Выпуск Rancher Desktop 0.6.0 с поддержкой Linux

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|2.2, Аноним (-), 22:11, 17/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+6 +/–
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>>> Kubernetes and container management on the desktop
>>>SUSE
>>>macOS и Windows
> Мдауш, до чего докатились
Так для применения с десткопа жеж.
"Ничего личного, джаст бизнес" - видимо, ориентировались на реальность, а не на опеннетных комментаторов, любящих с пеной у рта доказывать "Все линуксоиды сидят на линуксе, воть!".
Кстати, отдельным пунктом
> Программа написана на языке JavaScript с использованием платформы Electron
Как там "электроны" когда-то нахваливали и "проталкивали"? "Это прогресс! Ну и пусть жрет больше, зато можно быстро и кросплатформенно разрабатывать!"
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|3.23, Аноньимъ (ok), 04:43, 18/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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>Как там "электроны" когда-то нахваливали и "проталкивали"?
Вроде только плевались.
>зато можно быстро и кросплатформенно разрабатывать!
Нельзя.
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|2.5, Заноним (?), 22:24, 17/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+4 +/–
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Люди быстро забывают историю. Юные не понимают каким говном вымазаны истории microsoft, apple, oracle, ведь с виду выглядит "аппетитно" и "приготовленно" так, что вонь на первых порах нечувствуется, а когда почувствуется, то слезать будет уже тяжело, привычка - сильная штука.
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|4.13, QwertyReg (ok), 00:03, 18/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–3 +/–
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> Да, есть. И много. Linux-компания выпускает продукт для оффтопика и гейОС
Возьми да портируй для НатуралОС. В чём проблема?
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|4.20, Аноним (20), 03:29, 18/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> Да, есть. И много. Linux-компания выпускает продукт для оффтопика и гейОС
Это запрещено, или, может, нестоллманоугодно? (Спойлер: нет)
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|2.11, Аноним (20), 23:54, 17/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+5 +/–
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SUSE купила Rancher Labs лишь три месяца назад. (см. новость 53313, не могу вставить ссылку)
Очевидно, прошлые версии делались до покупки.
Вам и ответившим выше бы лишь подвох искать там где его нет.
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|2.10, Аноним (20), 23:51, 17/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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А что не ясно? Это гуец для работы с кластерами k8s с десктопа, как написано в новости – чем-то похож на вендово-маковый гуец доскера. Но мне кажется что сия фиговина более будет похожа на https://k8slens.dev/ , но я ни тем, ни другим не пользовался, так что надо брать и смотреть как оно на самом деле.
Продукт под названием Rancher – это, как они пишут, enterprise Kubernetes management engine, а конкретнее под этим названием есть несколько продуктов, в частности RKE (Rancher Kubernetes Engine), сертифицированный дистрибутив Kubernetes.
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|1.14, lindevel (ok), 00:04, 18/10/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–1 +/–
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"Программа написана на языке JavaScript с использованием платформы Electron"
Після цього можна далі не читати.
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|1.26, mos87 (ok), 06:36, 18/10/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
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>Программа написана на языке JavaScript с использованием платформы Electron
буээ
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