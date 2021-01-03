|
|1.1, Аноним (1), 09:52, 03/01/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
|
Копирасты дико орут, получается?
youtube-dl не смогли, а тут с любого ресурса банальным cp...
|
|
|
|2.4, Аноним (4), 10:27, 03/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
> Копирасты дико орут, получается?
youtube-dl не смогли, а тут с любого ресурса банальным cp...
Тебе и сейчас никто не мешает wget любой ресурс. Только при чëм тут youtube-dl?
|
|
|
|
|
|3.18, xi (??), 12:00, 03/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
|
Всё не так уж плохо. На js только расширение для браузера (что сразу объясняет такие большие возможности по управлению внутренностями браузера), а сам FUSE-модуль на C.
|
|
|
|4.19, Корец (?), 12:11, 03/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
> FUSE-модуль на C.
Ну я как раз на это и намекал. Фрактал должен был сразу заявить про сишную дырень.
Фрактал не настоящий!
|
|1.5, Аноним (5), 10:37, 03/01/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–1 +/–
|
норм, теперь требую ТелеметриюФС, чтоб сам мог ручками слать влажные портянки большому брату из ядерной сонсоли
|
|
|
|2.9, rvs2016 (ok), 10:44, 03/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–2 +/–
|
Нынче приснился сон:
Открываю терминал. А в нем перед самым первым PROMPT (в той информации, в которой пишется что-то типа Last login: Sat Jan 2 16:07:59 from :0 и т.п.) дописано ещё что-то такое:
К этому терминалу прикреплён ответственный за него майор ФСБ $Фамилия $Имя Отчество, телефон для справок/связи - такой-то.
Ну и потом уже как обычно:
%
Во, думаю, уже как наладили. Уже и не скрывают. Открыто служат обществу уж! Телефоны для связи указывают и т.п. Ну типа - Ваш участковый такой-то, если что - обращайтесь и т.д. :-)
|
|1.6, rvs2016 (ok), 10:38, 03/01/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
|
Мысли:
1. Браузер должен быть запущен? Или это зависит от того, какие действия с вкладками нужно проделать?
2. Была в старину такая штука - netscape-remote. Но потом с погибелью Нетскейпа погибла и эта штука поди. А вот эта новая штука TabFS отдалённо-преотдалённо напоминает ту старую штуку netscape-remote.
|
|
|
|2.20, Амоним (?), 12:20, 03/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
selenium есть например. Можно практически все то же самое делать, только через апи а не виртуальную фс. Из питона дергается легко, самое то для вэб-скрэйпинга. Можно при желании реализовать и fuse в питоне. В общем и целом штука может и нужная и полезная, но автор погорячился - можно было бы просто selenium использовать, а не свое расширение велосипедить.
|
|1.11, rf546455 (?), 11:00, 03/01/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+2 +/–
|
>Состояние файлов в каталогах со вкладками напрямую отражает состояние вкладок в браузере - TabFS можно сравнить с псевдо-ФС /proc, но вместо параметров системы, отражающую состояние браузера.
TabFS можно сравнить с псевдо-ФС /proc, но вместо параметров текущей ОС, она отражает состояние вкладок браузера.
|
|1.14, КО (?), 11:02, 03/01/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
|
Раньше через JS-скрипты и память пытались хакнуть, а теперь напрямую - на радость хакерам.
|
|
|
|2.16, Аноним (16), 11:14, 03/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
Как справедливо заметили в прикреплённой к новости ссылке - в KDE и GNOME это есть чуть ли не с 90х.
|
|1.17, Онаним (?), 11:24, 03/01/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
|
TabFS для управления долгами в пивнухе не изобрели ещё? Было бы актуальнее.
|