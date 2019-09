Найдена уязвимость в bootrom всех устройств Apple с чипами с A5 по A11

2.3 , ипхоня ( ? ), 20:06, 27/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить] –11 + / – Мы и так покупаем новые, как только выпустят. А вот глупые фанаты шва6одки - будут теперь специально собирать по помойкам 4S и прочий хлам, чтобы его сломать и получить... ну да, кирпич, скорее всего. 3.12 , аноним3 ( ? ), 20:48, 27/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить] –1 + / – они недавно заблочили часть чипов по территориальному признаку( то есть на территории РФ) . вы продолжайте покупать этот хлам с зондами и дальше. я за вас рад.)) все айфоны продающиеся в россии с такими блокировками. ребята рад за яблоководов аппле оних так озаботилась , что отрубила часть важной функциональности устройства, но все за те же деньги. плюсую за идиотов кто это купит))

4.17 , Школьник ( ok ), 21:20, 27/09/2019
>они недавно заблочили часть чипов по территориальному признаку( то есть на территории РФ) А детали этой прохладной былины по каким ключевым словам в яндексе искать, не подскажете?

5.24 , аноним3 ( ? ), 21:48, 27/09/2019
https://yandex.ru/turbo?text=https%3A%2F%2Fappleinsider.ru%;2Fiphone%2Fapple-zablokirovala-rabotu-chipa-u1-v-novyx-iphone-v-rossii.html&d=1

хотя бы здесь

3.23 , Anonimus ( ?? ), 21:44, 27/09/2019
свободолюбивые не захотят в а**льное рабство ни под каким предлогом и пускай остальные думают что они умные...

3.29 , gimrock ( ok ), 22:22, 27/09/2019
Как же жалко выглядят выглядят эти выпады с уничижительным словом "шва6одка". Ну ничего, всё рано или поздно станет на свои места:

https://cdn1.savepice.ru/uploads/2019/9/27/21448fd8109488ee1e4616a0275c1148-fu

2.4 , soarin ( ok ), 20:07, 27/09/2019
Угроза пользователю то в чём?

3.6 , A.Stahl ( ok ), 20:17, 27/09/2019
В большей степени свободы чем то регламентирует кодекс ябловода.

3.7 , none_first ( ok ), 20:18, 27/09/2019
> Угроза пользователю то в чём? если будет можно сменить данные, с пом. которых регаются яблы на фзду сайте - можно любой телефон авторизовать на новый вккаунт - смена хозяина станет "простой" ;)

3.27 , пох. ( ? ), 22:18, 27/09/2019
ну, похоже, защита превращается в тыкву - все ваши данные, бережно хранимые на ипхоне, belongs to ass. Поскольку ключи для их расшифровки достаются ровно тем же способом, что и штатной ios. мелочи типа угона самой мобилы без необходимости выковыривать глаза или отрезать пальцы - тоже приятно греют душу гопника.