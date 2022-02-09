Яндекс начнёт удалять из выдачи домены, для которых в реестре накопилось более 100 ссылок на пиратский контент

2.3 , Аноним ( 3 ), 10:02, 09/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить] +36 + / – то есть до этого использовал? ЛОЛ!

3.9 , Аноним ( 9 ), 10:07, 09/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить] +16 + / – Так это было его основное конкурентное преимущество - поиск пиратского контента.

4.20 , Аноним ( 20 ), 10:22, 09/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить] +2 + / – Вот именно, они ещё разок выстрелили себе в ногу, по-видимому хотят совсем слиться...

5.34 , Жироватт ( ok ), 10:33, 09/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить] +1 + / – Тут скорее выбор между двумя стульями:

- на одном стуле ты весь такой красивый, неудаление и бла-бла-бла про свободный интернет...в одиночестве, с моржопленными и ребренданутыми дочерними сервисами и кучей проблем от бабкоимущих

- на другом стуле ты замазавшийся под этими меморандумами. Зато бизнес охотнее вкладывается в рекламу и быстрее осваивает твои сервисы с маркетплейсом.

Это было лишь вопросом времени. Лично я в оценках ошибся, скурвливание ранее на два года думал будет.

6.39 , kusb ( ? ), 10:39, 09/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – На одном стуле ты лишаешь себя важного конкурентного преимущества и имеешь репутационные риски.

7.54 , Жироватт ( ok ), 11:08, 09/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить] +1 + / – Q: Лишаешь перед кем?

A: Перед сравнительно небольшой пользователей, маржинально заходящий в реальную эффективную по отдаче ЦА. Для эффективной страты ЦА можно всегда включить механизм пропаганды и евангелистов, стабилизировав тем самым отток (см. пост Fracta1L ниже). Q: Репутационные риски в данном случае сравнимы?

A: Нет, не сравнимы, см. вопрос выше. Основные бурления будут у маржинальных ЦА групп, реально не влияющих ни на что. В случае непринятия меморандума репутационные риски среди рекламодателей и бизнеса, инвестирующего в экосистему будут на порядки выше. 8.72 , kusb ( ? ), 11:34, 09/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – большой текст свёрнут, показать Вот не согласен, пиратство слишком уж распространено, мне кажется что тех, кто н... 9.99 , Аноним ( 3 ), 12:25, 09/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить] –1 + / – текст свёрнут, показать см вброс Fracta1L ниже... 9.102 , Аноним ( 102 ), 12:38, 09/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – текст свёрнут, показать От нищих анонимов, пусть их и много, в плане дохода не жарко не холодно, основна... 10.121 , kusb ( ? ), 13:11, 09/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – текст свёрнут, показать Зависит в том числе от того, есть ли у этого бизнеса проблемы с законом и работа... 9.104 , Жироватт ( ok ), 12:42, 09/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить] +1 + / – большой текст свёрнут, показать Какой процент из всех нелегальщиков - реальные пираты, а кто качает по заветам с... 10.118 , kusb ( ? ), 13:08, 09/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – текст свёрнут, показать Вот не знаю конечно, но кажется когда им будет сложнее найти этот фильм им не по... 11.122 , kusb ( ? ), 13:12, 09/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – текст свёрнут, показать Так, кажется я опять путано пишу ... 9.191 , Аноним ( 191 ), 16:42, 09/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – текст свёрнут, показать Я бы попросил Не пиратство, а свободный обмен информацией ... 4.44 , Аноним ( 44 ), 10:51, 09/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить] +3 + / – DuckDuckGo ищет нормально.

5.46 , InuYasha ( ?? ), 10:58, 09/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить] +4 + / – в сладких мечтах :(

6.75 , anonymous ( ?? ), 11:39, 09/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Он действительно ищет хорошо. Но проблема в том, что его выдача фактически не отличается от гугловой. Если нужен не может товарный поиск, то тогда надо идти на xsearch, где уже выдача плоховата.

7.78 , anonymous ( ?? ), 11:42, 09/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – s/не может товарный/немодерируемый/ (чёртова автозамена)

7.85 , Аноним ( 85 ), 11:47, 09/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить] +1 + / – > Он действительно ищет хорошо. Нет. > Но проблема в том, что его выдача фактически

> не отличается от гугловой. В том и дело, что даже поиск по "непирацким" ресурсам, а по вполне рядовым, далеко отстаёт от гугла > Если нужен не может товарный поиск, то

> тогда надо идти на xsearch, где уже выдача плоховата. На самом деле куча поисковых движков, но все проблемы у них в качестве поиска, в том и дело, что даже с учётом рекламного шлака, что выплёвывает гуглояндекс, они на голову выше всех остальных по качеству поиска, в какой-нибудь duckduckgo разве что не будет выдачи в первой десятке по рекламной договорённости. Но он сам по себе плох и скуден, поэтому приходится пользоваться и яндексом и гуглом до кучи, если ты не ищешь что-то потребл... консумерское 7.88 , Аноним ( 88 ), 11:59, 09/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – > тогда надо идти на xsearch, где уже выдача плоховата. О чём вы вообще?

Тут в новости про онлайн-поиск в интернетах, а по вашему xsearch только искалку локальных файлов выдаёт.

8.93 , Аноним ( 93 ), 12:05, 09/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – текст свёрнут, показать Автор принял yпopинa, есть search com, но он вообще ни о чём, rambler и то живее... 7.194 , Аноним ( 191 ), 16:47, 09/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – >Но проблема в том, что его выдача фактически не отличается от гугловой. Всё так, но не "от гугловой", а яндексовской. Утка использует яндекс.

5.80 , Аноним ( 80 ), 11:42, 09/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – > DuckDuckGo ищет нормально. Нет, как бы мне не хотелось, но утка ищет отвратительно, она на порядки отстаёт от гугла и даже яндекса Может утка не фильтрует в выдаче, что фильтруют гугл с яндексом, но она в принципе общий поиск производит ощутимо хуже.

5.105 , Аноним ( 105 ), 12:43, 09/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Проблема DuckDuckGoв том, что это не совсем поисковик. Это скорее парсер, он собирает результаты других поисковиков.

6.111 , другие поисковики ( ? ), 12:55, 09/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – А мы совершенно не обещали предоставлять ему результаты не ухудшенные ровно так, чтобы вынудить пользователей идти к нам напрямую, но без явного палева. 5.155 , john_erohin ( ? ), 14:41, 09/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – будете мимо проходить - проходите мимо.

https://www.opennet.ru/openforum/vsluhforumID3/126230.html#166

3.76 , Аноним ( 76 ), 11:40, 09/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить] +1 + / – большой текст свёрнут, показать А что не так было с Яндексом раньше У них довольно неплохие поисковые алгоритмы... 4.123 , Аноним ( - ), 13:12, 09/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить] +1 + / – >> то есть до этого использовал? ЛОЛ!

> А что не так было с Яндексом раньше? У них довольно неплохие

> поисковые алгоритмы. ...

Ты, кстати, практически описал "эволюцию" Гугла - когда-то лучшего поискоика "пиратского" контента (а сейчас в нем даже PDFку какой-нибудь условно бесплатной научной статьи толком не найти - будет выдавать исключительно сайты с "платной подпиской").

