18 сентября в Киеве пройдет конференция OSDN 2021 (участвует Ричард Столман)

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|2.96, Аноньимъ (ok), 01:40, 26/08/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Украина мировой лидер по саботированию карантина и вакцинации, так что шансы подцепить в ней вороновирус одни из самых низких в мире.
Главное фастфудом не пользоваться, и руки мыть перед едой и после сортира.
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|3.39, rinat85 (ok), 21:33, 25/08/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Возможно, он даже вообще не выездной, если собирал пакеты и конфигил дистры, которые используют силовики
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|3.40, анон (?), 21:34, 25/08/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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А можно сделать так, чтобы забрали, а обратно не пускали?
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|4.43, немишаня (?), 21:38, 25/08/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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как же он тогда Rust для AltLinux будет собирать? - кто сможет его заменить?
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|3.91, vantoo (ok), 01:11, 26/08/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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> Он не въездной его на границе развернут.
Я все таки надеюсь, что не развернут. А загребут, причем надолго.
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|3.92, Аноним (-), 01:19, 26/08/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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> его на границе развернут
лучше бы сразу расстреляли
зы. максимка, это сообщение будет тут
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|1.15, Аноним (15), 20:41, 25/08/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+2 +/–
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Работаю программистом уже лет 15, но до сих пор не понял что это за хрень DevOps. Я пытался, честно!
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|3.24, Аноним (15), 20:59, 25/08/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+13 +/–
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Зато бывает много феерических программистов до 40, которые умеют DevOps, но не умеют думать и писать нормальный код.
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|4.27, Аноним (27), 21:03, 25/08/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Если бы можно было выбирать на чьей ты стороне, но беспощадная природа уже все решила за нас(
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|2.28, MPEG LA (ok), 21:05, 25/08/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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Это те, кто в смузи разбираются больше чем в программировании и сисадминстве.
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|2.48, Зз (?), 21:45, 25/08/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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> Работаю программистом уже лет 15, но до сих пор не понял что это за хрень DevOps. Я пытался, честно!
Это который докеры с СиАй настраивает, не?
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|2.100, None (??), 01:56, 26/08/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Это попытка сэкономить на админах и повесить их функции на программистов, выдав им инструмент для развертывания сервера в один клик. Только вот почему-то у контор периодически утекают базы данных, которые кто-то выставил в интернет без фаерволла и даже без пароля.
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|1.22, InuYasha (??), 20:50, 25/08/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
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К большому сожалению, чтобы в Киев попасть и живым в РФ вернуться, нужно через собственный back orifice пролезть, раздать зелени и сделать два раза "ку" в нынешнее время.
А старине Ричарду хотелось бы "привет" лично сказать...
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|2.26, Аноним (27), 21:01, 25/08/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+6 +/–
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Ты это переставай телек смотреть всё можно приехать и уехать. Если ты не будешь пьяный в ватнике с флажком орать на границе Ричард Наш! С пересадкой конечно, но прилететь можно)
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|3.32, InuYasha (??), 21:10, 25/08/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–2 +/–
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Знакомому пришлось ровно так делать, когда "оттуда" ехал в РФ месяц назад. Цена вопроса баксов 300+Э. Укол зондиком - не вариант.
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|3.34, ptr128 (?), 21:16, 25/08/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+4 +/–
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Если через систему бронирования авиабилетов произошла утечка факта твоего полета в Симферополь после 2014 года, могут молча развернуть обратно прямо в Броварах или Жулянах. Проверено. А вот на автомобиле есть шансы проскочить. На некоторых пропускных пунктах паспорта проверятся не автоматизировано и проверки по всем базам не производят. Другой вопрос, куда потом прятать автомобиль с российскими номерами, чтобы не сожгли (что тоже уже случалось).
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|4.36, Megabit (ok), 21:28, 25/08/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+3 +/–
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Никто и ничто не сжигает -- либо это была провокация, либо чел себя вел неадекватно... У нас русскоговорящих немерянно и никто и никого не трогает - а тем более не ущемляет. Приедь в тот же Львов - то там даже, если ты адекватный - перейдут в разговоре на твой родной язык из уважения как к человеку.
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|5.47, ptr128 (?), 21:44, 25/08/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Я знаю реальные случаи. Причем в одном из них владельцем автомобиля был украинец! Естественно, тот кто сжег автомобиль в этом случае даже не предполагал, что владелец вовсе не русский. Ну поймали идиота сразу, ну выплачивает он по 1000 гривен в месяц теперь. Вряд ли до конца жизни расплатится.
Фанатичные идиоты есть везде. Просто на Украине есть фанатичные идиоты, которых раздражает флаг РФ на номере. А сжечь автомобиль - много ума не надо.
И не надо мне сказки про Львов рассказывать. Я отуда родом и прожил там с 1966 по 1983 года (не считая последующих регулярных посещений). И даже в эти годы сам попадал в ситуации, что если не перейдешь на украинский, в лучшем случае не обслужат, в худшем - "случайно" на тебя помои опрокинут. Что, естественно, совсем не отменяет наличие адекватных львовян, переходящих на русский при общении. Таких даже большинство, но "ложка дегтя бочку меда портит".
