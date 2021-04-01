Тестовый выпуск дистрибутива Rocky Linux, идущего на смену CentOS, отложен до конца апреля

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|3.21, Аноним (21), 13:22, 01/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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С нетерпением ждёте, когда чувак, заделавший centos, потом продавший её, чтоб грохнули, замутит второй заход?
Я правильно понял?
Оно вам точно надо?
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|4.33, Аноним (-), 14:26, 01/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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А чего такого в том чтобы отдоить жирных корпорасов i++'й раз в карман сообразительного типа? Тем более что он несколько лет халявы народу обеспечит, вот. Вроде всем выгодно, ну, может, кроме некоторых инвесторов. И даже у них вроде отбивается.
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|4.16, пох. (?), 13:05, 01/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Подачками нище6родов сыт не будешь! Ютубовская монетизация, вот что спасет проект!
Кстати, число просмотров у этого "стримера" будет вполне приличным - какую бы чушь там не несли. Так что идея выгорит.
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|5.24, Аноним (21), 13:26, 01/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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По статистике на миллиардерах не богатеют.
Миллиардерами становятся как раз обувая бедных.
Бедных значительно больше и их легче обуть.
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|5.36, Аноним (-), 14:27, 01/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> Подачками нище6родов сыт не будешь!
Массмаркет прозрачно намекает тебе что ты лох.
> Ютубовская монетизация, вот что спасет проект!
О да, даешь рекламу редхата на канале :)
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|2.17, пох. (?), 13:05, 01/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Ну и лошары!
В виларибе уже бабло (с гугломонетизации) гребут лопатой, а в Вилабаджо опять отложили выплату зарплаты - клиенты ничего не принесли.
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|2.12, Аноним (12), 12:26, 01/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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Его можно легально установить на сколько угодно своих машин без регистрации и SMS, после чего использовать без регистраций и подписок в течение 10-ти летнего срока поддержки? В течение которого первые пять лет в него будут вносить улучшения, а последующие пять исправлять баги? Причем все эти 10 лет ядро будет бинарно совместимо с драйверами, выпущенными в момент релиза дистрибутива?
Если нет, то SuSe не alternative.
P.S. Пример, я сделал проект, отдал его заказчику, который ни разу не IT'шник (склад или промышленное предприятие). Для проекта закупили машины с системой хранения и другим железом, от которого драйвера перестали обновляться через 3 года, потому что производитель обанкротился. Мне нужно, чтобы у заказчика устанавливались обновления (чтобы его не сломали через известную уязвимость) и драйвера от железа продолжали работать (и все это должно работать без меня, возможно, будет эникейщик). Платить по 350 баксов за каждую машину в год я не хочу (это фатально скажется на той доле с проекта, которую я положу в карман).
P.P.S. Для проекта, вокруг которого круглосуточно бегают 20 разработчиков, делая по 100 коммитов в день и 5 админов, которые следят, чтобы все это работало, подойдет даже Arch/Fedora/Gentoo (с ежедневной пересборкой мира).
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|3.22, Аноним (38), 13:24, 01/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Похоже IBM все правильно сделала. Подрезала халявщикам, таким как ты, крылышки. И правильно сделала. А у нормальных проектов всегда найдется кому побегать вокруг проекта.
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|3.23, Аноним (5), 13:26, 01/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Да, OpenSUSE не требует подписок и СМС, ты прав. Если тебе нужна поддержка на 10 лет, значит ты что-то не то делаешь. Можно попробовать пойти торговать пирожками.
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|3.26, user90 (?), 13:34, 01/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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> в течение 10-ти летнего срока поддержки
Дружище, ты мыслишь какими-то ниибическими временными интервалами!))
Неизвестно, будет ли через 10 лет еще существовать цивилизация..
Ну а так кто-то слишком раскатывает губенки, чтобы и багфиксинг, и бинарная совместимость.
> отдал его заказчику, который ни разу не IT'шник
Именно поэтому к подобному и должен прилагаться Одмин!
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|4.37, Одмин (?), 14:39, 01/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> Именно поэтому к подобному и должен прилагаться Одмин!
Слушайте, ну отстегните уже наручник!
... как то есть - "через десять лет"?
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|4.39, YetAnotherOnanym (ok), 14:40, 01/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Ага. Срок поверки счётчика в 12 лет тоже кажется эпически огромным. А потом бухгалтерия Горгаза ставит жильца в коленно-локтевую, потому что этот эпически огромный срок внезапно закончился...
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|1.10, White Crow (?), 12:17, 01/04/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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А смысл ставить убогие красношляпные велосипеды без поддержки их сертифицированных индусов? Чтобы вот сидеть и самому разгребать всю эту помойку?
Спасибо, кушайте сами.
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|2.13, альтлинукс (?), 12:28, 01/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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К сожалению в нормальном продакшене альтернативы центоси нету.
Использовать убунты просто смешно учитывая убогие возможности автоматического деплоя в инсталляторе и полный п. в поддержке сборки своих пакетов.
В общем и целом остаётся либо суся либо шляпа. И ничего тут не поменяется в ближайшие годы.
А в ненормальном продакшене используются кубы и контейнеры, там дистрибутив значения на имеет фактически.
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|3.20, Аноним (38), 13:20, 01/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Вот в твоём ненормальном продакшене Убунта стандарт для кубера.
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|2.35, Аноним (35), 14:27, 01/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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IBM пока занят судебными разбирательствами с компанией Xinuos из соседней 1-апрельской новости :)
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|1.25, Аноним (25), 13:30, 01/04/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Откуда они будут брать исходники пакетов, когда закончится поддержка CentOS 8?
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|2.28, Аноним (12), 13:42, 01/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Оттуда же, где их брали, когда CentOS еще была самостоятельной и не продалась RedHat'у.
Ну, а если RedHat/IBM прикроет доступ к SRCRPM, вот тут будет движуха покруче смены курса CentOS.
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|3.31, Ssss (?), 14:04, 01/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Не прикроют, нарушение лицензии опенсорса
Можно ограничить, только по подписке
Так они купят одну и запиратят )
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|1.27, Аноним (27), 13:36, 01/04/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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Создатель всё ждёт пока люди придут и начнут настоящую работу за него делать. Хайпануть хайпанул, но дальше как-то не идёт пока.
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|2.32, Аноним (32), 14:08, 01/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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а как же бабло?.. бабло лучше заносить - не все ж из своего кармана оплачивать..
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