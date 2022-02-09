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Яндекс начнёт удалять из выдачи домены, для которых в реестре накопилось более 100 ссылок на пиратский контент

09.02.2022 09:00

Компания Яндекс подписала меморандум, определяющий меры по борьбе с пиратским контентом во внесудебном порядке. В отличие от ранее действующего соглашения, новый меморандум предусматривает не только удаление из поисковой выдачи отдельных страниц с пиратским контентом после жалобы правообладателя, но и полное удаление из выдачи целых доменов, на которые в реестре имеется больше, чем 100 ссылок на нелегально размещённый контент (подлежащие исключению из поисковой выдачи ссылки передаются правообладателями и накапливаются в специальном реестре, поддерживаемом организацией "Медиа-коммуникационный союз"). В настоящее время, больше 100 ссылок на нелегальные копии сериалов и фильмов уже накопилось для 20% доменов, присутствующих в реестре.

Подобная мера направлена на борьбу с пиратскими сайтами, обходящими методы блокировки в поисковых системах через генерацию новых страниц или поддоменов. При этом удаление из выдачи целых сайтов не будет распространяться на СМИ, поисковые системы, социальные сети, сайты из Реестра организаторов распространения информации и другие ресурсы, специально не нацеленные на распространение нелегального содержимого.

Из изменений в новой редакции меморандума также отмечается расширение его распространения на все объекты интеллектуальной собственности, кроме фотографий, что позволит удалять из поисковой выдачи не только ссылки на видео, но и ссылки на музыкальные, художественные и литературные произведения.

Новые требования начнут действовать после принятия и вступления в силу закона, закрепляющего положения меморандума. До вступления закона в силу будет действовать прошлая редакция меморандума, действие которой продлено до 1 сентября 2022 года. За три года действия старой редакции из поисковой выдачи было удалено более 40 миллионов ссылок на пиратский контент.

Из не связанных с медиаиндустрией компаний меморандум также подписали Рамблер (теперь не рассматривается как отдельная поисковая система, так как последнее время использует технологии Яндекса) и Mail.ru Group (VK). Среди подписавших меморандум представителей медиаиндустрии - Газпром–медиа, ВГТРК, Первый канал, СТС Медиа, Сберинтертейнмент (Okko, SberGames, СберЗвук), Национальная медиа группа, АПКиТ (Ассоциация продюсеров кино и телевидения), АИВ (Ассоциация Интернет-видео), Кинопоиск, Руформ.

  1. Главная ссылка к новости (https://np-mks.com/press-tsent...)
  2. OpenNews: Звукозаписывающие компании подали иск за предоставление хостинга проекту Youtube-dl
  3. OpenNews: Феномен копилефтных троллей, зарабатывающих на нарушителях лицензии CC-BY
  4. OpenNews: Quad9 проиграл апелляцию в деле о принуждении DNS-сервисов к блокировке пиратского контента
  5. OpenNews: Yandex выявил сотрудника, предоставлявшего доступ к чужим почтовым ящикам
  6. OpenNews: ФСБ потребовала ключи шифрования к данным пользователей Яндекс, но компания не передает их
Лицензия: CC-BY
Тип: Тема для размышления
Короткая ссылка: https://opennet.ru/56665-copyright
Ключевые слова: copyright, search, lay
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  • 1.1, Аноним (1), 10:00, 09/02/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +27 +/
    Не буду использовать яндекс вообще.
     
     
  • 2.3, Аноним (3), 10:02, 09/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +36 +/
    то есть до этого использовал? ЛОЛ!
     
     
  • 3.9, Аноним (9), 10:07, 09/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +16 +/
    Так это было его основное конкурентное преимущество - поиск пиратского контента.
     
     
  • 4.20, Аноним (20), 10:22, 09/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Вот именно, они ещё разок выстрелили себе в ногу, по-видимому хотят совсем слиться...
     
     
  • 5.34, Жироватт (ok), 10:33, 09/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Тут скорее выбор между двумя стульями:
    - на одном стуле ты весь такой красивый, неудаление и бла-бла-бла про свободный интернет...в одиночестве, с моржопленными и ребренданутыми дочерними сервисами и кучей проблем от бабкоимущих
    - на другом стуле ты замазавшийся под этими меморандумами. Зато бизнес охотнее вкладывается в рекламу и быстрее осваивает твои сервисы с маркетплейсом.
    Это было лишь вопросом времени. Лично я в оценках ошибся, скурвливание ранее на два года думал будет.
     
     
  • 6.39, kusb (?), 10:39, 09/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    На одном стуле ты лишаешь себя важного конкурентного преимущества и имеешь репутационные риски.
     
     
  • 7.54, Жироватт (ok), 11:08, 09/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Q: Лишаешь перед кем?
    A: Перед сравнительно небольшой пользователей, маржинально заходящий в реальную эффективную по отдаче ЦА. Для эффективной страты ЦА можно всегда включить механизм пропаганды и евангелистов, стабилизировав тем самым отток (см. пост Fracta1L ниже).

    Q: Репутационные риски в данном случае сравнимы?
    A: Нет, не сравнимы, см. вопрос выше. Основные бурления будут у маржинальных ЦА групп, реально не влияющих ни на что. В случае непринятия меморандума репутационные риски среди рекламодателей и бизнеса, инвестирующего в экосистему будут на порядки выше.

