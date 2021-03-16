Выпуск сервера web-конференций Apache OpenMeetings 6.0

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|2.2, Леголас (ok), 10:56, 16/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+8 +/–
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А что не так с Java? Технология не хуже других из тех, что работают через трансляцию в свои ВМ, к тому же проверена временем.
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|6.51, Аноним (-), 15:54, 16/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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закончилась жаба, а то что работало - протухло таким странным образом что у воскрешателей руки опускаются.
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|5.35, пох. (?), 12:44, 16/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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На практике. А не как в вашем любимом электрохромоноге - поддерживается винда, винда, винда, одна-единственная распоследняя максось и один-единственноправильный линoops.
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|5.52, Аноним (-), 15:56, 16/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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> Ксенофоб?
Расист же , причем топит он явно не за человеческий рис
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|4.58, Аноним (58), 16:55, 16/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> GUI инопланетный
Фракта, лох это судьба. Уж как ты тут со своим растом облажался то тебя точно не переплюнуть.
Собственно всё что и нужно знать о квалификации растоманов.
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|3.23, Аноним (23), 11:45, 16/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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Бинарник 200 мегабайт у каждого пользователя. Вы уверены, что там нет багов?
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|4.36, Аноним (36), 12:47, 16/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Open source же. Проверь. Доложи. Или хочешь кого нанять для проверки?
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|3.8, Леголас (ok), 11:15, 16/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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такое утверждение весьма опрометчиво: языки подходят под определенные задачи
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|4.32, Аноним (32), 12:28, 16/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+3 +/–
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> Сегодня самый лучшия язык - Rust!
[вздрагивая]: У вас там что-то хрустнуло?
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|1.12, Lex (??), 11:29, 16/03/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–2 +/–
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> Код проекта написан на Java
С этого и надо было начинать. Эталонное ненужно
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|1.14, Аноним (14), 11:32, 16/03/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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эта штуковина тормозит заметно меньше без БигБлюБаттон, хоть и на яве
как сервер юзал свежую версию (без флеша), железо амд64 ~2005 г.в. и оно работало
хороший проект
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|2.49, клавиатур (?), 15:26, 16/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Слухи о тормозах жавы исходят из детcких рассказов cо времен начала 2000х годов, когда платформа была еще не оптимизирована.
Уже прошло лет 15 как жава не тормозит, но дети все еще не выросли из этого шаблона.
Объективно жава кушает больше памяти как и любой язык со сборщиком мусора, ну и плюс навороты рантайма типа JIT компиляции дают прирост потребления памяти, ради значительного выйгрыша по цпу.
На жаве много промышленных высоконагруженнх решений, тот же ElasticSearch индексирующий терабайты, который, собственно, много где используется за пределами жава разработки.
Детей можно понять, их индивидуально никто не поставил в известность об этом, а сами что-то узнавать они не стремятся.
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|1.17, Annoynymous (ok), 11:35, 16/03/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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Эта штука не тормозит, не глючит, имеет дохрена возможностей, которых нет ни в BBB, ни в Jitsi, ни у коммерческих аналогов.
Но написана программистами для программистов, увы.
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|2.19, Annoynymous (ok), 11:36, 16/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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А, ещё у неё есть киллер-фича: она нормально работает с видео через канал 128к. Видео, конечно, условное, пикселями, но работает. Зум или Jitsi в таких условиях показывают слайд-шоу и затыки звука.
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|3.27, zzz (??), 11:58, 16/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Была фича. Когда был флешовый клиент, позволявший выставить качество 320х240.
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|4.60, Annoynymous (ok), 16:56, 16/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> Была фича. Когда был флешовый клиент, позволявший выставить качество 320х240.
Я гонял бету. Фича осталась.
Ты пробовал релиз? Там выпилили?
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|2.37, Аноним (36), 12:52, 16/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Несколько нагружен интерфейс. Но в принципе, от и не простая ВКС типа Jitsi. Его и BBB назначение несколько иное.
Другой момент, что сайт BBB был длительное время заблокирован в числе невинно пострадавших от блокировки Telegram, что весьма затрудняло его установку. Так что при выборе приходится и иные мотивы исследовать.
