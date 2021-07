Выпуск VirtualBox 6.1.24

1.1 , Аноним ( 1 ), 22:41, 20/07/2021 [ответить] –3 + / – Возможно, чем-то VirtualBox и лучше, но точно не вплане производительности. VMware превосходит его в разы. Кидайте в меня камни.

2.2 , Аноним ( 2 ), 22:46, 20/07/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Ну так то корпорастия и заточена для прода. Чему удивляться?

2.3 , hex ( ?? ), 22:55, 20/07/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Попробовал qemu с драйверами virtio - после virtualbox очень заметна разница в производительности. Qemu значительно быстрее. Правда gui для работы с qemu не очень удобный. С VWware не сравнивал, интересно что быстрее.

3.4 , hefenud ( ok ), 23:05, 20/07/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] +1 + / – > gui для работы с qemu не очень удобный. МПХ его знает что ты за гуй использовал

Есть прекрасный virt-manager(https://virt-manager.org/download/ https://github.com/virt-manager/virt-manager ), всем удобен, все в нем есть

Ну и да, в VB под линухой смысла нет, так как есть qemu-kvm, а под альтернативными платформами вполне имеет право на жизнь

2.5 , srgazh ( ok ), 23:06, 20/07/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Пруфы в студию.

2.6 , Михрютка ( ok ), 23:23, 20/07/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – товарищ, если вы используете виртуалбокс для задач, требующих производительности, может, вы делаете что-то не то? виртуалбокс удобная штука, если нужно (было) срочно снять показания с флюка, а у тебя линукс на рабочем месте. или там прислали файлик визио, на то же рабочее мечто. или под локальной виндой быренько развернуть сентос, чтоб быренько пересобрать пакет по нужному спеку. никогда не рассматривал этот гипервизор, как средство для решения _продуктивных_ задач, исключительно, как инструмент для решения сиюминутных мелких разовых дел.

2.8 , Аноним ( 8 ), 23:40, 20/07/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – > Возможно, чем-то VirtualBox и лучше Да, он свободен, кроссплатформенен, удобен и привычен многим.

> но точно не вплане производительности. VMware превосходит его в разы. В 0.6-0.8 раза, если быть точным



1.7 , Аноним ( 7 ), 23:31, 20/07/2021 [ответить] + / – Довольно долго пользовался VirtualBox, под виндой для всяких локалхостовых игрищ и тестов альтернатив нет. Встроенный hyper-v на десяточке кривоват и глючен. Под линукс не нужно, ибо есть б-жествннный qemu-kvm-virtmanager.