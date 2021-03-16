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Выпуск сервера web-конференций Apache OpenMeetings 6.0

16.03.2021 10:48

Организация Apache Software Foundation представила выпуск сервера web-конференций Apache OpenMeetings 6.0, позволяющего организовать проведение аудио- и видеконференций через Web, а также совместную работу и обмен сообщениями между участниками. Поддерживаются как проведение вебинаров с одним выступающим докладчиком, так и конференций с произвольным числом участников, одновременно взаимодействующих между собой. Код проекта написан на Java и распространяется под лицензией Apache 2.0.

Среди дополнительных возможностей: средства для интеграции с календарём-планировщиком, отправки индивидуальных или широковещательных уведомлений и приглашений, совместного доступа к файлам и документам, поддержания адресной книги участников, ведения протокола мероприятия, совместного планирования выполнения задач, трансляции вывода запускаемых приложений (демонстрация скринкастов), проведения голосований и опросов.

Один сервер может обслуживать произвольное число конференций, проводимых в отдельных виртуальных конференц-залах и включающих свой набор участников. Сервер поддерживает гибкие инструменты управления полномочиями и мощную систему модерирования конференций. Управление и взаимодействие участников производится через web-интерфейс. Код OpenMeetings написан на языке Java. В качестве СУБД могут использоваться MySQL и PostgreSQL.

В новом выпуске:

  • Добавлена возможность выполнения нагрузочных текстов и генерации метрик для отслеживания производительности при помощи системы мониторинга Prometheus.
  • Интерфейс пользователя, связанный с ведением конференций, разбит на отдельные компоненты и переведён на сборку с использованием пакетного менеджера NPM и управление зависимостями при помощи NPM. Процесс разработки сделан более удобным для разработчиков фронтэндов, использующих JavaScript.
  • Внесены изменения, нацеленные на усиление защищённости процесса проведения аудио и виедоконференций, а также предоставления совместного доступа к экрану с использованием технологии WebRTC. Для OAuth задействован протокол TLS 1.2. Добавлена возможность задания ограничений для клиента NetTest (тест качества связи) и общих ограничения на число клиентов. Реализованы настройки вывода капчи. Добавлена опция для отключения записи.
  • Проведена работа по повышению стабильности трансляций аудио и видео.
  • В интерфейсе пользователя для вывода уведомлений задействован API Web Notification, позволяющий использовать системные механизмы вывода уведомлений на рабочем столе. Улучшены переводы. В форме отправки приглашений обеспечен показ часового пояса пользователя. Добавлена возможность закрепления и настройки размера блоков с видео участников конференции.


  1. Главная ссылка к новости (https://blogs.apache.org/openm...)
  2. OpenNews: Выпуск сервера web-конференций Apache OpenMeetings 5.0
  3. OpenNews: Выпуск серверов для потокового вещания Roc 0.1, Ant 1.7 и Red5 1.1.1
  4. OpenNews: Обновления систем видеоконференций Jitsi Meet Electron, OpenVidu и BigBlueButton
  5. OpenNews: Фонд СПО запустил сервис видеоконференций на основе Jitsi Meet
  6. OpenNews: Доступна Calla, платформа для проведения аудио/видеоконференций в форме RPG-игры
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Короткая ссылка: https://opennet.ru/54764-openmeetings
Ключевые слова: openmeetings
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно
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  • 1.1, InuYasha (??), 10:52, 16/03/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –15 +/
    У Apache почти всё на Жаве что-ли? Прям разочарование сплошное.
     
     
  • 2.2, Леголас (ok), 10:56, 16/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +8 +/
    А что не так с Java? Технология не хуже других из тех, что работают через трансляцию в свои ВМ, к тому же проверена временем.
     
     
  • 3.4, Sacra (?), 10:57, 16/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +5 +/
    К тому же кроссплатформенная*
     
     
  • 4.11, Аноним (11), 11:29, 16/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    В теории.
     
     
  • 5.15, Annoynymous (ok), 11:34, 16/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    И на практике.
     
     
  • 6.51, Аноним (-), 15:54, 16/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    закончилась жаба, а то что работало - протухло таким странным образом что у воскрешателей руки опускаются.
     
  • 5.35, пох. (?), 12:44, 16/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    На практике. А не как в вашем любимом электрохромоноге - поддерживается винда, винда, винда, одна-единственная распоследняя максось и один-единственноправильный линoops.
     
     
  • 6.42, Аноним (42), 13:49, 16/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Так ты всё-таки Electron разработчик!
     
  • 3.9, Fracta1L (ok), 11:25, 16/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    GUI инопланетный
     
     
  • 4.33, Аноним (33), 12:36, 16/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Не нравится инопланетная тема - переключись на нативную.
     
  • 4.39, Анонымоус (?), 13:12, 16/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +3 +/
    Ксенофоб?
     
     
  • 5.40, Леголас (ok), 13:18, 16/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    он не равнодушен к дыреням, не исключено что и к космическим
     
  • 5.52, Аноним (-), 15:56, 16/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    > Ксенофоб?

