WordPress и Apache Struts среди web-платформ лидируют по числу уязвимостей с эксплоитами

2.3 , Аноним ( 3 ), 12:57, 18/03/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] +3 + / – > У CMS хотя бы сообщества есть и больше шансов что заметят и поправят Недостаток: массовый взлом.

3.9 , Аноним ( 9 ), 13:10, 18/03/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] +2 + / – Иногда, спустя время, на свой не популярный код смотришь и думаешь - Что за идиот писал? Как оно вообще работает до сих пор? И срочно править...

Но это "иногда" не всегда бывает ...

4.23 , Аноним ( 23 ), 13:54, 18/03/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Спустя время осознаешь что когда-то давно писал на php.

2.4 , ша ( ? ), 12:58, 18/03/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – > У CMS хотя бы сообщества есть и больше шансов ну вот тебе как раз и пример вордпресса с вендой. оба решет0. популярно != лучше/безопасно.

3.11 , имя_ ( ? ), 13:27, 18/03/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – >вордпресса с вендой сравнил открытые исходники с закрытыми. Молодец, держишь марку.

3.22 , Аноним ( 23 ), 13:53, 18/03/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Еще можно с макдональдсом сравнить. Гамбургер популярен, но не безопасен. Но пипл какбэ хавает так зачем замораживаться на опенсорсную еду на кухне или на дорогую в ресторане?

4.31 , Аноним ( 31 ), 14:52, 18/03/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] +1 + / – А кстати гамбугер из макдака ведь безопасней 99% еды из прочих мест, включая "дорогую в ресторане". Сравнение точно было про преимущество опенсорсного индийского фастфуда с обязательными гепатитом и сифилисом?

5.36 , Аноним ( 36 ), 16:27, 18/03/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] –1 + / – Это тебе в уши нас-с-али, а ты повелся. Реклама тебе и не такое расскажет.

6.39 , Урри ( ? ), 17:01, 18/03/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Статистика отравлений - не хрен собачий. И по статистике в макдаке не травятся. p.s. Знакомая одна пыталась туда устроиться работать. Так у нее по направлению в поликлинике даже из жопы мазки добывали, чтобы найти все, что можно и нельзя. В результате таки что-то нашли и в макдак она устроиться не смогла. Зато успешно пролечилась и довольна.

6.47 , имя_ ( ? ), 17:43, 18/03/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – >нас-с-али прочитал с михалковскими интонациями барина.

5.40 , nmorozov ( ok ), 17:01, 18/03/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – загули "эрик шлоссер нация фастфуда" это макдонадлс, несколько перевернет твое представление о безопаснее прочих мест

2.27 , vitalif ( ok ), 14:32, 18/03/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Не юзай фреймворки Правда, будут дыры в самом пхп, но там отношение к их фиксингу посерьезнее

3.30 , коржик ( ? ), 14:52, 18/03/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – а зачем писать на пхп если можно взять какой-нибудь asp net core MVC? Не знаю, насколько нужно быть конченым, чтобы умудриться на дотнете допустить инъекцию sql?

4.49 , лютый жабби ( ? ), 17:45, 18/03/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – >насколько нужно быть конченым, чтобы умудриться на дотнете допустить инъекцию с чего ты взял, что в вышеназванном sql инъекции? дырки совсем другие и в маздайном решете их тоже есть...

