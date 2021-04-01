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Тестовый выпуск дистрибутива Rocky Linux, идущего на смену CentOS, отложен до конца апреля

01.04.2021 11:43

Разработчики проекта Rocky Linux, нацеленного на создание новой свободной сборки RHEL, способной занять место классического CentOS, опубликовали мартовский отчёт, в котором объявлено о переносе на 30 апреля первого тестового выпуска дистрибутива, ранее намеченного на 31 марта. Время начала тестирования инсталлятора Anaconda, который планировалось опубликовать 28 февраля, пока не определено.

Из уже выполненных работ отмечена подготовка сборочной инфраструктуры, системы сборки и платформы для автоматической сборки пакетов. Введён в строй тестовый публичный репозиторий пакетов. Обеспечена успешная сборка репозитория BaseOS, продолжается работа над репозиториями AppStream и PowerTools. Ведётся работа по созданию организации Rocky Enterprise Software Foundation (RESF) для курирования проекта. Началась подготовка инфраструктуры для первичных зеркал. Запущен свой YouTube-канал. Подготовлено соглашение с разработчиками, которое необходимо подписать всем, кто участвует в разработке дистрибутива.

Напомним, что проект Rocky Linux развивается под руководством Грегори Курцера (Gregory Kurtzer), основателя CentOS, с целью создания альтернативы, способной занять место классического CentOS. Параллельно для развития расширенных продуктов на базе Rocky Linux и поддержки сообщества разработчиков данного дистрибутива создана коммерческая компания Ctrl IQ, которая получила 4 млн долларов инвестиций. Сам дистрибутив Rocky Linux обещают развивать независимо от компании Ctrl IQ под управлением сообщества. К разработке и финансированию проекта также присоединилась компания MontaVista. Провайдер FossHost предоставил оборудование для развёртывания альтернативной сборочной инфраструктуры.

  1. Главная ссылка к новости (https://forums.rockylinux.org/...)
  2. OpenNews: Первый стабильный выпуск AlmaLinux, форка CentOS 8
  3. OpenNews: Создатель Rocky Linux основал стартап Ctrl IQ, который выступит спонсором проекта
  4. OpenNews: Отчёт о становлении дистрибутива Rocky Linux, идущего на смену CentOS
  5. OpenNews: Red Hat объясняет трансформацию CentOS желанием сделать более открытой разработку RHEL
  6. OpenNews: Основатель CentOS начал развитие новой свободной сборки RHEL - Rocky Linux
Лицензия: CC-BY
Тип: К сведению
Короткая ссылка: https://opennet.ru/54879-rocky
Ключевые слова: rocky, linux, centos
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  • 1.1, Аноним (1), 11:48, 01/04/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Опять шутеечки шутят, ух
     
     
  • 2.9, Леголас (ok), 12:16, 01/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    я вот кстати всё жду здесь этакую новость
     
     
  • 3.21, Аноним (21), 13:22, 01/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    С нетерпением ждёте, когда чувак, заделавший centos, потом продавший её, чтоб грохнули, замутит второй заход?
    Я правильно понял?
    Оно вам точно надо?
     
     
  • 4.33, Аноним (-), 14:26, 01/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А чего такого в том чтобы отдоить жирных корпорасов i++'й раз в карман сообразительного типа? Тем более что он несколько лет халявы народу обеспечит, вот. Вроде всем выгодно, ну, может, кроме некоторых инвесторов. И даже у них вроде отбивается.
     
     
  • 5.38, Аноним (38), 14:40, 01/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Тем кто хотят поставить и 10 лет не трогать невыгодно.
     

  • 1.2, Леголас (ok), 11:49, 01/04/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +6 +/
    > Запущен свой YouTube-канал

    это уже полдела

     
     
  • 2.4, Какаянахренразница (ok), 11:51, 01/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +4 +/
    Как ПОЛ-дела??? А что ещё осталось сделать???
     
     
  • 3.6, Леголас (ok), 12:00, 01/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +9 +/
    замутить на нём донаты
     
     
  • 4.16, пох. (?), 13:05, 01/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Подачками нище6родов сыт не будешь! Ютубовская монетизация, вот что спасет проект!

    Кстати, число просмотров у этого "стримера" будет вполне приличным - какую бы чушь там не несли. Так что идея выгорит.

     
     
  • 5.24, Аноним (21), 13:26, 01/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    По статистике на миллиардерах не богатеют.
    Миллиардерами становятся как раз обувая бедных.
    Бедных значительно больше и их легче обуть.
     
     
  • 6.30, миллиардер (?), 14:02, 01/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    так Я-то эти ютубные стримы и не собираюсь смотреть.

     
  • 5.36, Аноним (-), 14:27, 01/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Подачками нище6родов сыт не будешь!

    Массмаркет прозрачно намекает тебе что ты лох.

    > Ютубовская монетизация, вот что спасет проект!

    О да, даешь рекламу редхата на канале :)

     

  • 1.3, Анонец (?), 11:50, 01/04/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +3 +/
    Пока в Вилларибо обсуждают, в Виллабаджо уже выкатили релиз ...
     
     
  • 2.17, пох. (?), 13:05, 01/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ну и лошары!

    В виларибе уже бабло (с гугломонетизации) гребут лопатой, а в Вилабаджо опять отложили выплату зарплаты - клиенты ничего не принесли.

     
  • 2.34, YetAnotherOnanym (ok), 14:27, 01/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Правильно. Некогда думать, надо релиз выкатывать.
     

