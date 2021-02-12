Yandex выявил сотрудника, предоставлявшего доступ к чужим почтовым ящикам

|
|
|
|2.4, Аноним (4), 21:01, 12/02/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
|
Да с ними вообще надо аккуратно быть. Продают данные за бугром похлеще гуглага.
|
|
|
|3.15, Аноним (15), 21:08, 12/02/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–11 +/–
|
>Да, с ними вообще аккуратней быть надо,
>продают данные за бугор похлеще гулага.
Пофиксил. А то развелось мамкиных реперов-неумех, понимаешь ли.
|
|
|
|
|
|
|
|6.47, Аноним (15), 21:52, 12/02/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+8 +/–
|
Ну, во первых, в удушении реперов нет ничего плохого. Они от этого лусше становятся. Настолько, насколько это вообще возможно, разумеется.
|
|2.25, Dzen Python (ok), 21:19, 12/02/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+3 +/–
|
А ведь еще Сталин говорил - кадры решают все.
Вот такие значит вот кадры в яндексе
|
|
|
|3.107, Аноним (107), 00:23, 13/02/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
А если не решают - половину Яндекса расстрелять, другую половину на лесоповал.
|
|3.121, Michael Shigorin (ok), 00:56, 13/02/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
Ну яндекс-то и сам порой страдает от того, какие кадры получаются -- та же текучка в западном направлении вполне закономерна при западопоклонничестве... не знаю, как нынче, а примерно после их IPO (и того придурка из некрософта) бОльшая часть моих знакомых из яндекса навострила лыжи в направлении Брно и подальше.
И если так посмотреть -- то опять же закономерно: Хиллари же вон не села за куда более невинные манипуляции с почтовым сервером? Значит, можно!
PS: хотя если подумать получше, то вместо слова "невинные" просится его противоположность.
|
|
|
|4.150, Аноним (150), 02:28, 13/02/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
> яндекс-то и сам порой страдает...
Яндекс не страдает, и не пострадает как мог бы, такие случаи для него мелочи. Уверен, что на публике - это только вершина айсберга
|
|4.152, Аноним (152), 02:48, 13/02/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
> текучка в западном направлении
Дак яндекс и есть западная компания, и у владельца его иностранное гражданство.
|
|2.51, Сергей Матвеенко (?), 22:04, 12/02/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+32 +/–
|
Тут буквально неделю-две назад на опеннете читал, что кого-то забанили в яндекс-почте за обсуждение митингов. Не поверил... Решил попробовать вчера, и меня самого забанили. Теперь требуют [s]выкуп[/s] номер телефона или паспортные данные для идентификации личности и разблокировки почты. Ну чума на них. :-)
|
|
|
|3.62, Клыкастый (ok), 22:29, 12/02/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+6 +/–
|
Да не говори. Тут в твиторе отписываются уже расстрелянные за твиты. Две тыщщи тридцать седьмой скоро.
|
|
|
|4.149, SinoptikU (?), 02:12, 13/02/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
Вы сами добровольно сдаетесь, поднимая перед ОМОНом руки. 100 лет вас ничему не научили! «Этот жест передали нам предки: терпилы и лохи»!
|
|3.86, Redirect (??), 23:28, 12/02/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–21 +/–
|
да не грусти, не ной! На выходных вас снова ОМОН отп*здит по расписанию!
|
|
|
|
|
|Часть нити удалена модератором
|
|
|2.23, Лудакрис (?), 21:18, 12/02/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
|
причем здесь ЯП, на лицо человеческий фактор, по крайней мере из текста
|
|1.3, Аноним (3), 20:59, 12/02/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+9 +/–
|
молодцы что признались
гугел и прочие никогда бы такого не написали
|
|
|
|2.20, A.Stahl (ok), 21:13, 12/02/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–3 +/–
|
Ха, а теперь представь какова правда, если они в качестве оправдания предлагают такую ложь. Небось вполне осознанно торговали содержимым ящиков любопытных людей, а нам рассказывают байки про редиску-админа (видимо факт такой продажи всплыл где-то в заграничном суде и им нужно сохранить лицо).
|
|
|
|3.31, Dzen Python (ok), 21:22, 12/02/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
|
Не думаю. Иначе очень легко спугнуть корпоративных юзеров такой штуки, как ядд (яндекс для домена). Альтернативы - есть, миграция между ними - одному толковому админу на вечер.
