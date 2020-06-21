Релиз NightShift, свободной реализации сервиса управления сигнализацией Астра Дозор

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|2.5, Аноним (5), 09:05, 21/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+11 +/–
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нормальное название, night shift - ночная смена.
Вот iPony129412 действительно звучит странно.
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|3.8, Fracta1L (ok), 10:01, 21/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> iPony129412
Я как увидел в этом нике слово "ипонутый", так и не могу развидеть.
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|1.2, Аноним (2), 08:50, 21/06/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–1 +/–
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AstraLinux, коллектив, абонентский пункт ... безопасный и отечественный.
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|1.3, Аноним (3), 08:53, 21/06/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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> Астра
> GPLv3
O_o
Отлично, но посмотрим как будут латать дыры тогда.
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|1.9, Аноним (9), 10:24, 21/06/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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libdozor.c:21:10: fatal error: dozor-crypto.h: Нет такого файла или каталога
device-event.c:23:10: fatal error: device-event.h: Нет такого файла или каталога
dozor-crypto.c:20:10: fatal error: dozor-crypto.h: Нет такого файла или каталога
rc4.c:22:10: fatal error: rc4.h: Нет такого файла или каталога
event.c:20:10: fatal error: event.h: Нет такого файла или каталога
../libdozor/dozor.h:20:10: fatal error: session.h: Нет такого файла или каталога
../libdozor/dozor.h:20:10: fatal error: session.h: Нет такого файла или каталога
command.c:22:10: fatal error: ./command.h: Нет такого файла или каталога
event-stream.c:21:10: fatal error: event-stream.h: Нет такого файла или каталога
../libdozor/dozor.h:20:10: fatal error: session.h: Нет такого файла или каталога
Исходников недоложили. И зачем было заливать эту помойку в git? Такое в виде архивов выкладывают.
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|1.11, Аноним (9), 10:53, 21/06/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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О, а какое неожиданное архитектурное решение:
> Отправка команд осуществляется путем записи команд в файл commands.txt:
[code]
echo "REBOOT:" > commands.txt
[/code]
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|2.13, mos87 (ok), 12:21, 21/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Ну дык правокликаИшь на раб стол выбиреИшь создать текстовый файл... Инженер знал только этот подход.
И дебагать удобно - клац-клац и файлик открывается в блокноте
Глобально и надежно!
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