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|1.21, Аноним (23), 11:41, 16/03/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Пишу свой сервер для видеоконференций на чистом C с нуля. Потому что на дистанционную работу не берут без видеособеседования, а использовать зарубежные мессенджеры не в моих правилах.
Есть простой вопрос: Сервер на Java, а перекодирование потоков тоже на Java, или он этим не занимается, только административные функции?
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|2.22, bOOster (ok), 11:45, 16/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Административные только. В BigBlueButton за перекодирование и вообще потоки аудио/видео FreeSwitch отвечается. Как именно в этом не в курсе.
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|3.25, Аноним (23), 11:50, 16/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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Из описания FreeSwitch :
"Некоторые кодеки поддерживаются только в режиме pass-through. Это означает, что сжатые данные передаются насквозь между абонентами без какой-либо обработки."
На начальном этапе и я так планирую сделать. Просто передавать потоки между браузерами.
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|4.28, bOOster (ok), 12:07, 16/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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> Из описания FreeSwitch :
> "Некоторые кодеки поддерживаются только в режиме pass-through. Это означает, что сжатые
> данные передаются насквозь между абонентами без какой-либо обработки."
> На начальном этапе и я так планирую сделать. Просто передавать потоки между
> браузерами.
Это значит что перекодирование из одного в другой поток доступно после покупки лицензии на данные проприетарные кодеки.
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|4.29, bOOster (ok), 12:09, 16/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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> На начальном этапе и я так планирую сделать. Просто передавать потоки между
> браузерами.
Ты взял на себя непосильную задачу. Без перекодировки - твоя, пардон, поделка никому нафиг не сдалась. Особенно если клиенты на WebRTC сидят.
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|5.31, Аноним (31), 12:19, 16/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Пишу для себя. Исходники в свободном доступе. Цель - обеспечить передачу видео и аудио между одинаковыми браузерами: Firefox -> Firefox, или Chrome -> Chrome. Плюс текстовый чат и передача файлов.
Для низкого разрешения перекодирование между свободными кодеками.
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|6.41, Аноним (41), 13:48, 16/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> Исходники в свободном доступе
А можно ознамиться? Чисто из праздного любопытства
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|7.44, Аноним (44), 14:06, 16/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Реализованы RFC 2616, RFC 2396, async sockets, pthreads multithreading, workers pool. На основе этого будет сделана передача пакетов из мобильного браузера (для простоты), через сервер в другой браузер в video tag HTML5. Примерно так. Выкладываю на свой сайт и на SourceForge в Git.
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|3.30, bOOster (ok), 12:11, 16/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> Тут нет перекодирования потоков, WebRTC же.
WebRTC это таже сигнализация/согласование, типа SIP но чуть больше. возможностей Кодеки они пользуют какие закажут.
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|2.45, Онаним (?), 14:14, 16/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Спокуха. С такими за(скоками) и с видеособеседованием вряд ли возьмут.
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|1.26, zzz (??), 11:52, 16/03/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Я, может, чего-то не понимаю, но ченжлог и скриншоты как-то вообще не тянут на мажорное обновление.
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|2.43, Аноним (42), 14:01, 16/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Судя по ченжлогу на github, они считают "изменения, нацеленные на усиление защищённости процесса проведения аудио и виедоконференций, а также предоставления совместного доступа к экрану с использованием технологии WebRTC" (WebRTC with SIP support, WebRTC audio/video/screen-sharing in the Room) веской причиной для смены мажорной версии. В принципе, не стоит их за это осуждать, функционал наверное сложный в рамках проекта.
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|1.55, Аноним (55), 16:22, 16/03/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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При виде интерфейса OpenMeeting хочется сесть и задизайнить им нормальный интерфейс, жаль что я не умею.
Так-то с технической стороны это богатое и хорошее решение, а таким проектом нужно много бутстрапа в UI. Визуальная несовременность это мизерный недочет. Потому что вон куча есть проприетарных решений на электроне, которые не сравнимы функционально, но их ставят на предприятия, потому что интерфейс.
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