Релиз NightShift, свободной реализации сервиса управления сигнализацией Астра Дозор

libdozor.c:21:10: fatal error: dozor-crypto.h: Нет такого файла или каталога

device-event.c:23:10: fatal error: device-event.h: Нет такого файла или каталога

dozor-crypto.c:20:10: fatal error: dozor-crypto.h: Нет такого файла или каталога

rc4.c:22:10: fatal error: rc4.h: Нет такого файла или каталога

event.c:20:10: fatal error: event.h: Нет такого файла или каталога

../libdozor/dozor.h:20:10: fatal error: session.h: Нет такого файла или каталога

../libdozor/dozor.h:20:10: fatal error: session.h: Нет такого файла или каталога

command.c:22:10: fatal error: ./command.h: Нет такого файла или каталога

event-stream.c:21:10: fatal error: event-stream.h: Нет такого файла или каталога

../libdozor/dozor.h:20:10: fatal error: session.h: Нет такого файла или каталога Исходников недоложили. И зачем было заливать эту помойку в git? Такое в виде архивов выкладывают.

