Релиз дистрибутива Nitrux 1.6.0 с рабочим столом NX Desktop

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|1.1, leibniz (??), 09:57, 02/09/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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сколько кеды не пили, выглядят на любителя всякого сорта кхм ну вы поняли
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|2.8, Аноним (8), 10:52, 02/09/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Полагаю, те же люди, что и на Fedora Silverblue - идея та же, запихнуть образ системы в этакий AppImage, чтобы потом рядом класть AppIm'эйджи с приложениями + виджеты красивше стандартных KеDовских
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|2.10, Аноним (8), 10:58, 02/09/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Кстати, у них актуальные на данный момент версии Firefox и LibreOffice. Даже в том же катящемся OpenSUSE LO 7.1.5 был недавно. Интересно, что с неупомянутыми пакетами
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|1.5, Аноним (5), 10:44, 02/09/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Всё это, конечно, выглядит очень завлекательно, но... Старый я, ленивый. Kubuntu LTS достаточно хороший, чтобы искать от бобра бобра.
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|1.6, Аноним (6), 10:45, 02/09/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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>Дистрибутив развивает собственный рабочий стол NX Desktop
Дистрибутив развивает очередной клон рабочего стола MACOS.
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|1.7, Лолошка (?), 10:48, 02/09/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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А что про кеды пофикшенные не пишут? Тут 2 дня уже как в арч прилетели...
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|2.13, Аноним (13), 11:30, 02/09/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Если потребовалось контролировать сетевой доступ отдельных приложений, файервол уже не поможет.
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|2.19, Анонидзе (?), 12:00, 02/09/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Там смесь из репозиториев Debian Sid, Debian Experimental, KDE Neon User и своих собственных
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|1.15, Аноним (15), 11:35, 02/09/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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нужно еще больше разных рабочих столов. чтоб как у негров было, целый зоопарк физиологических особенностей тела и оттенков черного. толку от этих столов никакого. софт как тянул на себя кучу тормозных зависимостей, так тянуть и дальше будет. и точно так же будет глючить и тормозить.
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|2.17, Аноним (17), 11:42, 02/09/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Что у вас тормозит? У меня тормозят только строго определённые вещи, ну например пульсаудио -- лаг в полсекунды под нагрузкой весьма ощутим. Если их выкинуть, то тормозить нечему. Качественные зависимости это лучше собственных велосипедов.
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