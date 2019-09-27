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Найдена уязвимость в bootrom всех устройств Apple с чипами с A5 по A11

27.09.2019 16:08

Исследователь axi0mX нашёл уязвимость в загрузчике bootrom устройств Apple, который работает на самой первой стадии загрузки, а затем передаёт управление iBoot. Уязвимость получила имя checkm8 и позволяет получить полный контроль над устройством. Опубликованный эксплоит потенциально может использоваться для обхода верификации прошивок (Jailbreak), организации двойной загрузки других ОС и разных версий iOS.

Проблема примечательна тем, что Bootrom находится в доступной только на чтение NAND памяти, что не позволяет устранить проблему в уже выпущенных устройствах (уязвимость можно исправить только в новых партиях устройств). Проблема проявляется в SoC с A5 по A11, используемых в продуктах, созданных с 2011 по 2017 год, начиная с iPhone 4S и заканчивая моделями iPhone 8 и X.

Предварительный вариант кода для эксплуатации уязвимости уже интегрирован в открытый (GPLv3) инструментарий ipwndfu, предназначенный для снятия привязки к прошивкам Apple. Эксплоит пока ограничивается функциями создания дампа SecureROM, расшифровки ключей для прошивок с iOS и включения JTAG. Полный автоматизированный jailbreak последнего выпуска iOS возможен, но пока не реализован, так как требует дополнительной работы. В настоящее время эксплоит уже адаптирован для SoC s5l8947x, s5l8950x, s5l8955x, s5l8960x, t8002, t8004, t8010, t8011 и t8015б, а в будущем будет расширен поддержкой s5l8940x, s5l8942x, s5l8945x, s5l8747x, t7000, t7001, s7002, s8000, s8001, s8003 и t8012.

  1. Главная ссылка к новости (https://twitter.com/axi0mX/sta...)
  2. OpenNews: Apple безуспешно пытается противостоять утечке кода iBoot на GitHub
  3. OpenNews: Опубликован эксплоит для выполнения кода на уровне ядра Sony PlayStation 4
  4. OpenNews: В закон DMCA внесены исключения, разрешающие разблокирование телефонов, но недопускающие обход ограничений на планшетах и ПК
  5. OpenNews: Apple пытается запатентовать технологию слежения за нарушителями
Автор новости: Yardanico
Тип: Проблемы безопасности
Ключевые слова: ipwndfu, ios, jailbreak
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Обсуждение (29) Ajax | 1 уровень | Линейный | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, Аноним (1), 20:02, 27/09/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +5 +/
    Это специально чтобы новые айфоны покупали
     
     
  • 2.3, ипхоня (?), 20:06, 27/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –11 +/
    Мы и так покупаем новые, как только выпустят.

    А вот глупые фанаты шва6одки - будут теперь специально собирать по помойкам 4S и прочий хлам, чтобы его сломать и получить... ну да, кирпич, скорее всего.

     
     
  • 3.12, аноним3 (?), 20:48, 27/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    они недавно заблочили часть чипов по территориальному признаку( то есть на территории РФ) . вы продолжайте покупать этот хлам с зондами и дальше. я за вас рад.)) все айфоны продающиеся в россии с такими блокировками. ребята рад за яблоководов аппле оних так озаботилась , что отрубила часть важной функциональности устройства, но все за те же деньги. плюсую за идиотов кто это купит))
     
     
  • 4.17, Школьник (ok), 21:20, 27/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    >они недавно заблочили часть чипов по территориальному признаку( то есть на территории РФ)

    А детали этой прохладной былины по каким ключевым словам в яндексе искать, не подскажете?

     
     
  • 5.24, аноним3 (?), 21:48, 27/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    https://yandex.ru/turbo?text=https%3A%2F%2Fappleinsider.ru%;2Fiphone%2Fapple-zablokirovala-rabotu-chipa-u1-v-novyx-iphone-v-rossii.html&d=1
    хотя бы здесь
     
  • 3.23, Anonimus (??), 21:44, 27/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    свободолюбивые не захотят в а**льное рабство ни под каким предлогом и пускай остальные думают что они умные...
     
  • 3.29, gimrock (ok), 22:22, 27/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Как же жалко выглядят выглядят эти выпады с уничижительным словом "шва6одка". Ну ничего, всё рано или поздно станет на свои места:
    https://cdn1.savepice.ru/uploads/2019/9/27/21448fd8109488ee1e4616a0275c1148-fu
     
  • 2.4, soarin (ok), 20:07, 27/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Угроза пользователю то в чём?
     
     
  • 3.6, A.Stahl (ok), 20:17, 27/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +6 +/
    В большей степени свободы чем то регламентирует кодекс ябловода.
     
  • 3.7, none_first (ok), 20:18, 27/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Угроза пользователю то в чём?

    если будет можно сменить данные, с пом. которых регаются яблы на фзду сайте - можно любой телефон авторизовать на новый вккаунт - смена хозяина станет "простой" ;)

     
  • 3.27, пох. (?), 22:18, 27/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    ну, похоже, защита превращается в тыкву - все ваши данные, бережно хранимые на ипхоне, belongs to ass.

