящее время работа пока ограничивается адаптацией Linux для устройств iPad Air, iPad Air 2 и некоторых iPad mini, но нет принципиальных проблем для применения наработок и для других устройств на чипах Apple A7 и A8, таких как iPhone 5S и HomePod, выпускавшихся в 2013-2014 годах. Для более новых устройств можно использовать сборки от проекта Sandcastle.

Для разблокировки загрузчика и обхода верификации прошивок (Jailbreak) задействована уязвимость Checkm8. В текущем виде разработка пока находится на начальной стадии, в которой поддерживается загрузка ядра, работают графическое ускорение, сетевые функции и звук, но пока не работают USB и Bluetooth. Следующей целью проекта является обеспечение загрузки пользовательского окружения на базе дистрибутива postmarketOS, построенного на пакетной базе Alpine Linux, стандартной Си-библиотеке Musl и наборе утилит BusyBox.



  1. Главная ссылка к новости (https://arstechnica.com/gadget...)
  2. OpenNews: Проект Sandcastle подготовил сборки Linux и Android для установки на iPhone 7
  3. OpenNews: В дистрибутиве postmarketOS реализована начальная поддержка iPhone 7
  4. OpenNews: В ядре Linux 5.13 появится начальная поддержка CPU Apple M1
  5. OpenNews: Первый тестовый выпуск Asahi Linux, дистрибутива для устройств Apple с чипом M1
  6. OpenNews: Компания Apple опубликовала код ядра и системных компонентов macOS 12.3
Лицензия: CC-BY
Тип: К сведению
Короткая ссылка: https://opennet.ru/57295-apple
Ключевые слова: apple, ipad, linux, postmarketos
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно


Обсуждение (13) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, Бывалый смузихлёб (?), 09:37, 03/06/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +2 +/
    Добыть относительно недешёвый  яблочный планшет чтобы сносить айось и ставить полурабочий постмаркет
    Казалось бы, ну на кой

    Хотя то, что удалось завести графический ускоритель - весьма примечательно

     
     
  • 2.6, ryoken (ok), 09:50, 03/06/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Дуалбут бы, на поржать :).
     
     
  • 3.10, Попандопала (?), 10:01, 03/06/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Вообще не проблема. Только надо два разных устройства рядом положить.XD
     
     
  • 4.11, InuYasha (??), 10:15, 03/06/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Зачем ложить? Лушше склеить!! :D
     
     
  • 5.15, Попандопала (?), 10:37, 03/06/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Лол. Если только одного брэнда,а то заметно будет.
     
  • 2.7, Аноним (7), 09:53, 03/06/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >Хотя то, что удалось завести графический ускоритель - весьма примечательно

    Это в каком месте завели gpu? А то что оно показывает картинку это через simplefb работает

     

  • 1.2, iPony129412 (?), 09:41, 03/06/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    > выпускавшихся в 2013-2014 годах

    Для луддитов

     
  • 1.3, Аноним (3), 09:42, 03/06/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +2 +/
    ну а что делать со старыми айпадами на которых софт не обновляется и поддержки больше нет? лучше уж так поиграться чем иметь старую тыкву
     
  • 1.9, Попандопала (?), 09:59, 03/06/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    Поддержку Айосов отозвали почти у них,но сообщество будет пилить поддержку как Айпоня говорит:легаси.D
     
  • 1.12, InuYasha (??), 10:16, 03/06/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    "С упорством, достойным лучшего применения..."
     
     
  • 2.16, Попандопала (?), 10:39, 03/06/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Тю,Линукс уже давно захватил нишу старьевщика. Можно гордиться. Корпм такое в голову не придет,им нужно только ноу-хау.
     

  • 1.13, Аноним (13), 10:17, 03/06/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    А на 3S возможно? У меня у знакомых до сих пор в загашнике лежит.
     
  • 1.14, Аноним (14), 10:31, 03/06/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Чтобы мы делали без энтузиастов?
    Было бы скучнее жить :)
     

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