     
     
  • 8.72, kusb (?), 11:34, 09/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Вот не согласен, пиратство слишком уж распространено, мне кажется что тех, кто н... большой текст свёрнут, показать
     
     
  • 9.99, Аноним (3), 12:25, 09/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    см вброс Fracta1L ниже... текст свёрнут, показать
     
  • 9.102, Аноним (102), 12:38, 09/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    От нищих анонимов, пусть их и много, в плане дохода не жарко не холодно, основна... текст свёрнут, показать
     
     
  • 10.121, kusb (?), 13:11, 09/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Зависит в том числе от того, есть ли у этого бизнеса проблемы с законом и работа... текст свёрнут, показать
     
  • 9.104, Жироватт (ok), 12:42, 09/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Какой процент из всех нелегальщиков - реальные пираты, а кто качает по заветам с... большой текст свёрнут, показать
     
     
  • 10.118, kusb (?), 13:08, 09/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Вот не знаю конечно, но кажется когда им будет сложнее найти этот фильм им не по... текст свёрнут, показать
     
     
  • 11.122, kusb (?), 13:12, 09/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Так, кажется я опять путано пишу ... текст свёрнут, показать
     
  • 9.191, Аноним (191), 16:42, 09/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Я бы попросил Не пиратство, а свободный обмен информацией ... текст свёрнут, показать
     
  • 4.44, Аноним (44), 10:51, 09/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +3 +/
    DuckDuckGo ищет нормально.
     
     
  • 5.46, InuYasha (??), 10:58, 09/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +4 +/
    в сладких мечтах :(
     
     
  • 6.75, anonymous (??), 11:39, 09/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Он действительно ищет хорошо. Но проблема в том, что его выдача фактически не отличается от гугловой. Если нужен не может товарный поиск, то тогда надо идти на xsearch, где уже выдача плоховата.
     
     
  • 7.78, anonymous (??), 11:42, 09/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    s/не может товарный/немодерируемый/ (чёртова автозамена)
     
  • 7.85, Аноним (85), 11:47, 09/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    > Он действительно ищет хорошо.

    Нет.

    > Но проблема в том, что его выдача фактически
    > не отличается от гугловой.

    В том и дело, что даже поиск по "непирацким" ресурсам, а по вполне рядовым, далеко отстаёт от гугла

    > Если нужен не может товарный поиск, то
    > тогда надо идти на xsearch, где уже выдача плоховата.

    На самом деле куча поисковых движков, но все проблемы у них в качестве поиска, в том и дело, что даже с учётом рекламного шлака, что выплёвывает гуглояндекс, они на голову выше всех остальных по качеству поиска, в какой-нибудь duckduckgo разве что не будет выдачи в первой десятке по рекламной договорённости.

    Но он сам по себе плох и скуден, поэтому приходится пользоваться и яндексом и гуглом до кучи, если ты не ищешь что-то  потребл... консумерское

     
  • 7.88, Аноним (88), 11:59, 09/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > тогда надо идти на xsearch, где уже выдача плоховата.

    О чём вы вообще?
    Тут в новости про онлайн-поиск в интернетах, а по вашему xsearch только искалку локальных файлов выдаёт.

     
     
  • 8.93, Аноним (93), 12:05, 09/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Автор принял yпopинa, есть search com, но он вообще ни о чём, rambler и то живее... текст свёрнут, показать
     
  • 7.194, Аноним (191), 16:47, 09/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >Но проблема в том, что его выдача фактически не отличается от гугловой.

    Всё так, но не "от гугловой", а яндексовской. Утка использует яндекс.

     
  • 5.80, Аноним (80), 11:42, 09/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > DuckDuckGo ищет нормально.

    Нет, как бы мне не хотелось, но утка ищет отвратительно, она на порядки отстаёт от гугла и даже яндекса

    Может утка не фильтрует в выдаче, что фильтруют гугл с яндексом, но она в принципе общий поиск производит ощутимо хуже.

     
  • 5.105, Аноним (105), 12:43, 09/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Проблема DuckDuckGoв том, что это не совсем поисковик. Это скорее парсер, он собирает результаты других поисковиков.
     
     
  • 6.111, другие поисковики (?), 12:55, 09/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А мы совершенно не обещали предоставлять ему результаты не ухудшенные ровно так, чтобы вынудить пользователей идти к нам напрямую, но без явного палева.

     
  • 5.155, john_erohin (?), 14:41, 09/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    будете мимо проходить - проходите мимо.
    https://www.opennet.ru/openforum/vsluhforumID3/126230.html#166
     
  • 3.76, Аноним (76), 11:40, 09/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    А что не так было с Яндексом раньше У них довольно неплохие поисковые алгоритмы... большой текст свёрнут, показать
     
     
  • 4.123, Аноним (-), 13:12, 09/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    >> то есть до этого использовал? ЛОЛ!
    > А что не так было с Яндексом раньше? У них довольно неплохие
    > поисковые алгоритмы.

    ...
    Ты, кстати, практически описал "эволюцию" Гугла - когда-то лучшего поискоика "пиратского" контента (а сейчас в нем даже PDFку какой-нибудь условно бесплатной научной статьи толком не найти - будет выдавать исключительно сайты с "платной подпиской").

     

     ....большая нить свёрнута, показать (28)

  • 1.2, Аноним (2), 10:01, 09/02/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +5 +/
    > меморандум также подписали

    Яндекс отлично дополняет эту компашку!

     
  • 1.4, Шпунь (?), 10:02, 09/02/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +6 +/
    С фишингом-бы так боролись.
     
     
  • 2.5, Аноним (3), 10:04, 09/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +4 +/
    Как по мне вся яндекс братия заслуживает отменного фистинга!
     
     
  • 3.160, Аноним (160), 15:28, 09/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > заслуживает отменного фистинга!

    Причем вместо "фист" лучше одновременно двумя ногами 46-го размера самого толстого сумоиста, стопы обязательно с растопыренными пальцами.

     
     
  • 4.208, n00by (ok), 17:05, 09/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    The Way Of The Exploding Fist  https://youtu.be/j_3rmoA1JKY
     
  • 2.23, Аноним (23), 10:25, 09/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    И с рекламой, которая ворует время и ресурсы пользователей.

    Хотя о чём это я?

