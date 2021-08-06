Выпуск мультимедийного сервера PipeWire 0.3.33

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|1.2, Аноним (2), 09:45, 06/08/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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Что-то не внял: "замена" PulseAudio, но PulseAudio все-таки нужен?
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|2.9, ryoken (ok), 09:48, 06/08/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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Сложилось впечатление, что больше инструментарий от пульсы. И запускается оно пока что довольно топорным способом (при логине юзера).
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|3.52, Аноним (52), 11:39, 06/08/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> И запускается оно пока что довольно топорным способом (при логине юзера).
надо от рута? Пульса также запускается с использованием пользовательского юнита
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|2.19, leap42 (ok), 10:07, 06/08/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> Что-то не внял: "замена" PulseAudio
Верно, замена.
> но PulseAudio все-таки нужен?
Нет, не нужен. PW совместим с PA и прозрачно его заменяет. Все утилиты для PA (например Pavucontrol) спокойно работают с PW и ничего не замечают.
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|3.28, ryoken (ok), 10:45, 06/08/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> Нет, не нужен. PW совместим с PA и прозрачно его заменяет. Все
> утилиты для PA (например Pavucontrol) спокойно работают с PW и ничего
> не замечают.
Может я не так чего делал, но в генте утилиты для pa притянули собссно сам pa. Пока работает.
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|1.5, ryoken (ok), 09:46, 06/08/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Странно, я эту версию на генте ещё 2 дня назад ставил. А оно, вон, только вышло...
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|2.47, Аноним (47), 11:33, 06/08/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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так стоп, оно зарелизилось 18 часов назад а ты поставил еще позавчера ? однако, хотя я в принципе догадывался что часть опеннетчиков засланцы из будущего
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|1.7, Аноним (7), 09:48, 06/08/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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сначала конфиги верните на место в /etc/pipewire/ , а потом уже релиз обсудим!
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|2.11, ryoken (ok), 09:49, 06/08/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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> сначала конфиги верните на место в /etc/pipewire/ , а потом уже релиз
> обсудим!
Конфиги копировать из /usr/share, ну ...
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|1.12, Аноньимъ (ok), 09:52, 06/08/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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>сервер нового поколения, идущий на замену PulseAudio. PipeWire расширяет возможности PulseAudio средствами для работы с потоками видео
Непонял, так он разширяет PulseAudio, или заменяет его?
>Напомним, PipeWire расширяет область применения PulseAudio обработкой
Вот, опять.
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|2.48, llolik (ok), 11:34, 06/08/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Заменяет. Пульса оперировала только аудио. PW делает, в общем, тоже самое, но оперирует любыми медиапотоками и архитектурно устроен по-другому. Поскольку PW должен прозрачно заменять Пульсу, то термин "расширяет", в принципе, допустим.
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|1.14, Аноньимъ (ok), 09:57, 06/08/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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>расширенная модель безопасности с управлением доступа
Что-то звучит совунаглобуснатягательно.
>управление видеопотоками любыми потоками захват экрана веб камеры
Это точно звуковой сервер?
Они хотят из него замену иксам сделать или что?
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|2.23, макпыф (ok), 10:19, 06/08/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> Это точно звуковой сервер?
Даже заголовок не прочитали?
> Выпуск мультимедийного сервера PipeWire 0.3.33
> мультимедийного сервера
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|3.34, Аноньимъ (ok), 10:57, 06/08/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Опростоволосился.
Всегда слышал о этой штуке в ключе аудио именно.
Так оно картинки то же транслирует?
Субтитры и прочий текст?
Нелинейное мультимедиа умеет?
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|3.32, Аноньимъ (ok), 10:52, 06/08/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> Эта штука как раз и проектировалась для видеопотоков.
> Потом оказалось, что туда можно прикрутить и аудио.
Интересно, а какой у неё юзеркейс?
Замена ffmpeg для стриминга?
Оно на лету же может видео пересжимать и совмещать?
Там система плугинов для видеофильтров есть?
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|4.35, Аноним (35), 10:58, 06/08/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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При чём тут ffmpeg когда gstreamer? И это другой уровень, тут менеджер потоков же да? Я не знаю, но похоже на то.
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|5.40, Аноньимъ (ok), 11:09, 06/08/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> При чём тут ffmpeg когда gstreamer? И это другой уровень, тут менеджер
> потоков же да? Я не знаю, но похоже на то.
Признаться для меня gstreamer всегда был гномовской инопланетной ерундой непонятно зачем существующей со странными зависимостями.
Ну так если прикинуть, бумажныйпровод позволит выкинуть gstreamer из кода и использовать внешний сервис?
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|1.27, Аноним (27), 10:45, 06/08/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Что за профиль такой появился "Pro Audio" в этом PipeWire? Раньше был только "стерео дуплекс", в чём разница?
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|1.29, Аноним (-), 10:48, 06/08/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Почему звуковой сервер называют мультимедийным сервером? Зачем такие вольности.
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|2.31, Аноним (27), 10:51, 06/08/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Потому что "Он предназначен для захвата и воспроизведения аудио и видео"
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|2.33, Аноним (35), 10:55, 06/08/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Без dbus невозможно вейландом пользоваться, он не позволяет тех вещей что иксы и ты даже положение окна не задашь.
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|1.38, Аноним (-), 11:02, 06/08/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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> Поддержка изолированных окружений
Это что ещё за выдумки, оно как не умело без костылей, так и не умеет выводить с двух активных сессий.
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|1.42, Константавр (ok), 11:13, 06/08/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Радует хорошо оформленная новость. Спасибо.
Правда, коментаторам, похоже, по барабану что за новость и о чём, а жаль.
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|2.43, Попандопала (?), 11:18, 06/08/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Просто должно быть слышно звук, а какие круги ада он там проходит это не интересно.)
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|1.44, Константавр (ok), 11:18, 06/08/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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>В профиле Pro Audio улучшена...
А что это за профиль? Как его активировать/выключить? Лень гуглить.
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