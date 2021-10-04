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Релиз дистрибутива Nitrux 1.6.1 с рабочим столом NX Desktop

04.10.2021 09:42

Опубликован выпуск дистрибутива Nitrux 1.6.1, построенного на пакетной базе Debian, технологиях KDE и системе инициализации OpenRC. Дистрибутив развивает собственный рабочий стол NX Desktop, который представляет собой надстройку над пользовательским окружением KDE Plasma. Для установки дополнительных приложений продвигается система самодостаточных пакетов AppImages. Размер загрузочных образов составляет 3.1 ГБ и 1.5 ГБ. Наработки проекта распространяются под свободными лицензиями.

Рабочий стол NX Desktop предлагает иное стилевое оформление, собственную реализацию системного лотка, центра вывода уведомлений и различных плазмоидов, таких как конфигуратор сетевых соединений и мультимедийный апплет для регулирования громкости и управления воспроизведением мультимедийного контента. В поставку также входят приложения из набора MauiKit, среди которых файловый менеджер Index (можно использовать и Dolphin), текстовый редактор Note, эмулятор терминала Station, музыкальный проигрыватель Clip, видеопроигрыватель VVave и просмотрщик изображений Pix.

В новом выпуске:

  • Компоненты рабочего стола обновлены до версий KDE Plasma 5.22.5, KDE Frameworksn 5.86.0 и KDE Gear (KDE Applications) 21.08.1.
  • По умолчанию браузер Firefox теперь поставляется в самодостаточном пакете AppImage и запускается в изолированном окружении.
  • Обновлены версии программ, в том числе графический редактор Inkscape обновлён до выпуска 1.1.1.
  • В инсталляторе Calamares задействован новый QML-модуль Summary (итоговая сводка о планируемых действиях, показываемая перед началом установки).
  • Для установки на выбор предложены пакеты с ядром Linux 5.14.8 (по умолчанию), 5.4.149, 5.10.69, Linux Libre 5.10.69 и Linux Libre 5.14.8, а также ядер 5.14.0-8.1, 5.14.1 и 5.14.85.13 с патчами от проектов Liquorix и Xanmod.


  1. Главная ссылка к новости (https://nxos.org/changelog/rel...)
  2. OpenNews: Релиз дистрибутива Nitrux 1.6.0 с рабочим столом NX Desktop
  3. OpenNews: Выпуск дистрибутива Nitrux 1.3.2, перешедшего с systemd на OpenRC
  4. OpenNews: ISO-образы дистрибутива Nitrux стали платными
  5. OpenNews: Выпуск дистрибутива Solus 4.3, развивающего рабочий стол Budgie
  6. OpenNews: Рабочий стол Budgie переходит с GTK на библиотеки EFL от проекта Enlightenment
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Короткая ссылка: https://opennet.ru/55910-nitrux
Ключевые слова: nitrux, nxos
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Обсуждение (39) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, Аноним (1), 09:48, 04/10/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    кеды ну прям нереально вырвиглазны в нём, это ж надо так постараться
     
     
  • 2.4, Попандопала (?), 09:50, 04/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Как черно-белое может быть вырвиглазным?
     
     
  • 3.40, Аноним (40), 19:10, 04/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Не знаете что такое фотослед от контрастных цветов?
     
  • 2.5, leibniz (??), 09:51, 04/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > кеды ну прям нереально вырвиглазны

    а это перманентная истина

     
     
  • 3.6, Попандопала (?), 09:55, 04/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +5 +/
    На аваторке очки протрите.D
     
  • 2.8, QwertyReg (ok), 09:59, 04/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –3 +/
    Зато обои нескучные.
     
  • 2.11, Аноним (11), 10:19, 04/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Вкусовщина. Как по мне, это наименее вырвиглазное кде из всех, что я видел.
     
  • 2.26, Чебур (?), 13:53, 04/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Есть хоть один пример где кеды не вырвиглазные?
     
     
  • 3.37, Аноним (37), 16:36, 04/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Есть хоть один пример где кеды не вырвиглазные?

    Проблемы кед далеко не в вырвиглазности, это как раз можно довольно несложно исправить темами.
    Но, если верить адептам кед, у KDE проблем нет, потому что у них их нет, поэтому смиритесь уже, KDE лучшая DE, а все несогласные просто завидуют и неосиляторы, как-то так!

     
     
  • 4.38, Аноним (38), 17:09, 04/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Кеды стагнируют также как и Гном. Лучшие Кеды это третьи.
     

  • 1.2, Попандопала (?), 09:49, 04/10/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Мимикрия под Гном...Одобряю!
     
