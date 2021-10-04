Релиз дистрибутива Nitrux 1.6.1 с рабочим столом NX Desktop

|
|
|
|2.11, Аноним (11), 10:19, 04/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
Вкусовщина. Как по мне, это наименее вырвиглазное кде из всех, что я видел.
|
|
|
|3.37, Аноним (37), 16:36, 04/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
> Есть хоть один пример где кеды не вырвиглазные?
Проблемы кед далеко не в вырвиглазности, это как раз можно довольно несложно исправить темами.
Но, если верить адептам кед, у KDE проблем нет, потому что у них их нет, поэтому смиритесь уже, KDE лучшая DE, а все несогласные просто завидуют и неосиляторы, как-то так!
|
|1.10, Жироватт (ok), 10:12, 04/10/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
|
Ой, нет.
Я пожалуй пойду. А то от этого дистра у меня из ниоткуда рядом материализовался вейп, гироскутер на контейнерном дистрибутиве и штаны сами начали подворачиваться.
|
|
|
|2.14, Аноним (11), 10:43, 04/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
Потому что изначально этот дистрибутив создавался для сбора донатов, как я понимаю. Раньше его нельзя было скачать бесплатно.
|
|
|
|
|
|4.21, Аноним (20), 12:25, 04/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
TL;DR
> We do not accept your insinuation that our product was a “commercial” offering when we never sold licenses, serial keys designed to unlock features, boxed products, or tech support, and what we did have were a plea and a donation/download widget
Хотя лично я помню, что без доната у них можно было скачать только нестабильные сборки
|
|1.17, Гоголь (?), 11:07, 04/10/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
|
Чем оно отличается от MX Linux, который тоже на Debian, без systemd (можно и с ним) и c KDE Plasma (ещё есть Xfce и Fluxbox)?
|
|
|
|2.22, Анонидзе (?), 12:57, 04/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
Тем что имеет в составе репозитории Ubuntu, Neon User, Debian Sid и Debian Experimental, и валится после каждого обновления. Этим дистром в принципе невозможно пользоваться.
|
|
|
|3.41, Аноним (40), 19:11, 04/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
SID репозиториев мне как раз не хватало в MX Linux - надо будет пощупать
|
|1.23, Аноним (24), 13:33, 04/10/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
|
Все эти десктопные недодистрики нужны для женщин. Да будет срач как в соседней теме!
|
|
|
|2.25, Гоголь (?), 13:38, 04/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
Интересно, существуют ли женщины, которые используют Linux (Android не беру в расчет)?
|
|
|
|3.27, A.Stahl (ok), 14:52, 04/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
|
На базе Линукса есть много рабочих мест. Кассы всякие и т.п. терминалы. С такими машинами работает много женщин.
|
|3.39, Аноним (38), 17:11, 04/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
Есть организации в которых используют Убунту не айтишниками, офисным планктоном, котором обоих гендеров.
|
|1.28, bugmenot (ok), 15:17, 04/10/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
|
> Для установки дополнительных приложений продвигается система самодостаточных пакетов AppImages
Почему никто не бугуртит по-поводу этого? Кстати, чем отличиется от Снапа и Флатпака?
|
|
|
|2.30, Аноним (29), 15:21, 04/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
|
Тем что аппимадж это не сервис, а формат единого файла, который можно распространять как хочешь без регистрации и смс.
|