Тут скорее как с нашими низовыми и не очень работниками опсосов: набирают кого попало, платят копейки за адские условия труда - вот те сами и базу себе за копеечку продают
|
|
|
|4.36, Аноним (36), 21:27, 12/02/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+4 +/–
|
Насколько нужно себя ненавидеть, чтобы пользоваться корпоративными сервисами яндекса?
|
|
|
|5.44, Петькин Вася (?), 21:45, 12/02/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
|
Например, весь ГБУ "Ритуал" сидит на яндекс почте. Так что про мелкие конторы и ИП - мимо.
|
|
|
|6.93, Led (ok), 00:03, 13/02/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
|
>во всю.
Вы, "корпоративщики", все такие неграмотные?
|
|
|
|7.123, Аноним (123), 01:00, 13/02/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
|
Я так понимаю адепты подкроватных серверов набегают?
Как там с попаданием ваших писем в спам на любом крупном сервисе? Всё те же гарантированные 95%?
|
|7.124, Michael Shigorin (ok), 01:02, 13/02/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
> "корпоративщики"
А помнишь, с какой почты были _все_ аккаунты в багзиле маленькой, но гордой почти корпорации Massive Solutions, включая твой и мой?.. (шесть букв, "y" отсутствует)
|
|5.71, СеменСеменыч777 (?), 22:59, 12/02/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
|
региональный портал e1.ru перегнал всех своих пользователей на яндекс-почту.
вероятно сэкономили что-то на инфраструктуре и поддержке.
|
|3.63, Клыкастый (ok), 22:30, 12/02/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–2 +/–
|
> Небось вполне осознанно торговали содержимым ящиков любопытных людей
Да, всё же с отменой карательной психиатрии погорячились.
|
|
|
|4.94, Led (ok), 00:04, 13/02/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
|
> Да, всё же с отменой карательной психиатрии погорячились.
Тебе одному в палате скучно?
|
|2.104, zzz (??), 00:16, 13/02/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
Спустя 8000+ ящиков. Канеш, малацы. Ведь могли обнаружить после 80 тыс. Или после 800 тыс.
|
|
|
|3.114, пох. (?), 00:45, 13/02/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
|
> Спустя 8000+ ящиков. Канеш, малацы. Ведь могли обнаружить после 80 тыс. Или после 800 тыс.
Да вообще-то могли и вовсе не обнаружить - и не особо искать даже.
Подумаешь, почта каких-то лохов...
Кстати, удивительно, как вообще спалилсо-то. Прямо с рабочего места той же яндекс-почтой архивы чужих ящиков отправлял в обмен на битки, что-ли?!
|
|
|
|4.143, Аноним (143), 01:41, 13/02/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
Или кто-то из клиентов слил или слишком стало бросаться в глаза что в чужие ящики лезут чужие айпишники. Первое самое правдоподобное, если клиент обратился в органы то Яндексу ничего не остается кроме как признать инцидент на публику, иначе при внутренних разборках им не имеет смысла марать репутацию.
|
|1.6, Аноним (6), 21:02, 12/02/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+2 +/–
|
Остальные 2 не были уличены, так сливали правильным людям.
Яндекс все более государственный и работает соответствующе.
|
|
|
|2.105, zzz (??), 00:17, 13/02/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
|
Вот и выросло поколение, которое не знает, как в сеть вылили всю почту овального на гмыле с DKIM-подписями
|
|
|
|2.10, timur.davletshin (ok), 21:05, 12/02/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+3 +/–
|
Мы об этом узнаем из признания очередного технаря на Medium, у которого брат Паши пытался увести жену )))
|
|2.60, Аноним (60), 22:22, 12/02/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+3 +/–
|
В чем он тебе не признается? В любви? Так он гетеросексуал...
|
|
|
|3.64, Клыкастый (ok), 22:33, 12/02/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
|
Ты сейчас ему плохую рекламу делаешь. Ему уже и и телеграмкоин запретили, а ты в таком его обвиняешь. Имей сочувствие, пиши "пока не сделал камингаут", не закрывай ему(ей) путь в светлое будущее.
|
|3.132, Брат того анонима (?), 01:15, 13/02/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
Тут как бы речь идёт не о признании сотрудником Яндекса в нетрадиционной ситуации, а о предоставлении третьим лицам доступа к пользовательским данным.
|
|
|
|2.14, Аноним (14), 21:08, 12/02/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+4 +/–
|
Как показала практика, это не спасает от "рельсы в одном месте".
|
|
|
|3.78, Аноним (78), 23:12, 12/02/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
|
О чем там написано?