    Расист же , причем топит он явно не за человеческий рис

     
  • 4.57, Аноним (57), 16:53, 16/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Про сишную дырень не задвинуть, так до гуя докапаться
     
  • 4.58, Аноним (58), 16:55, 16/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > GUI инопланетный

    Фракта, лох это судьба. Уж как ты тут со своим растом облажался то тебя точно не переплюнуть.

    Собственно всё что и нужно знать о квалификации растоманов.

     
     
  • 5.59, Аноним (58), 16:55, 16/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Фракта...

    Ой, надо-же. Опять не дописал. Rust рухнул.

     
  • 3.10, Lex (??), 11:27, 16/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –3 +/
    ну вообще-то хуже
     
  • 3.23, Аноним (23), 11:45, 16/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Бинарник 200 мегабайт у каждого пользователя. Вы уверены, что там нет багов?
     
     
  • 4.36, Аноним (36), 12:47, 16/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Open source же. Проверь. Доложи. Или хочешь кого нанять для проверки?
     
     
  • 5.53, Аноним (-), 15:58, 16/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Нонемаю тибя - проверяй
     
  • 2.7, Иваня (?), 11:04, 16/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –3 +/
    Ты не понимаешь, Java самый лучший язык.
     
     
  • 3.8, Леголас (ok), 11:15, 16/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    такое утверждение весьма опрометчиво: языки подходят под определенные задачи
     
  • 3.13, Аноним (11), 11:30, 16/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Ты что, из криокамеры? Сегодня самый лучшия язык - Rust!
     
     
  • 4.32, Аноним (32), 12:28, 16/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +3 +/
    > Сегодня самый лучшия язык - Rust!

    [вздрагивая]: У вас там что-то хрустнуло?

     
     
  • 5.38, Леголас (ok), 12:55, 16/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +4 +/
    клавиатура Фрактала, строчащего про дырени
     
     
  • 6.47, клавиатур (?), 15:03, 16/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    У него уже поди дырень в клавиатуре от этого.
     
  • 3.54, Аноним (-), 15:59, 16/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Java скорее один из лучших языков. Но реализация же мать его...
     

  • 1.5, Леголас (ok), 10:59, 16/03/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    ASF бобры просто, долгих лет стабильного процветания фонду.
     
  • 1.12, Lex (??), 11:29, 16/03/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –2 +/
    > Код проекта написан на Java

    С этого и надо было начинать. Эталонное ненужно

     
     
  • 2.34, Аноним (34), 12:36, 16/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +4 +/
    > Lex

    С этого и надо было начинать. Эталонное ненужно

     

  • 1.14, Аноним (14), 11:32, 16/03/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    эта штуковина тормозит заметно меньше без БигБлюБаттон, хоть и на яве

    как сервер юзал свежую версию (без флеша), железо амд64 ~2005 г.в. и оно работало

    хороший проект

     
     
  • 2.49, клавиатур (?), 15:26, 16/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Слухи о тормозах жавы исходят из детcких рассказов cо времен начала 2000х годов, когда платформа была еще не оптимизирована.
    Уже прошло лет 15 как жава не тормозит, но дети все еще не выросли из этого шаблона.
    Объективно жава кушает больше памяти как и любой язык со сборщиком мусора, ну и плюс навороты рантайма типа JIT компиляции дают прирост потребления памяти, ради значительного выйгрыша по цпу.
    На жаве много промышленных высоконагруженнх решений, тот же ElasticSearch индексирующий терабайты, который, собственно, много где используется за пределами жава разработки.
    Детей можно понять, их индивидуально никто не поставил в известность об этом, а сами что-то узнавать они не стремятся.
     

  • 1.16, Аноним (16), 11:34, 16/03/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Пригодиться. А я стал свой делать.
     
  • 1.17, Annoynymous (ok), 11:35, 16/03/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Эта штука не тормозит, не глючит, имеет дохрена возможностей, которых нет ни в BBB, ни в Jitsi, ни у коммерческих аналогов.

    Но написана программистами для программистов, увы.

     
     
  • 2.19, Annoynymous (ok), 11:36, 16/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А, ещё у неё есть киллер-фича: она нормально работает с видео через канал 128к. Видео, конечно, условное, пикселями, но работает. Зум или Jitsi в таких условиях показывают слайд-шоу и затыки звука.
     
     
  • 3.27, zzz (??), 11:58, 16/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Была фича. Когда был флешовый клиент, позволявший выставить качество 320х240.
     
     
  • 4.60, Annoynymous (ok), 16:56, 16/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Была фича. Когда был флешовый клиент, позволявший выставить качество 320х240.

    Я гонял бету. Фича осталась.

    Ты пробовал релиз? Там выпилили?

     

  • 1.18, Ю.Т. (?), 11:36, 16/03/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    В moodle это стандартное средство для видеоконф.
     
  • 1.20, bOOster (ok), 11:38, 16/03/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Как в сравнении с BigBlueButton?
     
     
  • 2.37, Аноним (36), 12:52, 16/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Несколько нагружен интерфейс. Но в принципе, от и не простая ВКС типа Jitsi. Его и BBB назначение несколько иное.

