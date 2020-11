Выпуск Wine 5.22 и Wine staging 5.22

Состоялся экспериментальный выпуск открытой реализации WinAPI - Wine 5.22. С момента выпуска версии 5.21 было закрыто 36 отчётов об ошибках и внесено 345 изменений. Наиболее важные изменения: Библиотеки C runtime преобразованы в формат PE.

Для ускорения запуска задействован кэш fontconfig.

Улучшено воспроизведение видео.

Добавлена поддержка шифра 3DES.

Закрыты отчёты об ошибках, связанные с работой игр и приложений: Cobra 11 Nitro, Rome Total War, Motocross Madness 2, Tom Clancy's Rainbow Six: Lockdown, Asperite, Word 2007, Word 2010, CCCP Insurgent v2007-01-01, Foldit puzzle 1266, Ys VI: The Ark of Napishtim, Call of Duty Modern Warfare Remastered, Need for Russia, Thief Gold, Thief II: The Metal Age, Commandos 2: Men of Courage, Black Ops 4, Thronebreaker: The Witcher Tales, Age Of Empires III, Call of Duty: Modern Warfare, Ys: The Oath in Felghana, Oblivion, Light of Altair, Overwatch, Anno 1800, Titan Quest Anniversary Edition, Fallout New Vegas, Wargaming.net Game Center, Ghostrunner, Elite Dangerous Launcher, Guild Wars 2 Launcher. Кроме того, сформирован выпуск проекта Wine Staging 5.22, в рамках которого формируются расширенные сборки Wine, включающие не полностью готовые или рискованные патчи, пока непригодные для принятия в основную ветку Wine. По сравнению с Wine в Wine Staging предоставляется 685 дополнительных патчей. В новом выпуске осуществлена синхронизация с кодовой базой Wine 5.22. В основной состав Wine переведено 6 патчей, в том числе добавлен цветовой профиль sRGB, в winegstreamer добавлена поддержка IMFMediaSource::GetCharacteristics и MF_PD_DURATION, в dxdiagn реализовано определение устройств DirectSound. Обновлены патчи mfplat-streaming-support и eventfd_synchronization.