The OpenNET Project / Index page

[ новости /+++ | форум | wiki | теги | ]

Выпуск Rancher Desktop 0.6.0 с поддержкой Linux

17.10.2021 21:19

Компания SUSE опубликовала выпуск открытого приложения Rancher Desktop 0.6.0, предоставляющего графический интерфейс для создания, запуска и управления контейнерами на базе платформы Kubernetes. Программа написана на языке JavaScript с использованием платформы Electron и распространяется под лицензией Apache 2.0. Изначально Rancher Desktop поставлялся только для macOS и Windows, но в выпуске 0.6.0 реализована экспериментальная поддержка Linux. Для установки предложены готовые пакеты в форматах deb и rpm. Другим важным улучшением стала поддержка пространства имён Containerd, которое отделено от пространства имён Kubernetes.

По своему назначению Rancher Desktop близок к проприетарному продукту Docker Desktop и отличается главным образом использованием CLI-интерфейса nerdctl и runtime containerd для создания и запуска контейнеров, но в будущем в Rancher Desktop планируют добавить поддержку Docker CLI и Moby. Rancher Desktop даёт возможность на своей рабочей станции через простой графический интерфейс протестировать разрабатываемые контейнеры и приложения, предназначенные для работы в контейнерах, перед их развёртыванием в рабочих системах.

Rancher Desktop позволяет выбрать определённую версию Kubernetes для использования, протестировать работу своих контейнеров с различными версиями Kubernetes, мгновенно запустить контейнеры без регистрации в сервисах Kubernetes, собрать, получить и разместить образы контейнеров и развернуть разрабатываемое приложение в контейнере на локальной системе (сетевые порты, связанные с контейнерами доступны только с localhost).



  1. Главная ссылка к новости (https://github.com/rancher-san...)
  2. OpenNews: Компания SUSE объявила о покупке Rancher Labs
  3. OpenNews: Выпуск RancherOS 1.5, ОС на базе контейнерной изоляции
  4. OpenNews: SUSE и openSUSE представили Kubic, платформу для развёртывания контейнерной инфраструктуры
  5. OpenNews: Выпуск Kubernetes 1.18, системы управления кластером изолированных контейнеров
  6. OpenNews: В Debian разрешено встраивание зависимостей в пакет Kubernetes
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Короткая ссылка: https://opennet.ru/55984-rancher
Ключевые слова: rancher, kubernetes
Поддержать дальнейшую публикацию новостей на OpenNET.


Обсуждение (22) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, Аноним (1), 21:47, 17/10/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +2 +/
    >>SUSE
    >>macOS и Windows

    Мдауш, до чего докатились

     
     
  • 2.2, Аноним (-), 22:11, 17/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +6 +/
    >>> Kubernetes and container management on the desktop
    >>>SUSE
    >>>macOS и Windows
    > Мдауш, до чего докатились

    Так для применения с десткопа жеж.
    "Ничего личного, джаст бизнес" - видимо, ориентировались на реальность, а не на опеннетных комментаторов, любящих с пеной у рта доказывать "Все линуксоиды сидят на линуксе, воть!".


    Кстати, отдельным пунктом
    >  Программа написана на языке JavaScript с использованием платформы Electron

    Как там "электроны" когда-то нахваливали и "проталкивали"? "Это прогресс! Ну и пусть жрет больше, зато можно быстро и кросплатформенно разрабатывать!"


     
     
  • 3.23, Аноньимъ (ok), 04:43, 18/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >Как там "электроны" когда-то нахваливали и "проталкивали"?

    Вроде только плевались.

    >зато можно быстро и кросплатформенно разрабатывать!

    Нельзя.

     
  • 2.5, Заноним (?), 22:24, 17/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +4 +/
    Люди быстро забывают историю. Юные не понимают каким говном вымазаны истории microsoft, apple, oracle,  ведь с виду выглядит "аппетитно" и "приготовленно" так, что вонь на первых порах нечувствуется, а когда почувствуется, то слезать будет уже тяжело, привычка - сильная штука.
     