Просто так не открывается ("докажите, что вам больше 18 лет").
|
|
|
|4.80, СеменСеменыч777 (?), 23:19, 12/02/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
|
> О чем там написано?
Feed: Александр
Title: Как гугл рекламирует миграцию в облака на примере почтового сервиса.
Author: mindfactor
Date: Fri, 12 Feb 2021 20:02:17 +0700
Link: https://mindfactor.livejournal.com/256085.html
На своём монотонном пути[1] к полнейшему днищу[2] гугл регулярно и
последовательно отмечается на важных чекпоинтах:
Где-то с год назад у меня внезапно gmail перестал пароль принимать. На запасную
почту никаких алертов не проходило. Запускаю восстановление. И тут у меня безо
всяких контрольных вопросов, которые были в профиле, спрашивают в лоб, - "а
назови-ка нам, милый человек, дату создания твоего аккаунта!" Я, конечно,
охренел, но не очень мрачно, так как пользовался почтовым клиентом и почта была
закэширована на локале. Нашёл тот инвайт, по которым отоваривались г-мылом на
заре его создания, сказал дату. "Верно!", - сказала корпорация Добра, = "а
теперь, в целях всеобщей безопасности, мы тебе блокируем доступ к ящику на 3
недели!"
Тут мрачность моего охренения достигла такой отметки, что аккуратненько поднял
свой почтарь, перевёл всю критичную переписку на него, почистил (как пустили)
ящик на гмыле и поставил безусловную переадресацию. Только свой сервис, только
хардкор.[3]
Всё с бОльшим и бОльшим интересом смотрю я на пользователей гуглопочты...
Links:
[1]: https://mindfactor.livejournal.com/254717.html (link)
[2]: https://mindfactor.livejournal.com/245456.html (link)
[3]: https://forum.ixbt.com/topic.cgi?id=7:47710:22148#22148 (link)
|
|
|
|5.118, Аноним84701 (ok), 00:48, 13/02/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
|
Это он еще легко отделался:
https://www.businessinsider.com/google-users-locked-out-after-years-2020-10?r=
> Cleroth, a game developer who asked not to use his real name, woke up to see a message that all his Google accounts were disabled due to "serious violation of Google policies."
> But it's not just access to his work emails that he's lost: "A fair amount of software licenses get delivered by email, especially audio software which his expensive," he said. "I have products from over two dozen different companies so it's probable I've lost a fair amount of those, given I also have no access to the email they were registered with."
Забанили все аккаунты за "нарушения" (на запрос об отмене бана/причинах, ответ робота-индуса был в духе "было нарушение пользовательского соглашения, наше решение окончательное и обжалованию не подлежит").
Плюс "вишенка на тортике":
> The music he purchased through Google Music has also disappeared. "The app took it upon itself to delete all the downloaded music I had on my phone."
.
|
|2.74, BrainFucker (ok), 23:07, 12/02/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
|
Да у gmail качество работы тоже скатилось сильно. До доступ из почтового клиента заблокируют, требуя зайти через браузер, то почту не принимают по причине того что атачмент не понравился, то ещё чего. Надоело. Начал сваливать постеменно на личный сервер. Ну, он у меня давно был, но не как основной. А вообще с почтовыми сервисами что-то задница какая-то, альтернатив что-то толковых и нет сейчас.
|
|
|
|3.92, Аноним (92), 00:02, 13/02/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
|
То аккаунт заблокируют потому что ты 2 месяца не заходил. Удачного восстановления, хорошо если мобильник привязан.
|
|2.106, zzz (??), 00:20, 13/02/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
|
Лехаим Овальный тоже радовался, пока вся переписка не всплыла в 2012-ом (:
|
|
|
|3.122, пох. (?), 00:58, 13/02/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
> Лехаим Овальный тоже радовался, пока вся переписка не всплыла в 2012-ом (:
Ну он-то, скорее всего, действительно просто свой пароль проиппал...
