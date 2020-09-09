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Выпуск NightShift 0.9.1, свободной реализации сервиса управления сигнализацией Астра Дозор

09.09.2020 13:23

Доступен выпуск проекта NightShift 0.9.1, развивающего реализацию сервера для приборов охранно-пожарной сигнализации Астра Дозор. Сервер реализует такие функции, как ведение лога и разбор сообщений от прибора, а также передачу команд управления на прибор (постановка и снятие с охраны, включение и выключение зон, реле, перезагрузка устройства). Код написан на языке Си и распространяется под лицензией GPLv3.

В новой версии реализована базовая поддержка MQTT-протокола для управления сигнализацией - публикация сообщений в топики, получение и обработка команд по протоколу MQTT.

  1. Главная ссылка к новости (https://github.com/frozer/nigh...)
  2. OpenNews: Релиз NightShift, свободной реализации сервиса управления сигнализацией Астра Дозор
  3. OpenNews: Первый выпуск OpenRGB, инструментария для управления устройствами c RGB-подсветкой
  4. OpenNews: Атака по деаутентификации камер наблюдения, использующих Wi-Fi
  5. OpenNews: Pi-KVM - проект открытого KVM-коммутатора на Raspberry Pi
Автор новости: frozer
Тип: Программы
Короткая ссылка: https://opennet.ru/53681-nightshift
Ключевые слова: nightshift
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  • 1.1, Elv (?), 20:23, 09/09/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    На чей то дипломный проект похоже, судя по коду...
     
     
  • 2.2, Аноним (2), 20:43, 09/09/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +5 +/
    Реверс протокола таких систем большая редкость, нужно это ценить. Так что пусть человек пилит раз нравится. Может кто-нибудь поможет и что-то путное получится.
     
     
  • 3.3, Аноним (3), 20:53, 09/09/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Да, чувак молодец. Поделки примерно того же уровня (даже хуже наверно) есть для продукции корсаров (писишные железки), там тоже проприетарный протокол, usb-serial переходники, и всё такое подобное. При этом есть отлично работающая формошлёпская (по типу типичного ПО от китайских вендоров) софтина для венды (мб там даже кути были), правда, с омерзительным дизайном и ещё более омерзительными "шкурками", но для линукса только реверсом добытые полторы поделки, которые тебе придётся пилить самому если хочешь, чтобы что-нибудь заработало.

    Казалось бы, 2020 на дворе, проприетарные поделки с проприетарными протоколами пора оставить где-то 40 лет в прошлом, но нет, жадность и старые привычки ведения бизнеса никуда не делись.

     
     
  • 4.8, Аноним (8), 21:45, 09/09/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    > Казалось бы, 2020 на дворе, проприетарные поделки с проприетарными протоколами пора оставить
    > где-то 40 лет в прошлом, но нет, жадность и старые привычки
    > ведения бизнеса никуда не делись.

    Для того что бы старые привычки куда то делись вам необходимо выробатывать новые у новых. Например старая "купил там за $1, продал здесь за $3, вот на эти 2% и живу" на новую более сложную тратегию борьбы брони и снаряда. А тех кто сильно высунулся топить как ведьм и посыпать новичком.

     
     
  • 5.15, 2020 (?), 01:24, 10/09/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Например старая "купил пальмовое масло там за $1, продал здесь как сливочное за $3, вот на эти 2% и живу". А тех кто сильно высунулся топить как ведьм и посыпать новичком.
     
  • 3.4, Elv (?), 20:55, 09/09/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Бесспорно это большой труд, который уже проделан. И судя по роадмапу ещё есть планы. С кодом могу периодически помогать на досуге.
     
