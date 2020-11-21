Выпуск Wine 5.22 и Wine staging 5.22

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|1.2, Аноним (2), 09:44, 21/11/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+3 +/–
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Мне другое интересно. Настанут ли времена, когда не нужно будет ставить через winetriks разные компоненты винды и приложения просто будут работать.
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|2.3, leibniz (ok), 10:03, 21/11/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–3 +/–
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Винда сама по себе полна так называемыми "незадокументированными" возможностями, или костылями, так что, скорее всего, только если их всех как-то систематизировать, что уже есть нетривиальная задача.
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|2.4, Аноним (1), 10:04, 21/11/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Вряд ли. Но там и не так много их устанавливать нужно, gmdls dmsynth dmusic dsdmo quartz d3dx9_43 d3dcompiler_43 и всё работает в принципе, раньше ещё d3dx9_36 был и d3dcompiler_47 обычно кладут вместе с приложением когда тот нужен.
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|2.5, n00by (ok), 10:08, 21/11/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> Настанут ли времена, когда на компакт диске с игрой
> не будет DirectX и Visual C++ Redistributable.
Да.
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|3.14, Аноним (14), 10:43, 21/11/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> Настанут ли времена, когда на компакт диске с игрой
Уже прошли
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|2.7, Аноним (7), 10:27, 21/11/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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> Мне другое интересно. Настанут ли времена, когда не нужно будет ставить через
> winetriks разные компоненты винды и приложения просто будут работать.
Если вам исключительно в игрушки играть на линуксах, то настоятельно рекомендую воспользоваться steam proton, вопреки устоявшемуся нубасному мнению, игры через протон можно запускать, даже если они не из стима, и даже если никогда не продавались там, а для оптимизации, и порой, очень даже существенного прироста производительности, воспользуйтесь этим: https://github.com/GloriousEggroll/proton-ge-custom
На том же ютубе есть сравнения нативного протона и кастома от GloriousEggroll, и не нужно будет заниматься эквилибристикой с winetriks.
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|3.13, Ретроград (?), 10:41, 21/11/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Не знаю, почему, но обычный Staging работает у меня куда лучше, чем протон. Может быть, потому, что все плюшки из протона попадают в основной вайн довольно быстро, а сам протон сильно от вайна по версиям отстает.
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|3.19, Lex (??), 11:30, 21/11/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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А если мне на яблоке в виндовые игоры играть ?
Эхх, скоро яблоко ещё и на арм переедет.. как хорошо, когда есть хакинтош или буткамп с вЕндой.. пока что
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|1.6, Денис Попов (?), 10:20, 21/11/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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Вайн неотъемлемая часть линукса, пока на линукс не будет адекватного и рабочего софта. Разрабы правильное дело делают!
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|2.9, Аноним (9), 10:32, 21/11/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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> Вайн неотъемлемая часть линукса,
Нет, линукс неотемлемая часть линукса, всё остальное опциональная периферия.
>пока на линукс не будет адекватного и рабочего софта.
Я в курсе что ты жирно набросил, поэтому для неофитов поясняю:
на линуксе есть адекватный рабочий софт, которого порой нет на виндах
>Разрабы правильное дело делают!
Тут согласен.
P.S.: Я понимаю, что на зиму нужно жиром запасаться, но не стоит его так быстро в самом начале сезона растрачивать
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|1.10, Аноним (12), 10:38, 21/11/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–2 +/–
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а у меня до сих пор Dragon Age: Origins без звука (5 лет назад было норм)
и лучше я убьюсь об стену, чем буду пытаться на их багтрекер что-то зарепортить
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|2.18, Аноним (1), 11:01, 21/11/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Так это, уже давно игрушечки работает лучше чем на венде. Намного. Вот вирусы не работают, это проблема. Из-за этого в некоторые игрушечки с вирусами не поиграть.
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|1.16, Аноним (16), 10:50, 21/11/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
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Разве 3DES всё ещё актуальна? Я думал, что AES вытеснила DES на всегда, включая 3DES.
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