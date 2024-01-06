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Выпуск VirtualBox 6.1.24

20.07.2021 22:35

Компания Oracle опубликовала корректирующий релиз системы виртуализации VirtualBox 6.1.24, в котором отмечено 18 исправлений.

Основные изменения:

  • Для гостевых систем и хостов с Linux добавлена поддержка ядра 5.13, а также ядер из состава дистрибутива SUSE SLES/SLED 15 SP3. В дополнениях для гостевых систем добавлена поддержка ядер Linux, поставляемых в Ubuntu.
  • В инсталляторе компонентов для хост-систем на базе Linux обеспечена сборка модулей ядра, невзирая не то, что подобные модули уже установлены и версии совпадают.
  • Устранены проблемы в Linux с пробросом web-камер с интерфейсом USВ.
  • Решены проблемы с запуском VM, если в устройстве, прикреплённом к VirtIO, используется номер SCSI-порта больше 30.
  • Улучшено информирование о смене носителя DVD.
  • Улучшена поддержка звука.
  • Решены проблемы с возобновлением сетевого соединения в virtio-net после возвращения из спящего режима. Также решены проблемы с фрагментацией UDP GSO.
  • Устранена утечка памяти в драйвере r0drv.
  • В дополнениях для гостевых систем исправлен крах при совместном использовании буфера обмена.
  • В хостах на базе Windows решены проблемы с проверкой цифровых подписей для DLL, в случае использования некорректного сертификата.
  • Для гостевых систем с Solaris увеличен устанавливаемый по умолчанию размер памяти и диска.
  • В EFI повышена стабильность и добавлена поддержка загрузки по сети при эмуляции Ethernet-контроллера E1000.


  1. Главная ссылка к новости (https://www.mail-archive.com/v...)
  2. OpenNews: Выпуск VirtualBox 6.1.22
  3. OpenNews: Выпуск VirtualBox 6.1.20
  4. OpenNews: Обновление Java SE, MySQL, VirtualBox и других продуктов Oracle с устранением уязвимостей
  5. OpenNews: Релиз системы виртуализации VirtualBox 6.1
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Короткая ссылка: https://opennet.ru/55524-virtualbox
Ключевые слова: virtualbox
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  • 1.1, Аноним (1), 22:41, 20/07/2021 [ответить]  
    		• –3 +/
    Возможно, чем-то VirtualBox и лучше, но точно не вплане производительности. VMware превосходит его в разы.

    Кидайте в меня камни.

     
     
  • 2.2, Аноним (2), 22:46, 20/07/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ну так то корпорастия и заточена для прода. Чему удивляться?
     
  • 2.3, hex (??), 22:55, 20/07/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Попробовал qemu с драйверами virtio - после virtualbox очень заметна разница в производительности. Qemu значительно быстрее. Правда gui для работы с qemu не очень удобный. С VWware не сравнивал, интересно что быстрее.
     
     
  • 3.4, hefenud (ok), 23:05, 20/07/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    > gui для работы с qemu не очень удобный.

    МПХ его знает что ты за гуй использовал
    Есть прекрасный virt-manager(https://virt-manager.org/download/ https://github.com/virt-manager/virt-manager ), всем удобен, все в нем есть
    Ну и да, в VB под линухой смысла нет, так как есть qemu-kvm, а под альтернативными платформами вполне имеет право на жизнь

     
  • 2.5, srgazh (ok), 23:06, 20/07/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Пруфы в студию.
     
  • 2.6, Михрютка (ok), 23:23, 20/07/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    товарищ, если вы используете виртуалбокс для задач, требующих производительности, может, вы делаете что-то не то?

    виртуалбокс удобная штука, если нужно (было) срочно снять показания с флюка, а у тебя линукс на рабочем месте.

    или там прислали файлик визио, на то же рабочее мечто.

    или под локальной виндой быренько развернуть сентос, чтоб быренько пересобрать пакет по нужному спеку.

    никогда не рассматривал этот гипервизор, как средство для решения _продуктивных_ задач, исключительно, как инструмент для решения сиюминутных мелких разовых дел.

     
  • 2.8, Аноним (8), 23:40, 20/07/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Возможно, чем-то VirtualBox и лучше

    Да, он свободен, кроссплатформенен, удобен и привычен многим.
    > но точно не вплане производительности. VMware превосходит его в разы.

    В 0.6-0.8 раза, если быть точным

     

  • 1.7, Аноним (7), 23:31, 20/07/2021 [ответить]  
    		• +/
    Довольно долго пользовался VirtualBox, под виндой для всяких локалхостовых игрищ и тестов альтернатив нет. Встроенный hyper-v на десяточке кривоват и глючен.

    Под линукс не нужно, ибо есть б-жествннный qemu-kvm-virtmanager.

     
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