Причем лично меня языковая проблема не смущает. В УССР украинский в школах так преподавали, что до сих пор я знаю украинский лучше, чем многие коренные украинцы, говорящие на самом деле на суржике и даже не умеющие назвать все 12 месяцев по-украински )
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|6.62, Аноним (62), 22:27, 25/08/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+3 +/–
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Тогда оставайся на России посмотришь трансляцию в Ютьюбе. Делов то, ехать подвергать себя риску :)
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|7.68, ptr128 (?), 22:42, 25/08/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Я так и сделаю. Просто, располагая информацией из первых рук, как от коренных украинцев, так и от тех, кто неоднократно пересекал границу Украины в обоих направлениях, а счел полезным поделиться этой информацией. Не более того.
У меня даже квартира во Львове осталась, которую я сдаю, так как продать двухкомнатную хрущевку на пятом этаже без лифта за приемлемые деньги не реально. Но уже пять лет туда я не появляюсь именно благодаря утечке из системы бронирования авиабилетов. Хотя летал из Москвы в Симферополь только один раз по срочной необходимости (на похороны).
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|6.88, мля (?), 00:44, 26/08/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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> Не могу приехать, так как летал в Крым через Россию.
Даже комментировать это не буду
> Что, естественно, совсем не отменяет наличие адекватных львовян, переходящих на русский при общении.
В Украине, украиноговорящие должны подстраиваться под тебя, подумать только, ЦБ какое.
> Просто на Украине есть фанатичные идиоты, которых раздражает флаг РФ на номере.
Да ну, не может быть и с чего это, вообще не представляю.
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|7.90, ptr128 (?), 01:09, 26/08/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> Да ну, не может быть и с чего это, вообще не представляю.
Я тоже не представляю, какое отношение дележка бабла элитой, имеет к личным отношениям между жителями соседних государств, бывших республик одной страны. Но такие вот фанатичные идиоты - их ход мыслей мне не понять.
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|6.97, Аномалии (?), 01:41, 26/08/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Не надо рассказывать сказки про переход на украинский язык! Был недавно во Львове, всегда говорил на русском и никто не хамил. Заезжал ещё в Ужгород, Мукачево и та же ситуация. Я киевлянин, всю жизнь думаю и говорю на русском. Так исторически сложилось. В Киеве 80 процентов русскоговорящих и так было всегда. В Киеве как раз ситуация наоборот. Если кто-то говорит на украинском, то в большинстве случаев это приезжий.
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|7.98, ptr128 (?), 01:45, 26/08/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> Не надо рассказывать сказки про переход на украинский язык! Был недавно во
> Львове,
Вы вообще видите разницу, между "прожил во Львове суммарно более 20 лет" и "был недавно"?
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|6.57, Megabit (ok), 22:10, 25/08/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+3 +/–
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>> росийскоговорящие
У нас таких нет -- есть русскоговарящие...
>> к росиянам имеют?
Россиян знаю, а это кто такие?!? Не наслышан - темный, извини... Где страна такая есть?
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|7.58, VINRARUS (ok), 22:15, 25/08/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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>>> росийскоговорящие
> У нас таких нет -- есть русскоговарящие...
Уверен? У кого ж я тогда по росийски писать учился на слух?
>>> к росиянам имеют?
> Россиян знаю, а это кто такие?!? Не наслышан - темный, извини... Где
> страна такая есть?
Какая страна?
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|7.93, Aukamo (ok), 01:21, 26/08/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Вот послать тебя охота, далеко и на долго. И за разжигание ещё подзатыльника добавить. Иди в школу преподавать а не мозги людям полоскать!
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|3.63, СмертьПутину (?), 22:27, 25/08/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Что-то у меня не компилится он. Блобы проприертарные требует подключить к языку чтобы нести другую терминологию.
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|1.44, Михрютка (ok), 21:39, 25/08/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+4 +/–
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сайт - это какое-то гр@баное адское рачилово, которое нормально работает только на айфоне, наверное.
>>>Актуальный список докладов обновляется на сайте конференции в реальном времени.
единственно, что списка докладов там не предусмотрено.
регистрация зачем-то зафигачена через eventbrite, причем форма сломана, но зато мне заботливо сообщают, что саммери моего ордера $0.
ну и как вишенка
If I am offended or harassed, I will inform people around me who make me feel safe and the event organizers. If I feel safe, at my discretion, I will inform those giving offense of the specific actions with the hope that the other party is well-intentioned and ignorant, but I am under no obligation to do so.
ящетаю позором, что организаторы, на словах декларирующие в своем коке такие передовые взгляды, вообще приглашают пресловутого Столлмана, да еще в качестве главного исполнителя
думаю, что все украинские девелоперы и девелопки, желающие искоренить харассмент и абузмент миноритей, должны хотя бы завести себе в твитерах хештег #СтоллманГеть и высказать все, что они думают
а также призвать администрацию нивки-холла отказаться от сотрудничества с организацией, симпатизирующей защитникам педофилии, женоненавистникам и криворуким вебдизайнерам
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|3.85, Аноним (82), 23:58, 25/08/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Пока нет, его же сжв порвут за бандерастию. Но вполне может быть, что сейчас в нём проснётся голов предков при посещении неньки и он встанет на борьбу с мокшанской ордой.
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|4.87, Megabit (ok), 00:07, 26/08/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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Неее... Просто "ватно-жадно-хапо-зависть-неадекватно" -- так как его хфамилия звучала до этого гораздо хуже из тюрских наречий для местной публики и больше подходит для нецензурной лексики...
Но так как такой кандидат не прошел, то принято было решение пригласить таки самого Ричарда Столмана, ввиду неадекватности предидущего кандидата.
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