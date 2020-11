Вышла новая версия программы обработки видео Cine Encoder 3.0

2.10 , m.makhno ( ok ), 11:43, 06/11/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] –3 + / – ого, на такую невинную шутку столько минусов залетело... от растаманов?.. или у завсегдатаев опеннета уже аллергия на ржавую иронию? простите извините, не знал

3.12 , Qwerty ( ?? ), 12:11, 06/11/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Всё проще.

Во-первых, шутки про Раст уже набили всем оскомину.

Во-вторых, кармадрочество - тяжкий грех, а местные святые грешников не любят.

4.13 , m.makhno ( ok ), 12:17, 06/11/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] –3 + / – Во-первых, я так _и_ сказал.

Во-вторых, мне вот пофиг с самой высокой колокольни. Не поверите, но это даже не моё настоящее имя. Просто для себя отмечаю, насколько здесь специфичная аудитория.

5.15 , Qwerty ( ?? ), 12:50, 06/11/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – > Во-первых, я так сказал.

> Во-вторых, мне вот пофиг с самой высокой колокольни. Не поверите, но это

> даже не моё настоящее имя. Просто для себя отмечаю, насколько здесь

> специфичная аудитория. Держите в курсе.

5.20 , none_first ( ok ), 14:13, 06/11/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – > Во-первых, я так _и_ сказал.

> Во-вторых, мне вот пофиг с самой высокой колокольни. Не поверите, но это

> даже не моё настоящее имя. Просто для себя отмечаю, насколько здесь

> специфичная аудитория. ага http://lurkmore.to/%D0%9C%D0%BE%D1%82%D0

3.14 , tigr72 ( ok ), 12:21, 06/11/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] +1 + / – Это суровые Python-щики недовольны происходящим, а ты еще тут шутки надумал шутить... :D

3.25 , Аноним ( 25 ), 16:06, 06/11/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Заминусили за укол в больное место, кути то на плюсах до сих пор (необходимая версия кутей кстати не указана).