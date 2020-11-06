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Вышла новая версия программы обработки видео Cine Encoder 3.0

06.11.2020 09:56

После нескольких месяцев работы вышла новая версия программы Cine Encoder для обработки видео с сохранением сигналов HDR. Программа написана на языке С++, использует в своей работе утилиты FFmpeg, MkvToolNix и MediaInfo, и распространяется под лицензией GPLv3. Существуют пакеты под основные дистрибутивы: Debian, Ubuntu 20.04, Fedora 32, CentOS 7.8, Arch Linux, Manjaro Linux.

В новой версии программа была полностью переписана на языке С++ (ранее код был написан на Python). Также полностью переделан интерфейс, добавлено пакетное конвертирование, режим двухпроходного кодирования и работа с пресетами. Доступны следующие режимы кодирования:

  • H265 NVENC (8, 10 bit)
  • H265 (8, 10 bit)
  • VP9 (10 bit)
  • AV1 (10 bit)
  • H264 NVENC (8 bit)
  • H264 (8 bit)
  • DNxHR HQX 4:2:2 (10 bit)
  • ProRes HQ 4:2:2 (10 bit)
  • ProRes 4444 4:4:4 (10 bit)


  1. Главная ссылка к новости (https://github.com/CineEncoder...)
  2. OpenNews: Релиз программы обработки видео Cine Encoder 2020 SE 2.4
  3. OpenNews: mp3fs - файловая система с поддержкой перекодирования звуковых форматов на лету
  4. OpenNews: Релиз программы для перекодирования видео HandBrake 1.3.0
  5. OpenNews: Утверждён стандарт кодирования видео H.266/VVC
  6. OpenNews: Релиз программы Simplest Studio 2020 SE для оптимизации FLAC и WAV
Автор новости: Oleg1980
Тип: Программы
Короткая ссылка: https://opennet.ru/54035-cineencoder
Ключевые слова: cineencoder, video
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно
Обсуждение (28) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, m.makhno (ok), 10:03, 06/11/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –15 +/
    > В новой версии программа была полностью переписана на языке С++

    И не на Rust же - как так? (:

     
     
  • 2.10, m.makhno (ok), 11:43, 06/11/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –3 +/
    ого, на такую невинную шутку столько минусов залетело... от растаманов?.. или у завсегдатаев опеннета уже аллергия на ржавую иронию? простите извините, не знал
     
     
  • 3.12, Qwerty (??), 12:11, 06/11/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Всё проще.
    Во-первых, шутки про Раст уже набили всем оскомину.
    Во-вторых, кармадрочество - тяжкий грех, а местные святые грешников не любят.
     
     
  • 4.13, m.makhno (ok), 12:17, 06/11/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –3 +/
    Во-первых, я так _и_ сказал.
    Во-вторых, мне вот пофиг с самой высокой колокольни. Не поверите, но это даже не моё настоящее имя. Просто для себя отмечаю, насколько здесь специфичная аудитория.
     
     
  • 5.15, Qwerty (??), 12:50, 06/11/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Во-первых, я так сказал.
    > Во-вторых, мне вот пофиг с самой высокой колокольни. Не поверите, но это
    > даже не моё настоящее имя. Просто для себя отмечаю, насколько здесь
    > специфичная аудитория.

    Держите в курсе.

     
  • 5.20, none_first (ok), 14:13, 06/11/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Во-первых, я так _и_ сказал.
    > Во-вторых, мне вот пофиг с самой высокой колокольни. Не поверите, но это
    > даже не моё настоящее имя. Просто для себя отмечаю, насколько здесь
    > специфичная аудитория.

    ага http://lurkmore.to/%D0%9C%D0%BE%D1%82%D0&#

     
  • 3.14, tigr72 (ok), 12:21, 06/11/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Это суровые Python-щики недовольны происходящим, а ты еще тут шутки надумал шутить... :D
     
  • 3.25, Аноним (25), 16:06, 06/11/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Заминусили за укол в больное место, кути то на плюсах до сих пор (необходимая версия кутей кстати не указана).
     

  • 1.2, Ordu (ok), 10:03, 06/11/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +2 +/
    > В новой версии программа была полностью переписана на языке С++ (ранее код был написан на Python).

    Ну и как результаты? Два часа кодирования теперь в десять минут укладывает?

     
     
  • 2.3, A.Stahl (ok), 10:08, 06/11/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Просто разработчику стало менее противно смотреть в код программы. Вполне себе достижение.
     
     
  • 3.4, Fracta1L (ok), 10:20, 06/11/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –6 +/
    > C++
    > стало менее противно смотреть в код программы
     
  • 3.6, Аноним (6), 10:40, 06/11/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Обе.jpg
     
  • 3.8, qwerty (??), 11:35, 06/11/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    yikes
     
  • 3.11, Oleg1980 (ok), 11:55, 06/11/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Да, действительно, на С++ это уже другой уровень
     
  • 2.7, Lex (??), 11:28, 06/11/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +3 +/
    Скорее всего, практически без разницы, поскольку едва ли кодирование делалось на питоне
     
  • 2.16, . (?), 13:24, 06/11/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Ну и как результаты? Два часа кодирования теперь в десять минут укладывает?

    нет, поскольку два часа оно вовсе не параметры командной строки парсило.

    А все остальное за модного-современного "разработчика программы обработки видео" да с гордым словом "encoder" в названии - делает ffmpeg, тот же самый.

    Зачем нужна стопиццотая шкурка для ffmpeg'а, пусть и на с++ - гринпис яво знаит.

     

  • 1.5, tigr72 (ok), 10:36, 06/11/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Зеленая еще программа...
     
     
  • 2.9, Oleg1980 (ok), 11:36, 06/11/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Спасибо!
     
  • 2.21, Аноним (21), 14:14, 06/11/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –2 +/
    > Зелёная

    на вид - афроамериканская

     

  • 1.17, наноним (?), 13:33, 06/11/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Есть же ffmpeg... Хотя, может кому-то и надо.
     
     
  • 2.18, Oleg1980 (ok), 13:40, 06/11/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Там не только ffmpeg. Программа объединяет возможности ffmpeg и mkvpropedit.
    При том, какая разница что будет взято за основу, ffmpeg или x265. Я же не буду свою реализацию кодеков писать.
     

  • 1.19, Аноним (21), 14:13, 06/11/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –3 +/
    какое-то чёрное г*... ой, простите, афроамериканское.
     
     
  • 2.22, Oleg1980 (ok), 14:39, 06/11/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    ничего не понимаю ... просили же цвета добавить...
     
     
  • 3.24, Аноним (24), 15:10, 06/11/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > просили же цвета добавить...

    А он и добавил. Все краски, какие были. В одну кучу ;)

     
  • 2.23, Анончик99999 (?), 14:59, 06/11/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Выкати свои шедевры на рецензирование, сынок!
     

  • 1.26, Аноним (26), 16:15, 06/11/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Фигня какая-то безрастовая, переписали с безопасного языка на небезопасный
     
     
  • 2.27, Oleg1980 (ok), 16:34, 06/11/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Критикуешь - предлагай
     
     
  • 3.28, JJ Larosh (?), 18:01, 06/11/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Дык он и написал, безрастовая). Надо было на ржавом, наверное)
     
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