Выпуск мультимедийного сервера PipeWire 0.3.33

2.4 , Skullnet ( ok ), 09:46, 06/08/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] +4 + / – > но PulseAudio все-таки нужен Ппшпшпшпшпш не нужен.

2.9 , ryoken ( ok ), 09:48, 06/08/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] –1 + / – Сложилось впечатление, что больше инструментарий от пульсы. И запускается оно пока что довольно топорным способом (при логине юзера).

3.52 , Аноним ( 52 ), 11:39, 06/08/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – > И запускается оно пока что довольно топорным способом (при логине юзера). надо от рута? Пульса также запускается с использованием пользовательского юнита

2.19 , leap42 ( ok ), 10:07, 06/08/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – > Что-то не внял: "замена" PulseAudio Верно, замена. > но PulseAudio все-таки нужен? Нет, не нужен. PW совместим с PA и прозрачно его заменяет. Все утилиты для PA (например Pavucontrol) спокойно работают с PW и ничего не замечают.

3.28 , ryoken ( ok ), 10:45, 06/08/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – > Нет, не нужен. PW совместим с PA и прозрачно его заменяет. Все

> утилиты для PA (например Pavucontrol) спокойно работают с PW и ничего

> не замечают. Может я не так чего делал, но в генте утилиты для pa притянули собссно сам pa. Пока работает.

2.46 , llolik ( ok ), 11:31, 06/08/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Нет. PW реализует прослойки, имитирующие PulseAudio/JACK/ALSA.