     
  • 2.36, Жироватт (ok), 10:36, 09/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +4 +/
    Ха. Ха. Ха.
    Они с этим будут бороться точно так же, как опсосы - с мошенниками и короткими номерами, банки - с переводами на явно замазанные счета, провайдеры - со сливом баз юзеров для спама...т.е. никак. Это им деньги приносит за клик.
     
  • 2.53, kusb (?), 11:06, 09/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Под соусом борьбы с фишингом уже протаскивали что-то, что отправляет список посещённых сайтов непонятно куда?
     
  • 2.108, Аноним (23), 12:50, 09/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    И, кстати, от Яндекса что-то не видно инициатив по воспрещению продажи данных пользователей.

    А ведь это тоже деньги: https://trends.rbc.ru/trends/industry/620251b99a79477370aca40c

     
  • 2.199, Аноним (199), 16:54, 09/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > С фишингом-бы так боролись

    Разве не побороли уже? Целая рота пристально следящих и докладывающих куда надо скриптов работает. Естественно всё без суда и следствия.

     

  • 1.6, deusbase (ok), 10:04, 09/02/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +6 +/
    Хромой выстрелил себе в ногу
     
     
  • 2.37, Аноним (37), 10:38, 09/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +3 +/
    В здоровую
     
     
  • 3.60, Аноним (199), 11:17, 09/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Так на обе ноги хромал же
     
     
  • 4.179, adadadao (?), 16:17, 09/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    В ту, что была чуть поздоровее другой для симметрии - перфекционистский мазохизм
     

  • 1.7, Fracta1L (ok), 10:04, 09/02/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –25 +/
    Одобряю борьбу с пиратством, без этого развитую медиаиндустрию не построить 👍🏻👍🏻👍🏻👍🏻👍🏻
     
     
  • 2.8, Аноним (2), 10:07, 09/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +13 +/
    да шото как-то эти недоразвитые товарищи милостыню не просят на улице
     
  • 2.10, Аноним (10), 10:11, 09/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +7 +/
    Тебя обманывают, она давно уже построена и без борьбы с пиратством.
     
  • 2.13, bugmenot (??), 10:12, 09/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > без этого развитую медиаиндустрию

    То-то же я вижу как она стагнирует. Вот из нового. Матрица 4. Budget: 190 million USD. А если бы не пиратили, то было бы 1900, вместо 190.

     
     
  • 3.18, полураспад (?), 10:15, 09/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    не было бы, было бы также 190
     
  • 3.35, Аноним (199), 10:35, 09/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Если бы не воровали деньги, то денег было бы больше!
     
  • 3.101, Аноним (101), 12:34, 09/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Не потому что сняли говно?
     
  • 2.40, kusb (?), 10:41, 09/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Если те кто скачивает всё бесплатно будут всё равно ходить в кино и на концерты, то деньги у них будут. Это в принципе сложный вопрос включающий свободу слова.
     
     
  • 3.68, iLex (ok), 11:31, 09/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +4 +/
    Но ведь в таком случае денег не будет у кого-то другого. Количество бабла, которое человек может потратить за месяц - оно ограничено. И если человек вместо скачки пиратки пошёл в кинотеатр, значит прибыль недополучил кто-то ещё - владельцы аквапарка, владельцы ресторана и т.д.
    С экономической точки зрения увеличения ВВП, равно как и дополнительных налогов для государства, при этом не образуется. Просто эта прибыль перераспределяется от одних поставщиков развлечений к другим.
     
     
  • 4.82, Аноним (199), 11:44, 09/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ты еще расскажи про бухгалтерскую двойную запись и закон сохранения количества денег.

    Капиталист, владелец средств производства, в том числе и авторских прав, выиграет суд про "недополученную прибыль" и запишет это в прибыль. И пойдет судебный пристав выбивать эту "недополученную прибыль" из закредитованного населения.

     
     
  • 5.100, kusb (?), 12:32, 09/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Недополученная прибыль вообще странная концепция, особенно если применять её в других местах так, как это делают относительно пиратства.
     
     
  • 6.106, Аноним (199), 12:44, 09/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Это был почти самый безобидный пример нарушения "закона сохранения". Лучше смотреть в сторону "ключевой ставки" (и вообще процентов за кредиты), и всяких бирж ценных бумаг, где обналичивают "долги" и "намерения".
     
     
  • 7.124, kusb (?), 13:14, 09/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Деньги сейчас и есть долги.
     
  • 6.143, Аноним (143), 14:09, 09/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Вот ты меня не пошёл и не ограбил. А мог бы. Значит прибыль недополучил.
     
  • 2.147, YetAnotherOnanym (ok), 14:15, 09/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    > Одобряю борьбу с пиратством, без этого развитую медиаиндустрию не построить

    При одном маленьком условии - если государство осознает простую мысль: исключительное право, которые даёт интеллектуальная собственность, порождает монополию. Злоупотребление таким монопольным положением должно пресекаться антимонопольными органами. Сейчас борзость правообладателей как-то ограничивается только в фармацевтике. А в том же кинематографе - фильм в первые недели после выхода в прокат собирает выручку в несколько раз превышающую затраты на его создание, а правообладатель на всех углах кричит, что его грабят.

     
     
  • 3.162, freehck (ok), 15:32, 09/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > А в том же кинематографе
    > - фильм в первые недели после выхода в прокат собирает выручку
    > в несколько раз превышающую затраты на его создание, а правообладатель на
    > всех углах кричит, что его грабят.

    Ой, далеко не всегда. Многие хорошие фильмы на показе проваливаются, а потом кое-как добирают бабла в прокате, чтобы хоть как-то отбиться. И это даже не всегда проблема фильма: бывает, что просто выход на экраны совпал с каким-то другим блокбастером, который оттянул часть аудитории на себя. Тут важно не делать ту же ошибку, что делают коммунисты, принимая в расчёт только успешные проекты, но закрывая глаза на неуспешные. Нельзя закрывать глаза на то, что студии несут вкладывают очень большие деньги, и следовательно несут очень большие производственные риски. Короче, чтобы отбить фильмы, студиям всё-таки нужно давать какое-то количество времени.

