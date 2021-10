Релиз дистрибутива Nitrux 1.6.1 с рабочим столом NX Desktop

2.14 , Аноним ( 11 ), 10:43, 04/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Потому что изначально этот дистрибутив создавался для сбора донатов, как я понимаю. Раньше его нельзя было скачать бесплатно.

3.20 , Аноним ( 20 ), 12:21, 04/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – https://nxos.org/other/open-letter-distrowatch/ А вот разработчики сабжа с вами не согласны

4.21 , Аноним ( 20 ), 12:25, 04/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – TL;DR

> We do not accept your insinuation that our product was a “commercial” offering when we never sold licenses, serial keys designed to unlock features, boxed products, or tech support, and what we did have were a plea and a donation/download widget Хотя лично я помню, что без доната у них можно было скачать только нестабильные сборки