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Выпуск VirtualBox 6.1.22

30.04.2021 08:57

Компания Oracle опубликовала корректирующий релиз системы виртуализации VirtualBox 6.1.22, в котором отмечено 5 исправлений.

Основные изменения:

  • В дополнениях для гостевых систем с Linux решены проблемы с запуском исполняемых файлов, размещённых на примонтированных совместных разделах.
  • В менеджере виртуальных машин повышена производительность запуска 64-разрядных гостевых систем с Windows и Solaris в режиме использования гипервизора Hyper-V на хост-системах с Windows 10.
  • Устранены проблемы с крахами 64-разрядных Windows Vista и Windows Server 2003 при использовании гипервизора Hyper-V.
  • В графическом интерфейсе устранено регрессивное изменение, не позволявшее записать изменения после отключения горячих клавиш кнопкой Unset.
  • Устранён крах, проявляющийся при эмуляции SAS-контроллера LsiLogic.


  1. Главная ссылка к новости (https://www.mail-archive.com/v...)
  2. OpenNews: Выпуск VirtualBox 6.1.20
  3. OpenNews: Обновление Java SE, MySQL, VirtualBox и других продуктов Oracle с устранением уязвимостей
  4. OpenNews: Выпуск VirtualBox 6.1.18
  5. OpenNews: Релиз системы виртуализации VirtualBox 6.1
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Короткая ссылка: https://opennet.ru/55052-virtualbox
Ключевые слова: virtualbox
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Обсуждение (1) RSS
  • 1, Аноним (1), 09:04, 30/04/2021 [ответить]  
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    Разработка идёт с такой скоростью, как будто там даже не один человек, а один крайне занятой человек, вынужденный выкраивать время на VB по крупицам.
     
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