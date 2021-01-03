Проектом TabFS развивается файловая система, отображающая содержимое вкладок, открытых в Chrome или Firefox, в виде файловой системы, предоставляющей доступ к ресурсам сайтов, открытых во вкладках, и параметрам их обработки. Состояние файлов в каталогах со вкладками напрямую отражает состояние вкладок в браузере - TabFS можно сравнить с псевдо-ФС /proc, но вместо параметров системы, отражающую состояние браузера. TabFS включает в себя FUSE-модуль с реализацией файловой системы в пространстве пользователя и браузерное дополнение для экспорта содержимого открытых вкладок. Код распространяется под лицензией GPLv3. Поддерживается работа в Linux и macOS.

TabFS позволяет использовать различные существующие утилиты командной строки для работы с содержимым открытых вкладок как с обычными файлами, а также создавать скрипты для упрощения обработки данных во вкладках (можно написать обработчик на любом знакомом языке программирования, без необходимости создания браузерного дополнения). При этом доступ предоставляется не только в режиме чтения, и подобные скрипты могут применяться для управления и взаимодействия с браузером.

Например, удаление каталога вкладки в TabFS приведёт к закрытию вкладки в браузере, а запись JavaScript-кода в файл execute-script к запуску этого кода в браузере в контексте выбранной вкладки (через манипуляции с CSS через document.body.style можно изменять оформление). Кроме вкладок можно изменять и общие параметры браузера, например, включать и выключать дополнения. Навигация по DOM-узлам и редактирование HTML-страниц на лету пока не поддерживается, но разработчики обещают реализовать данную возможность в ближайшее время. В планах также предоставления возможности подключать обработчики к определённым действиям на странице (например, можно будет отслеживать прокрутку и клики).