Организация Apache Software Foundation представила выпуск сервера web-конференций Apache OpenMeetings 5.0, позволяющего организовать проведение аудио- и видеконференций через Web. Поддерживаются как проведение вебинаров с одним выступающим докладчиком, так и конференций с произвольным числом участников, одновременно взаимодействующих между собой. Дополнительно предоставляются средства для интеграции с календарём-планировщиком, отправки индивидуальных или широковещательных уведомлений и приглашений, совместного доступа к файлам и документам, поддержания адресной книги участников, ведения протокола мероприятия, совместного планирования выполнения задач, трансляции вывода запускаемых приложений (демонстрация скринкастов), проведения голосований и опросов. Один сервер может обслуживать произвольное число конференций, проводимых в отдельных виртуальных конференц-залах и включающих свой набор участников. Сервер поддерживает гибкие инструменты управления полномочиями и мощную систему модерирования конференций. Управление и взаимодействие участников производится через web-интерфейс. Код OpenMeetings написан на языке Java. Интерактивный web-интерфейс построен с использованием фреймворка OpenLaszlo. В качестве СУБД могут использоваться MySQL и PostgreSQL. В новом выпуске: Для организации звуковых и видеовызовов, а также для предоставления доступа к экрану, задействован протокол WebRTC. С использованием HTML5 переработаны компоненты для организации совместного доступа к микрофону и web-камере, трансляции содержимого экрана, воспроизведения и записи видео. Установка Flash-плагина больше не требуется.

Интерфейс адаптирован для управления с сенсорных экранов и работы с мобильными устройствами и планшетами.

Для оформления web-интерфейса и передачи сообщений в режиме реального времени с использованием протокола WebSockets задействован web-фреймворк Apache Wicket 9.0.0.

Добавлена поддержка отправки прямых ссылок для входа в комнаты с обсуждением, в которых используется символьное имя комнаты, а не цифровой идентификатор.

Добавлена поддержка редактирования аватаров пользователей (Admin->Users).

Входящие в состав библиотеки обновлены до свежих выпусков. Требования к версии Java подняты до Java 11.

Реализованы более жёсткие правила CSP (Content Security Policy) для защиты от подстановки чужого кода.

Обеспечено скрытие информации об учётной записи и email пользователей.

По умолчанию для передачи видео включается фронтальная камера.

Обеспечена мгновенная смена разрешения камеры.



