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Релиз NightShift, свободной реализации сервиса управления сигнализацией Астра Дозор

21.06.2020 07:54

Опубликован свободный проект NightShift, который выполняет роль сервера для приборов охранно-пожарной сигнализации Астра Дозор. Сервер реализует такие функции, как ведение лога и разбор сообщений от прибора, а также передачу команд управления на прибор (постановка и снятие с охраны, включение и выключение зон, реле, перезагрузка устройства). Код написан на языке Си и распространяется под лицензией GPLv3.

  1. Главная ссылка к новости (https://github.com/frozer/nigh...)
  2. OpenNews: Атака по деаутентификации камер наблюдения, использующих Wi-Fi
  3. OpenNews: Первый выпуск OpenRGB, инструментария для управления устройствами c RGB-подсветкой
Автор новости: frozer
Тип: Программы
Короткая ссылка: https://opennet.ru/53201-nightshift
Ключевые слова: nightshift
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно
Обсуждение (13) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, iPony129412 (?), 08:41, 21/06/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –3 +/
    Какие-то странные название придумывали
     
     
  • 2.5, Аноним (5), 09:05, 21/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +11 +/
    нормальное название, night shift - ночная смена.
    Вот iPony129412 действительно звучит странно.
     
     
  • 3.8, Fracta1L (ok), 10:01, 21/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > iPony129412

    Я как увидел в этом нике слово "ипонутый", так и не могу развидеть.

     
  • 3.12, Сейд (ok), 11:40, 21/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Единорог.
     

  • 1.2, Аноним (2), 08:50, 21/06/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    AstraLinux, коллектив, абонентский пункт ... безопасный и отечественный.
     
  • 1.3, Аноним (3), 08:53, 21/06/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    > Астра
    > GPLv3

    O_o
    Отлично, но посмотрим как будут латать дыры тогда.

     
     
  • 2.4, Аноним (4), 09:03, 21/06/2020 Скрыто модератором
    		• +/
     
     
  • 3.6, Аноним (6), 09:14, 21/06/2020 Скрыто модератором
    		• +2 +/
     
     
  • 4.7, Ананимус (?), 09:36, 21/06/2020 Скрыто модератором
    		• +/
     

     ....ответы скрыты модератором (3)

  • 1.9, Аноним (9), 10:24, 21/06/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    libdozor.c:21:10: fatal error: dozor-crypto.h: Нет такого файла или каталога
    device-event.c:23:10: fatal error: device-event.h: Нет такого файла или каталога
    dozor-crypto.c:20:10: fatal error: dozor-crypto.h: Нет такого файла или каталога
    rc4.c:22:10: fatal error: rc4.h: Нет такого файла или каталога
    event.c:20:10: fatal error: event.h: Нет такого файла или каталога
    ../libdozor/dozor.h:20:10: fatal error: session.h: Нет такого файла или каталога
    ../libdozor/dozor.h:20:10: fatal error: session.h: Нет такого файла или каталога
    command.c:22:10: fatal error: ./command.h: Нет такого файла или каталога
    event-stream.c:21:10: fatal error: event-stream.h: Нет такого файла или каталога
    ../libdozor/dozor.h:20:10: fatal error: session.h: Нет такого файла или каталога

    Исходников недоложили. И зачем было заливать эту помойку в git? Такое в виде архивов выкладывают.

     
  • 1.10, Аноним (9), 10:35, 21/06/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    ржунимагу
    https://www.teko.biz/catalog/434/1362/
    Снят с призводства! Самое время выложить софт для него.
     
  • 1.11, Аноним (9), 10:53, 21/06/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    О, а какое неожиданное архитектурное решение:

    > Отправка команд осуществляется путем записи команд в файл commands.txt:

    [code]
    echo "REBOOT:" > commands.txt
    [/code]

     
     
  • 2.13, mos87 (ok), 12:21, 21/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ну дык правокликаИшь на раб стол выбиреИшь создать текстовый файл... Инженер знал только этот подход.
    И дебагать удобно - клац-клац и файлик открывается в блокноте
    Глобально и надежно!
     

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