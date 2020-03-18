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WordPress и Apache Struts среди web-платформ лидируют по числу уязвимостей с эксплоитами

18.03.2020 12:13

Компания RiskSense опубликовала результаты анализа 1622 уязвимостей во фреймворках и платформах для Web, выявленных с 2010 по ноябрь 2019 года. Некоторые выводы:

  • На WordPress и Apache Struts приходится 57% всех уязвимостей, для которых подготовлены эксплоиты для совершения атак. Далее следуют Drupal, Ruby on Rails и Laravel. В списке платформ с эксплуатируемыми уязвимостями также приводятся Node.js и Django, но в них найдено по одной уязвимости с эксплоитом из 56 и 66 имеющихся уязвимостей. Из наиболее распространённых уязвимостей в WordPress называется межсайтовый скриптинг, а в Apache Struts - проблемы с проверкой входных данных.
  • Проекты на языках PHP и Java лидируют по числу уязвимостей с существующими эксплоитами.
  • В 2019 году общее число уязвимостей уменьшилось, но доля уязвимостей с эксплоитами возросла c 3.9% до 8.6%, в основном за счёт роста числа эксплоитов для Ruby on Rails, WordPress и Java.
  • Наиболее распространённой уязвимостью в выборке за 10 лет является межсайтовый скриптинг (XSS). В выборке за 5 лет лидируют уязвимости, вызванные некорректной проверкой входных данных (24% всех уязвимостей с эксплоитами), а XSS опустился на 5 место.
  • Уязвимости, позволяющие осуществить подстановку SQL, кода и команд, относительно редки, но лидируют по показателям наличия эксплоитов - для более 50% подобных уязвимостей подготовлены эксплоиты (60% для подстановки команд и 39% для подстановки кода).


  1. Главная ссылка к новости (https://risksense.com/press_re...)
  2. OpenNews: Критическая уязвимость в Apache Struts
  3. OpenNews: Equifax подтвердил, что взлом произошёл из-за игнорирования обновления Apache Struts
  4. OpenNews: Раскрыты детали уязвимости в WordPress 5.0.0
  5. OpenNews: В WordPress 5.1.1 устранена уязвимость, позволяющая получить контроль над сайтом
  6. OpenNews: Критическая уязвимость в системе управления web-контентом Drupal
Лицензия: CC-BY
Тип: Проблемы безопасности
Короткая ссылка: https://opennet.ru/52562-wordpress
Ключевые слова: wordpress, drupal, struts, security, vulnerability
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно
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  • 1.1, InuYasha (?), 12:41, 18/03/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Пенетрируют всё что популярнее нуля. )
    Хоть сам пиши - но дыры в фреймворках. У CMS хотя бы сообщества есть и больше шансов что заметят и поправят.
     
     
  • 2.3, Аноним (3), 12:57, 18/03/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +3 +/
    > У CMS хотя бы сообщества есть и больше шансов что заметят и поправят

    Недостаток: массовый взлом.

     
     
  • 3.9, Аноним (9), 13:10, 18/03/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Иногда, спустя время, на свой не популярный код смотришь и думаешь - Что за идиот писал? Как оно вообще работает до сих пор? И срочно править...
    Но это "иногда" не всегда бывает ...
     
     
  • 4.23, Аноним (23), 13:54, 18/03/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Спустя время осознаешь что когда-то давно писал на php.
     
  • 2.4, ша (?), 12:58, 18/03/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > У CMS хотя бы сообщества есть и больше шансов

    ну вот тебе как раз и пример вордпресса с вендой. оба решет0. популярно != лучше/безопасно.

     
     
  • 3.11, имя_ (?), 13:27, 18/03/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >вордпресса с вендой

    сравнил открытые исходники с закрытыми. Молодец, держишь марку.

     
  • 3.22, Аноним (23), 13:53, 18/03/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Еще можно с макдональдсом сравнить. Гамбургер популярен, но не безопасен. Но пипл какбэ хавает так зачем замораживаться на опенсорсную еду на кухне или на дорогую в ресторане?
     
     
  • 4.31, Аноним (31), 14:52, 18/03/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    А кстати гамбугер из макдака ведь безопасней 99% еды из прочих мест, включая "дорогую в ресторане". Сравнение точно было про преимущество опенсорсного индийского фастфуда с обязательными гепатитом и сифилисом?
     
