Выпуск VirtualBox 6.1.22

Компания Oracle опубликовала корректирующий релиз системы виртуализации VirtualBox 6.1.22, в котором отмечено 5 исправлений. Основные изменения: В дополнениях для гостевых систем с Linux решены проблемы с запуском исполняемых файлов, размещённых на примонтированных совместных разделах.

В менеджере виртуальных машин повышена производительность запуска 64-разрядных гостевых систем с Windows и Solaris в режиме использования гипервизора Hyper-V на хост-системах с Windows 10.

Устранены проблемы с крахами 64-разрядных Windows Vista и Windows Server 2003 при использовании гипервизора Hyper-V.

В графическом интерфейсе устранено регрессивное изменение, не позволявшее записать изменения после отключения горячих клавиш кнопкой Unset.

Устранён крах, проявляющийся при эмуляции SAS-контроллера LsiLogic.



