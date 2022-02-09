Яндекс начнёт удалять из выдачи домены, для которых в реестре накопилось более 100 ссылок на пиратский контент

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|3.9, Аноним (9), 10:07, 09/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+16 +/–
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Так это было его основное конкурентное преимущество - поиск пиратского контента.
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|4.20, Аноним (20), 10:22, 09/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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Вот именно, они ещё разок выстрелили себе в ногу, по-видимому хотят совсем слиться...
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|5.34, Жироватт (ok), 10:33, 09/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Тут скорее выбор между двумя стульями:
- на одном стуле ты весь такой красивый, неудаление и бла-бла-бла про свободный интернет...в одиночестве, с моржопленными и ребренданутыми дочерними сервисами и кучей проблем от бабкоимущих
- на другом стуле ты замазавшийся под этими меморандумами. Зато бизнес охотнее вкладывается в рекламу и быстрее осваивает твои сервисы с маркетплейсом.
Это было лишь вопросом времени. Лично я в оценках ошибся, скурвливание ранее на два года думал будет.
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|6.39, kusb (?), 10:39, 09/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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На одном стуле ты лишаешь себя важного конкурентного преимущества и имеешь репутационные риски.
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|7.54, Жироватт (ok), 11:08, 09/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Q: Лишаешь перед кем?
A: Перед сравнительно небольшой пользователей, маржинально заходящий в реальную эффективную по отдаче ЦА. Для эффективной страты ЦА можно всегда включить механизм пропаганды и евангелистов, стабилизировав тем самым отток (см. пост Fracta1L ниже).
Q: Репутационные риски в данном случае сравнимы?
A: Нет, не сравнимы, см. вопрос выше. Основные бурления будут у маржинальных ЦА групп, реально не влияющих ни на что. В случае непринятия меморандума репутационные риски среди рекламодателей и бизнеса, инвестирующего в экосистему будут на порядки выше.
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|8.72, kusb (?), 11:34, 09/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
Вот не согласен, пиратство слишком уж распространено, мне кажется что тех, кто н... большой текст свёрнут, показать
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|9.102, Аноним (102), 12:38, 09/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
От нищих анонимов, пусть их и много, в плане дохода не жарко не холодно, основна... текст свёрнут, показать
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|10.121, kusb (?), 13:11, 09/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
Зависит в том числе от того, есть ли у этого бизнеса проблемы с законом и работа... текст свёрнут, показать
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|9.104, Жироватт (ok), 12:42, 09/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
Какой процент из всех нелегальщиков - реальные пираты, а кто качает по заветам с... большой текст свёрнут, показать
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|10.118, kusb (?), 13:08, 09/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
Вот не знаю конечно, но кажется когда им будет сложнее найти этот фильм им не по... текст свёрнут, показать
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|6.75, anonymous (??), 11:39, 09/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Он действительно ищет хорошо. Но проблема в том, что его выдача фактически не отличается от гугловой. Если нужен не может товарный поиск, то тогда надо идти на xsearch, где уже выдача плоховата.
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|7.85, Аноним (85), 11:47, 09/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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> Он действительно ищет хорошо.
Нет.
> Но проблема в том, что его выдача фактически
> не отличается от гугловой.
В том и дело, что даже поиск по "непирацким" ресурсам, а по вполне рядовым, далеко отстаёт от гугла
> Если нужен не может товарный поиск, то
> тогда надо идти на xsearch, где уже выдача плоховата.
На самом деле куча поисковых движков, но все проблемы у них в качестве поиска, в том и дело, что даже с учётом рекламного шлака, что выплёвывает гуглояндекс, они на голову выше всех остальных по качеству поиска, в какой-нибудь duckduckgo разве что не будет выдачи в первой десятке по рекламной договорённости.
Но он сам по себе плох и скуден, поэтому приходится пользоваться и яндексом и гуглом до кучи, если ты не ищешь что-то потребл... консумерское
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|7.88, Аноним (88), 11:59, 09/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> тогда надо идти на xsearch, где уже выдача плоховата.
О чём вы вообще?
Тут в новости про онлайн-поиск в интернетах, а по вашему xsearch только искалку локальных файлов выдаёт.
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|8.93, Аноним (93), 12:05, 09/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
Автор принял yпopинa, есть search com, но он вообще ни о чём, rambler и то живее... текст свёрнут, показать
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|7.194, Аноним (191), 16:47, 09/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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>Но проблема в том, что его выдача фактически не отличается от гугловой.