     
  • 4.6, frozer (ok), 21:16, 09/09/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +3 +/
    Спасибо за теплые отзывы! И, разумеется, за предложение помочь :-)

    Я начал потихоньку избавляться от небезопасных методов работы с памятью, но это не быстро (на основной работе дел хватает). Для оценки утечек и т.п использую valgrind (ну как использую... учусь на самом деле)

     
     
  • 5.7, Michael Shigorin (ok), 21:33, 09/09/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    По возможности набивайте руку на документировании коммитов в плане "зачем" и "почему" -- "как" написано в коде, это имеет смысл дублировать разве что в виде схемы крупным штрихом, а вот задумку из кода выводить не всегда так уж просто.

    Порой эти "заметки на манжетах", пусть даже вида "странно глючит железка, надо бы вернуться к этому вопросу" или там "здесь возвращают 0,1 вместо ожидаемого 0,2 -- не знаю, почему" могут сэкономить время на повторные разборки год спустя Вам же самому...

    Позавчера на ту же тему коллеге писал: http://lists.altlinux.org/pipermail/devel-distro/2020-September/002102.html

     
     
  • 6.9, frozer (ok), 21:53, 09/09/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > По возможности набивайте руку на документировании коммитов в плане "зачем" и "почему"
    > -- "как" написано в коде, это имеет смысл дублировать разве что
    > в виде схемы крупным штрихом, а вот задумку из кода выводить
    > не всегда так уж просто.
    > Порой эти "заметки на манжетах", пусть даже вида "странно глючит железка, надо
    > бы вернуться к этому вопросу" или там "здесь возвращают 0,1 вместо
    > ожидаемого 0,2 -- не знаю, почему" могут сэкономить время на повторные
    > разборки год спустя Вам же самому...
    > Позавчера на ту же тему коллеге писал: http://lists.altlinux.org/pipermail/devel-distro/2020-September/002102.html

    Да, согласен. С одной стороны. С другой, "отец" Фаулер предостерегает от комментариев в коде... по его мнению, код начинает "дурно пахнуть". Тут как всегда, "все есть яд и все есть лекарство".

     
     
  • 7.10, Michael Shigorin (ok), 22:11, 09/09/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –2 +/
    > С другой, "отец" Фаулер предостерегает от комментариев в коде...

    Уж не знаю, кто его так травмировал -- вряд ли именно бессмысленные "комментарии ради комментариев" (по формальным требованиям) вида "увеличиваем i на единицу", хотя тоже нельзя исключать.

    Но сам стараюсь различать "архив" и "поток", состояние и изменение.  В том числе и в коде.  И где-то поставить предупреждение комментарием (себе же, в конце концов), где-то просто назвать повыразительней переменную или функцию -- а что-то описать в коммите, но не в самом коде.

    Так-то можно из bugzilla сделать систему документации, а из mediawiki -- систему технической поддержки, но заточка у них немножко под другое.

    Ну и в любом случае это сугубо личный навык и почерк, так что мнения других тут стоит принимать лишь как их опыт (мой тоже) -- может, применимый, а может, и нет.

    Дерзайте :-)

     
  • 2.5, Аноним (5), 20:57, 09/09/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    > На чей то дипломный проект похоже, судя по коду...

    Главное чтобы по итоге оно работало без сбоев, и то что GPL это просто замечательно, всё лучше кривой китайской блоботы.

     
  • 2.16, Anonchik (?), 03:14, 10/09/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Так помоги человеку, раз видишь чем
     

  • 1.11, Аноним (11), 23:24, 09/09/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    > Астра Дозор
    > NightShift

    Надо было назвать Ночной дозор.

     
     
  • 2.13, Аноним (-), 23:40, 09/09/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Ага, NightDozor, лол)
     
  • 2.14, Ordu (ok), 01:03, 10/09/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ты не въезжаешь. Как я интерпретирую название -- это ночная смена (night shift) астра-дозора, то есть как раз тот самый ночной дозор, о котором ты говоришь. Но не совсем, потому как shift нагружен другими смыслами, в нём есть немного от поворота/смены направления, а shifty это "выглядящий подозрительным", ну и тп. Впрочем, я не натив-спикер в отношении английского, и не возьмусь говорить определённо.
     

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