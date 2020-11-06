Вышла новая версия программы обработки видео Cine Encoder 3.0

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|1.1, m.makhno (ok), 10:03, 06/11/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–15 +/–
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> В новой версии программа была полностью переписана на языке С++
И не на Rust же - как так? (:
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|2.10, m.makhno (ok), 11:43, 06/11/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–3 +/–
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ого, на такую невинную шутку столько минусов залетело... от растаманов?.. или у завсегдатаев опеннета уже аллергия на ржавую иронию? простите извините, не знал
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|3.12, Qwerty (??), 12:11, 06/11/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Всё проще.
Во-первых, шутки про Раст уже набили всем оскомину.
Во-вторых, кармадрочество - тяжкий грех, а местные святые грешников не любят.
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|4.13, m.makhno (ok), 12:17, 06/11/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–3 +/–
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Во-первых, я так _и_ сказал.
Во-вторых, мне вот пофиг с самой высокой колокольни. Не поверите, но это даже не моё настоящее имя. Просто для себя отмечаю, насколько здесь специфичная аудитория.
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|5.15, Qwerty (??), 12:50, 06/11/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> Во-первых, я так сказал.
> Во-вторых, мне вот пофиг с самой высокой колокольни. Не поверите, но это
> даже не моё настоящее имя. Просто для себя отмечаю, насколько здесь
> специфичная аудитория.
Держите в курсе.
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|3.14, tigr72 (ok), 12:21, 06/11/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Это суровые Python-щики недовольны происходящим, а ты еще тут шутки надумал шутить... :D
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|3.25, Аноним (25), 16:06, 06/11/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Заминусили за укол в больное место, кути то на плюсах до сих пор (необходимая версия кутей кстати не указана).
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|1.2, Ordu (ok), 10:03, 06/11/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+2 +/–
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> В новой версии программа была полностью переписана на языке С++ (ранее код был написан на Python).
Ну и как результаты? Два часа кодирования теперь в десять минут укладывает?
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|2.3, A.Stahl (ok), 10:08, 06/11/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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Просто разработчику стало менее противно смотреть в код программы. Вполне себе достижение.
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|2.7, Lex (??), 11:28, 06/11/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+3 +/–
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Скорее всего, практически без разницы, поскольку едва ли кодирование делалось на питоне
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|2.16, . (?), 13:24, 06/11/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> Ну и как результаты? Два часа кодирования теперь в десять минут укладывает?
нет, поскольку два часа оно вовсе не параметры командной строки парсило.
А все остальное за модного-современного "разработчика программы обработки видео" да с гордым словом "encoder" в названии - делает ffmpeg, тот же самый.
Зачем нужна стопиццотая шкурка для ffmpeg'а, пусть и на с++ - гринпис яво знаит.
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|2.18, Oleg1980 (ok), 13:40, 06/11/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Там не только ffmpeg. Программа объединяет возможности ffmpeg и mkvpropedit.
При том, какая разница что будет взято за основу, ffmpeg или x265. Я же не буду свою реализацию кодеков писать.
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|3.24, Аноним (24), 15:10, 06/11/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> просили же цвета добавить...
А он и добавил. Все краски, какие были. В одну кучу ;)
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|1.26, Аноним (26), 16:15, 06/11/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Фигня какая-то безрастовая, переписали с безопасного языка на небезопасный
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