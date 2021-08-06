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Выпуск мультимедийного сервера PipeWire 0.3.33

06.08.2021 09:32

Опубликован выпуск проекта PipeWire 0.3.33, развивающего мультимедийный сервер нового поколения, идущий на замену PulseAudio. PipeWire расширяет возможности PulseAudio средствами для работы с потоками видео, возможностью обработки звука с минимальными задержками и новой моделью безопасности для управления доступом на уровне отдельных устройств и потоков. Проект поддерживается в GNOME и уже по умолчанию применяется в Fedora Linux. Код проекта написан на языке Си и распространяется под лицензией LGPLv2.1.

Основные изменения в PipeWire 0.3.33:

  • Реализована возможность автоматического переключения между Bluetooth-профилями HSP (режим гарнитуры) и A2DP (высококачественный вывод звука).
  • В профиле Pro Audio улучшена поддержка виртуальных источников и устройств вывода звука.
  • Улучшено согласование модификаторов формата при совместном использовании буферов прямого доступа к памяти (DMA-BUF) несколькими клиентами.
  • В графе мультимедийных узлов реализована поддержка одновременного использования нескольких частот дискретизации (по умолчанию отключено).
  • В прослойке для совместимости с PulseAudio реализован модуль module-switch-on-connect для эмуляции поведения PulseAudio при подключении новых устройств.

Напомним, PipeWire расширяет область применения PulseAudio обработкой любых мультимедийных потоков и способен смешивать и перенаправлять потоки с видео. PipeWire также предоставляет возможности для управления источниками видео, такими как устройства захвата видео, web-камеры или выводимое приложениями содержимое экрана. Например, PipeWire даёт возможность организовать совместную работу нескольких приложений с веб-камерой и решает проблемы с безопасным захватом содержимого экрана и удалённым доступом к экрану в окружении Wayland.

PipeWire также может выступать в роли звукового сервера, обеспечивающего минимальные задержки и предоставляющего функциональность, комбинирующую возможности PulseAudio и JACK, в том числе учитывающую потребности систем профессиональной обработки звука, на которую не мог претендовать PulseAudio. Кроме того, PipeWire предлагает расширенную модель безопасности, позволяющую управлять доступом на уровне отдельных устройств и конкретных потоков, и упрощающую организацию проброса звука и видео из изолированных контейнеров и в них. Одной из главных целей является поддержка самодостаточных приложений в формате Flatpak и работа в графическом стеке на базе Wayland.

Основные возможности:

  • Захват и воспроизведение звука и видео с минимальными задержками;
  • Средства для обработки видео и звука в режиме реального времени;
  • Многопроцессная архитектура, позволяющая организовать совместный доступ к контенту нескольких приложений;
  • Модель обработки на основании графа мультимедийных узлов с поддержкой циклов обратной связи и атомарных обновлений графа. Допускается подключение обработчиков как внутри сервера, так и внешних плагинов;
  • Эффективный интерфейс доступа к видеопотокам через передачу файловых дескрипторов и доступа к звуку через совместно используемые кольцевые буферы (shared ringbuffer);
  • Возможность обработки мультимедийных данных от любых процессов;
  • Наличие плагина к GStreamer для упрощения интеграции с существующими приложениями;
  • Поддержка изолированных окружений и Flatpak;
  • Поддержка плагинов в формате SPA (Simple Plugin API) и возможность создания плагинов, работающих в режиме жесткого реального времени;
  • Гибкая система согласования используемых мультимедийных форматов и выделения буферов;
  • Использование одного фонового процесса для маршрутизации звука и видео. Возможность работы в форме звукового сервера, хаба для предоставления видео приложениям (например, для gnome-shell screencast API) и сервера для управления доступом к аппаратным устройствам захвата видео.