     
  • 5.36, Аноним (36), 16:27, 18/03/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Это тебе в уши нас-с-али, а ты повелся. Реклама тебе и не такое расскажет.
     
     
  • 6.39, Урри (?), 17:01, 18/03/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Статистика отравлений - не хрен собачий. И по статистике в макдаке не травятся.

    p.s. Знакомая одна пыталась туда устроиться работать. Так у нее по направлению в поликлинике даже из жопы мазки добывали, чтобы найти все, что можно и нельзя. В результате таки что-то нашли и в макдак она устроиться не смогла. Зато успешно пролечилась и довольна.

     
  • 6.47, имя_ (?), 17:43, 18/03/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >нас-с-али

    прочитал с михалковскими интонациями барина.

     
  • 5.40, nmorozov (ok), 17:01, 18/03/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    загули "эрик шлоссер нация фастфуда" это макдонадлс, несколько перевернет твое представление о безопаснее прочих мест
     
  • 2.27, vitalif (ok), 14:32, 18/03/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Не юзай фреймворки

    Правда, будут дыры в самом пхп, но там отношение к их фиксингу посерьезнее

     
     
  • 3.30, коржик (?), 14:52, 18/03/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    а зачем писать на пхп если можно взять какой-нибудь asp net core MVC? Не знаю, насколько нужно быть конченым, чтобы умудриться на дотнете допустить инъекцию sql?
     
     
  • 4.49, лютый жабби (?), 17:45, 18/03/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >насколько нужно быть конченым, чтобы умудриться на дотнете допустить инъекцию

    с чего ты взял, что в вышеназванном sql инъекции? дырки совсем другие и в маздайном решете их тоже есть...

     

  • 1.2, Аноним (2), 12:56, 18/03/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –2 +/
    Wordpress - это самая ужасная CMS которая может быть
     
     
  • 2.6, Аноним (3), 13:00, 18/03/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Предложи что-то получше. Wordpress лидирует по числу уязвимостей не из-за того, что WP такой говёный, а из-за того, что очень популярный. Плюс обилие плагинов под любую нужду - нашёл дыру в одном, считай, взломал сразу N сайтов.
     
     
  • 3.19, YetAnotherOnanym (ok), 13:41, 18/03/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Предложи что-то получше.

    Выбирай:
    https://en.wikipedia.org/wiki/List_of_content_management_systems
    https://en.wikipedia.org/wiki/Comparison_of_web_frameworks

    > Wordpress лидирует по числу уязвимостей не из-за того, что WP такой говёный, а из-за того, что очень популярный.

    А говёный он потому, что ради популярности его клепали с прицелом на удобство анацефалов.

     
     
  • 4.34, умник с подворотни (?), 15:53, 18/03/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    На удобство кого?
     
  • 3.28, vitalif (ok), 14:33, 18/03/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Нет, именно потому, что говенный, в особенности говенны плагины. Допускать выполнение кода это ппц, а там в каждом втором плагине так, по моему
     
     
  • 4.35, Аноним (3), 16:00, 18/03/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Нет, именно потому, что говенный

    М-м-м... так объективно

    > в особенности говенны плагины

    Так не используй такие плагины и будет тебе счастье

     
  • 3.41, Урри (?), 17:02, 18/03/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > не из-за того, что WP такой говёный

    CMS, которая запускает плагины на своем уровне, никак не урезая их права - говно. Поэтому WP - именно что говёнНый.

     
  • 3.44, Аноним (44), 17:27, 18/03/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >обилие плагинов под любую нужду

    Хорошо сказано ;)

     
  • 2.15, Аноним (23), 13:33, 18/03/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Все срачи про раст про безопасность. Но почему-то никто даже не пытается написатьп безопасную CMS или безопасный PHP. В чем тут дело? Заговор? Или надо смотреть шире?
     
     
  • 3.42, Урри (?), 17:03, 18/03/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Они пока менеджер пакетов пишут. Вот допишут, тогда за еще что-нибудь ненужное возьмутся. И когда это ненужное закончится, вот тогда, возможно, доберутся до CMS.
     

  • 1.5, BlackRot (ok), 12:59, 18/03/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Более 10 лет на ВП, что-то никаких проблем не было никогда. Наверное потому что софт всегда обновленный.
     
