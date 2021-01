2.9 , rvs2016 ( ok ), 10:44, 03/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] –2 + / – Нынче приснился сон: Открываю терминал. А в нем перед самым первым PROMPT (в той информации, в которой пишется что-то типа Last login: Sat Jan 2 16:07:59 from :0 и т.п.) дописано ещё что-то такое: К этому терминалу прикреплён ответственный за него майор ФСБ $Фамилия $Имя Отчество, телефон для справок/связи - такой-то. Ну и потом уже как обычно: % Во, думаю, уже как наладили. Уже и не скрывают. Открыто служат обществу уж! Телефоны для связи указывают и т.п. Ну типа - Ваш участковый такой-то, если что - обращайтесь и т.д. :-)