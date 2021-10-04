Релиз дистрибутива Nitrux 1.6.1 с рабочим столом NX Desktop

Опубликован выпуск дистрибутива Nitrux 1.6.1, построенного на пакетной базе Debian, технологиях KDE и системе инициализации OpenRC. Дистрибутив развивает собственный рабочий стол NX Desktop, который представляет собой надстройку над пользовательским окружением KDE Plasma. Для установки дополнительных приложений продвигается система самодостаточных пакетов AppImages. Размер загрузочных образов составляет 3.1 ГБ и 1.5 ГБ. Наработки проекта распространяются под свободными лицензиями. Рабочий стол NX Desktop предлагает иное стилевое оформление, собственную реализацию системного лотка, центра вывода уведомлений и различных плазмоидов, таких как конфигуратор сетевых соединений и мультимедийный апплет для регулирования громкости и управления воспроизведением мультимедийного контента. В поставку также входят приложения из набора MauiKit, среди которых файловый менеджер Index (можно использовать и Dolphin), текстовый редактор Note, эмулятор терминала Station, музыкальный проигрыватель Clip, видеопроигрыватель VVave и просмотрщик изображений Pix. В новом выпуске: Компоненты рабочего стола обновлены до версий KDE Plasma 5.22.5, KDE Frameworksn 5.86.0 и KDE Gear (KDE Applications) 21.08.1.

По умолчанию браузер Firefox теперь поставляется в самодостаточном пакете AppImage и запускается в изолированном окружении.

Обновлены версии программ, в том числе графический редактор Inkscape обновлён до выпуска 1.1.1.

В инсталляторе Calamares задействован новый QML-модуль Summary (итоговая сводка о планируемых действиях, показываемая перед началом установки).

Для установки на выбор предложены пакеты с ядром Linux 5.14.8 (по умолчанию), 5.4.149, 5.10.69, Linux Libre 5.10.69 и Linux Libre 5.14.8, а также ядер 5.14.0-8.1, 5.14.1 и 5.14.85.13 с патчами от проектов Liquorix и Xanmod.



