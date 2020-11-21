Выпуск Wine 5.22 и Wine staging 5.22

2.3 , leibniz ( ok ), 10:03, 21/11/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] –3 + / – Винда сама по себе полна так называемыми "незадокументированными" возможностями, или костылями, так что, скорее всего, только если их всех как-то систематизировать, что уже есть нетривиальная задача.

3.12 , Аноним ( 12 ), 10:40, 21/11/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – затычка в каждой дырке, как шигорин?

4.17 , leibniz ( ok ), 10:58, 21/11/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] +1 + / – Форум для того и нужен, нет? Свобода слова, все дела.

2.4 , Аноним ( 1 ), 10:04, 21/11/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Вряд ли. Но там и не так много их устанавливать нужно, gmdls dmsynth dmusic dsdmo quartz d3dx9_43 d3dcompiler_43 и всё работает в принципе, раньше ещё d3dx9_36 был и d3dcompiler_47 обычно кладут вместе с приложением когда тот нужен.

2.5 , n00by ( ok ), 10:08, 21/11/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – > Настанут ли времена, когда на компакт диске с игрой

> не будет DirectX и Visual C++ Redistributable. Да.

3.11 , Ретроград ( ? ), 10:39, 21/11/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Теперь на диске веб-инсталлятор, тянущий все это из сети, ага.

3.14 , Аноним ( 14 ), 10:43, 21/11/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – > Настанут ли времена, когда на компакт диске с игрой Уже прошли

2.7 , Аноним ( 7 ), 10:27, 21/11/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] +2 + / – > Мне другое интересно. Настанут ли времена, когда не нужно будет ставить через

> winetriks разные компоненты винды и приложения просто будут работать. Если вам исключительно в игрушки играть на линуксах, то настоятельно рекомендую воспользоваться steam proton, вопреки устоявшемуся нубасному мнению, игры через протон можно запускать, даже если они не из стима, и даже если никогда не продавались там, а для оптимизации, и порой, очень даже существенного прироста производительности, воспользуйтесь этим: https://github.com/GloriousEggroll/proton-ge-custom

На том же ютубе есть сравнения нативного протона и кастома от GloriousEggroll, и не нужно будет заниматься эквилибристикой с winetriks.

3.13 , Ретроград ( ? ), 10:41, 21/11/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Не знаю, почему, но обычный Staging работает у меня куда лучше, чем протон. Может быть, потому, что все плюшки из протона попадают в основной вайн довольно быстро, а сам протон сильно от вайна по версиям отстает.

3.19 , Lex ( ?? ), 11:30, 21/11/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – А если мне на яблоке в виндовые игоры играть ? Эхх, скоро яблоко ещё и на арм переедет.. как хорошо, когда есть хакинтош или буткамп с вЕндой.. пока что

