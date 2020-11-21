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Выпуск Wine 5.22 и Wine staging 5.22

21.11.2020 08:40

Состоялся экспериментальный выпуск открытой реализации WinAPI - Wine 5.22. С момента выпуска версии 5.21 было закрыто 36 отчётов об ошибках и внесено 345 изменений.

Наиболее важные изменения:

  • Библиотеки C runtime преобразованы в формат PE.
  • Для ускорения запуска задействован кэш fontconfig.
  • Улучшено воспроизведение видео.
  • Добавлена поддержка шифра 3DES.
  • Закрыты отчёты об ошибках, связанные с работой игр и приложений: Cobra 11 Nitro, Rome Total War, Motocross Madness 2, Tom Clancy's Rainbow Six: Lockdown, Asperite, Word 2007, Word 2010, CCCP Insurgent v2007-01-01, Foldit puzzle 1266, Ys VI: The Ark of Napishtim, Call of Duty Modern Warfare Remastered, Need for Russia, Thief Gold, Thief II: The Metal Age, Commandos 2: Men of Courage, Black Ops 4, Thronebreaker: The Witcher Tales, Age Of Empires III, Call of Duty: Modern Warfare, Ys: The Oath in Felghana, Oblivion, Light of Altair, Overwatch, Anno 1800, Titan Quest Anniversary Edition, Fallout New Vegas, Wargaming.net Game Center, Ghostrunner, Elite Dangerous Launcher, Guild Wars 2 Launcher.

Кроме того, сформирован выпуск проекта Wine Staging 5.22, в рамках которого формируются расширенные сборки Wine, включающие не полностью готовые или рискованные патчи, пока непригодные для принятия в основную ветку Wine. По сравнению с Wine в Wine Staging предоставляется 685 дополнительных патчей.

В новом выпуске осуществлена синхронизация с кодовой базой Wine 5.22. В основной состав Wine переведено 6 патчей, в том числе добавлен цветовой профиль sRGB, в winegstreamer добавлена поддержка IMFMediaSource::GetCharacteristics и MF_PD_DURATION, в dxdiagn реализовано определение устройств DirectSound. Обновлены патчи mfplat-streaming-support и eventfd_synchronization.

  1. Главная ссылка к новости (https://www.winehq.org/announc...)
  2. OpenNews: Компания Valve выпустила Proton 5.13-2, пакет для запуска Windows-игр в Linux
  3. OpenNews: Выпуск VKD3D-Proton 2.0, форка Vkd3d с реализацией Direct3D 12
  4. OpenNews: Проект Wine выпустил Vkd3d 1.2 с реализацией Direct3D 12
  5. OpenNews: Выпуск Wine 5.21 и Wine staging 5.21
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Короткая ссылка: https://opennet.ru/54126-wine
Ключевые слова: wine
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  • 1.1, Аноним (1), 09:27, 21/11/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Без ssl так и не собирается? Раньше собирался.
     
     
  • 2.20, Zenitur (ok), 11:38, 21/11/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Сделай багрепорт.
     

  • 1.2, Аноним (2), 09:44, 21/11/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +3 +/
    Мне другое интересно. Настанут ли времена, когда не нужно будет ставить через winetriks разные компоненты винды и приложения просто будут работать.
     
     
  • 2.3, leibniz (ok), 10:03, 21/11/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –3 +/
    Винда сама по себе полна так называемыми "незадокументированными" возможностями, или костылями, так что, скорее всего, только если их всех как-то систематизировать, что уже есть нетривиальная задача.
     
     
  • 3.12, Аноним (12), 10:40, 21/11/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    затычка в каждой дырке, как шигорин?
     
     
  • 4.17, leibniz (ok), 10:58, 21/11/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Форум для того и нужен, нет? Свобода слова, все дела.
     
