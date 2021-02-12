Yandex выявил сотрудника, предоставлявшего доступ к чужим почтовым ящикам

2.14 , Аноним ( 14 ), 21:08, 12/02/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] +4 + / – Как показала практика, это не спасает от "рельсы в одном месте".

2.49 , Аноним ( 49 ), 21:56, 12/02/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] +3 + / – у gmail тоже есть админы

2.72 , СеменСеменыч777 ( ? ), 23:01, 12/02/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – https://mindfactor.livejournal.com/256085.html

3.78 , Аноним ( 78 ), 23:12, 12/02/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] –1 + / – О чем там написано? Просто так не открывается ("докажите, что вам больше 18 лет").

4.80 , СеменСеменыч777 ( ? ), 23:19, 12/02/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] +1 + / – > О чем там написано? Feed: Александр

Title: Как гугл рекламирует миграцию в облака на примере почтового сервиса.

Author: mindfactor

Date: Fri, 12 Feb 2021 20:02:17 +0700

Link: https://mindfactor.livejournal.com/256085.html На своём монотонном пути[1] к полнейшему днищу[2] гугл регулярно и

последовательно отмечается на важных чекпоинтах: Где-то с год назад у меня внезапно gmail перестал пароль принимать. На запасную

почту никаких алертов не проходило. Запускаю восстановление. И тут у меня безо

всяких контрольных вопросов, которые были в профиле, спрашивают в лоб, - "а

назови-ка нам, милый человек, дату создания твоего аккаунта!" Я, конечно,

охренел, но не очень мрачно, так как пользовался почтовым клиентом и почта была

закэширована на локале. Нашёл тот инвайт, по которым отоваривались г-мылом на

заре его создания, сказал дату. "Верно!", - сказала корпорация Добра, = "а

теперь, в целях всеобщей безопасности, мы тебе блокируем доступ к ящику на 3

недели!"

Тут мрачность моего охренения достигла такой отметки, что аккуратненько поднял

свой почтарь, перевёл всю критичную переписку на него, почистил (как пустили)

ящик на гмыле и поставил безусловную переадресацию. Только свой сервис, только

хардкор.[3] Всё с бОльшим и бОльшим интересом смотрю я на пользователей гуглопочты... Links:

[1]: https://mindfactor.livejournal.com/254717.html (link)

[2]: https://mindfactor.livejournal.com/245456.html (link)

[3]: https://forum.ixbt.com/topic.cgi?id=7:47710:22148#22148 (link)

5.87 , Аноним ( 78 ), 23:31, 12/02/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Спасибо!

5.118 , Аноним84701 ( ok ), 00:48, 13/02/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] +1 + / – Это он еще легко отделался:

https://www.businessinsider.com/google-users-locked-out-after-years-2020-10?r=

> Cleroth, a game developer who asked not to use his real name, woke up to see a message that all his Google accounts were disabled due to "serious violation of Google policies."

> But it's not just access to his work emails that he's lost: "A fair amount of software licenses get delivered by email, especially audio software which his expensive," he said. "I have products from over two dozen different companies so it's probable I've lost a fair amount of those, given I also have no access to the email they were registered with." Забанили все аккаунты за "нарушения" (на запрос об отмене бана/причинах, ответ робота-индуса был в духе "было нарушение пользовательского соглашения, наше решение окончательное и обжалованию не подлежит"). Плюс "вишенка на тортике":

> The music he purchased through Google Music has also disappeared. "The app took it upon itself to delete all the downloaded music I had on my phone." .

2.74 , BrainFucker ( ok ), 23:07, 12/02/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] +1 + / – Да у gmail качество работы тоже скатилось сильно. До доступ из почтового клиента заблокируют, требуя зайти через браузер, то почту не принимают по причине того что атачмент не понравился, то ещё чего. Надоело. Начал сваливать постеменно на личный сервер. Ну, он у меня давно был, но не как основной. А вообще с почтовыми сервисами что-то задница какая-то, альтернатив что-то толковых и нет сейчас.

3.92 , Аноним ( 92 ), 00:02, 13/02/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] +1 + / – То аккаунт заблокируют потому что ты 2 месяца не заходил. Удачного восстановления, хорошо если мобильник привязан.

2.106 , zzz ( ?? ), 00:20, 13/02/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] –1 + / – Лехаим Овальный тоже радовался, пока вся переписка не всплыла в 2012-ом (:

3.122 , пох. ( ? ), 00:58, 13/02/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – > Лехаим Овальный тоже радовался, пока вся переписка не всплыла в 2012-ом (: Ну он-то, скорее всего, действительно просто свой пароль проиппал...

И вот куды гуглю податься - пытаешься вас спасти от возможного взлома - вы верещите что доступ заблокировался, не пытаешься - ваши данные получает товарищмайор и стосорок его лейтенантов, и вы опять недовольны.