     
  • 2.154, freehck (ok), 14:41, 09/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Если общество захочет перехода производства контента с проприетарных рельс на св... большой текст свёрнут, показать
     

  • 1.11, Таиса Финская (?), 10:11, 09/02/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Кстати, а есть какой-нибудь поисковик по запрещённым ресурсам? Спрашиваю для друга. :)
     
     
  • 2.25, Аноним (23), 10:26, 09/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Гугл или duckduckgo через прокси за пределами РФ.

    Последние искать тут: http://free-proxy.cz/ru/web-proxylist/

     
     
  • 3.183, псевдонимус (?), 16:31, 09/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Гугл сразу мимо.
     
  • 2.56, Аноним (56), 11:09, 09/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    torch
     

  • 1.12, Аноним (12), 10:11, 09/02/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Правильно, надо больше ломать интернет. Интернет сейчас недостаточно сломан.
     
     
  • 2.15, Аноним (2), 10:14, 09/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +4 +/
    поисковик это не интернет, это мощное средство что бы держать сознание хомяты под контролем
     
  • 2.96, Аноним (96), 12:13, 09/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +3 +/
    Тут походу спойлеры:
    https://tjournal.ru/internet/529783
     

  • 1.14, Werwolf (ok), 10:13, 09/02/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Я конечно против пиратства, но иногда без него никак!
    Как тут уже писали лучше бы так с фишингом боролись..
     
     
  • 2.71, Аноним (71), 11:33, 09/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +3 +/
    Это даже не борьба с пиратством. Это лоббирование кого надо.  
     
  • 2.185, псевдонимус (?), 16:33, 09/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    >Я конечно против пиратства

    Можешь не продолжать. И так понятно, что ты мудак.

     

  • 1.16, Аноним (16), 10:15, 09/02/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +9 +/
    Надо срочно запостить 100 ссылок на яндекс диск
     
     
  • 2.19, Аноним (199), 10:18, 09/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > При этом удаление из выдачи целых сайтов не будет распространяться на ...
    > поисковые системы, ... сайты из Реестры организаторов распространения информации

    И обесценивающий все предыдущие:

    > и другие ресурсы, специально не нацеленные на распространение нелегального содержимого.

     

  • 1.17, Аноним (199), 10:15, 09/02/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    > При этом удаление из выдачи целых сайтов не будет распространяться на СМИ

    Отлично, регистрируем СМИ и пиратим!

     
     
  • 2.29, Аноним (199), 10:30, 09/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Кстати, топ (сколько нужно фолловеров, чтобы считаться "топ"?) блогеры приравниваются к СМИ.

    Им можно пиратить контент топ и тем более еще не топ блогеров?

     
  • 2.65, Аноним (65), 11:29, 09/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Может, ещё и политическую партию пиратов создать?
     
     
  • 3.74, Аноним (74), 11:39, 09/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Да давно уже https://pirate-party.ru/
     
     
  • 4.83, Аноним (65), 11:45, 09/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Это был сарказм.
     
  • 3.89, Аноним (199), 12:01, 09/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Законы РФ разрешают пиратить в "разумных пределах" (почти цитата из статьи закона) СМИ, учебным и научным заведениям. Про партии ничего не сказано.
     
  • 3.144, Аноним (199), 14:09, 09/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Надо создать "вуз по изучению авторских произведений". Без экзаменов и возрастных ограничений. Онлайн, так как это модно в "новой реальности китайского вируса".
     

  • 1.21, Зананим (?), 10:23, 09/02/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +2 +/
    Гудбай Х...с, в котором всё уже нашлось 🤣🤣🤣
     
     
  • 2.135, Аноним (135), 13:29, 09/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    На Duckduckgo, пожалуйста.
     
     
  • 3.180, Аноним (191), 16:28, 09/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Которые делегирует поисковые запросы яндексу. Ууупс.
    Что выберешь: гугл точеный или яндекс точеный?
     
     
  • 4.181, Аноним (191), 16:29, 09/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    *Который
     

  • 1.22, Аноним (22), 10:23, 09/02/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    понятно, переползаем на рамблер
     
     
  • 2.24, Аноним (24), 10:25, 09/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    лиш бы не на гугал!11 потерпим!111
     
     
  • 3.153, macfaq (?), 14:31, 09/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    У гугла по некоторым запросам тоже очень стерильная выдача (про рекламу при этом не забыли). Заметно, если в соседней вкладке написать тот же запрос в бинг.
     
  • 2.70, Аноним (71), 11:32, 09/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А на рамблере поиск яндекса)
     
  • 2.120, Аноним (120), 13:10, 09/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    По старинке, на альтависту
     
  • 2.150, YetAnotherOnanym (ok), 14:21, 09/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Учим китайский и переползаем на Байду.
     
     
  • 3.161, iLex (ok), 15:30, 09/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А потом вы захотите скачать пиратку с диснеевским Винни Пухом и обнаружите, что на Байду из выдачи тоже оказывается удаляют ссылки.
     

  • 1.26, Аноним (26), 10:27, 09/02/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Давно пора
     
  • 1.28, Жироватт (ok), 10:29, 09/02/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    > При этом удаление из выдачи целых сайтов не будет распространяться на СМИ,

    Ога-ога, конечно, тут во всем виновата картинка к новости под CC BY-NC-ND, а не текущая депеша от фельдегеря, да

     
  • 1.30, Аноним (30), 10:31, 09/02/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    А потом удалят из выдачи "токсичный" контент, реестр уже делают. А потом сделают реестр не соответствующего традиционным ценностям контента. И все конечно же с заботой о детях и для защиты от мировых угроз и заговоров
     
     
  • 2.112, Ordu (ok), 12:58, 09/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Если ты почитаешь, что они понимают под "токсичным контентом", то увидишь, что они понимают именно контент не соответствующий традиционным ценностям. Не личностные атаки в комментах, не травлю, не троллинг, а чайлдфри, фурри, ЛГБТ, феминизм и всякую прочую хрень.
     
