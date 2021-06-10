The OpenNET Project / Index page

[ новости /+++ | форум | wiki | теги | ]

Выпуск дистрибутива Redcore Linux 2101

10.06.2021 12:03

После года разработки опубликован релиз дистрибутива Redcore Linux 2101, который пытается совместить функциональные возможности Gentoo с удобством для обычных пользователей. Дистрибутив предоставляет простой инсталлятор, позволяющий быстро развернуть рабочую систему, не требуя пересборки компонентов из исходных текстов. Пользователям предоставляется репозиторий с готовыми бинарными пакетами, сопровождаемый с использованием непрерывного цикла обновлений (rolling-модель). Для управления пакетами задействован собственный пакетный менеджер sisyphus. Для установки предлагается iso-образ с рабочим столом KDE, размером 3.6 ГБ (x86_64).

В новой версии:

  • Выполнена синхронизация с деревом Gentoo testing по состоянию на 31 мая.
  • Для установки на выбор предложены пакеты с ядром Linux 5.11.22, 5.10.40 LTS и 5.4.122 LTS.
  • Обновлены версии glibc 2.32, gcc 10.2.0, binutils 2.35, llvm 12, mesa 21.1.1, libdrm 2.4.106, xorg-server 1.20.11, alsa 1.2.5, pulseaudio 13.0, gstreamer 1.16.3 KDE Plasma 5.21.5, KDE apps 21.04.1.
  • Из браузеров предложены firefox 89.0, chrome/chromium 91, opera 76, vivaldi 3.8, microsoft-edge 91 и falkon 3.1.0-r1.
  • Добавлена поддержка самодостаточных пакетов в формате flatpak.
  • Убрана необходимость ввода пароля при загрузке в Live-режиме.
  • В состав включены пакеты open-vm-tools (работа с виртуальными машинами vmWare) и spice-vdagent (агет с поддержкой протокола удалённого доступа SPICE для QEMU/KVM).
  • В пакетном менеджере sisyphus обновлена документация. При переходе между ветками master (stable) и next (testing) реализовано запоминание заданных пользователем USE-флагов, ключевых слов и масок. Изменена логика обновлений - sisyphus теперь не пытается обновить систему до ветки "testing", а поддерживает пакеты в актуальном виде на базе ветки stable.


  1. Главная ссылка к новости (https://redcorelinux.org/news/...)
  2. OpenNews: Вышел Calculate Linux 21
  3. OpenNews: Выпуск дистрибутива Funtoo 1.4, развиваемого основателем Gentoo Linux
  4. OpenNews: Релиз дистрибутива Sabayon Linux 19.03
  5. OpenNews: Мэйнтейнеры Fedora и Gentoo отказались от сопровождения пакетов с Telegram Desktop
  6. OpenNews: Gentoo начал распространение универсальных сборок ядра Linux
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Короткая ссылка: https://opennet.ru/55310-redcore
Ключевые слова: redcore, gentoo, sabayon, funtoo
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно
Обсуждение (8) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, Аноним (1), 12:10, 10/06/2021 [ответить]  
    		• +1 +/
    > sisyphus

    базальт дико орет и расчехляет иски за затмевание их широкой славы в узких кругах?


    (Да, я вижу что здесь это только пакетник, отвалите)

     
     
  • 2.7, Жироватт (ok), 12:33, 10/06/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Сизиф вылезает из мира мертвых и под тихий смех Аида идет судиться и с Базальтом, и с редкором, тиха матерясь на древнегреческом. Смена мучений дядьке пройдет успешно
     

  • 1.2, Аноним (2), 12:11, 10/06/2021 [ответить]  
    		• +/
    дистроклепы молодцы, скоро дистров с линуксом будет больше чем пользователей
     
  • 1.3, Аноним (3), 12:12, 10/06/2021 [ответить]  
    		• +1 +/
    Где скрины с обоями!?
     
  • 1.4, Аноним (4), 12:16, 10/06/2021 [ответить]  
    		• +1 +/
    Подскажите дистрибутив, который позволяет создавать дистрибутивы, ну там обои поменять, название. Че то слава дениски попова покая не дает )
     
     
  • 2.5, Анонус (?), 12:30, 10/06/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    https://t2sde.org/
    Расскажи потом, как оно – быть Дениской.
     
  • 2.6, Annoynymous (ok), 12:31, 10/06/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Альт. Gentoo. Ubuntu.

    Да любой!

     
  • 2.8, Жироватт (ok), 12:33, 10/06/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Нельзя грабить корованы.
     
     Добавить комментарий
    Имя:
    E-Mail:
    Текст:

    Спонсоры:
    Inferno Solutions
    Hosting by Hoster.ru
    Хостинг:

    Закладки на сайте
    Проследить за страницей     		Created 1996-2021 by Maxim Chirkov
    Добавить, Поддержать, Вебмастеру