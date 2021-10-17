Выпуск Rancher Desktop 0.6.0 с поддержкой Linux

Компания SUSE опубликовала выпуск открытого приложения Rancher Desktop 0.6.0, предоставляющего графический интерфейс для создания, запуска и управления контейнерами на базе платформы Kubernetes. Программа написана на языке JavaScript с использованием платформы Electron и распространяется под лицензией Apache 2.0. Изначально Rancher Desktop поставлялся только для macOS и Windows, но в выпуске 0.6.0 реализована экспериментальная поддержка Linux. Для установки предложены готовые пакеты в форматах deb и rpm. Другим важным улучшением стала поддержка пространства имён Containerd, которое отделено от пространства имён Kubernetes.

По своему назначению Rancher Desktop близок к проприетарному продукту Docker Desktop и отличается главным образом использованием CLI-интерфейса nerdctl и runtime containerd для создания и запуска контейнеров, но в будущем в Rancher Desktop планируют добавить поддержку Docker CLI и Moby. Rancher Desktop даёт возможность на своей рабочей станции через простой графический интерфейс протестировать разрабатываемые контейнеры и приложения, предназначенные для работы в контейнерах, перед их развёртыванием в рабочих системах.

Rancher Desktop позволяет выбрать определённую версию Kubernetes для использования, протестировать работу своих контейнеров с различными версиями Kubernetes, мгновенно запустить контейнеры без регистрации в сервисах Kubernetes, собрать, получить и разместить образы контейнеров и развернуть разрабатываемое приложение в контейнере на локальной системе (сетевые порты, связанные с контейнерами доступны только с localhost).