     
  • 3.158, Аноним (199), 15:17, 09/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > феминизм

    Правильно, пусть ходят в паранже, а то корону подхватят. А корона - это уже традиция.

     
  • 3.159, Аноним (143), 15:24, 09/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А на 0пенн3те под токсичным контентом понимают тот, что привлекает внимание к цензуре на 0пенн3те.
     
  • 2.169, Аноним (160), 15:54, 09/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Вы о них еще хорошего мнения. Почему остановились, испугались? Тогда я продолжу Ваше перечисление: А потом сделают реестр соответствующего традиционным ценностям контента. Все что не в реестре - ну Вы поняли, "заморозим пирату цифровые рубли в его криптокошельке в ЦБ" (это уже отсылка к движне по разработке "государственной крипты", CBDC). Контроль должен быть тотальным, "а ты вы о ножик порежетесь, дитя неразумное!"
     

  • 1.31, Аноним (-), 10:32, 09/02/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +5 +/
    Кто этим пользуется ещё? Дропайте файерволлом этот рассадник баннеров.
     
     
  • 2.61, Аноним (61), 11:17, 09/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Давно уже
     

  • 1.32, Sw00p aka Jerom (?), 10:32, 09/02/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +5 +/
    порнуху лучше удалили бы из поиска картинок
     
     
  • 2.47, Аноним (47), 11:00, 09/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Ээээ
     
  • 2.149, YetAnotherOnanym (ok), 14:19, 09/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    В молодости отключил "безопасный поиск" и забыл об этом?
     
  • 2.164, Скелетоны пляшуть (?), 15:40, 09/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    > порнуху лучше удалили бы из поиска картинок

    Лучше бы ты жевал, чем говорил

     

  • 1.38, kusb (?), 10:39, 09/02/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Нужен какой-то управляемый децентрализованный поисковик, в том числе управляемые фильтры и сложные запросы.
    Децентрализованные сети есть, нейронки открытые есть, индексаторы есть... YaCy ищет своеобразно.
     
     
  • 2.41, kusb (?), 10:43, 09/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    А вообще до кучи - пиратский поисковик именно файлов, индексатор следящий за исключениями из индекса поисковиками и интерфейс выдающий ответ прямо в интерфейсе поиска (при поиске в Гугле будут находиться нужные вещи прямо на странице гугла, даже если это изменение страницы на клиенте.)
     

  • 1.42, Tronis (?), 10:46, 09/02/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +5 +/
    В топку яндекс, не важно пиратский это контент или нет.... вечно один мусор в выдаче, даже бинг лучше справляется.
     
  • 1.43, Аноним (-), 10:46, 09/02/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +6 +/
    >Компания Яндекс

    Я уже и забыл про такую.

     
  • 1.45, Ваш Товарищ Майор (?), 10:56, 09/02/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +2 +/
    Тоесть борьба с конкурентами которые дают рекламу на сайтах без их ведома и мимо их кошелька.Пиратский контент хахахаха это которыйй был отснят в голливуде у их любимых американских партнеров с которыми они качают бабло с лохов которые это смотрят во всяких платных кинотеатрах.Лицемеры и лжецы.Двойные стандарты на лицо.Ну ну посмеялся будем юзать гугл.Продажная эта контора не даром что владелцы и хозяева яндекса в нидерландах.Из-за санкций испугались наверное и теперь лижут опу кому надо.Как не смотрел это голивудское овно так и не буду ни когда и детям не дай бог.Одно мыло сопли или кровища и пропаганда насилия и полное культурное разложение.    
     
     
  • 2.49, Аноним (199), 11:03, 09/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Товарищ Майор, у Вас усы отклеились.
     
     
  • 3.69, Аноним (71), 11:32, 09/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Товарищ гражданин, пройдемте сразу на швабру.  
     
     
  • 4.114, Аноним (114), 12:58, 09/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Ой, а можно вопрос?! Швабру свою приносить? Или там дадут?
     
     
  • 5.125, Аноним (143), 13:15, 09/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Швабру можете не приносить, вы обязаны купить её в конкретном магазине по конкретной цене. Деньги тоже можете не приносить, с вашего счёта их спишут автоматически. Если счёта нет - заведут и зайдут в овердрафт.
     
     
  • 6.136, Аноним (199), 13:33, 09/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > купить

    Ну, приклейте уже ус!

    Не купить, а оплатить госпошлину за пользование госимуществом. Также придется оплатить пошлину за услугу по размещению госимущества в предназначенное место.

    Понаберут майоров по объявлению!

     

  • 1.48, АКРОНИМ (?), 11:02, 09/02/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +8 +/
    яндекс частенько строит из себя великого игрока индустрии, хотя и гроша ломанного не стоит. кто вообще пользуется его сервисами, лгбт-сообщество с хабра или бабушки\домохозяйки?
     
     
  • 2.67, Аноним (71), 11:31, 09/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ты очень сильно недооцениваешь количество бабушек и домохозяек.  Как и аудиторию одноклассников.  
     
  • 2.86, Аноним (86), 11:50, 09/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Умище показал? Молодец. Теперь давай на другие посмотрим. Гугл-шпиенство во все дыры и отношение к юзеру, как к отбросу, бинг - от клятой m$ и вообще за пределами Северной Америки бесполезен, рамблер свой поисковый движок закопал ещё когда ты пешком под стол ходил, яху помер, утка - мутный прокси для гуглояндексов. Что там ещё осталось, маргинальщина подвальная? Это без меня.
     
