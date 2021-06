Выпуск дистрибутива Redcore Linux 2101

1.1 , Аноним ( 1 ), 12:10, 10/06/2021 [ответить] +1 + / – > sisyphus базальт дико орет и расчехляет иски за затмевание их широкой славы в узких кругах?

(Да, я вижу что здесь это только пакетник, отвалите)

2.7 , Жироватт ( ok ), 12:33, 10/06/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Сизиф вылезает из мира мертвых и под тихий смех Аида идет судиться и с Базальтом, и с редкором, тиха матерясь на древнегреческом. Смена мучений дядьке пройдет успешно



1.2 , Аноним ( 2 ), 12:11, 10/06/2021 [ответить] + / – дистроклепы молодцы, скоро дистров с линуксом будет больше чем пользователей

1.3 , Аноним ( 3 ), 12:12, 10/06/2021 [ответить] +1 + / – Где скрины с обоями!?

1.4 , Аноним ( 4 ), 12:16, 10/06/2021 [ответить] +1 + / – Подскажите дистрибутив, который позволяет создавать дистрибутивы, ну там обои поменять, название. Че то слава дениски попова покая не дает )

2.5 , Анонус ( ? ), 12:30, 10/06/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] +1 + / – https://t2sde.org/

Расскажи потом, как оно – быть Дениской.

2.6 , Annoynymous ( ok ), 12:31, 10/06/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] +1 + / – Альт. Gentoo. Ubuntu. Да любой!

2.8 , Жироватт ( ok ), 12:33, 10/06/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Нельзя грабить корованы.