Всё так, но не "от гугловой", а яндексовской. Утка использует яндекс.
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|5.80, Аноним (80), 11:42, 09/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> DuckDuckGo ищет нормально.
Нет, как бы мне не хотелось, но утка ищет отвратительно, она на порядки отстаёт от гугла и даже яндекса
Может утка не фильтрует в выдаче, что фильтруют гугл с яндексом, но она в принципе общий поиск производит ощутимо хуже.
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|5.105, Аноним (105), 12:43, 09/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Проблема DuckDuckGoв том, что это не совсем поисковик. Это скорее парсер, он собирает результаты других поисковиков.
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|6.111, другие поисковики (?), 12:55, 09/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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А мы совершенно не обещали предоставлять ему результаты не ухудшенные ровно так, чтобы вынудить пользователей идти к нам напрямую, но без явного палева.
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|3.76, Аноним (76), 11:40, 09/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
А что не так было с Яндексом раньше У них довольно неплохие поисковые алгоритмы... большой текст свёрнут, показать
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|4.123, Аноним (-), 13:12, 09/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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>> то есть до этого использовал? ЛОЛ!
> А что не так было с Яндексом раньше? У них довольно неплохие
> поисковые алгоритмы.
...
Ты, кстати, практически описал "эволюцию" Гугла - когда-то лучшего поискоика "пиратского" контента (а сейчас в нем даже PDFку какой-нибудь условно бесплатной научной статьи толком не найти - будет выдавать исключительно сайты с "платной подпиской").
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|1.2, Аноним (2), 10:01, 09/02/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+5 +/–
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> меморандум также подписали
Яндекс отлично дополняет эту компашку!
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|2.5, Аноним (3), 10:04, 09/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+4 +/–
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Как по мне вся яндекс братия заслуживает отменного фистинга!
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|3.160, Аноним (160), 15:28, 09/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> заслуживает отменного фистинга!
Причем вместо "фист" лучше одновременно двумя ногами 46-го размера самого толстого сумоиста, стопы обязательно с растопыренными пальцами.
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|2.23, Аноним (23), 10:25, 09/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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И с рекламой, которая ворует время и ресурсы пользователей.
Хотя о чём это я?
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|2.36, Жироватт (ok), 10:36, 09/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+4 +/–
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Ха. Ха. Ха.
Они с этим будут бороться точно так же, как опсосы - с мошенниками и короткими номерами, банки - с переводами на явно замазанные счета, провайдеры - со сливом баз юзеров для спама...т.е. никак. Это им деньги приносит за клик.
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|2.53, kusb (?), 11:06, 09/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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Под соусом борьбы с фишингом уже протаскивали что-то, что отправляет список посещённых сайтов непонятно куда?
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|2.199, Аноним (199), 16:54, 09/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> С фишингом-бы так боролись
Разве не побороли уже? Целая рота пристально следящих и докладывающих куда надо скриптов работает. Естественно всё без суда и следствия.
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|4.179, adadadao (?), 16:17, 09/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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В ту, что была чуть поздоровее другой для симметрии - перфекционистский мазохизм
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|1.7, Fracta1L (ok), 10:04, 09/02/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–25 +/–
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Одобряю борьбу с пиратством, без этого развитую медиаиндустрию не построить 👍🏻👍🏻👍🏻👍🏻👍🏻
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|2.8, Аноним (2), 10:07, 09/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+13 +/–
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да шото как-то эти недоразвитые товарищи милостыню не просят на улице
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|2.10, Аноним (10), 10:11, 09/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+7 +/–
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Тебя обманывают, она давно уже построена и без борьбы с пиратством.
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|2.13, bugmenot (??), 10:12, 09/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> без этого развитую медиаиндустрию
То-то же я вижу как она стагнирует. Вот из нового. Матрица 4. Budget: 190 million USD. А если бы не пиратили, то было бы 1900, вместо 190.
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|2.40, kusb (?), 10:41, 09/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Если те кто скачивает всё бесплатно будут всё равно ходить в кино и на концерты, то деньги у них будут. Это в принципе сложный вопрос включающий свободу слова.
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|3.68, iLex (ok), 11:31, 09/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+4 +/–
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Но ведь в таком случае денег не будет у кого-то другого. Количество бабла, которое человек может потратить за месяц - оно ограничено. И если человек вместо скачки пиратки пошёл в кинотеатр, значит прибыль недополучил кто-то ещё - владельцы аквапарка, владельцы ресторана и т.д.