  1. Главная ссылка к новости (https://github.com/PipeWire/pi...)
  2. OpenNews: Выпуск звукового сервера PulseAudio 15.0
  3. OpenNews: Релиз Linux-дистрибутива Fedora 34
  4. OpenNews: Представлен мультимедийный сервер PipeWire, идущий на смену PulseAudio
  5. OpenNews: Доступен мультимедийный сервер PipeWire 0.3, идущий на смену PulseAudio
  6. OpenNews: В Fedora 34 планируют задействовать PipeWire для звука вместо PulseAudio
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Короткая ссылка: https://opennet.ru/55598-pipewire
Ключевые слова: pipewire, pulseaudio
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно
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  • 1.1, Аноним (1), 09:39, 06/08/2021 Скрыто модератором [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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  • 1.2, Аноним (2), 09:45, 06/08/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Что-то не внял: "замена" PulseAudio, но PulseAudio все-таки нужен?
     
     
  • 2.4, Skullnet (ok), 09:46, 06/08/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +4 +/
    > но PulseAudio все-таки нужен

    Ппшпшпшпшпш не нужен.

     
  • 2.9, ryoken (ok), 09:48, 06/08/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Сложилось впечатление, что больше инструментарий от пульсы. И запускается оно пока что довольно топорным способом (при логине юзера).
     
     
  • 3.52, Аноним (52), 11:39, 06/08/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > И запускается оно пока что довольно топорным способом (при логине юзера).

    надо от рута? Пульса также запускается с использованием пользовательского юнита

     
  • 2.19, leap42 (ok), 10:07, 06/08/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Что-то не внял: "замена" PulseAudio

    Верно, замена.

    > но PulseAudio все-таки нужен?

    Нет, не нужен. PW совместим с PA и прозрачно его заменяет. Все утилиты для PA (например Pavucontrol) спокойно работают с PW и ничего не замечают.

     
     
  • 3.28, ryoken (ok), 10:45, 06/08/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Нет, не нужен. PW совместим с PA и прозрачно его заменяет. Все
    > утилиты для PA (например Pavucontrol) спокойно работают с PW и ничего
    > не замечают.

    Может я не так чего делал, но в генте утилиты для pa притянули собссно сам pa. Пока работает.

     
  • 2.46, llolik (ok), 11:31, 06/08/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Нет. PW реализует прослойки, имитирующие PulseAudio/JACK/ALSA.
     

  • 1.5, ryoken (ok), 09:46, 06/08/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Странно, я эту версию на генте ещё 2 дня назад ставил. А оно, вон, только вышло...
     
     
  • 2.41, Попандопала (?), 11:12, 06/08/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Профит относительно просто Алсы имеется?
     
  • 2.47, Аноним (47), 11:33, 06/08/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    так стоп, оно зарелизилось 18 часов назад а ты поставил еще позавчера ? однако, хотя я в принципе догадывался что часть опеннетчиков засланцы из будущего
     

  • 1.7, Аноним (7), 09:48, 06/08/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    сначала конфиги верните на место в /etc/pipewire/ , а потом уже релиз обсудим!
     
     
  • 2.11, ryoken (ok), 09:49, 06/08/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    > сначала конфиги верните на место в /etc/pipewire/ , а потом уже релиз
    > обсудим!

    Конфиги копировать из /usr/share, ну ...

     

  • 1.12, Аноньимъ (ok), 09:52, 06/08/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    >сервер нового поколения, идущий на замену PulseAudio. PipeWire расширяет возможности PulseAudio средствами для работы с потоками видео

    Непонял, так он разширяет PulseAudio, или заменяет его?

    >Напомним, PipeWire расширяет область применения PulseAudio обработкой

    Вот, опять.

     
     
  • 2.48, llolik (ok), 11:34, 06/08/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Заменяет. Пульса оперировала только аудио. PW делает, в общем, тоже самое, но оперирует любыми медиапотоками и архитектурно устроен по-другому. Поскольку PW должен прозрачно заменять Пульсу, то термин "расширяет", в принципе, допустим.
     

  • 1.14, Аноньимъ (ok), 09:57, 06/08/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    >расширенная модель безопасности с управлением доступа

    Что-то звучит совунаглобуснатягательно.

    >управление видеопотоками любыми потоками захват экрана веб камеры

    Это точно звуковой сервер?

    Они хотят из него замену иксам сделать или что?