    Поскольку ключи для их расшифровки достаются ровно тем же способом, что и штатной ios.

    мелочи типа угона самой мобилы без необходимости выковыривать глаза или отрезать пальцы - тоже приятно греют душу гопника.

     

  • 1.2, гуси (?), 20:04, 27/09/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +4 +/
    S in Apple stands for security
     
  • 1.5, Аноним (1), 20:13, 27/09/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Жесть, то думал что X хватит еще на года 3, а тут бля теперь любой школьник сможет взломать как андроид
     
     
  • 2.10, Аноним (-), 20:35, 27/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Про школьников это сильно сказано. Взломай телефон на ведре как у меня. В fastboot все действия под запретом, в рекавери даже зайти нельзя. Внутри ОС шлак я не запускаю. И разблокировка рекавери/fastboot возможна только оттуда. Доступа к 0-day и возможности использовать на мне, у анонима с опеннета точно не будет. На взлом с физическим доступом при заблокированном рекавери/fastboot у тебя ни времени, ни ресурсов не хватит. Максимум, чего ты добьёшься - evil maid сделанный за несколько часов, который я замечу, а память так и не будет расшифрована.
     
     
  • 3.26, Аноним (-), 22:18, 27/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Великолепный уровень защиты у тебя. Моё тебе уважение. Вот это я понимаю эксперт по безопасности. Умеешь, могёшь.
     

  • 1.8, Аноним (8), 20:28, 27/09/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +4 +/
    Даже про Айфоны новости публикуют, а про тесты по внедрению DPI (начали на Урале), нет:
    https://www.rbc.ru/technology_and_media/26/09/2019/5d8b4c1c9a7947d3c58f9a48

    Вот вам и OPENnet  ¯\_(ツ)_/¯

     
     
  • 2.11, Аноним (11), 20:39, 27/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –2 +/
    Тут новости пишут сами читатели, напиши — опубликуют.
     
     
  • 3.13, Аноним (8), 20:54, 27/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Наивный =)
     
     
  • 4.15, Аноним (15), 21:08, 27/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А в чём наивность? Я много раз просто кидал ссылку, даже без текста, и на следующий день новость появлялась.
     
     
  • 5.16, Аноним (8), 21:15, 27/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Скажем так, выборочно =) Про "законотворчество", которое затрагивает рунет, здесь "не любят" обсуждать.
     
     
  • 6.18, Аноним (18), 21:22, 27/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –2 +/
    Потому что эта тема раздувается лишь жёлтыми либеральными журнашл*хами? А вменяемые люди игнорируют белок истеричек?
     
     
  • 7.20, Аноним (8), 21:26, 27/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Ну пока истерика только у вас.
     
  • 5.19, Аноним (8), 21:26, 27/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Вот например, информация, которая здесь тоже не обсуждалась:
    https://tjournal.ru/tech/116967-techcrunch-nokia-pomogala-mts-ustanavlivat-obo
     
  • 2.21, Anon_Erohin (?), 21:37, 27/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –7 +/
    Безотносительно опеннета и его редакторов, это все-таки положительная новость, так как меньшится кол-во оборота наркотиков через телеграмм. Думаю никто с этим не поспорит. А если вы обычный гражданин который ничего не делает и не выходит на всякие проплаченые западом митинги, то вам уж точно не нужно беспокоится за ваши телеграмчики...
     
  • 2.30, Аноним (30), 22:27, 27/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >Как рассказал РБК один из источников, оборудование от компании «РДП.РУ» сейчас устанавливают на
    >сетях всех крупнейших операторов связи в Уральском федеральном округе. «Насколько нам известно,
    >это решение под названием EcoNATDPI, которое позволяет и фильтровать трафик, и решать вопрос с
    >нехваткой IPv4-адресов», — говорит собеседник РБК.

    ... Путём отключения неугодных владельцев уже занятых ip-шников. Боже, да это же очевидный распил бабок и попытка заработка на том, чтобы заставить больше платить опсосов (и косвенно юзеров). Как эта система прослушки справится с полностью шифрованными соединениями? Запретит использовать неГОСТовые ключи шифрования?

     

  • 1.9, Аноним (9), 20:31, 27/09/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –2 +/
    Используйте Андроид.
     
     
  • 2.22, Иваныч (??), 21:37, 27/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Android на для бомжей как и его ядро, вместе с идиотской средой написанной на самом кошмарном языке.
     

  • 1.14, Аноним (14), 20:59, 27/09/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +2 +/
    Ага, задёргались радужные, испугались конкуренции Либрема! Слили бекдор, в надежде, что ценители свободы обратят взоры на ипхоны. Но не на тех напали!
     
  • 1.28, Аноним (28), 22:21, 27/09/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Ура, Товарищи. Ещё один бэкдор для АНБ будет использован на благо обществу против его предназначения - для установки свободных прошивок без зондов на ранее зативоизированные устройства.
     

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