     
  • 2.12, Аноним (38), 10:31, 04/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Меню сверху, док снизу. Тогда уже под Макос.
     

  • 1.3, ryoken (ok), 09:49, 04/10/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Гмм... А что это за клякса на экране?
     
     
  • 2.7, ET (?), 09:55, 04/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    тест Роршаха без симметрии)
     

  • 1.9, QwertyReg (ok), 09:59, 04/10/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    Больше дистрибутивов для бога дистрибутивов! И пусть отличия только в обоях.
     
  • 1.10, Жироватт (ok), 10:12, 04/10/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Ой, нет.
    Я пожалуй пойду. А то от этого дистра у меня из ниоткуда рядом материализовался вейп, гироскутер на контейнерном дистрибутиве и штаны сами начали подворачиваться.
     
  • 1.13, lockywolf (ok), 10:37, 04/10/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Почему бы просто в KDE не контрибьютить?
     
     
  • 2.14, Аноним (11), 10:43, 04/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Потому что изначально этот дистрибутив создавался для сбора донатов, как я понимаю. Раньше его нельзя было скачать бесплатно.
     
     
  • 3.20, Аноним (20), 12:21, 04/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    https://nxos.org/other/open-letter-distrowatch/

    А вот разработчики сабжа с вами не согласны

     
     
  • 4.21, Аноним (20), 12:25, 04/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    TL;DR
    > We do not accept your insinuation that our product was a “commercial” offering when we never sold licenses, serial keys designed to unlock features, boxed products, or tech support, and what we did have were a plea and a donation/download widget

    Хотя лично я помню, что без доната у них можно было скачать только нестабильные сборки

     

  • 1.15, Аноним (15), 10:55, 04/10/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Больше васяносборок!
     
  • 1.16, Спайдермен (?), 11:04, 04/10/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Оформление мерзкое
     
  • 1.17, Гоголь (?), 11:07, 04/10/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Чем оно отличается от MX Linux, который тоже на Debian, без systemd (можно и с ним) и c KDE Plasma (ещё есть Xfce и Fluxbox)?
     
     
  • 2.18, Аноним (-), 11:15, 04/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Второй абзац прочти.
     
     
  • 3.19, Гоголь (?), 11:20, 04/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Темой оформления? Это шутка такая?
     
  • 2.22, Анонидзе (?), 12:57, 04/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Тем что имеет в составе репозитории Ubuntu, Neon User, Debian Sid и Debian Experimental, и валится после каждого обновления. Этим дистром в принципе невозможно пользоваться.
     
     
  • 3.24, Аноним (24), 13:34, 04/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Красоты требует завалов.
     
  • 3.41, Аноним (40), 19:11, 04/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    SID репозиториев мне как раз не хватало в MX Linux - надо будет пощупать
     

  • 1.23, Аноним (24), 13:33, 04/10/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Все эти десктопные недодистрики нужны для женщин. Да будет срач как в соседней теме!
     
     
  • 2.25, Гоголь (?), 13:38, 04/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Интересно, существуют ли женщины, которые используют Linux (Android не беру в расчет)?
     
     
  • 3.27, A.Stahl (ok), 14:52, 04/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    На базе Линукса есть много рабочих мест. Кассы всякие и т.п. терминалы. С такими машинами работает много женщин.
     
  • 3.29, Аноним (29), 15:21, 04/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Знаю как минимум одну. И всё больше не знаю.
     
  • 3.39, Аноним (38), 17:11, 04/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Есть организации в которых используют Убунту не айтишниками, офисным планктоном, котором обоих гендеров.
     

  • 1.28, bugmenot (ok), 15:17, 04/10/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    > Для установки дополнительных приложений продвигается система самодостаточных пакетов AppImages

    Почему никто не бугуртит по-поводу этого? Кстати, чем отличиется от Снапа и Флатпака?

     
     
  • 2.30, Аноним (29), 15:21, 04/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Тем что аппимадж это не сервис, а формат единого файла, который можно распространять как хочешь без регистрации и смс.
     
     
  • 3.34, псевдонимус (?), 16:27, 04/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    И потому он радикально лучше тех двух уродцев.
     
  • 3.42, Ненавижу SJW (?), 20:18, 04/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Зависимости он тоже хранит в себе, так же? Как и те двое.
     
  • 2.31, Аноним (31), 15:25, 04/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    пермишны, не?
     
     
  • 3.43, Ненавижу SJW (?), 20:19, 04/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Я не знаю, поэтому и спрашиваю
     

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