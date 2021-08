18 сентября в Киеве пройдет конференция OSDN 2021 (участвует Ричард Столман)

сайт - это какое-то гр@баное адское рачилово, которое нормально работает только на айфоне, наверное. >>>Актуальный список докладов обновляется на сайте конференции в реальном времени. единственно, что списка докладов там не предусмотрено. регистрация зачем-то зафигачена через eventbrite, причем форма сломана, но зато мне заботливо сообщают, что саммери моего ордера $0. ну и как вишенка If I am offended or harassed, I will inform people around me who make me feel safe and the event organizers. If I feel safe, at my discretion, I will inform those giving offense of the specific actions with the hope that the other party is well-intentioned and ignorant, but I am under no obligation to do so. ящетаю позором, что организаторы, на словах декларирующие в своем коке такие передовые взгляды, вообще приглашают пресловутого Столлмана, да еще в качестве главного исполнителя думаю, что все украинские девелоперы и девелопки, желающие искоренить харассмент и абузмент миноритей, должны хотя бы завести себе в твитерах хештег #СтоллманГеть и высказать все, что они думают а также призвать администрацию нивки-холла отказаться от сотрудничества с организацией, симпатизирующей защитникам педофилии, женоненавистникам и криворуким вебдизайнерам