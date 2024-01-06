Выпуск VirtualBox 6.1.24

виртуалбокс удобная штука, если нужно (было) срочно снять показания с флюка, а у тебя линукс на рабочем месте.

или там прислали файлик визио, на то же рабочее мечто.

или под локальной виндой быренько развернуть сентос, чтоб быренько пересобрать пакет по нужному спеку.

никогда не рассматривал этот гипервизор, как средство для решения _продуктивных_ задач, исключительно, как инструмент для решения сиюминутных мелких разовых дел.

