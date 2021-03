Выпуск сервера web-конференций Apache OpenMeetings 6.0

2.2 , Леголас ( ok ), 10:56, 16/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] +8 + / – А что не так с Java? Технология не хуже других из тех, что работают через трансляцию в свои ВМ, к тому же проверена временем.

3.4 , Sacra ( ? ), 10:57, 16/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] +5 + / – К тому же кроссплатформенная*

4.11 , Аноним ( 11 ), 11:29, 16/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] +1 + / – В теории.

5.15 , Annoynymous ( ok ), 11:34, 16/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] +2 + / – И на практике.

6.51 , Аноним ( - ), 15:54, 16/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] –1 + / – закончилась жаба, а то что работало - протухло таким странным образом что у воскрешателей руки опускаются.

5.35 , пох. ( ? ), 12:44, 16/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] +1 + / – На практике. А не как в вашем любимом электрохромоноге - поддерживается винда, винда, винда, одна-единственная распоследняя максось и один-единственноправильный линoops.

6.42 , Аноним ( 42 ), 13:49, 16/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Так ты всё-таки Electron разработчик!

3.9 , Fracta1L ( ok ), 11:25, 16/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] +2 + / – GUI инопланетный

4.33 , Аноним ( 33 ), 12:36, 16/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Не нравится инопланетная тема - переключись на нативную.

4.39 , Анонымоус ( ? ), 13:12, 16/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] +3 + / – Ксенофоб?

5.40 , Леголас ( ok ), 13:18, 16/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] +2 + / – он не равнодушен к дыреням, не исключено что и к космическим

5.52 , Аноним ( - ), 15:56, 16/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] +1 + / – > Ксенофоб? Расист же , причем топит он явно не за человеческий рис

4.57 , Аноним ( 57 ), 16:53, 16/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Про сишную дырень не задвинуть, так до гуя докапаться

4.58 , Аноним ( 58 ), 16:55, 16/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – > GUI инопланетный Фракта, лох это судьба. Уж как ты тут со своим растом облажался то тебя точно не переплюнуть. Собственно всё что и нужно знать о квалификации растоманов.

5.59 , Аноним ( 58 ), 16:55, 16/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – > Фракта... Ой, надо-же. Опять не дописал. Rust рухнул.

3.10 , Lex ( ?? ), 11:27, 16/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] –3 + / – ну вообще-то хуже

3.23 , Аноним ( 23 ), 11:45, 16/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] –1 + / – Бинарник 200 мегабайт у каждого пользователя. Вы уверены, что там нет багов?

4.36 , Аноним ( 36 ), 12:47, 16/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Open source же. Проверь. Доложи. Или хочешь кого нанять для проверки?

5.53 , Аноним ( - ), 15:58, 16/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Нонемаю тибя - проверяй

2.7 , Иваня ( ? ), 11:04, 16/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] –3 + / – Ты не понимаешь, Java самый лучший язык.

3.8 , Леголас ( ok ), 11:15, 16/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] +1 + / – такое утверждение весьма опрометчиво: языки подходят под определенные задачи

3.13 , Аноним ( 11 ), 11:30, 16/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] +1 + / – Ты что, из криокамеры? Сегодня самый лучшия язык - Rust!

4.32 , Аноним ( 32 ), 12:28, 16/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] +3 + / – > Сегодня самый лучшия язык - Rust! [вздрагивая]: У вас там что-то хрустнуло?

5.38 , Леголас ( ok ), 12:55, 16/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] +4 + / – клавиатура Фрактала, строчащего про дырени

6.47 , клавиатур ( ? ), 15:03, 16/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] +2 + / – У него уже поди дырень в клавиатуре от этого.

3.54 , Аноним ( - ), 15:59, 16/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Java скорее один из лучших языков. Но реализация же мать его...