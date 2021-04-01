Тестовый выпуск дистрибутива Rocky Linux, идущего на смену CentOS, отложен до конца апреля

2.12 , Аноним ( 12 ), 12:26, 01/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] +2 + / – Его можно легально установить на сколько угодно своих машин без регистрации и SMS, после чего использовать без регистраций и подписок в течение 10-ти летнего срока поддержки? В течение которого первые пять лет в него будут вносить улучшения, а последующие пять исправлять баги? Причем все эти 10 лет ядро будет бинарно совместимо с драйверами, выпущенными в момент релиза дистрибутива? Если нет, то SuSe не alternative. P.S. Пример, я сделал проект, отдал его заказчику, который ни разу не IT'шник (склад или промышленное предприятие). Для проекта закупили машины с системой хранения и другим железом, от которого драйвера перестали обновляться через 3 года, потому что производитель обанкротился. Мне нужно, чтобы у заказчика устанавливались обновления (чтобы его не сломали через известную уязвимость) и драйвера от железа продолжали работать (и все это должно работать без меня, возможно, будет эникейщик). Платить по 350 баксов за каждую машину в год я не хочу (это фатально скажется на той доле с проекта, которую я положу в карман). P.P.S. Для проекта, вокруг которого круглосуточно бегают 20 разработчиков, делая по 100 коммитов в день и 5 админов, которые следят, чтобы все это работало, подойдет даже Arch/Fedora/Gentoo (с ежедневной пересборкой мира).

3.22 , Аноним ( 38 ), 13:24, 01/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] +1 + / – Похоже IBM все правильно сделала. Подрезала халявщикам, таким как ты, крылышки. И правильно сделала. А у нормальных проектов всегда найдется кому побегать вокруг проекта.

3.23 , Аноним ( 5 ), 13:26, 01/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] +1 + / – Да, OpenSUSE не требует подписок и СМС, ты прав. Если тебе нужна поддержка на 10 лет, значит ты что-то не то делаешь. Можно попробовать пойти торговать пирожками.

3.26 , user90 ( ? ), 13:34, 01/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] +1 + / – > в течение 10-ти летнего срока поддержки Дружище, ты мыслишь какими-то ниибическими временными интервалами!))

Неизвестно, будет ли через 10 лет еще существовать цивилизация.. Ну а так кто-то слишком раскатывает губенки, чтобы и багфиксинг, и бинарная совместимость. > отдал его заказчику, который ни разу не IT'шник Именно поэтому к подобному и должен прилагаться Одмин!

4.37 , Одмин ( ? ), 14:39, 01/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – > Именно поэтому к подобному и должен прилагаться Одмин! Слушайте, ну отстегните уже наручник! ... как то есть - "через десять лет"?

4.39 , YetAnotherOnanym ( ok ), 14:40, 01/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Ага. Срок поверки счётчика в 12 лет тоже кажется эпически огромным. А потом бухгалтерия Горгаза ставит жильца в коленно-локтевую, потому что этот эпически огромный срок внезапно закончился...