  • 2.4, Аноним (1), 10:04, 21/11/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Вряд ли. Но там и не так много их устанавливать нужно, gmdls dmsynth dmusic dsdmo quartz d3dx9_43 d3dcompiler_43 и всё работает в принципе, раньше ещё d3dx9_36 был и d3dcompiler_47 обычно кладут вместе с приложением когда тот нужен.
     
  • 2.5, n00by (ok), 10:08, 21/11/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Настанут ли времена, когда на компакт диске с игрой
    > не будет DirectX и Visual C++ Redistributable.

    Да.

     
     
  • 3.11, Ретроград (?), 10:39, 21/11/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Теперь на диске веб-инсталлятор, тянущий все это из сети, ага.
     
  • 3.14, Аноним (14), 10:43, 21/11/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Настанут ли времена, когда на компакт диске с игрой

    Уже прошли

     
  • 2.7, Аноним (7), 10:27, 21/11/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    > Мне другое интересно. Настанут ли времена, когда не нужно будет ставить через
    > winetriks разные компоненты винды и приложения просто будут работать.

    Если вам исключительно в игрушки играть на линуксах, то настоятельно рекомендую воспользоваться steam proton, вопреки устоявшемуся нубасному мнению, игры через протон можно запускать, даже если они не из стима, и даже если никогда не продавались там, а для оптимизации, и порой, очень даже существенного прироста производительности, воспользуйтесь этим: https://github.com/GloriousEggroll/proton-ge-custom
    На том же ютубе есть сравнения нативного протона и кастома от GloriousEggroll, и не нужно будет заниматься эквилибристикой с winetriks.

     
     
  • 3.13, Ретроград (?), 10:41, 21/11/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Не знаю, почему, но обычный Staging работает у меня куда лучше, чем протон. Может быть, потому, что все плюшки из протона попадают в основной вайн довольно быстро, а сам протон сильно от вайна по версиям отстает.
     
  • 3.19, Lex (??), 11:30, 21/11/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А если мне на яблоке в виндовые игоры играть ?

    Эхх, скоро яблоко ещё и на арм переедет.. как хорошо, когда есть хакинтош или буткамп с вЕндой.. пока что

     

  • 1.6, Денис Попов (?), 10:20, 21/11/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Вайн неотъемлемая часть линукса, пока на линукс не будет адекватного и рабочего софта. Разрабы правильное дело делают!
     
     
  • 2.9, Аноним (9), 10:32, 21/11/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    > Вайн неотъемлемая часть линукса,

    Нет, линукс неотемлемая часть линукса, всё остальное опциональная периферия.
    >пока на линукс не будет адекватного и рабочего софта.

    Я в курсе что ты жирно набросил, поэтому для неофитов поясняю:
    на линуксе есть адекватный рабочий софт, которого порой нет на виндах
    >Разрабы правильное дело делают!

    Тут согласен.

    P.S.: Я понимаю, что на зиму нужно жиром запасаться, но не стоит его так быстро в самом начале сезона растрачивать


     

  • 1.8, Beta Version (ok), 10:32, 21/11/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –3 +/
    Наконец-то, прогресс по воспроизведению видео. Сразу два моих давних багрепорта закрыли.
     
  • 1.10, Аноним (12), 10:38, 21/11/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –2 +/
    а у меня до сих пор Dragon Age: Origins без звука (5 лет назад было норм)

    и лучше я убьюсь об стену, чем буду пытаться на их багтрекер что-то зарепортить

     
  • 1.15, ИмяХ (?), 10:47, 21/11/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Когда же они наконец, догонят и перегонят винду?
     
     
  • 2.18, Аноним (1), 11:01, 21/11/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Так это, уже давно игрушечки работает лучше чем на венде. Намного. Вот вирусы не работают, это проблема. Из-за этого в некоторые игрушечки с вирусами не поиграть.
     

  • 1.16, Аноним (16), 10:50, 21/11/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Разве 3DES всё ещё актуальна? Я думал, что AES вытеснила DES на всегда, включая 3DES.
     
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