С экономической точки зрения увеличения ВВП, равно как и дополнительных налогов для государства, при этом не образуется. Просто эта прибыль перераспределяется от одних поставщиков развлечений к другим.
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|4.82, Аноним (199), 11:44, 09/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Ты еще расскажи про бухгалтерскую двойную запись и закон сохранения количества денег.
Капиталист, владелец средств производства, в том числе и авторских прав, выиграет суд про "недополученную прибыль" и запишет это в прибыль. И пойдет судебный пристав выбивать эту "недополученную прибыль" из закредитованного населения.
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|5.100, kusb (?), 12:32, 09/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Недополученная прибыль вообще странная концепция, особенно если применять её в других местах так, как это делают относительно пиратства.
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|6.106, Аноним (199), 12:44, 09/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Это был почти самый безобидный пример нарушения "закона сохранения". Лучше смотреть в сторону "ключевой ставки" (и вообще процентов за кредиты), и всяких бирж ценных бумаг, где обналичивают "долги" и "намерения".
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|6.143, Аноним (143), 14:09, 09/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Вот ты меня не пошёл и не ограбил. А мог бы. Значит прибыль недополучил.
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|2.147, YetAnotherOnanym (ok), 14:15, 09/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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> Одобряю борьбу с пиратством, без этого развитую медиаиндустрию не построить
При одном маленьком условии - если государство осознает простую мысль: исключительное право, которые даёт интеллектуальная собственность, порождает монополию. Злоупотребление таким монопольным положением должно пресекаться антимонопольными органами. Сейчас борзость правообладателей как-то ограничивается только в фармацевтике. А в том же кинематографе - фильм в первые недели после выхода в прокат собирает выручку в несколько раз превышающую затраты на его создание, а правообладатель на всех углах кричит, что его грабят.
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|3.162, freehck (ok), 15:32, 09/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> А в том же кинематографе
> - фильм в первые недели после выхода в прокат собирает выручку
> в несколько раз превышающую затраты на его создание, а правообладатель на
> всех углах кричит, что его грабят.
Ой, далеко не всегда. Многие хорошие фильмы на показе проваливаются, а потом кое-как добирают бабла в прокате, чтобы хоть как-то отбиться. И это даже не всегда проблема фильма: бывает, что просто выход на экраны совпал с каким-то другим блокбастером, который оттянул часть аудитории на себя. Тут важно не делать ту же ошибку, что делают коммунисты, принимая в расчёт только успешные проекты, но закрывая глаза на неуспешные. Нельзя закрывать глаза на то, что студии несут вкладывают очень большие деньги, и следовательно несут очень большие производственные риски. Короче, чтобы отбить фильмы, студиям всё-таки нужно давать какое-то количество времени.
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|2.154, freehck (ok), 14:41, 09/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
Если общество захочет перехода производства контента с проприетарных рельс на св... большой текст свёрнут, показать
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|1.12, Аноним (12), 10:11, 09/02/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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Правильно, надо больше ломать интернет. Интернет сейчас недостаточно сломан.
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|2.15, Аноним (2), 10:14, 09/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+4 +/–
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поисковик это не интернет, это мощное средство что бы держать сознание хомяты под контролем
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|1.14, Werwolf (ok), 10:13, 09/02/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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Я конечно против пиратства, но иногда без него никак!
Как тут уже писали лучше бы так с фишингом боролись..
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|2.71, Аноним (71), 11:33, 09/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+3 +/–
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Это даже не борьба с пиратством. Это лоббирование кого надо.
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|2.19, Аноним (199), 10:18, 09/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> При этом удаление из выдачи целых сайтов не будет распространяться на ...
> поисковые системы, ... сайты из Реестры организаторов распространения информации
И обесценивающий все предыдущие:
> и другие ресурсы, специально не нацеленные на распространение нелегального содержимого.
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|1.17, Аноним (199), 10:15, 09/02/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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> При этом удаление из выдачи целых сайтов не будет распространяться на СМИ
Отлично, регистрируем СМИ и пиратим!
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|2.29, Аноним (199), 10:30, 09/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Кстати, топ (сколько нужно фолловеров, чтобы считаться "топ"?) блогеры приравниваются к СМИ.
