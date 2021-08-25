18 сентября в Киеве пройдет конференция OSDN 2021 (участвует Ричард Столман)

2.26 , Аноним ( 27 ), 21:01, 25/08/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] +6 + / – Ты это переставай телек смотреть всё можно приехать и уехать. Если ты не будешь пьяный в ватнике с флажком орать на границе Ричард Наш! С пересадкой конечно, но прилететь можно)

3.30 , Megabit ( ok ), 21:08, 25/08/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] –1 + / – +15000. Молодец, умеешь развеселить!... :D

3.32 , InuYasha ( ?? ), 21:10, 25/08/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] –2 + / – Знакомому пришлось ровно так делать, когда "оттуда" ехал в РФ месяц назад. Цена вопроса баксов 300+Э. Укол зондиком - не вариант.

3.34 , ptr128 ( ? ), 21:16, 25/08/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] +4 + / – Если через систему бронирования авиабилетов произошла утечка факта твоего полета в Симферополь после 2014 года, могут молча развернуть обратно прямо в Броварах или Жулянах. Проверено. А вот на автомобиле есть шансы проскочить. На некоторых пропускных пунктах паспорта проверятся не автоматизировано и проверки по всем базам не производят. Другой вопрос, куда потом прятать автомобиль с российскими номерами, чтобы не сожгли (что тоже уже случалось).

4.36 , Megabit ( ok ), 21:28, 25/08/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] +3 + / – Никто и ничто не сжигает -- либо это была провокация, либо чел себя вел неадекватно... У нас русскоговорящих немерянно и никто и никого не трогает - а тем более не ущемляет. Приедь в тот же Львов - то там даже, если ты адекватный - перейдут в разговоре на твой родной язык из уважения как к человеку.

5.41 , СеменСеменыч777 ( ? ), 21:35, 25/08/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] +1 + / – > либо это была провокация, либо чел себя вел неадекватно и вот так у них все.

5.47 , ptr128 ( ? ), 21:44, 25/08/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] +1 + / – Я знаю реальные случаи. Причем в одном из них владельцем автомобиля был украинец! Естественно, тот кто сжег автомобиль в этом случае даже не предполагал, что владелец вовсе не русский. Ну поймали идиота сразу, ну выплачивает он по 1000 гривен в месяц теперь. Вряд ли до конца жизни расплатится. Фанатичные идиоты есть везде. Просто на Украине есть фанатичные идиоты, которых раздражает флаг РФ на номере. А сжечь автомобиль - много ума не надо. И не надо мне сказки про Львов рассказывать. Я отуда родом и прожил там с 1966 по 1983 года (не считая последующих регулярных посещений). И даже в эти годы сам попадал в ситуации, что если не перейдешь на украинский, в лучшем случае не обслужат, в худшем - "случайно" на тебя помои опрокинут. Что, естественно, совсем не отменяет наличие адекватных львовян, переходящих на русский при общении. Таких даже большинство, но "ложка дегтя бочку меда портит". Причем лично меня языковая проблема не смущает. В УССР украинский в школах так преподавали, что до сих пор я знаю украинский лучше, чем многие коренные украинцы, говорящие на самом деле на суржике и даже не умеющие назвать все 12 месяцев по-украински )

6.62 , Аноним ( 62 ), 22:27, 25/08/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] +3 + / – Тогда оставайся на России посмотришь трансляцию в Ютьюбе. Делов то, ехать подвергать себя риску :)

7.68 , ptr128 ( ? ), 22:42, 25/08/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Я так и сделаю. Просто, располагая информацией из первых рук, как от коренных украинцев, так и от тех, кто неоднократно пересекал границу Украины в обоих направлениях, а счел полезным поделиться этой информацией. Не более того.

У меня даже квартира во Львове осталась, которую я сдаю, так как продать двухкомнатную хрущевку на пятом этаже без лифта за приемлемые деньги не реально. Но уже пять лет туда я не появляюсь именно благодаря утечке из системы бронирования авиабилетов. Хотя летал из Москвы в Симферополь только один раз по срочной необходимости (на похороны).

8.69 , Аноним ( 62 ), 22:44, 25/08/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – текст свёрнут, показать Все правильно Я согласен Удаленка в моде ... 6.88 , мля ( ? ), 00:44, 26/08/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] +2 + / – > Не могу приехать, так как летал в Крым через Россию. Даже комментировать это не буду > Что, естественно, совсем не отменяет наличие адекватных львовян, переходящих на русский при общении. В Украине, украиноговорящие должны подстраиваться под тебя, подумать только, ЦБ какое. > Просто на Украине есть фанатичные идиоты, которых раздражает флаг РФ на номере. Да ну, не может быть и с чего это, вообще не представляю.

7.90 , ptr128 ( ? ), 01:09, 26/08/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – > Да ну, не может быть и с чего это, вообще не представляю. Я тоже не представляю, какое отношение дележка бабла элитой, имеет к личным отношениям между жителями соседних государств, бывших республик одной страны. Но такие вот фанатичные идиоты - их ход мыслей мне не понять.

7.95 , ptr128 ( ? ), 01:23, 26/08/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] +1 + / – > Даже комментировать это не буду А что тут комментировать, если все подробно описано:

- порушення порядку в’їзду на тимчасово окуповану територію України та виїзду з неї тягне за собою накладення штрафу від ста до трьохсот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або адміністративний арешт на строк до п’ятнадцяти діб. https://russia.mfa.gov.ua/konsulski-pitannya/poradi-podorozhuyuchim/pravila-vy 6.97 , Аномалии ( ? ), 01:41, 26/08/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Не надо рассказывать сказки про переход на украинский язык! Был недавно во Львове, всегда говорил на русском и никто не хамил. Заезжал ещё в Ужгород, Мукачево и та же ситуация. Я киевлянин, всю жизнь думаю и говорю на русском. Так исторически сложилось. В Киеве 80 процентов русскоговорящих и так было всегда. В Киеве как раз ситуация наоборот. Если кто-то говорит на украинском, то в большинстве случаев это приезжий.

7.98 , ptr128 ( ? ), 01:45, 26/08/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – > Не надо рассказывать сказки про переход на украинский язык! Был недавно во

> Львове, Вы вообще видите разницу, между "прожил во Львове суммарно более 20 лет" и "был недавно"?

5.50 , VINRARUS ( ok ), 21:50, 25/08/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] +2 + / – Какое отношение росийскоговорящие к росиянам имеют?

6.57 , Megabit ( ok ), 22:10, 25/08/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] +3 + / – >> росийскоговорящие У нас таких нет -- есть русскоговарящие...

>> к росиянам имеют? Россиян знаю, а это кто такие?!? Не наслышан - темный, извини... Где страна такая есть?

7.58 , VINRARUS ( ok ), 22:15, 25/08/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] –1 + / – >>> росийскоговорящие

> У нас таких нет -- есть русскоговарящие... Уверен? У кого ж я тогда по росийски писать учился на слух? >>> к росиянам имеют?

> Россиян знаю, а это кто такие?!? Не наслышан - темный, извини... Где

> страна такая есть? Какая страна?

7.93 , Aukamo ( ok ), 01:21, 26/08/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Вот послать тебя охота, далеко и на долго. И за разжигание ещё подзатыльника добавить. Иди в школу преподавать а не мозги людям полоскать!

2.81 , Аноним ( 80 ), 23:50, 25/08/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – А Столман бандера?