     
  • 3.145, Аноним (143), 14:12, 09/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >вообще за пределами Северной Америки бесполезен

    Это не так. Бинг весьма на уровне.

     

  • 1.50, test1559 (?), 11:03, 09/02/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    "Компания Яндекс"
    =====
    Это какая-то локалка местная?
     
     
  • 2.59, Аноним (199), 11:14, 09/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Компа́ния (лат. compania первоначально «сотрапезники»)

    С уважением, Ваша Википедия

     
  • 2.138, Аноним (135), 13:44, 09/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Есть приложение Департамента транспорта Москвы
    https://play.google.com/store/apps/details?id=ru.mosgorpass&hl=en
     

  • 1.51, InuYasha (??), 11:03, 09/02/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Яндекс - помидоры
    Сберинтертейнмент - помидоры
    Mail.ru Group - помидоры

    Была б только альтернатива Яндекс-автобусам - и можно вообще забыть о нём.

     
     
  • 2.184, Аноним (191), 16:32, 09/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Удваиваю этого дачника. Что за мир? Куда ни плюнь — везде помидоры.
     
     
  • 3.190, Аноним (199), 16:42, 09/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Клубнички захотелось?
     

  • 1.52, Аноним (52), 11:05, 09/02/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +6 +/
    А можно вот также подписать меморандум об "Борьбе с переведенными копиями StackOverflow"? А то пиратский контент они удалять готовы только в путь, а с таким злом бороться видите ли - не с руки
     
     
  • 2.57, Жироватт (ok), 11:10, 09/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Зачем? Баннерная сеть работает, даже клики по ссылкам на эти копии яндексу приносят прибыль
     
  • 2.62, Аноним (61), 11:19, 09/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Поставь аддон на фильтр гугловыдачи и через час все будет ок
     

  • 1.58, Василий (??), 11:12, 09/02/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    В ID новости 666. Символично!
     
  • 1.63, Аноним (63), 11:26, 09/02/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +2 +/
    Ага. Теперь понятно сколько надо создать ссылок, чтобы удалить любой домен из выдачи. Спасибо, Яндекс!
     
     
  • 2.66, Аноним (71), 11:30, 09/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Да и раньше размещение ссылок на определенных ресурсах вызывало или понижение или бан так что это не новость. Просто раньше места надо было знать.  
     

  • 1.64, Аноним (71), 11:29, 09/02/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +2 +/
    Когда человек пользуется поиском Яндекс это всегда выдает в нём недалекого человека или деревенщину.  
     
     
  • 2.103, Аноним (101), 12:39, 09/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Аминь.
     
  • 2.126, Аноним (126), 13:16, 09/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Все поисковики говно стали уже давно, а Гугл вообще главным политическим трусишкой-монополистом монетизированным стал. )
     
  • 2.186, Аноним (191), 16:33, 09/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А кто тогда пользуется амиго-поиском?
     
     
  • 3.201, Аноним (201), 16:59, 09/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Это криокамерники ни браузера ни тем более поиска амиго нет уже ровно два и половиной миллона лет.
     

  • 1.77, Аноним (77), 11:41, 09/02/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Моя жизнь разделилась на две части, до этой новости, и после.
     
  • 1.79, Аноним (79), 11:42, 09/02/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +6 +/
    Лучше пусть свой Дзен удалят - вот настоящая помойка
     
     
  • 2.178, псевдонимус (?), 16:11, 09/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ты глянь во что жжшку превратили. Волосы на жопе шевелятся.
     
     
  • 3.202, Аноним (201), 17:00, 09/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Из ЖЖ даже Татьяныч ушел.  А он еще тот любитель фекалий!
     
     
  • 4.209, псевдонимус (?), 17:05, 09/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Так мало наполнения: помойка умудряется тормозить на неплохом железе, при этом всюду пихая нездоровую рекламу! Лайвинтернет и диарея на ее фоне теперь топчик. И технически и по коетенту.
     

  • 1.81, Аноним (81), 11:44, 09/02/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +2 +/
    https://search.marginalia.nu/
    Это независимая самодельная поисковая система, которая фокусируется на некоммерческом контенте и пытается показать вам сайты, о которых вы, возможно, не знали, в пользу сайтов, о существовании которых вы, вероятно, уже знали.
    ----
    Женщина сделала. Из холодной северной страны.
     
     
  • 2.90, Аноним (90), 12:03, 09/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    OMG! Где ты такого нахватался?! Выбрось немедленно и пользуйся исключительно православными сервисами Шляндекса!
     
  • 2.132, тов. майор (?), 13:20, 09/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Вот, хорошая, правильная поисковая система!

    Что ни спроси - показывает пустое место.

     
  • 2.188, Аноним (188), 16:38, 09/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Как ни странно, годно.
     

  • 1.84, RAMbug (?), 11:46, 09/02/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +5 +/
    rutracker.org

    Найдётся всё!

     
     
  • 2.92, Аноним (2), 12:05, 09/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    А анальные зонды, нежно вводимые мне по назначению?
     
     
  • 3.95, RAMbug (?), 12:10, 09/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    gosuslugi.ru
     
  • 2.141, Гость (??), 13:58, 09/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Нет там многого давно, релизеров выгнали, желающих раздавать почти не остались!
     
     
  • 3.152, RAMbug (?), 14:28, 09/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    >Нет там многого давно

    Чего, например?

    >релизеров выгнали

    Не расстреляли хоть?

    >желающих раздавать почти не остались

    Практически на любой раздаче полно сидов.

     
     
  • 4.166, Гость (??), 15:53, 09/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Чего, например?

    Сериалов, особенно свежих.

    > Не расстреляли хоть?

    Куча с запретами на создание и редактирование раздач.


    > Практически на любой раздаче полно сидов.