Им можно пиратить контент топ и тем более еще не топ блогеров?
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|3.89, Аноним (199), 12:01, 09/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Законы РФ разрешают пиратить в "разумных пределах" (почти цитата из статьи закона) СМИ, учебным и научным заведениям. Про партии ничего не сказано.
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|3.144, Аноним (199), 14:09, 09/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Надо создать "вуз по изучению авторских произведений". Без экзаменов и возрастных ограничений. Онлайн, так как это модно в "новой реальности китайского вируса".
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|3.180, Аноним (191), 16:28, 09/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Которые делегирует поисковые запросы яндексу. Ууупс.
Что выберешь: гугл точеный или яндекс точеный?
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|3.153, macfaq (?), 14:31, 09/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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У гугла по некоторым запросам тоже очень стерильная выдача (про рекламу при этом не забыли). Заметно, если в соседней вкладке написать тот же запрос в бинг.
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|3.161, iLex (ok), 15:30, 09/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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А потом вы захотите скачать пиратку с диснеевским Винни Пухом и обнаружите, что на Байду из выдачи тоже оказывается удаляют ссылки.
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|1.28, Жироватт (ok), 10:29, 09/02/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
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> При этом удаление из выдачи целых сайтов не будет распространяться на СМИ,
Ога-ога, конечно, тут во всем виновата картинка к новости под CC BY-NC-ND, а не текущая депеша от фельдегеря, да
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|1.30, Аноним (30), 10:31, 09/02/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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А потом удалят из выдачи "токсичный" контент, реестр уже делают. А потом сделают реестр не соответствующего традиционным ценностям контента. И все конечно же с заботой о детях и для защиты от мировых угроз и заговоров
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|2.112, Ordu (ok), 12:58, 09/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Если ты почитаешь, что они понимают под "токсичным контентом", то увидишь, что они понимают именно контент не соответствующий традиционным ценностям. Не личностные атаки в комментах, не травлю, не троллинг, а чайлдфри, фурри, ЛГБТ, феминизм и всякую прочую хрень.
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|3.158, Аноним (199), 15:17, 09/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> феминизм
Правильно, пусть ходят в паранже, а то корону подхватят. А корона - это уже традиция.
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|3.159, Аноним (143), 15:24, 09/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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А на 0пенн3те под токсичным контентом понимают тот, что привлекает внимание к цензуре на 0пенн3те.
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|2.169, Аноним (160), 15:54, 09/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Вы о них еще хорошего мнения. Почему остановились, испугались? Тогда я продолжу Ваше перечисление: А потом сделают реестр соответствующего традиционным ценностям контента. Все что не в реестре - ну Вы поняли, "заморозим пирату цифровые рубли в его криптокошельке в ЦБ" (это уже отсылка к движне по разработке "государственной крипты", CBDC). Контроль должен быть тотальным, "а ты вы о ножик порежетесь, дитя неразумное!"
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|1.31, Аноним (-), 10:32, 09/02/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+5 +/–
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Кто этим пользуется ещё? Дропайте файерволлом этот рассадник баннеров.
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|1.38, kusb (?), 10:39, 09/02/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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Нужен какой-то управляемый децентрализованный поисковик, в том числе управляемые фильтры и сложные запросы.
Децентрализованные сети есть, нейронки открытые есть, индексаторы есть... YaCy ищет своеобразно.
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|2.41, kusb (?), 10:43, 09/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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А вообще до кучи - пиратский поисковик именно файлов, индексатор следящий за исключениями из индекса поисковиками и интерфейс выдающий ответ прямо в интерфейсе поиска (при поиске в Гугле будут находиться нужные вещи прямо на странице гугла, даже если это изменение страницы на клиенте.)
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|1.42, Tronis (?), 10:46, 09/02/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+5 +/–
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В топку яндекс, не важно пиратский это контент или нет.... вечно один мусор в выдаче, даже бинг лучше справляется.
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|1.45, Ваш Товарищ Майор (?), 10:56, 09/02/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+2 +/–
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Тоесть борьба с конкурентами которые дают рекламу на сайтах без их ведома и мимо их кошелька.Пиратский контент хахахаха это которыйй был отснят в голливуде у их любимых американских партнеров с которыми они качают бабло с лохов которые это смотрят во всяких платных кинотеатрах.Лицемеры и лжецы.Двойные стандарты на лицо.Ну ну посмеялся будем юзать гугл.Продажная эта контора не даром что владелцы и хозяева яндекса в нидерландах.Из-за санкций испугались наверное и теперь лижут опу кому надо.Как не смотрел это голивудское овно так и не буду ни когда и детям не дай бог.Одно мыло сопли или кровища и пропаганда насилия и полное культурное разложение.
