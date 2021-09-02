The OpenNET Project / Index page

[ новости /+++ | форум | wiki | теги | ]

Релиз дистрибутива Nitrux 1.6.0 с рабочим столом NX Desktop

02.09.2021 09:47

Опубликован выпуск дистрибутива Nitrux 1.6.0, построенного на пакетной базе Debian, технологиях KDE и системе инициализации OpenRC. Дистрибутив развивает собственный рабочий стол NX Desktop, который представляет собой надстройку над пользовательским окружением KDE Plasma. Для установки дополнительных приложений продвигается система самодостаточных пакетов AppImages. Размер загрузочных образов составляет 3.1 ГБ и 1.5 ГБ. Наработки проекта распространяются под свободными лицензиями.

Рабочий стол NX Desktop предлагает иное стилевое оформление, собственную реализацию системного лотка, центра вывода уведомлений и различных плазмоидов, таких как конфигуратор сетевых соединений и мультимедийный апплет для регулирования громкости и управления воспроизведением мультимедийного контента. В поставку также входят приложения из набора MauiKit, среди которых файловый менеджер Index (можно использовать и Dolphin), текстовый редактор Note, эмулятор терминала Station, музыкальный проигрыватель Clip, видеопроигрыватель VVave и просмотрщик изображений Pix.

В новом выпуске:

  • Компоненты рабочего стола обновлены до версий KDE Plasma 5.22.4, KDE Frameworksn 5.85.0 и KDE Gear (KDE Applications) 21.08.
  • До ветки 2.0 обновлён развиваемый проектом фреймворк MauiKit и построенные на его основе приложения Index, Nota, Station, VVave, Buho, Pix, Communicator, Shelf и Clip, которые можно использовать как на настольных системах, так и на мобильных устройствах.
  • Обновлены приложения, в том числе Firefox 91.0.2, Heroic Games Launcher 1.9.2, LibreOffice 7.2.0.4.
  • Предложен новый центр управления приложениями NX Software Center 1.0.0, предлагающий для установки пакеты в формате AppImage, которые после установки полностью интегрируются с рабочим столом. Доступно три режима работы: просмотр доступных для установки приложений с поддержкой поиска, навигации по категориям и рекомендаций наиболее популярных программ; просмотр загруженных пакетов; оценка состояния загрузки новых приложений.
  • По умолчанию включена поддержка управления жестами при помощи тачпада.

  • Предложена по умолчанию новая тема оформления командной оболочки ZSH - Powerlevel10k. В минимальных сборках продолжено использование темы agnoster.
  • Для KWin добавлены скрипты: MACsimize для перемещения раскрытого на весь экран окна на другой виртуальных рабочий стол и возвращения к исходному рабочему столу после закрытия окна; ForceBlur для применение эффекта размытия к пользовательским окнам.
  • Из базовой поставки удалены приложения Plasma Discover и LMMS.
  • Для установки на выбор предложены пакеты с ядром Linux 5.4.143, 5.10.61 и 5.14.0, Linux Libre 5.10.61 и Linux Libre 5.13.12, а также ядра 5.13 с патчами от проектов Liquorix и Xanmod.


  1. Главная ссылка к новости (https://nxos.org/changelog/rel...)
  2. OpenNews: Релиз дистрибутива Nitrux 1.4.0 с рабочим столом NX Desktop
  3. OpenNews: ISO-образы дистрибутива Nitrux стали платными
  4. OpenNews: Дистрибутив Nitrux уходит от использования systemd
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Короткая ссылка: https://opennet.ru/55723-nitrux
Ключевые слова: nitrux
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно
Обсуждение (20) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, leibniz (??), 09:57, 02/09/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    сколько кеды не пили, выглядят на любителя всякого сорта кхм ну вы поняли
     
     
  • 2.3, Аноним (3), 09:58, 02/09/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –4 +/
    лбто неистово плюсую.  сам фанат третьегнома
     
     
  • 3.4, Аноним (4), 10:17, 02/09/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +5 +/
    Снимите себе номер уже.
     