    На всякой мелкой попсе может быть, чуть ближе к деяткам-нескольким гигабайт и больше, одни халявщики - скачал и убежал!

     
     
  • 5.177, псевдонимус (?), 16:10, 09/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Спасибо за это мудильным деградаторам!
     

  • 1.87, Аноним (30), 11:52, 09/02/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Так, одна ссылка есть
     
     
  • 2.94, Робот yandex.ru (?), 12:06, 09/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Я подожду пока модератор удалит, но в удаленные тоже посмотрю.
     
     
  • 3.203, Аноним (-), 17:01, 09/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Модераторы могут удалить и удалённые сообщения.
     

  • 1.97, слакавод (?), 12:14, 09/02/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    п-дарасы... сэр...
     
  • 1.98, antontony91 (ok), 12:22, 09/02/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Похоронят сами себя.
     
     
  • 2.205, Аноним (201), 17:03, 09/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Лол это теперь государственная компания. Аналог госуслуг и жека. Они будут делать не то что им выгодно, а то что им скажут. На прибыль и репутацию пофиг.  
     

  • 1.107, Аноним (107), 12:47, 09/02/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Потом я теперь на любимые сайты хожу только по прямым ссылкам. Яндекс продался товарищу майору. Как зайдешь разок через яндекс, так на завтра сайт заблокирован. И я не за пиратство, нет. Я бы можно было удобно купить в россии доступ к тому сериалу, который я смотрю, я бы купил. Я честно искал способ это сделать. Но правообладатель такой возможности тупо не дает.
     
  • 1.109, Анонымоус (?), 12:50, 09/02/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    И так-то яндыкс был поиском для домохозяек, а теперь и в этом качестве перестанет быть.
     
  • 1.110, Аноним (143), 12:53, 09/02/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    А какой прок от этого Яндексу? На него копирасты в суд не подадут за несодействие копирастам? Или ему копирасты за удаление денег будут заносить?

    Или ему просто зелёные Хозяева приказали подписать?

     
     
  • 2.156, Ага (?), 15:01, 09/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    У яндекса кинопоиск кинцо продает
     
     
  • 3.187, псевдонимус (?), 16:36, 09/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Хороший был сайт.
     

  • 1.113, Аноним (143), 12:58, 09/02/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    P.S. Качество поиска у Яндекса уже очень долгое время уступает Гуглу и Бингу.

    Не пользуюсь Яндексом именно как поиском. Самый ценный сервис у него - это Диск с бесплатным вебдавом.

    Ещё заметная (для меня) польза от Яндекса - это то, что его сотрудники наделали дофига образовательных материалов, которые лежат в свободном доступе.

     
     
  • 2.119, тов. майор (?), 13:09, 09/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Самый ценный сервис у него - это Диск с бесплатным вебдавом.

    да, очень ценный сервис, благодарю за службу.
    Приходи и бери прямо по "яндекс-аусвайс" на горяченьком.

     
  • 2.176, псевдонимус (?), 16:08, 09/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    В качестве поиска в региональном масштабе, если ты конечно не нитакойкаквсе, Яндекс превзошел гуглю давным-давно.
     

  • 1.115, Аноним (115), 13:00, 09/02/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    А не могли бы они потом списочек заблокированного выложить? Ну, чтобы другие тоже смогли ... ммм ... заблокировать.
     
     
  • 2.131, Аноним (143), 13:19, 09/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    ... с аутентификацией через ЕБС.
     

  • 1.116, Аноним (105), 13:01, 09/02/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Борьба с ветряными мельницами. Пусть пиратский контент удалят хоть из всех поисковиков, достаточно зайти на какой-нибудь реддит или другой крупный сайт, там спросить и народ столько ссылок накидает. При чем без мусорных ссылок как в некоторых поисковых запросов.
     
     
  • 2.127, Аноним (127), 13:16, 09/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А потом на Reddit тоже запретят. Куда дальше пойдёшь?
     
     
  • 3.175, псевдонимус (?), 16:06, 09/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ах какое горе!  Среддит зогпретят!Снежинкам станет сложнее быть нитакимикаквсе!

    Бойся, инста тоже под вопросом.

    ЗЫ:как приятно наблюдать ваши страдания!

     
  • 2.128, тов. майор (?), 13:17, 09/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Реддит пока еще почему-то не хочет требовать у тебя телефон пробиваемый по базам - но мы ему уже подали правильные сигналы.

    А забанить твою учетку за "спросить" - это он уже вполне умеет и сам.

     
     
  • 3.133, Аноним (143), 13:22, 09/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Зачем аутентификация по телефону, если можно отфингерпринтить твой браузер и скоррелировать фингерпринты с другими сервисами, у которых твой телефон есть? Так можно сэкономить на хранении персональных данных, ибо фингерпринт браузера к ним не относится.
     
     
  • 4.165, тов. майор (?), 15:51, 09/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Вот мне оно надо этот твой набор букв вообще понимать?

    Есть телефон? Он не "паленый" из перехода? Все ок, получай свой разрешенный доступ к информации в сети "Интернет".

    Гугль уже все понял и проверяет. И реддит будет.

     
  • 2.139, Аноним (-), 13:46, 09/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Борьба с ветряными мельницами. Пусть пиратский контент удалят хоть из всех поисковиков,
    > достаточно зайти на какой-нибудь реддит или другой крупный сайт, там спросить

    Ну-ну. Будет просто повторение истории ("ссылки на варез запрещены!" - в правилах многих форумов начиная с середины 2000х, когда владельцам начало за них прилетать) и как раз именно крупные сайты начнут первыми банить за такие ссылки.

     

  • 1.130, Аноним (130), 13:19, 09/02/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Борьба с чем угодно, но не с мусорным контентом... приоритеты ясны
     
  • 1.134, TormoZilla (?), 13:27, 09/02/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    В РФ воровать без справки запретили?
     