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|5.125, Аноним (143), 13:15, 09/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Швабру можете не приносить, вы обязаны купить её в конкретном магазине по конкретной цене. Деньги тоже можете не приносить, с вашего счёта их спишут автоматически. Если счёта нет - заведут и зайдут в овердрафт.
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|6.136, Аноним (199), 13:33, 09/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> купить
Ну, приклейте уже ус!
Не купить, а оплатить госпошлину за пользование госимуществом. Также придется оплатить пошлину за услугу по размещению госимущества в предназначенное место.
Понаберут майоров по объявлению!
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|1.48, АКРОНИМ (?), 11:02, 09/02/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+8 +/–
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яндекс частенько строит из себя великого игрока индустрии, хотя и гроша ломанного не стоит. кто вообще пользуется его сервисами, лгбт-сообщество с хабра или бабушки\домохозяйки?
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|2.67, Аноним (71), 11:31, 09/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Ты очень сильно недооцениваешь количество бабушек и домохозяек. Как и аудиторию одноклассников.
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|2.86, Аноним (86), 11:50, 09/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Умище показал? Молодец. Теперь давай на другие посмотрим. Гугл-шпиенство во все дыры и отношение к юзеру, как к отбросу, бинг - от клятой m$ и вообще за пределами Северной Америки бесполезен, рамблер свой поисковый движок закопал ещё когда ты пешком под стол ходил, яху помер, утка - мутный прокси для гуглояндексов. Что там ещё осталось, маргинальщина подвальная? Это без меня.
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|3.145, Аноним (143), 14:12, 09/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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>вообще за пределами Северной Америки бесполезен
Это не так. Бинг весьма на уровне.
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|2.59, Аноним (199), 11:14, 09/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Компа́ния (лат. compania первоначально «сотрапезники»)
С уважением, Ваша Википедия
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|1.51, InuYasha (??), 11:03, 09/02/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Яндекс - помидоры
Сберинтертейнмент - помидоры
Mail.ru Group - помидоры
Была б только альтернатива Яндекс-автобусам - и можно вообще забыть о нём.
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|2.184, Аноним (191), 16:32, 09/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Удваиваю этого дачника. Что за мир? Куда ни плюнь — везде помидоры.
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|1.52, Аноним (52), 11:05, 09/02/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+6 +/–
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А можно вот также подписать меморандум об "Борьбе с переведенными копиями StackOverflow"? А то пиратский контент они удалять готовы только в путь, а с таким злом бороться видите ли - не с руки
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|2.57, Жироватт (ok), 11:10, 09/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Зачем? Баннерная сеть работает, даже клики по ссылкам на эти копии яндексу приносят прибыль
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|1.63, Аноним (63), 11:26, 09/02/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+2 +/–
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Ага. Теперь понятно сколько надо создать ссылок, чтобы удалить любой домен из выдачи. Спасибо, Яндекс!
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|2.66, Аноним (71), 11:30, 09/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Да и раньше размещение ссылок на определенных ресурсах вызывало или понижение или бан так что это не новость. Просто раньше места надо было знать.
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|1.64, Аноним (71), 11:29, 09/02/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+2 +/–
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Когда человек пользуется поиском Яндекс это всегда выдает в нём недалекого человека или деревенщину.
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|2.126, Аноним (126), 13:16, 09/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Все поисковики говно стали уже давно, а Гугл вообще главным политическим трусишкой-монополистом монетизированным стал. )
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|3.201, Аноним (201), 16:59, 09/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Это криокамерники ни браузера ни тем более поиска амиго нет уже ровно два и половиной миллона лет.
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|4.209, псевдонимус (?), 17:05, 09/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Так мало наполнения: помойка умудряется тормозить на неплохом железе, при этом всюду пихая нездоровую рекламу! Лайвинтернет и диарея на ее фоне теперь топчик. И технически и по коетенту.
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|1.81, Аноним (81), 11:44, 09/02/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+2 +/–
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https://search.marginalia.nu/
Это независимая самодельная поисковая система, которая фокусируется на некоммерческом контенте и пытается показать вам сайты, о которых вы, возможно, не знали, в пользу сайтов, о существовании которых вы, вероятно, уже знали.