  • 1.5, Аноним (5), 11:55, 01/04/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –4 +/
    OpenSUSE- да бест CentOS алтернэйтив
     
     
  • 2.12, Аноним (12), 12:26, 01/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Его можно легально установить на сколько угодно своих машин без регистрации и SMS, после чего использовать без регистраций и подписок в течение 10-ти летнего срока поддержки? В течение которого первые пять лет в него будут вносить улучшения, а последующие пять исправлять баги? Причем все эти 10 лет ядро будет бинарно совместимо с драйверами, выпущенными в момент релиза дистрибутива?

    Если нет, то SuSe не alternative.

    P.S. Пример, я сделал проект, отдал его заказчику, который ни разу не IT'шник (склад или промышленное предприятие). Для проекта закупили машины с системой хранения и другим железом, от которого драйвера перестали обновляться через 3 года, потому что производитель обанкротился. Мне нужно, чтобы у заказчика устанавливались обновления (чтобы его не сломали через известную уязвимость) и драйвера от железа продолжали работать (и все это должно работать без меня, возможно, будет эникейщик). Платить по 350 баксов за каждую машину в год я не хочу (это фатально скажется на той доле с проекта, которую я положу в карман).

    P.P.S. Для проекта, вокруг которого круглосуточно бегают 20 разработчиков, делая по 100 коммитов в день и 5 админов, которые следят, чтобы все это работало, подойдет даже Arch/Fedora/Gentoo (с ежедневной пересборкой мира).

     
     
  • 3.22, Аноним (38), 13:24, 01/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Похоже IBM все правильно сделала. Подрезала халявщикам, таким как ты, крылышки. И правильно сделала. А у нормальных проектов всегда найдется кому побегать вокруг проекта.
     
  • 3.23, Аноним (5), 13:26, 01/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Да, OpenSUSE не требует подписок и СМС, ты прав. Если тебе нужна поддержка на 10 лет, значит ты что-то не то делаешь. Можно попробовать пойти торговать пирожками.
     
  • 3.26, user90 (?), 13:34, 01/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    > в течение 10-ти летнего срока поддержки

    Дружище, ты мыслишь какими-то ниибическими временными интервалами!))
    Неизвестно, будет ли через 10 лет еще существовать цивилизация..

    Ну а так кто-то слишком раскатывает губенки, чтобы и багфиксинг, и бинарная совместимость.

    > отдал его заказчику, который ни разу не IT'шник

    Именно поэтому к подобному и должен прилагаться Одмин!

     
     
  • 4.37, Одмин (?), 14:39, 01/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Именно поэтому к подобному и должен прилагаться Одмин!

    Слушайте, ну отстегните уже наручник!

    ... как то есть - "через десять лет"?

     
  • 4.39, YetAnotherOnanym (ok), 14:40, 01/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ага. Срок поверки счётчика в 12 лет тоже кажется эпически огромным. А потом бухгалтерия Горгаза ставит жильца в коленно-локтевую, потому что этот эпически огромный срок внезапно закончился...
     

  • 1.7, Аноним (7), 12:04, 01/04/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    А что там за соглашение с разработчиками? Очередной СоС с понями?
     
     
  • 2.14, Аноним (14), 12:29, 01/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Обещание не юзать пароль admin :D
     

  • 1.10, White Crow (?), 12:17, 01/04/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    А смысл ставить убогие красношляпные велосипеды без поддержки их сертифицированных индусов? Чтобы вот сидеть и самому разгребать всю эту помойку?

    Спасибо, кушайте сами.

     
     
  • 2.11, Аноним (11), 12:22, 01/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    так ты ещё не попробовал, а уже говоришь )  
     
  • 2.13, альтлинукс (?), 12:28, 01/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    К сожалению в нормальном продакшене альтернативы центоси нету.
    Использовать убунты просто смешно учитывая убогие возможности автоматического деплоя в инсталляторе и полный п. в поддержке сборки своих пакетов.
    В общем и целом остаётся либо суся либо шляпа. И ничего тут не поменяется в ближайшие годы.

    А в ненормальном продакшене используются кубы и контейнеры, там дистрибутив значения на имеет фактически.

     
     
  • 3.20, Аноним (38), 13:20, 01/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Вот в твоём ненормальном продакшене Убунта стандарт для кубера.
     

  • 1.19, Аноним (38), 13:19, 01/04/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Ждут пока IBM их купит.
     
     
  • 2.35, Аноним (35), 14:27, 01/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    IBM пока занят судебными разбирательствами с компанией Xinuos из соседней 1-апрельской новости :)
     

  • 1.25, Аноним (25), 13:30, 01/04/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Откуда они будут брать исходники пакетов, когда закончится поддержка CentOS 8?
     
     
  • 2.28, Аноним (12), 13:42, 01/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Оттуда же, где их брали, когда CentOS еще была самостоятельной и не продалась RedHat'у.

    Ну, а если RedHat/IBM прикроет доступ к SRCRPM, вот тут будет движуха покруче смены курса CentOS.

     
     
  • 3.31, Ssss (?), 14:04, 01/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Не прикроют, нарушение лицензии опенсорса
    Можно ограничить, только по подписке
    Так они купят одну и запиратят )
     

  • 1.27, Аноним (27), 13:36, 01/04/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Создатель всё ждёт пока люди придут и начнут настоящую работу за него делать. Хайпануть хайпанул, но дальше как-то не идёт пока.
     
     
  • 2.32, Аноним (32), 14:08, 01/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    а как же бабло?.. бабло лучше заносить - не все ж из своего кармана оплачивать..
     

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