     
     
  • 2.23, макпыф (ok), 10:19, 06/08/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Это точно звуковой сервер?

    Даже заголовок не прочитали?

    > Выпуск мультимедийного сервера PipeWire 0.3.33
    > мультимедийного сервера

     
     
  • 3.34, Аноньимъ (ok), 10:57, 06/08/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Опростоволосился.
    Всегда слышал о этой штуке в ключе аудио именно.

    Так оно картинки то же транслирует?

    Субтитры и прочий текст?

    Нелинейное мультимедиа умеет?

     
  • 2.24, Рева RarogCmex Денис (?), 10:20, 06/08/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Эта штука как раз и проектировалась для видеопотоков.
    Потом оказалось, что туда можно прикрутить и аудио.
     
     
  • 3.32, Аноньимъ (ok), 10:52, 06/08/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Эта штука как раз и проектировалась для видеопотоков.
    > Потом оказалось, что туда можно прикрутить и аудио.

    Интересно, а какой у неё юзеркейс?
    Замена ffmpeg для стриминга?

    Оно на лету же может видео пересжимать и совмещать?

    Там система плугинов для видеофильтров есть?

     
     
  • 4.35, Аноним (35), 10:58, 06/08/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    При чём тут ffmpeg когда gstreamer? И это другой уровень, тут менеджер потоков же да? Я не знаю, но похоже на то.
     
     
  • 5.40, Аноньимъ (ok), 11:09, 06/08/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > При чём тут ffmpeg когда gstreamer? И это другой уровень, тут менеджер
    > потоков же да? Я не знаю, но похоже на то.

    Признаться для меня gstreamer всегда был гномовской инопланетной ерундой непонятно зачем существующей со странными зависимостями.

    Ну так если прикинуть, бумажныйпровод позволит выкинуть gstreamer из кода и использовать внешний сервис?

     

  • 1.27, Аноним (27), 10:45, 06/08/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Что за профиль такой появился "Pro Audio" в этом PipeWire? Раньше был только "стерео дуплекс", в чём разница?
     
  • 1.29, Аноним (-), 10:48, 06/08/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Почему звуковой сервер называют мультимедийным сервером? Зачем такие вольности.
     
     
  • 2.31, Аноним (27), 10:51, 06/08/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Потому что "Он предназначен для захвата и воспроизведения аудио и видео"
     

  • 1.30, Аноним (30), 10:51, 06/08/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Лучше бы dbus выпилили, тогда бы хоть пользоваться можно было бы.
     
     
  • 2.33, Аноним (35), 10:55, 06/08/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Без dbus невозможно вейландом пользоваться, он не позволяет тех вещей что иксы и ты даже положение окна не задашь.
     

  • 1.37, Аноним (37), 11:01, 06/08/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Сколько же тут горе комментаторов, не умеющих читать.
     
  • 1.38, Аноним (-), 11:02, 06/08/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    > Поддержка изолированных окружений

    Это что ещё за выдумки, оно как не умело без костылей, так и не умеет выводить с двух активных сессий.

     
  • 1.42, Константавр (ok), 11:13, 06/08/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Радует хорошо оформленная новость. Спасибо.

    Правда, коментаторам, похоже, по барабану что за новость и о чём, а жаль.

     
     
  • 2.43, Попандопала (?), 11:18, 06/08/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Просто должно быть слышно звук, а какие круги ада он там проходит это не интересно.)
     

  • 1.44, Константавр (ok), 11:18, 06/08/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    >В профиле Pro Audio улучшена...

    А что это за профиль? Как его активировать/выключить? Лень гуглить.

     
  • 1.45, Аноним (45), 11:30, 06/08/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –2 +/
    Вивальди уже 4.1.2369.16!
     
     
  • 2.49, Попандопала (?), 11:37, 06/08/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/

    Версия
    21.6.2.817 beta (64-bit) Солиднее однако.)
     
     
  • 3.51, Попандопала (?), 11:37, 06/08/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Yandex-browser
     
  • 2.50, Аноним (50), 11:37, 06/08/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Вот это цифры!
     

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