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Женщина сделала. Из холодной северной страны.
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|2.90, Аноним (90), 12:03, 09/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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OMG! Где ты такого нахватался?! Выбрось немедленно и пользуйся исключительно православными сервисами Шляндекса!
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|2.132, тов. майор (?), 13:20, 09/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Вот, хорошая, правильная поисковая система!
Что ни спроси - показывает пустое место.
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|2.141, Гость (??), 13:58, 09/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Нет там многого давно, релизеров выгнали, желающих раздавать почти не остались!
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|3.152, RAMbug (?), 14:28, 09/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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>Нет там многого давно
Чего, например?
>релизеров выгнали
Не расстреляли хоть?
>желающих раздавать почти не остались
Практически на любой раздаче полно сидов.
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|4.166, Гость (??), 15:53, 09/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> Чего, например?
Сериалов, особенно свежих.
> Не расстреляли хоть?
Куча с запретами на создание и редактирование раздач.
> Практически на любой раздаче полно сидов.
На всякой мелкой попсе может быть, чуть ближе к деяткам-нескольким гигабайт и больше, одни халявщики - скачал и убежал!
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|2.205, Аноним (201), 17:03, 09/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Лол это теперь государственная компания. Аналог госуслуг и жека. Они будут делать не то что им выгодно, а то что им скажут. На прибыль и репутацию пофиг.
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|1.107, Аноним (107), 12:47, 09/02/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Потом я теперь на любимые сайты хожу только по прямым ссылкам. Яндекс продался товарищу майору. Как зайдешь разок через яндекс, так на завтра сайт заблокирован. И я не за пиратство, нет. Я бы можно было удобно купить в россии доступ к тому сериалу, который я смотрю, я бы купил. Я честно искал способ это сделать. Но правообладатель такой возможности тупо не дает.
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|1.110, Аноним (143), 12:53, 09/02/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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А какой прок от этого Яндексу? На него копирасты в суд не подадут за несодействие копирастам? Или ему копирасты за удаление денег будут заносить?
Или ему просто зелёные Хозяева приказали подписать?
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|1.113, Аноним (143), 12:58, 09/02/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–1 +/–
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P.S. Качество поиска у Яндекса уже очень долгое время уступает Гуглу и Бингу.
Не пользуюсь Яндексом именно как поиском. Самый ценный сервис у него - это Диск с бесплатным вебдавом.
Ещё заметная (для меня) польза от Яндекса - это то, что его сотрудники наделали дофига образовательных материалов, которые лежат в свободном доступе.
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|2.119, тов. майор (?), 13:09, 09/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> Самый ценный сервис у него - это Диск с бесплатным вебдавом.
да, очень ценный сервис, благодарю за службу.
Приходи и бери прямо по "яндекс-аусвайс" на горяченьком.
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|2.176, псевдонимус (?), 16:08, 09/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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В качестве поиска в региональном масштабе, если ты конечно не нитакойкаквсе, Яндекс превзошел гуглю давным-давно.
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|1.115, Аноним (115), 13:00, 09/02/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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А не могли бы они потом списочек заблокированного выложить? Ну, чтобы другие тоже смогли ... ммм ... заблокировать.
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|1.116, Аноним (105), 13:01, 09/02/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Борьба с ветряными мельницами. Пусть пиратский контент удалят хоть из всех поисковиков, достаточно зайти на какой-нибудь реддит или другой крупный сайт, там спросить и народ столько ссылок накидает. При чем без мусорных ссылок как в некоторых поисковых запросов.
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|3.175, псевдонимус (?), 16:06, 09/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Ах какое горе! Среддит зогпретят!Снежинкам станет сложнее быть нитакимикаквсе!
Бойся, инста тоже под вопросом.
ЗЫ:как приятно наблюдать ваши страдания!
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|2.128, тов. майор (?), 13:17, 09/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Реддит пока еще почему-то не хочет требовать у тебя телефон пробиваемый по базам - но мы ему уже подали правильные сигналы.
А забанить твою учетку за "спросить" - это он уже вполне умеет и сам.
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|3.133, Аноним (143), 13:22, 09/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Зачем аутентификация по телефону, если можно отфингерпринтить твой браузер и скоррелировать фингерпринты с другими сервисами, у которых твой телефон есть? Так можно сэкономить на хранении персональных данных, ибо фингерпринт браузера к ним не относится.
