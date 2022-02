Яндекс начнёт удалять из выдачи домены, для которых в реестре накопилось более 100 ссылок на пиратский контент

2.5 , Аноним ( 3 ), 10:04, 09/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить] +4 + / – Как по мне вся яндекс братия заслуживает отменного фистинга!

3.160 , Аноним ( 160 ), 15:28, 09/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – > заслуживает отменного фистинга! Причем вместо "фист" лучше одновременно двумя ногами 46-го размера самого толстого сумоиста, стопы обязательно с растопыренными пальцами.

4.208 , n00by ( ok ), 17:05, 09/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – The Way Of The Exploding Fist https://youtu.be/j_3rmoA1JKY

2.23 , Аноним ( 23 ), 10:25, 09/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить] +2 + / – И с рекламой, которая ворует время и ресурсы пользователей. Хотя о чём это я?

2.36 , Жироватт ( ok ), 10:36, 09/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить] +4 + / – Ха. Ха. Ха.

Они с этим будут бороться точно так же, как опсосы - с мошенниками и короткими номерами, банки - с переводами на явно замазанные счета, провайдеры - со сливом баз юзеров для спама...т.е. никак. Это им деньги приносит за клик.

2.53 , kusb ( ? ), 11:06, 09/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить] –1 + / – Под соусом борьбы с фишингом уже протаскивали что-то, что отправляет список посещённых сайтов непонятно куда?

2.108 , Аноним ( 23 ), 12:50, 09/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – И, кстати, от Яндекса что-то не видно инициатив по воспрещению продажи данных пользователей. А ведь это тоже деньги: https://trends.rbc.ru/trends/industry/620251b99a79477370aca40c

2.199 , Аноним ( 199 ), 16:54, 09/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – > С фишингом-бы так боролись Разве не побороли уже? Целая рота пристально следящих и докладывающих куда надо скриптов работает. Естественно всё без суда и следствия.