    Другой момент, что сайт BBB был длительное время заблокирован в числе невинно пострадавших от блокировки Telegram, что весьма затрудняло его установку. Так что при выборе приходится и иные мотивы исследовать.

     

  • 1.21, Аноним (23), 11:41, 16/03/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Пишу свой сервер для видеоконференций на чистом C с нуля. Потому что на дистанционную работу не берут без видеособеседования, а использовать зарубежные мессенджеры не в моих правилах.
    Есть простой вопрос: Сервер на Java, а перекодирование потоков тоже на Java, или он этим не занимается, только административные функции?
     
     
  • 2.22, bOOster (ok), 11:45, 16/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Административные только. В BigBlueButton за перекодирование и вообще потоки аудио/видео FreeSwitch отвечается. Как именно в этом не в курсе.
     
     
  • 3.25, Аноним (23), 11:50, 16/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Из описания FreeSwitch :
    "Некоторые кодеки поддерживаются только в режиме pass-through. Это означает, что сжатые данные передаются насквозь между абонентами без какой-либо обработки."
    На начальном этапе и я так планирую сделать. Просто передавать потоки между браузерами.
     
     
  • 4.28, bOOster (ok), 12:07, 16/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    > Из описания FreeSwitch :
    > "Некоторые кодеки поддерживаются только в режиме pass-through. Это означает, что сжатые
    > данные передаются насквозь между абонентами без какой-либо обработки."
    > На начальном этапе и я так планирую сделать. Просто передавать потоки между
    > браузерами.

    Это значит что перекодирование из одного в другой поток доступно после покупки лицензии на данные проприетарные кодеки.

     
  • 4.29, bOOster (ok), 12:09, 16/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    > На начальном этапе и я так планирую сделать. Просто передавать потоки между
    > браузерами.

    Ты взял на себя непосильную задачу. Без перекодировки - твоя, пардон, поделка никому нафиг не сдалась. Особенно если клиенты на WebRTC сидят.

     
     
  • 5.31, Аноним (31), 12:19, 16/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Пишу для себя. Исходники в свободном доступе. Цель - обеспечить передачу видео и аудио между одинаковыми браузерами: Firefox -> Firefox, или Chrome -> Chrome. Плюс текстовый чат и передача файлов.
    Для низкого разрешения перекодирование между свободными кодеками.
     
     
  • 6.41, Аноним (41), 13:48, 16/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Исходники в свободном доступе

    А можно ознамиться? Чисто из праздного любопытства

     
     
  • 7.44, Аноним (44), 14:06, 16/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Реализованы RFC 2616, RFC 2396, async sockets, pthreads multithreading, workers pool. На основе этого будет сделана передача пакетов из мобильного браузера (для простоты), через сервер в другой браузер в video tag HTML5. Примерно так. Выкладываю на свой сайт и на SourceForge в Git.
     
  • 2.24, zzz (??), 11:47, 16/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Тут нет перекодирования потоков, WebRTC же.
     
     
  • 3.30, bOOster (ok), 12:11, 16/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Тут нет перекодирования потоков, WebRTC же.

    WebRTC это таже сигнализация/согласование, типа SIP но чуть больше. возможностей Кодеки они пользуют какие закажут.

     
  • 2.45, Онаним (?), 14:14, 16/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Спокуха. С такими за(скоками) и с видеособеседованием вряд ли возьмут.
     

  • 1.26, zzz (??), 11:52, 16/03/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Я, может, чего-то не понимаю, но ченжлог и скриншоты как-то вообще не тянут на мажорное обновление.
     
     
  • 2.43, Аноним (42), 14:01, 16/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Судя по ченжлогу на github, они считают "изменения, нацеленные на усиление защищённости процесса проведения аудио и виедоконференций, а также предоставления совместного доступа к экрану с использованием технологии WebRTC" (WebRTC with SIP support, WebRTC audio/video/screen-sharing in the Room) веской причиной для смены мажорной версии. В принципе, не стоит их за это осуждать, функционал наверное сложный в рамках проекта.
     

  • 1.46, Аноним (46), 14:27, 16/03/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    "виедоконференций" исправьте пожалуйста
     
  • 1.48, Аноним (48), 15:25, 16/03/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    ISO-образы, которые нужно качать с гулаг-драйв. https://cwiki.apache.org/confluence/display/OPENMEETINGS/Live+iso+OpenMeetings+on+Ubuntu

    Всё, что вам нужно знать про апач фон дейшн

     
  • 1.50, клавиатур (?), 15:38, 16/03/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Сколько оно кушает ОЗУ на 10-20 человек?
     
  • 1.55, Аноним (55), 16:22, 16/03/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    При виде интерфейса OpenMeeting хочется сесть и задизайнить им нормальный интерфейс, жаль что я не умею.

    Так-то с технической стороны это богатое и хорошее решение, а таким проектом нужно много бутстрапа в UI. Визуальная несовременность это мизерный недочет. Потому что вон куча есть проприетарных решений на электроне, которые не сравнимы функционально, но их ставят на предприятия, потому что интерфейс.

     
  • 1.56, Аноним (58), 16:51, 16/03/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Веб конференции. Хахаха, посмешили.
     

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