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|4.165, тов. майор (?), 15:51, 09/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Вот мне оно надо этот твой набор букв вообще понимать?
Есть телефон? Он не "паленый" из перехода? Все ок, получай свой разрешенный доступ к информации в сети "Интернет".
Гугль уже все понял и проверяет. И реддит будет.
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|2.139, Аноним (-), 13:46, 09/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> Борьба с ветряными мельницами. Пусть пиратский контент удалят хоть из всех поисковиков,
> достаточно зайти на какой-нибудь реддит или другой крупный сайт, там спросить
Ну-ну. Будет просто повторение истории ("ссылки на варез запрещены!" - в правилах многих форумов начиная с середины 2000х, когда владельцам начало за них прилетать) и как раз именно крупные сайты начнут первыми банить за такие ссылки.
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|1.142, КО (?), 14:07, 09/02/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–1 +/–
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Ну хорошо, сайт про опенсорс.
Причем здесь РКН?
Или типа если на моем чайнике линукс стоит я тоже могу о нем новости пихать?
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|2.148, Аноним (199), 14:16, 09/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Потому что тором, ой, опенсорсом пользуются только любители детей, ой, пираты. Новость про пиратов, по индукции следует, что новость про любителей детей, ой, про опенсорс.
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|1.146, Abyss777 (?), 14:12, 09/02/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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> и другие ресурсы, специально не нацеленные на распространение нелегального содержимого
А кто будет определять, специально ли нацеленные или не специально? Был ли умысел? Самый подходящий орган для этого суд, не?
Ах да, это же
> меры по борьбе с пиратским контентом во внесудебном порядке
Так что опять инструмент по борьбе с конкурентами, не только политическими. Этот меморандум можно вывернуть как угодно, в чью угодно пользу, кто больше заплатит.
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|4.207, YetAnotherOnanym (ok), 17:05, 09/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Почему сразу "фотожоп"? Я, например, неспешно сканирую и выкладываю на торренты книги из семейной библиотеки, которые ещё дед до войны покупал. В продаже их нет, правообладатель вряд ли отыщется, а если и найдётся - пусть сначала докажет свои права и свой ущерб (не говоря уже о том, что ему ещё придётся меня деанонимизоровать).
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|2.167, тов. майор (?), 15:53, 09/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> Записывайте, молодёжь: rutracker.org, nnmclub.to.
записываю, записываю. Тебя уже вот записал.
Там не только молодежъ, там и вполне старые опытные национал-предатели и украинские шпионы попадаются.
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|3.172, псевдонимус (?), 15:59, 09/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Ты лучше своих новобранцев на геликах запиши. Тебе ведь с ними работать придется. Профессионализм из них прям ключом бьёт. И этим ключом из-за своего профессиАНАЛизма они могут заехать по твоей украшеной благородной сединой гойлове.
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|2.170, псевдонимус (?), 15:55, 09/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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После присвоения мэйлсрушечкой на вкудахте можно ставить крест.эти могут что угодно закопать.
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|1.171, Аноним (171), 15:58, 09/02/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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yandex уже давно для меня стал у@людочным (другого слова не подобрать). Сначала отжал все п.ящики, как старые, так и новые, под предлогом безопасности, стал требовать н.телефона, пришлось отказаться от них. Потом постоянно требует пройти проверку "не бот ли я", стоит зайти на какой нибудь кинопоиск, посмотреть фильмографию и тп. Н@хер его.
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|2.197, псевдонимус (?), 16:52, 09/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Уже за угробление кинопоиска им котел в аду обеспечен. А Гуглу за "исправление" не им написаного.
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|1.195, псевдонимус (?), 16:48, 09/02/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Странно, в комментах нет Михаила из базальта. Хотелось бы заслушать мнение представителя данного айтишного цеха.
Все правильно делают?
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|1.206, Аноним (206), 17:03, 09/02/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Использую я поиск по картинкам хорошо ищет, ворованные фото из ВК ботов.. :)) Пробить человека..! А так как серьезный поиск не... Много не в тему ответов по запросу на пятой странице не соответствует действительности.. на главной очень очень много рекламы , разного вида развода устал уже жаловаться им скрывать, что мне это не интересно! Кредиты, займы,банки и т.д. А самое ужасное это реклама по твоим старым запросам поиска..
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