     
  • 3.19, Мент (?), 02:27, 18/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –2 +/
    Ты идиот.
     
     
  • 4.24, iPony129412 (?), 05:45, 18/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > говном вымазаны… вонь

    Так типичный комментатор OpenNet.
    Народу нравится (с)

     
  • 2.8, QwertyReg (ok), 23:10, 17/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –2 +/
    А что вас так шокирует? ПО свободное? Свободное. Вопросы есть?
     
     
  • 3.12, Sunderland93 (ok), 00:01, 18/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Да, есть. И много. Linux-компания выпускает продукт для оффтопика и гейОС
     
     
  • 4.13, QwertyReg (ok), 00:03, 18/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –3 +/
    > Да, есть. И много. Linux-компания выпускает продукт для оффтопика и гейОС

    Возьми да портируй для НатуралОС. В чём проблема?

     
  • 4.20, Аноним (20), 03:29, 18/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Да, есть. И много. Linux-компания выпускает продукт для оффтопика и гейОС

    Это запрещено, или, может, нестоллманоугодно? (Спойлер: нет)

     
  • 4.25, iPony129412 (?), 05:46, 18/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    И? Много у кого такое есть.
    Даже у Debian.
    Что фанатик сказать хотел?
     
  • 2.11, Аноним (20), 23:54, 17/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +5 +/
    SUSE купила Rancher Labs лишь три месяца назад. (см. новость 53313, не могу вставить ссылку)

    Очевидно, прошлые версии делались до покупки.

    Вам и ответившим выше бы лишь подвох искать там где его нет.

     

  • 1.3, Аноним (3), 22:13, 17/10/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Связь с https://rancher.com/products/rancher/ не раскрыта.
     
     
  • 2.10, Аноним (20), 23:51, 17/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А что не ясно? Это гуец для работы с кластерами k8s с десктопа, как написано в новости – чем-то похож на вендово-маковый гуец доскера. Но мне кажется что сия фиговина более будет похожа на https://k8slens.dev/ , но я ни тем, ни другим не пользовался, так что надо брать и смотреть как оно на самом деле.

    Продукт под названием Rancher – это, как они пишут, enterprise Kubernetes management engine, а конкретнее под этим названием есть несколько продуктов, в частности RKE (Rancher Kubernetes Engine), сертифицированный дистрибутив Kubernetes.

     

  • 1.14, lindevel (ok), 00:04, 18/10/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    "Программа написана на языке JavaScript с использованием платформы Electron"
    Після цього можна далі не читати.
     
     
  • 2.21, псевдонимус (?), 03:38, 18/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Эт точно!
     

  • 1.15, pashev.me (?), 00:28, 18/10/2021 Скрыто модератором [﹢﹢﹢] [ · · · ]
    		• +/
     
     
  • 2.16, QwertyReg (ok), 00:51, 18/10/2021 Скрыто модератором
    		• –3 +/
     
  • 2.17, x3who (?), 00:56, 18/10/2021 Скрыто модератором
    		• –1 +/
     
     
  • 3.18, Аноним (18), 00:58, 18/10/2021 Скрыто модератором
    		• +2 +/
     
  • 2.22, Аноньимъ (ok), 04:32, 18/10/2021 Скрыто модератором
    		• +/
     

     ....ответы скрыты модератором (4)

  • 1.26, mos87 (ok), 06:36, 18/10/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    >Программа написана на языке JavaScript с использованием платформы Electron

    буээ

     

     Добавить комментарий
    Имя:
    E-Mail:
    Текст:
    При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно

    Спонсоры:
    Inferno Solutions
    Hosting by Hoster.ru
    Хостинг:

    Закладки на сайте
    Проследить за страницей     		Created 1996-2021 by Maxim Chirkov
    Добавить, Поддержать, Вебмастеру