  • 3.9, leibniz (??), 10:55, 02/09/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    угу, гном как конфетка на снимках экранов
     
     
  • 4.20, Аноним (20), 12:15, 02/09/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Как какaшка в фантике от конфетки.
     

  • 1.2, Аноним (3), 09:57, 02/09/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    кто на этом сидит и зачем?
     
     
  • 2.8, Аноним (8), 10:52, 02/09/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Полагаю, те же люди, что и на Fedora Silverblue - идея та же, запихнуть образ системы в этакий AppImage, чтобы потом рядом класть AppIm'эйджи с приложениями + виджеты красивше стандартных KеDовских
     
  • 2.10, Аноним (8), 10:58, 02/09/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Кстати, у них актуальные на данный момент версии Firefox и LibreOffice. Даже в том же катящемся OpenSUSE LO 7.1.5 был недавно. Интересно, что с неупомянутыми пакетами
     

  • 1.5, Аноним (5), 10:44, 02/09/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Всё это, конечно, выглядит очень завлекательно, но... Старый я, ленивый. Kubuntu LTS достаточно хороший, чтобы искать от бобра бобра.
     
  • 1.6, Аноним (6), 10:45, 02/09/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    >Дистрибутив развивает собственный рабочий стол NX Desktop

    Дистрибутив развивает очередной клон рабочего стола MACOS.

     
  • 1.7, Лолошка (?), 10:48, 02/09/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    А что про кеды пофикшенные не пишут? Тут 2 дня уже как в арч прилетели...
     
  • 1.11, Аноним (-), 10:58, 02/09/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    > NX Firewall, позволяющий управлять сетевым доступом на уровне отдельных приложений

    Да сколько можно, во всех постах бред об этом дистре, там это https://github.com/nx-desktop/nx-firewall/issues/2 https://github.com/nx-desktop/nx-firewall/issues/21

     
     
  • 2.13, Аноним (13), 11:30, 02/09/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Если потребовалось контролировать сетевой доступ отдельных приложений, файервол уже не поможет.
     

  • 1.12, pashev.me (?), 11:05, 02/09/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Господи...
     
  • 1.14, DiabloPC_пробегал (?), 11:31, 02/09/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    > построенного на пакетной базе Debian

    А оно с репами  от деба работает, или только их appimage?

     
     
  • 2.19, Анонидзе (?), 12:00, 02/09/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Там смесь из репозиториев Debian Sid, Debian Experimental, KDE Neon User и своих собственных
     

  • 1.15, Аноним (15), 11:35, 02/09/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    нужно еще больше разных рабочих столов. чтоб как у негров было, целый зоопарк  физиологических особенностей тела и оттенков черного. толку от этих столов никакого. софт как тянул на себя кучу тормозных зависимостей, так тянуть и дальше будет. и точно так же будет глючить и тормозить.
     
     
  • 2.17, Аноним (17), 11:42, 02/09/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Что у вас тормозит? У меня тормозят только строго определённые вещи, ну например пульсаудио -- лаг в полсекунды под нагрузкой весьма ощутим. Если их выкинуть, то тормозить нечему. Качественные зависимости это лучше собственных велосипедов.
     

  • 1.16, Аноним (16), 11:37, 02/09/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Прочитал.
    Наркотики проекта распространяются под свободными лицензиями.
     
  • 1.18, Аноним (18), 11:53, 02/09/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    А где их репы?

    Ищу хромиум новее 73 версии на 9 дебиан :)

     
     Добавить комментарий
    Имя:
    E-Mail:
    Текст:

    Спонсоры:
    Inferno Solutions
    Hosting by Hoster.ru
    Хостинг:

    Закладки на сайте
    Проследить за страницей     		Created 1996-2021 by Maxim Chirkov
    Добавить, Поддержать, Вебмастеру