И вот куды гуглю податься - пытаешься вас спасти от возможного взлома - вы верещите что доступ заблокировался, не пытаешься - ваши данные получает товарищмайор и стосорок его лейтенантов, и вы опять недовольны.
|
|1.9, Аноним (9), 21:05, 12/02/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+4 +/–
|
Даже боюсь представить в каком виде у них хранится почта, что доступ к ней - лишь вопрос прав. Не иначе как для "слива" корреспонденции куда надо и кому надо.
|
|
|
|2.12, Аноним (4), 21:06, 12/02/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
|
> для "слива" корреспонденции куда надо
Где зарегистрированы - туда и сливают.
|
|2.70, ENOENT (?), 22:43, 12/02/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+5 +/–
|
Я вот работаю в Фейсбуке. Ты вкурсе, сколько у нас сотрудников могут зайти в *любую* учётную запись как в свою? :) У нас в админке просто есть кнопочка "войти как пользователь %{login}".
Но вы продолжайте гнать на Яндекс и живите в мире, где хранить данные в западных сервисах "более лучше", чем в российских ))
|
|
|
|3.98, Led (ok), 00:08, 13/02/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+6 +/–
|
> Я вот работаю в Фейсбуке.
Тоже мне удивил...
Почти каждая тупая домохозяйка с утра до вечера "работает в Фейсбуке".
|
|2.77, BrainFucker (ok), 23:12, 12/02/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
> Даже боюсь представить в каком виде у них хранится почта,
А в каком виде она может храниться? Чтобы почтовый сервер мог обрабатывать почту, она может храниться только в доступном для чтения виде. А те пользователи, которых волнует приватность, пользуются gpg/pgp и т.п. Да и это не только для почты справедливо.
|
|
|
|3.148, Аноним (92), 02:07, 13/02/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
Я слышал, многие провайдеры почты (вроде гугл в том числе), запрещают шифрованные сообщения как раз по причине того, что они не могут их прочитать. В ToS написано, что забанят. Так что, шифрование gpg - не панацея.
|
|1.11, Аноним (4), 21:05, 12/02/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+3 +/–
|
Было неск-ко месяцев назад, от яндекса приходит письмо: "кто-то с таким-вот IP вошёл в вашу учётку, используя >>> сессионный токен <<<". Фигасе, подумал я, хорошо, что не пользуюсь почтой яндекса. Сливают всё.
|
|
|
|
|
|3.75, Аноним (75), 23:07, 12/02/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
|
Да давно слились уже. Не пользуюсь их сервисами и вам не советую.
|
|
|
|4.81, Аноним (81), 23:20, 12/02/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
|
В любых других то сервисах админят беспристрастные роботы, и такой слив абсолютно исключён.
|
|2.84, err503 (ok), 23:24, 12/02/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
да было такое помню каждый день яндикс паспортъ ломали. хорошо хоть не пользуюсь им
|
|1.16, Игорь1986 (?), 21:08, 12/02/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
|
Посмотрел эту новость и теперь вангую, не сказалось ли мое сегодняшнее обращение в сервис поддержки по поводу фишинг и спама. Вот до сих пор жду их какого-то ответа. Хоть и не наивный, но все же хочется от них увидеть ответ. Один позитивный момент, - сам лично ни разу не открывал спам-писем и сразу удалял. Судя по этой новости могу констатировать, что у Яндекса запахло вонючим керосином. Я не удивлен такому исходу ситуации у них.
|
|
|
|
|
|
|
|4.119, пох. (?), 00:49, 13/02/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
Да там-то кому нужна нах почта ГБОУ Ритуал?
Вот чорным гробовщикам - тем да, могла пригодиться. Но это гораздо ближе той говяндии.
|
|1.19, Аноним (19), 21:10, 12/02/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
|
> было скомпрометировано 4887 почтовых ящиков
Вера неутолимая у всех незыблема, товарищи?
|
|
|
|2.96, Аноним (96), 00:06, 13/02/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
Интересно, чувак рандомно копался в чужих трусах, или искал какие-то определенные?
|
|1.21, Игорь1986 (?), 21:15, 12/02/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+4 +/–
|
Люди, Вашими данными торгуют не только на Яндексе. Даже если поставите очень сложный пароль, - не поможет!!!! Оправдания Яндекса, что они дали слишком много доступа к учетным записям пользователей, - это откровенный дебилизм!!!
|
|
|
|
|
|3.34, Леголас (ok), 21:24, 12/02/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+3 +/–
|
> Откровенный дебилизм - это регистрировать почту на Яндекс.
