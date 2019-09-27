Найдена уязвимость в bootrom всех устройств Apple с чипами с A5 по A11

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|2.3, ипхоня (?), 20:06, 27/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–11 +/–
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Мы и так покупаем новые, как только выпустят.
А вот глупые фанаты шва6одки - будут теперь специально собирать по помойкам 4S и прочий хлам, чтобы его сломать и получить... ну да, кирпич, скорее всего.
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|3.12, аноним3 (?), 20:48, 27/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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они недавно заблочили часть чипов по территориальному признаку( то есть на территории РФ) . вы продолжайте покупать этот хлам с зондами и дальше. я за вас рад.)) все айфоны продающиеся в россии с такими блокировками. ребята рад за яблоководов аппле оних так озаботилась , что отрубила часть важной функциональности устройства, но все за те же деньги. плюсую за идиотов кто это купит))
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|4.17, Школьник (ok), 21:20, 27/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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>они недавно заблочили часть чипов по территориальному признаку( то есть на территории РФ)
А детали этой прохладной былины по каким ключевым словам в яндексе искать, не подскажете?
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|3.23, Anonimus (??), 21:44, 27/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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свободолюбивые не захотят в а**льное рабство ни под каким предлогом и пускай остальные думают что они умные...
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|3.6, A.Stahl (ok), 20:17, 27/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+6 +/–
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В большей степени свободы чем то регламентирует кодекс ябловода.
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|3.7, none_first (ok), 20:18, 27/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> Угроза пользователю то в чём?
если будет можно сменить данные, с пом. которых регаются яблы на фзду сайте - можно любой телефон авторизовать на новый вккаунт - смена хозяина станет "простой" ;)
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|3.27, пох. (?), 22:18, 27/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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ну, похоже, защита превращается в тыкву - все ваши данные, бережно хранимые на ипхоне, belongs to ass.
Поскольку ключи для их расшифровки достаются ровно тем же способом, что и штатной ios.
мелочи типа угона самой мобилы без необходимости выковыривать глаза или отрезать пальцы - тоже приятно греют душу гопника.
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|1.5, Аноним (1), 20:13, 27/09/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Жесть, то думал что X хватит еще на года 3, а тут бля теперь любой школьник сможет взломать как андроид
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|2.10, Аноним (-), 20:35, 27/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Про школьников это сильно сказано. Взломай телефон на ведре как у меня. В fastboot все действия под запретом, в рекавери даже зайти нельзя. Внутри ОС шлак я не запускаю. И разблокировка рекавери/fastboot возможна только оттуда. Доступа к 0-day и возможности использовать на мне, у анонима с опеннета точно не будет. На взлом с физическим доступом при заблокированном рекавери/fastboot у тебя ни времени, ни ресурсов не хватит. Максимум, чего ты добьёшься - evil maid сделанный за несколько часов, который я замечу, а память так и не будет расшифрована.
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|3.26, Аноним (-), 22:18, 27/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Великолепный уровень защиты у тебя. Моё тебе уважение. Вот это я понимаю эксперт по безопасности. Умеешь, могёшь.
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|4.15, Аноним (15), 21:08, 27/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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А в чём наивность? Я много раз просто кидал ссылку, даже без текста, и на следующий день новость появлялась.
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|5.16, Аноним (8), 21:15, 27/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Скажем так, выборочно =) Про "законотворчество", которое затрагивает рунет, здесь "не любят" обсуждать.
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|6.18, Аноним (18), 21:22, 27/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–2 +/–
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Потому что эта тема раздувается лишь жёлтыми либеральными журнашл*хами? А вменяемые люди игнорируют белок истеричек?
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|2.21, Anon_Erohin (?), 21:37, 27/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–7 +/–
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Безотносительно опеннета и его редакторов, это все-таки положительная новость, так как меньшится кол-во оборота наркотиков через телеграмм. Думаю никто с этим не поспорит. А если вы обычный гражданин который ничего не делает и не выходит на всякие проплаченые западом митинги, то вам уж точно не нужно беспокоится за ваши телеграмчики...
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|2.30, Аноним (30), 22:27, 27/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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>Как рассказал РБК один из источников, оборудование от компании «РДП.РУ» сейчас устанавливают на
>сетях всех крупнейших операторов связи в Уральском федеральном округе. «Насколько нам известно,
>это решение под названием EcoNATDPI, которое позволяет и фильтровать трафик, и решать вопрос с
>нехваткой IPv4-адресов», — говорит собеседник РБК.
... Путём отключения неугодных владельцев уже занятых ip-шников. Боже, да это же очевидный распил бабок и попытка заработка на том, чтобы заставить больше платить опсосов (и косвенно юзеров). Как эта система прослушки справится с полностью шифрованными соединениями? Запретит использовать неГОСТовые ключи шифрования?
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|2.22, Иваныч (??), 21:37, 27/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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Android на для бомжей как и его ядро, вместе с идиотской средой написанной на самом кошмарном языке.
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|1.14, Аноним (14), 20:59, 27/09/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+2 +/–
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Ага, задёргались радужные, испугались конкуренции Либрема! Слили бекдор, в надежде, что ценители свободы обратят взоры на ипхоны. Но не на тех напали!
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|1.28, Аноним (28), 22:21, 27/09/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Ура, Товарищи. Ещё один бэкдор для АНБ будет использован на благо обществу против его предназначения - для установки свободных прошивок без зондов на ранее зативоизированные устройства.
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