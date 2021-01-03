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TabFS - файловая система для работы со вкладками браузера

03.01.2021 09:47

Проектом TabFS развивается файловая система, отображающая содержимое вкладок, открытых в Chrome или Firefox, в виде файловой системы, предоставляющей доступ к ресурсам сайтов, открытых во вкладках, и параметрам их обработки. Состояние файлов в каталогах со вкладками напрямую отражает состояние вкладок в браузере - TabFS можно сравнить с псевдо-ФС /proc, но вместо параметров системы, отражающую состояние браузера. TabFS включает в себя FUSE-модуль с реализацией файловой системы в пространстве пользователя и браузерное дополнение для экспорта содержимого открытых вкладок. Код распространяется под лицензией GPLv3. Поддерживается работа в Linux и macOS.

TabFS позволяет использовать различные существующие утилиты командной строки для работы с содержимым открытых вкладок как с обычными файлами, а также создавать скрипты для упрощения обработки данных во вкладках (можно написать обработчик на любом знакомом языке программирования, без необходимости создания браузерного дополнения). При этом доступ предоставляется не только в режиме чтения, и подобные скрипты могут применяться для управления и взаимодействия с браузером.

Например, удаление каталога вкладки в TabFS приведёт к закрытию вкладки в браузере, а запись JavaScript-кода в файл execute-script к запуску этого кода в браузере в контексте выбранной вкладки (через манипуляции с CSS через document.body.style можно изменять оформление). Кроме вкладок можно изменять и общие параметры браузера, например, включать и выключать дополнения. Навигация по DOM-узлам и редактирование HTML-страниц на лету пока не поддерживается, но разработчики обещают реализовать данную возможность в ближайшее время. В планах также предоставления возможности подключать обработчики к определённым действиям на странице (например, можно будет отслеживать прокрутку и клики).



  1. Главная ссылка к новости (https://news.ycombinator.com/i...)
  2. OpenNews: MiniWheatFS - FUSE-модуль, расширяющий tmpfs через хранение данных в обычной ФС
  3. OpenNews: CAFS 0.6 - FUSE модуль для кеширования содержимого локальных и внешних ФС
  4. OpenNews: Первый релиз wZD 1.0.0, сервера компактного хранения мелких файлов
  5. OpenNews: Представлен torrent-клиент distribyted, позволяющий монтировать торренты в ФС
  6. OpenNews: Файловая система DwarFS, обеспечивающая очень высокий уровень сжатия
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Короткая ссылка: https://opennet.ru/54348-tabfs
Ключевые слова: tabfs, fuse, browser, firefox, chrome
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно
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  • 1.1, Аноним (1), 09:52, 03/01/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Копирасты дико орут, получается?
    youtube-dl не смогли, а тут с любого ресурса банальным cp...
     
     
  • 2.4, Аноним (4), 10:27, 03/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Копирасты дико орут, получается?

    youtube-dl не смогли, а тут с любого ресурса банальным cp...

    Тебе и сейчас никто не мешает wget любой ресурс. Только при чëм тут youtube-dl?

     
  • 2.12, КО (?), 11:01, 03/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Оффтоп, в бан
     

  • 1.2, Fracta1L (ok), 10:18, 03/01/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Еееее унихвей
     
     
  • 2.3, Корец (?), 10:26, 03/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Ты хоть видел, на каком языке оно написано?
     
     
  • 3.18, xi (??), 12:00, 03/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Всё не так уж плохо. На js только расширение для браузера (что сразу объясняет такие большие возможности по управлению внутренностями браузера), а сам FUSE-модуль на C.
     
     
  • 4.19, Корец (?), 12:11, 03/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > FUSE-модуль на C.

    Ну я как раз на это и намекал. Фрактал должен был сразу заявить про сишную дырень.
    Фрактал не настоящий!

     

  • 1.5, Аноним (5), 10:37, 03/01/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    норм, теперь требую ТелеметриюФС, чтоб сам мог ручками слать влажные портянки большому брату из ядерной сонсоли
     
     
  • 2.9, rvs2016 (ok), 10:44, 03/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –2 +/
    Нынче приснился сон:

    Открываю терминал. А в нем перед самым первым PROMPT (в той информации, в которой пишется что-то типа Last login: Sat Jan  2 16:07:59 from :0 и т.п.) дописано ещё что-то такое:

    К этому терминалу прикреплён ответственный за него майор ФСБ $Фамилия $Имя Отчество, телефон для справок/связи - такой-то.

    Ну и потом уже как обычно:

    %

    Во, думаю, уже как наладили. Уже и не скрывают. Открыто служат обществу уж! Телефоны для связи указывают и т.п. Ну типа - Ваш участковый такой-то, если что - обращайтесь и т.д. :-)

     

  • 1.6, rvs2016 (ok), 10:38, 03/01/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Мысли:

    1. Браузер должен быть запущен? Или это зависит от того, какие действия с вкладками нужно проделать?

    2. Была в старину такая штука - netscape-remote. Но потом с погибелью Нетскейпа погибла и эта штука поди. А вот эта новая штука TabFS отдалённо-преотдалённо напоминает ту старую штуку netscape-remote.

     
     
  • 2.20, Амоним (?), 12:20, 03/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    selenium есть например. Можно практически все то же самое делать, только через апи а не виртуальную фс. Из питона дергается легко, самое то для вэб-скрэйпинга. Можно при желании реализовать и fuse в питоне. В общем и целом штука может и нужная и полезная, но автор погорячился - можно было бы просто selenium использовать, а не свое расширение велосипедить.
     

  • 1.7, OnTheEdge (ok), 10:38, 03/01/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Нужно больше ФС на все случаи жизни!
     
  • 1.8, YAAnonim (?), 10:41, 03/01/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +2 +/
    Ого, заново изобрели Plan 9.
     
     
  • 2.10, Anonymou (?), 10:57, 03/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Главная болезнь оного, отсутствие браузера))
     

  • 1.11, rf546455 (?), 11:00, 03/01/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +2 +/
    >Состояние файлов в каталогах со вкладками напрямую отражает состояние вкладок в браузере - TabFS можно сравнить с псевдо-ФС /proc, но вместо параметров системы, отражающую состояние браузера.

    TabFS можно сравнить с псевдо-ФС /proc, но вместо параметров текущей ОС, она отражает состояние вкладок браузера.

     
  • 1.13, AlesanderYa (ok), 11:01, 03/01/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    Кто нибудь, что нибудь понял? Я нет.
     
  • 1.14, КО (?), 11:02, 03/01/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Раньше через JS-скрипты и память пытались хакнуть, а теперь напрямую - на радость хакерам.
     
     
  • 2.16, Аноним (16), 11:14, 03/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Как справедливо заметили в прикреплённой к новости ссылке - в KDE и GNOME это есть чуть ли не с 90х.
     

  • 1.15, Аноним (15), 11:06, 03/01/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    Какой-то 🚲
     
  • 1.17, Онаним (?), 11:24, 03/01/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    TabFS для управления долгами в пивнухе не изобрели ещё? Было бы актуальнее.
     
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