по такой логике токмо и остается, что свой почтовый сервер держать
|
|
|
|4.83, Аноним (81), 23:23, 12/02/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
Писать свой софт и запускать его на самолично спаянном комплюктере, а то там катаец хитрый ещё модуль шпионский посадит.
|
|4.109, zzz (??), 00:28, 13/02/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
|
А заодно и всем своим контактам. Чтобы, стало быть, никто ничего. И всё больше это напомиает параноиков, которые типа не юзают смартфон и не думают о том, что их номера с ФИО уже сто раз слиты людьми, у которых параноики записаны
|
|2.28, Аноним (14), 21:20, 12/02/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
|
ТовагищиЪ! Только свой MX! Только святая троицца из postfix, dovecot и roundcube!!!
|
|1.38, Аноним (38), 21:31, 12/02/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+6 +/–
|
У нормального сервиса не должно быть доступа к:
- Письмам и переписке. И "по-барабану" кто это.
- Паролям.
Факт таких действий, даже со стороны администрации уже нарушение. То есть в данном случае виновен не только сотрудник, но и сервис имеющий такой доступ.
|
|
|
|2.42, Аноним (92), 21:42, 12/02/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+5 +/–
|
А как ты будешь продавать пользователей, если ты не имеешь доступа к их переписке?
|
|2.67, Клыкастый (ok), 22:36, 12/02/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+4 +/–
|
А теперь переобувайся в прыжке: бот гугла выявил по ключевым словам педофила и _сотрудники_ гмайла сдали его полиции. Ну, давай, я помогу с началом: "Вы не понимаете, это - другое..."
|
|2.101, Алкоголик Анонимный (?), 00:14, 13/02/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
|
> У нормального сервиса не должно быть доступа к:
> - Письмам и переписке. И "по-барабану" кто это.
> - Паролям.
> Факт таких действий, даже со стороны администрации уже нарушение. То есть в
> данном случае виновен не только сотрудник, но и сервис имеющий такой
> доступ.
Сервис должен предоставлять сервис писем и переписки не имея доступа к ним ? :-)
|
|
|
|
|
|4.133, Michael Shigorin (ok), 01:15, 13/02/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
> А в чём проблема? Тот же lavabit например.
А в чём проблема -- спросите хозяина того же lavabit при случае.
|
|
|
|5.141, Аноним (92), 01:37, 13/02/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
То старая история, с тех пор он провёл работу над ошибками. Кстати, ту же мегу тоже накрыли, и, насколько я знаю, она теперь работает под тем же предлогом -- нет доступа к данным, ничего не знаем. Сегодня это наверное лучший файлообменник.
|
|3.130, Аноним (130), 01:11, 13/02/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
Как это так!!1 как может почтальон передавать посылки, не зная что ВНУТРИ? возмутительно!! :D
|
|1.59, Аноним (59), 22:21, 12/02/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
|
Они ещё письма рассылали, чтоб поменяли пароль. Всё выглядит так, будто он у них хранится в открытом виде.
|
|
|
|2.142, Аноним (-), 01:38, 13/02/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
А мне тупо сменили пароль, теперь зайти не могу, восстановить тоже))
|
|1.66, Аноним (66), 22:36, 12/02/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+2 +/–
|
Сервисами, которые редиректят на капчу, пользоваться не следует. Это датамайнинг-конторы. Яндекс-помойку это тоже касается. Баньте это уг на уровне днс.
|
|
|
|2.126, Аноним (126), 01:04, 13/02/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
|
Капча это неуважение к пользователям. Всегда обхожу шлак вроде гугла и яндекса стороной.
|
|1.73, Аноним (78), 23:06, 12/02/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
|
>трёх главных администраторов службы технической поддержки сервиса, имевших полный доступ к инфраструктуре
Вот потому это и произошло.
|
|1.90, Аноним (90), 23:46, 12/02/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+2 +/–
|
Народ должен знать своих героев по именам. И фотку жирной морды в студию!
|
|
|
|2.127, Аноним (-), 01:06, 13/02/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
Смyзихлeб почувствовал в себе силу aдминa, думал его не заcтукают, наверняка извpaщенeц просматривал фoтки малeньких лoлeй, а теперь его ждет рacплата...
|
|1.95, Аноним (95), 00:05, 13/02/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
|
нуда-нуда, виноват такой-разтакой роуг-сотрудник и мимо элегантного товарища майора типо не было.
|