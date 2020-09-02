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Выпуск сервера web-конференций Apache OpenMeetings 5.0

02.09.2020 10:23

Организация Apache Software Foundation представила выпуск сервера web-конференций Apache OpenMeetings 5.0, позволяющего организовать проведение аудио- и видеконференций через Web. Поддерживаются как проведение вебинаров с одним выступающим докладчиком, так и конференций с произвольным числом участников, одновременно взаимодействующих между собой. Дополнительно предоставляются средства для интеграции с календарём-планировщиком, отправки индивидуальных или широковещательных уведомлений и приглашений, совместного доступа к файлам и документам, поддержания адресной книги участников, ведения протокола мероприятия, совместного планирования выполнения задач, трансляции вывода запускаемых приложений (демонстрация скринкастов), проведения голосований и опросов.

Один сервер может обслуживать произвольное число конференций, проводимых в отдельных виртуальных конференц-залах и включающих свой набор участников. Сервер поддерживает гибкие инструменты управления полномочиями и мощную систему модерирования конференций. Управление и взаимодействие участников производится через web-интерфейс. Код OpenMeetings написан на языке Java. Интерактивный web-интерфейс построен с использованием фреймворка OpenLaszlo. В качестве СУБД могут использоваться MySQL и PostgreSQL.

В новом выпуске:

  • Для организации звуковых и видеовызовов, а также для предоставления доступа к экрану, задействован протокол WebRTC. С использованием HTML5 переработаны компоненты для организации совместного доступа к микрофону и web-камере, трансляции содержимого экрана, воспроизведения и записи видео. Установка Flash-плагина больше не требуется.
  • Интерфейс адаптирован для управления с сенсорных экранов и работы с мобильными устройствами и планшетами.
  • Для оформления web-интерфейса и передачи сообщений в режиме реального времени с использованием протокола WebSockets задействован web-фреймворк Apache Wicket 9.0.0.
  • Добавлена поддержка отправки прямых ссылок для входа в комнаты с обсуждением, в которых используется символьное имя комнаты, а не цифровой идентификатор.
  • Добавлена поддержка редактирования аватаров пользователей (Admin->Users).
  • Входящие в состав библиотеки обновлены до свежих выпусков. Требования к версии Java подняты до Java 11.
  • Реализованы более жёсткие правила CSP (Content Security Policy) для защиты от подстановки чужого кода.
  • Обеспечено скрытие информации об учётной записи и email пользователей.
  • По умолчанию для передачи видео включается фронтальная камера.
  • Обеспечена мгновенная смена разрешения камеры.


  1. Главная ссылка к новости (https://blogs.apache.org/openm...)
  2. OpenNews: Выпуск сервера web-конференций Apache OpenMeetings 3.3 с устранением 11 уязвимостей
  3. OpenNews: Представлен сервер видеоконференций Apache OpenMeetings 2.0
  4. OpenNews: Релиз коммуникационной платформы Asterisk 15 с поддержкой видеоконференций
  5. OpenNews: Обновления систем видеоконференций Jitsi Meet Electron, OpenVidu и BigBlueButton
  6. OpenNews: Доступна коммуникационная система Nextcloud Talk с поддержкой видеовызовов
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Короткая ссылка: https://opennet.ru/53645-openmeetings
Ключевые слова: openmeetings
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно
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  • 1.3, КО (?), 10:30, 02/09/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Настолько нужная вещь что в викидепии ничего про неё нет...
    Знать бы под какой лицензией еще...
     
     
  • 2.5, Механик (?), 10:40, 02/09/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    У вас какая-то своя, отдельная, Википедия?! А то в обычной есть информация!
     
  • 2.10, Anonimus (??), 11:10, 02/09/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Вы здоровы?
    Писать сюда можете, перейти на представленную в статье ссылку описываемого ПО не можете?
    На сайте есть ссылка на лицензию.
     
  • 2.13, Аноним (13), 12:05, 02/09/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Название Apache OpenMeetings как бы намекает. У проектов Apache только одна лицензия - Apache.
     

  • 1.6, ryoken (ok), 10:51, 02/09/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    >>Для организации звуковых и видеовызовов

    ... А может таки лучше написать "аудио- и видеовызовов"? А то как-то уж больно продолговато...

     
  • 1.7, Annoynymous (ok), 10:58, 02/09/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Выглядит как продукт, написанный программистами для программистов.
     
     
  • 2.8, Аноним (8), 11:00, 02/09/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Судя по скриншотам, выглядит как продукт из 90х.
     
  • 2.12, Цезий Родонович (?), 11:45, 02/09/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Еще из детства помню - "Сделай систему которой сможет пользоваться каждый дурак - только дуркам она будет и нужна"
     

  • 1.9, жека воробьев (?), 11:02, 02/09/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Что же ты такой страшный
     
  • 1.11, бедный буратино (ok), 11:44, 02/09/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    а этот митинг умеет шотать рижим?
     
  • 1.14, Иваня (?), 12:20, 02/09/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Даже не знал о таком проекте. Спасиб за инфу. НО Я лично сам пользуюсь Jitsi и всем рекомендую!
     

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