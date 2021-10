Выпуск Rancher Desktop 0.6.0 с поддержкой Linux

2.2 , Аноним ( - ), 22:11, 17/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] +6 + / – >>> Kubernetes and container management on the desktop

>>>SUSE

>>>macOS и Windows

> Мдауш, до чего докатились Так для применения с десткопа жеж.

"Ничего личного, джаст бизнес" - видимо, ориентировались на реальность, а не на опеннетных комментаторов, любящих с пеной у рта доказывать "Все линуксоиды сидят на линуксе, воть!".

Кстати, отдельным пунктом

> Программа написана на языке JavaScript с использованием платформы Electron Как там "электроны" когда-то нахваливали и "проталкивали"? "Это прогресс! Ну и пусть жрет больше, зато можно быстро и кросплатформенно разрабатывать!"

3.23 , Аноньимъ ( ok ), 04:43, 18/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – >Как там "электроны" когда-то нахваливали и "проталкивали"? Вроде только плевались. >зато можно быстро и кросплатформенно разрабатывать! Нельзя.

2.5 , Заноним ( ? ), 22:24, 17/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] +4 + / – Люди быстро забывают историю. Юные не понимают каким говном вымазаны истории microsoft, apple, oracle, ведь с виду выглядит "аппетитно" и "приготовленно" так, что вонь на первых порах нечувствуется, а когда почувствуется, то слезать будет уже тяжело, привычка - сильная штука.

4.24 , iPony129412 ( ? ), 05:45, 18/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – > говном вымазаны… вонь Так типичный комментатор OpenNet.

Народу нравится (с)

2.8 , QwertyReg ( ok ), 23:10, 17/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] –2 + / – А что вас так шокирует? ПО свободное? Свободное. Вопросы есть?

3.12 , Sunderland93 ( ok ), 00:01, 18/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] +1 + / – Да, есть. И много. Linux-компания выпускает продукт для оффтопика и гейОС

4.13 , QwertyReg ( ok ), 00:03, 18/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] –3 + / – > Да, есть. И много. Linux-компания выпускает продукт для оффтопика и гейОС Возьми да портируй для НатуралОС. В чём проблема?

4.20 , Аноним ( 20 ), 03:29, 18/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – > Да, есть. И много. Linux-компания выпускает продукт для оффтопика и гейОС Это запрещено, или, может, нестоллманоугодно? (Спойлер: нет)

4.25 , iPony129412 ( ? ), 05:46, 18/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – И? Много у кого такое есть.

Даже у Debian.

Что фанатик сказать хотел?

2.11 , Аноним ( 20 ), 23:54, 17/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] +5 + / – SUSE купила Rancher Labs лишь три месяца назад. (см. новость 53313, не могу вставить ссылку) Очевидно, прошлые версии делались до покупки. Вам и ответившим выше бы лишь подвох искать там где его нет.