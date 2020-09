Выпуск NightShift 0.9.1, свободной реализации сервиса управления сигнализацией Астра Дозор

2.2 , Аноним ( 2 ), 20:43, 09/09/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] +5 + / – Реверс протокола таких систем большая редкость, нужно это ценить. Так что пусть человек пилит раз нравится. Может кто-нибудь поможет и что-то путное получится.

3.3 , Аноним ( 3 ), 20:53, 09/09/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Да, чувак молодец. Поделки примерно того же уровня (даже хуже наверно) есть для продукции корсаров (писишные железки), там тоже проприетарный протокол, usb-serial переходники, и всё такое подобное. При этом есть отлично работающая формошлёпская (по типу типичного ПО от китайских вендоров) софтина для венды (мб там даже кути были), правда, с омерзительным дизайном и ещё более омерзительными "шкурками", но для линукса только реверсом добытые полторы поделки, которые тебе придётся пилить самому если хочешь, чтобы что-нибудь заработало. Казалось бы, 2020 на дворе, проприетарные поделки с проприетарными протоколами пора оставить где-то 40 лет в прошлом, но нет, жадность и старые привычки ведения бизнеса никуда не делись.

> ведения бизнеса никуда не делись. Для того что бы старые привычки куда то делись вам необходимо выробатывать новые у новых. Например старая "купил там за $1, продал здесь за $3, вот на эти 2% и живу" на новую более сложную тратегию борьбы брони и снаряда. А тех кто сильно высунулся топить как ведьм и посыпать новичком. 5.15 , 2020 ( ? ), 01:24, 10/09/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] +1 + / – Например старая "купил пальмовое масло там за $1, продал здесь как сливочное за $3, вот на эти 2% и живу". А тех кто сильно высунулся топить как ведьм и посыпать новичком.

3.4 , Elv ( ? ), 20:55, 09/09/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] +1 + / – Бесспорно это большой труд, который уже проделан. И судя по роадмапу ещё есть планы. С кодом могу периодически помогать на досуге.

4.6 , frozer ( ok ), 21:16, 09/09/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] +3 + / – Спасибо за теплые отзывы! И, разумеется, за предложение помочь :-) Я начал потихоньку избавляться от небезопасных методов работы с памятью, но это не быстро (на основной работе дел хватает). Для оценки утечек и т.п использую valgrind (ну как использую... учусь на самом деле)

5.7 , Michael Shigorin ( ok ), 21:33, 09/09/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – По возможности набивайте руку на документировании коммитов в плане "зачем" и "почему" -- "как" написано в коде, это имеет смысл дублировать разве что в виде схемы крупным штрихом, а вот задумку из кода выводить не всегда так уж просто. Порой эти "заметки на манжетах", пусть даже вида "странно глючит железка, надо бы вернуться к этому вопросу" или там "здесь возвращают 0,1 вместо ожидаемого 0,2 -- не знаю, почему" могут сэкономить время на повторные разборки год спустя Вам же самому... Позавчера на ту же тему коллеге писал: http://lists.altlinux.org/pipermail/devel-distro/2020-September/002102.html

> Позавчера на ту же тему коллеге писал: http://lists.altlinux.org/pipermail/devel-distro/2020-September/002102.html Да, согласен. С одной стороны. С другой, "отец" Фаулер предостерегает от комментариев в коде... по его мнению, код начинает "дурно пахнуть". Тут как всегда, "все есть яд и все есть лекарство".

7.10 , Michael Shigorin ( ok ), 22:11, 09/09/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] –2 + / – > С другой, "отец" Фаулер предостерегает от комментариев в коде... Уж не знаю, кто его так травмировал -- вряд ли именно бессмысленные "комментарии ради комментариев" (по формальным требованиям) вида "увеличиваем i на единицу", хотя тоже нельзя исключать. Но сам стараюсь различать "архив" и "поток", состояние и изменение. В том числе и в коде. И где-то поставить предупреждение комментарием (себе же, в конце концов), где-то просто назвать повыразительней переменную или функцию -- а что-то описать в коммите, но не в самом коде. Так-то можно из bugzilla сделать систему документации, а из mediawiki -- систему технической поддержки, но заточка у них немножко под другое. Ну и в любом случае это сугубо личный навык и почерк, так что мнения других тут стоит принимать лишь как их опыт (мой тоже) -- может, применимый, а может, и нет. Дерзайте :-)

2.5 , Аноним ( 5 ), 20:57, 09/09/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] +1 + / – > На чей то дипломный проект похоже, судя по коду... Главное чтобы по итоге оно работало без сбоев, и то что GPL это просто замечательно, всё лучше кривой китайской блоботы. 2.16 , Anonchik ( ? ), 03:14, 10/09/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Так помоги человеку, раз видишь чем