Организация Apache Software Foundation представила выпуск сервера web-конференций Apache OpenMeetings 6.0, позволяющего организовать проведение аудио- и видеконференций через Web, а также совместную работу и обмен сообщениями между участниками. Поддерживаются как проведение вебинаров с одним выступающим докладчиком, так и конференций с произвольным числом участников, одновременно взаимодействующих между собой. Код проекта написан на Java и распространяется под лицензией Apache 2.0. Среди дополнительных возможностей: средства для интеграции с календарём-планировщиком, отправки индивидуальных или широковещательных уведомлений и приглашений, совместного доступа к файлам и документам, поддержания адресной книги участников, ведения протокола мероприятия, совместного планирования выполнения задач, трансляции вывода запускаемых приложений (демонстрация скринкастов), проведения голосований и опросов. Один сервер может обслуживать произвольное число конференций, проводимых в отдельных виртуальных конференц-залах и включающих свой набор участников. Сервер поддерживает гибкие инструменты управления полномочиями и мощную систему модерирования конференций. Управление и взаимодействие участников производится через web-интерфейс. Код OpenMeetings написан на языке Java. В качестве СУБД могут использоваться MySQL и PostgreSQL. В новом выпуске: Добавлена возможность выполнения нагрузочных текстов и генерации метрик для отслеживания производительности при помощи системы мониторинга Prometheus.

Интерфейс пользователя, связанный с ведением конференций, разбит на отдельные компоненты и переведён на сборку с использованием пакетного менеджера NPM и управление зависимостями при помощи NPM. Процесс разработки сделан более удобным для разработчиков фронтэндов, использующих JavaScript.

Внесены изменения, нацеленные на усиление защищённости процесса проведения аудио и виедоконференций, а также предоставления совместного доступа к экрану с использованием технологии WebRTC. Для OAuth задействован протокол TLS 1.2. Добавлена возможность задания ограничений для клиента NetTest (тест качества связи) и общих ограничения на число клиентов. Реализованы настройки вывода капчи. Добавлена опция для отключения записи.

Проведена работа по повышению стабильности трансляций аудио и видео.

В интерфейсе пользователя для вывода уведомлений задействован API Web Notification, позволяющий использовать системные механизмы вывода уведомлений на рабочем столе. Улучшены переводы. В форме отправки приглашений обеспечен показ часового пояса пользователя. Добавлена возможность закрепления и настройки размера блоков с видео участников конференции.