  • 1.137, Аноним (137), 13:41, 09/02/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Нет пиратов кроме https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81 , остальные уже заплатили.
     
  • 1.142, КО (?), 14:07, 09/02/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    Ну хорошо, сайт про опенсорс.
    Причем здесь РКН?
    Или типа если на моем чайнике линукс стоит я тоже могу о нем новости пихать?
     
     
  • 2.148, Аноним (199), 14:16, 09/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Потому что тором, ой, опенсорсом пользуются только любители детей, ой, пираты. Новость про пиратов, по индукции следует, что новость про любителей детей, ой, про опенсорс.
     

  • 1.146, Abyss777 (?), 14:12, 09/02/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    > и другие ресурсы, специально не нацеленные на распространение нелегального содержимого

    А кто будет определять, специально ли нацеленные или не специально? Был ли умысел? Самый подходящий орган для этого суд, не?

    Ах да, это же
    > меры по борьбе с пиратским контентом во внесудебном порядке

    Так что опять инструмент по борьбе с конкурентами, не только политическими. Этот меморандум можно вывернуть как угодно, в чью угодно пользу, кто больше заплатит.

     
     
  • 2.174, псевдонимус (?), 16:02, 09/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ты же ведь не вчера родился? По собственному произволу естественно.
     

  • 1.151, YetAnotherOnanym (ok), 14:22, 09/02/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +2 +/
    Записывайте, молодёжь: rutracker.org, nnmclub.to.
     
     
  • 2.163, Аноним (130), 15:39, 09/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    BTDig - DHT search
     
     
  • 3.173, псевдонимус (?), 16:01, 09/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Чтобы спалиться при выкачке фотожопа.

    Больше МУДрых советов!

     
     
  • 4.207, YetAnotherOnanym (ok), 17:05, 09/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Почему сразу "фотожоп"? Я, например, неспешно сканирую и выкладываю на торренты книги из семейной библиотеки, которые ещё дед до войны покупал. В продаже их нет, правообладатель вряд ли отыщется, а если и найдётся - пусть сначала докажет свои права и свой ущерб (не говоря уже о том, что ему ещё придётся меня деанонимизоровать).

     
  • 2.167, тов. майор (?), 15:53, 09/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    > Записывайте, молодёжь: rutracker.org, nnmclub.to.

    записываю, записываю. Тебя уже вот записал.

    Там не только молодежъ, там и вполне старые опытные национал-предатели и украинские шпионы попадаются.

     
     
  • 3.172, псевдонимус (?), 15:59, 09/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Ты лучше своих новобранцев на геликах запиши. Тебе ведь с ними работать придется. Профессионализм из них прям ключом бьёт. И этим ключом из-за своего профессиАНАЛизма они могут заехать по твоей украшеной благородной сединой гойлове.
     
  • 3.192, псевдонимус (?), 16:44, 09/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Потолстел ты, пох. Хотя с такими новостями и правда сложно форму сохранять.
     

  • 1.157, Аноним (157), 15:02, 09/02/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Борьба Яндекса с Mail.ru. Ой простите, с VK.
     
     
  • 2.170, псевдонимус (?), 15:55, 09/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    После присвоения мэйлсрушечкой на вкудахте можно ставить крест.эти могут что угодно закопать.
     

  • 1.168, псевдонимус (?), 15:53, 09/02/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Никак не уймутся п-сы.. Ашмановым воняют останки Рунета.
     
     
  • 2.200, Аноним (-), 16:58, 09/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А ведь есть ещё те? кто указывают Ашманову что делать?
     

  • 1.171, Аноним (171), 15:58, 09/02/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    yandex уже давно для меня стал у@людочным (другого слова не подобрать). Сначала отжал все п.ящики, как старые, так и новые, под предлогом безопасности, стал требовать н.телефона, пришлось отказаться от них. Потом постоянно требует пройти проверку "не бот ли я", стоит зайти на какой нибудь кинопоиск, посмотреть фильмографию и тп. Н@хер его.
     
     
  • 2.197, псевдонимус (?), 16:52, 09/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Уже за угробление кинопоиска им котел в аду обеспечен. А Гуглу за "исправление" не им написаного.
     

  • 1.182, Аноним (188), 16:29, 09/02/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Кто-то ищет что-то в яндексе? Серьёзно?
     
     
  • 2.189, псевдонимус (?), 16:39, 09/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Серьезно.
     
     
  • 3.193, Аноним (188), 16:46, 09/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Докажи
     
     
  • 4.196, псевдонимус (?), 16:49, 09/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Яндексить/гуглить за тебя?
     
     
  • 5.198, Аноним (188), 16:54, 09/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Не серьёзно значит
     
     
  • 6.204, псевдонимус (?), 17:03, 09/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Не серьёзно значит

    https://tokar.ua/read/9412

    И то это только из-за того, что юзер не понимает, Ху из браузер. С внедрением реального зондирования в смартфоны кол-во юзеров будет только rastи.

    https://yandex.ru/turbo/ru.wikipedia.org/s/wiki/%D0%AF%D0%

    Ещё.

    Дальше сам.

     

  • 1.195, псевдонимус (?), 16:48, 09/02/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Странно, в комментах нет Михаила из базальта. Хотелось бы заслушать мнение представителя данного айтишного цеха.

    Все правильно делают?

     
  • 1.206, Аноним (206), 17:03, 09/02/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Использую я поиск по картинкам хорошо ищет, ворованные фото из ВК ботов.. :)) Пробить человека..! А так как серьезный поиск не... Много не в тему ответов по запросу на пятой странице не соответствует действительности.. на главной очень очень много рекламы , разного вида развода устал уже жаловаться им скрывать, что мне это не интересно! Кредиты, займы,банки и т.д. А самое ужасное это реклама по твоим старым запросам поиска..
     

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