     
  • 2.18, Аноним (23), 13:38, 18/03/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –4 +/
    Это как у человека у которого никогда не было антивируса гордо заявляет что у него никогда не было вирусов.

    Хотя если у человека сайт на пхп да еще и на вордпресс это само по себе диагноз.

     
     
  • 3.21, Аноним (21), 13:42, 18/03/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > это само по себе диагноз

    Диагноз того, что у человека есть свой сайт?

     
     
  • 4.25, Аноним (23), 14:09, 18/03/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Да диагноз если человек предложение длиннее 25 символов не может осилить. Явные симптомы пхп головного мозга.
     
  • 3.33, BlackRot (ok), 15:05, 18/03/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    А что можно сказать о человеке пытающемуся оскорбить другого на ровном месте? Мама недолюбила? Это у вас уже клинический случай.
     
     
  • 4.37, Аноним (36), 16:31, 18/03/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    На ровном точно пхп - ровное место. Тут скорее разжигание на основе принадлежности к группе, но если кто-то воспринимает только на свой счет, то это его личные комплексы. Корона видать падает.
     
  • 3.48, iPony129412 (?), 17:44, 18/03/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Это как у человека у которого никогда не было антивируса гордо заявляет что у него никогда не было вирусов

    Да под Windows это элементарная задача. Тем более сейчас, когда и плагины даже с браузеров повыбрасывали.
    Просто не надо ставить софт со свалок. И ставить секурные обновления (а это вообще по умолчанию). Всё.
    Чудес не бывает - через карму не прилетит.

     
  • 2.29, vitalif (ok), 14:35, 18/03/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Наверно потому, что ты нахрен никому не нужен

    Ну и повезло м.б, т.к даже тех кто никому не нужен иногда боты ломают

    Я чего только не видел с этим вротпрессом...

     
     
  • 3.32, BlackRot (ok), 15:03, 18/03/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ого как у тебя бомбит. Лоровец небось
     
  • 2.43, Урри (?), 17:05, 18/03/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    У меня курящий смолоду дед до 90 лет дожил. Наверное потому, что сигареты продлевают жизнь.
     
     
  • 3.45, Аноним (44), 17:31, 18/03/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Наверное, потому, что курил советские папиросы из натуральных компонентов.
     

  • 1.7, Аноним (7), 13:03, 18/03/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Где прочитать без регистрации и СМС?
     
     
  • 2.10, z (??), 13:12, 18/03/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Плюсую к вопросу
     

  • 1.8, Аноним (31), 13:07, 18/03/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Не может быть.
     
  • 1.12, Аноним (12), 13:29, 18/03/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +4 +/
    Что такое Apache Struts?))
     
     
  • 2.16, YetAnotherOnanym (ok), 13:35, 18/03/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Тонко. Зачот.
     

  • 1.13, Аноним (23), 13:30, 18/03/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Вы все врёте (с) пхп-вебмакаки
     
  • 1.14, Аноним (-), 13:33, 18/03/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    А если бы сайты на C писали?
     
     
  • 2.17, YetAnotherOnanym (ok), 13:36, 18/03/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Проверь. Возьми какой-нибудь treefrog и забацай сайт. Потом расскажешь.
     
  • 2.20, Аноним (23), 13:41, 18/03/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ну во первых сайтов бы стало меньше. А значит привлекательность для школьников резко снизилось. Меньше школьников => меньше сайтов => меньше дыр. Но это не панацея.

    Это как карантин в условиях пандемии лишь помогает медицинским службам справится с потоком больных. Но не победить болезнь полностью.

     
  • 2.24, ryoken (ok), 13:57, 18/03/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ползите уж сразу пониже, в asm.
     
     
  • 3.26, Аноним (23), 14:15, 18/03/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    https://board.asm32.info/asmbb-how-to-download-compile-and-install_49/
     
     
  • 4.38, Аноним (38), 16:35, 18/03/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    ничеси!
     
  • 2.46, Аноним (44), 17:34, 18/03/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >А если бы сайты на C писали?

    К известным веб-уязвимостям добавились бы ещё и уязвимости при использовании указателей, переполнения стека.

     
  • 2.50, solardiz (ok), 17:52, 18/03/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Пишем: https://www.opennet.ru/opennews/art.shtml?num=47617
     
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