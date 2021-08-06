Выпуск мультимедийного сервера PipeWire 0.3.33

Опубликован выпуск проекта PipeWire 0.3.33, развивающего мультимедийный сервер нового поколения, идущий на замену PulseAudio. PipeWire расширяет возможности PulseAudio средствами для работы с потоками видео, возможностью обработки звука с минимальными задержками и новой моделью безопасности для управления доступом на уровне отдельных устройств и потоков. Проект поддерживается в GNOME и уже по умолчанию применяется в Fedora Linux. Код проекта написан на языке Си и распространяется под лицензией LGPLv2.1. Основные изменения в PipeWire 0.3.33: Реализована возможность автоматического переключения между Bluetooth-профилями HSP (режим гарнитуры) и A2DP (высококачественный вывод звука).

В профиле Pro Audio улучшена поддержка виртуальных источников и устройств вывода звука.

Улучшено согласование модификаторов формата при совместном использовании буферов прямого доступа к памяти (DMA-BUF) несколькими клиентами.

В графе мультимедийных узлов реализована поддержка одновременного использования нескольких частот дискретизации (по умолчанию отключено).

В прослойке для совместимости с PulseAudio реализован модуль module-switch-on-connect для эмуляции поведения PulseAudio при подключении новых устройств. Напомним, PipeWire расширяет область применения PulseAudio обработкой любых мультимедийных потоков и способен смешивать и перенаправлять потоки с видео. PipeWire также предоставляет возможности для управления источниками видео, такими как устройства захвата видео, web-камеры или выводимое приложениями содержимое экрана. Например, PipeWire даёт возможность организовать совместную работу нескольких приложений с веб-камерой и решает проблемы с безопасным захватом содержимого экрана и удалённым доступом к экрану в окружении Wayland. PipeWire также может выступать в роли звукового сервера, обеспечивающего минимальные задержки и предоставляющего функциональность, комбинирующую возможности PulseAudio и JACK, в том числе учитывающую потребности систем профессиональной обработки звука, на которую не мог претендовать PulseAudio. Кроме того, PipeWire предлагает расширенную модель безопасности, позволяющую управлять доступом на уровне отдельных устройств и конкретных потоков, и упрощающую организацию проброса звука и видео из изолированных контейнеров и в них. Одной из главных целей является поддержка самодостаточных приложений в формате Flatpak и работа в графическом стеке на базе Wayland. Основные возможности: Захват и воспроизведение звука и видео с минимальными задержками;

Средства для обработки видео и звука в режиме реального времени;

Многопроцессная архитектура, позволяющая организовать совместный доступ к контенту нескольких приложений;

Модель обработки на основании графа мультимедийных узлов с поддержкой циклов обратной связи и атомарных обновлений графа. Допускается подключение обработчиков как внутри сервера, так и внешних плагинов;

Эффективный интерфейс доступа к видеопотокам через передачу файловых дескрипторов и доступа к звуку через совместно используемые кольцевые буферы (shared ringbuffer);

Возможность обработки мультимедийных данных от любых процессов;

Наличие плагина к GStreamer для упрощения интеграции с существующими приложениями;

Поддержка изолированных окружений и Flatpak;

Поддержка плагинов в формате SPA (Simple Plugin API) и возможность создания плагинов, работающих в режиме жесткого реального времени;

Гибкая система согласования используемых мультимедийных форматов и выделения буферов;

Использование одного фонового процесса для маршрутизации звука и видео. Возможность работы в форме звукового сервера, хаба для предоставления видео приложениям (например, для gnome-shell screencast API) и сервера для управления доступом к аппаратным устройствам захвата видео.





