Выпуск NightShift 0.9.1, свободной реализации сервиса управления сигнализацией Астра Дозор

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|2.2, Аноним (2), 20:43, 09/09/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+5 +/–
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Реверс протокола таких систем большая редкость, нужно это ценить. Так что пусть человек пилит раз нравится. Может кто-нибудь поможет и что-то путное получится.
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|3.3, Аноним (3), 20:53, 09/09/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Да, чувак молодец. Поделки примерно того же уровня (даже хуже наверно) есть для продукции корсаров (писишные железки), там тоже проприетарный протокол, usb-serial переходники, и всё такое подобное. При этом есть отлично работающая формошлёпская (по типу типичного ПО от китайских вендоров) софтина для венды (мб там даже кути были), правда, с омерзительным дизайном и ещё более омерзительными "шкурками", но для линукса только реверсом добытые полторы поделки, которые тебе придётся пилить самому если хочешь, чтобы что-нибудь заработало.
Казалось бы, 2020 на дворе, проприетарные поделки с проприетарными протоколами пора оставить где-то 40 лет в прошлом, но нет, жадность и старые привычки ведения бизнеса никуда не делись.
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|4.8, Аноним (8), 21:45, 09/09/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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> Казалось бы, 2020 на дворе, проприетарные поделки с проприетарными протоколами пора оставить
> где-то 40 лет в прошлом, но нет, жадность и старые привычки
> ведения бизнеса никуда не делись.
Для того что бы старые привычки куда то делись вам необходимо выробатывать новые у новых. Например старая "купил там за $1, продал здесь за $3, вот на эти 2% и живу" на новую более сложную тратегию борьбы брони и снаряда. А тех кто сильно высунулся топить как ведьм и посыпать новичком.
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|5.15, 2020 (?), 01:24, 10/09/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Например старая "купил пальмовое масло там за $1, продал здесь как сливочное за $3, вот на эти 2% и живу". А тех кто сильно высунулся топить как ведьм и посыпать новичком.
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|3.4, Elv (?), 20:55, 09/09/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Бесспорно это большой труд, который уже проделан. И судя по роадмапу ещё есть планы. С кодом могу периодически помогать на досуге.
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|4.6, frozer (ok), 21:16, 09/09/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+3 +/–
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Спасибо за теплые отзывы! И, разумеется, за предложение помочь :-)
Я начал потихоньку избавляться от небезопасных методов работы с памятью, но это не быстро (на основной работе дел хватает). Для оценки утечек и т.п использую valgrind (ну как использую... учусь на самом деле)
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|5.7, Michael Shigorin (ok), 21:33, 09/09/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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По возможности набивайте руку на документировании коммитов в плане "зачем" и "почему" -- "как" написано в коде, это имеет смысл дублировать разве что в виде схемы крупным штрихом, а вот задумку из кода выводить не всегда так уж просто.
Порой эти "заметки на манжетах", пусть даже вида "странно глючит железка, надо бы вернуться к этому вопросу" или там "здесь возвращают 0,1 вместо ожидаемого 0,2 -- не знаю, почему" могут сэкономить время на повторные разборки год спустя Вам же самому...
Позавчера на ту же тему коллеге писал: http://lists.altlinux.org/pipermail/devel-distro/2020-September/002102.html
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|6.9, frozer (ok), 21:53, 09/09/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> По возможности набивайте руку на документировании коммитов в плане "зачем" и "почему"
> -- "как" написано в коде, это имеет смысл дублировать разве что
> в виде схемы крупным штрихом, а вот задумку из кода выводить
> не всегда так уж просто.
> Порой эти "заметки на манжетах", пусть даже вида "странно глючит железка, надо
> бы вернуться к этому вопросу" или там "здесь возвращают 0,1 вместо
> ожидаемого 0,2 -- не знаю, почему" могут сэкономить время на повторные
> разборки год спустя Вам же самому...
> Позавчера на ту же тему коллеге писал: http://lists.altlinux.org/pipermail/devel-distro/2020-September/002102.html
Да, согласен. С одной стороны. С другой, "отец" Фаулер предостерегает от комментариев в коде... по его мнению, код начинает "дурно пахнуть". Тут как всегда, "все есть яд и все есть лекарство".
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|7.10, Michael Shigorin (ok), 22:11, 09/09/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–2 +/–
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> С другой, "отец" Фаулер предостерегает от комментариев в коде...
Уж не знаю, кто его так травмировал -- вряд ли именно бессмысленные "комментарии ради комментариев" (по формальным требованиям) вида "увеличиваем i на единицу", хотя тоже нельзя исключать.
Но сам стараюсь различать "архив" и "поток", состояние и изменение. В том числе и в коде. И где-то поставить предупреждение комментарием (себе же, в конце концов), где-то просто назвать повыразительней переменную или функцию -- а что-то описать в коммите, но не в самом коде.
Так-то можно из bugzilla сделать систему документации, а из mediawiki -- систему технической поддержки, но заточка у них немножко под другое.
Ну и в любом случае это сугубо личный навык и почерк, так что мнения других тут стоит принимать лишь как их опыт (мой тоже) -- может, применимый, а может, и нет.
Дерзайте :-)
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|2.5, Аноним (5), 20:57, 09/09/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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> На чей то дипломный проект похоже, судя по коду...
Главное чтобы по итоге оно работало без сбоев, и то что GPL это просто замечательно, всё лучше кривой китайской блоботы.
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|2.14, Ordu (ok), 01:03, 10/09/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Ты не въезжаешь. Как я интерпретирую название -- это ночная смена (night shift) астра-дозора, то есть как раз тот самый ночной дозор, о котором ты говоришь. Но не совсем, потому как shift нагружен другими смыслами, в нём есть немного от поворота/смены направления, а shifty это "выглядящий подозрительным", ну и тп. Впрочем, я не натив-спикер в отношении английского, и не возьмусь говорить определённо.
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