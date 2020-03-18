WordPress и Apache Struts среди web-платформ лидируют по числу уязвимостей с эксплоитами

|
|1.1, InuYasha (?), 12:41, 18/03/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
|
Пенетрируют всё что популярнее нуля. )
Хоть сам пиши - но дыры в фреймворках. У CMS хотя бы сообщества есть и больше шансов что заметят и поправят.
|
|
|
|2.3, Аноним (3), 12:57, 18/03/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+3 +/–
|
> У CMS хотя бы сообщества есть и больше шансов что заметят и поправят
Недостаток: массовый взлом.
|
|
|
|3.9, Аноним (9), 13:10, 18/03/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
|
Иногда, спустя время, на свой не популярный код смотришь и думаешь - Что за идиот писал? Как оно вообще работает до сих пор? И срочно править...
Но это "иногда" не всегда бывает ...
|
|2.4, ша (?), 12:58, 18/03/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
> У CMS хотя бы сообщества есть и больше шансов
ну вот тебе как раз и пример вордпресса с вендой. оба решет0. популярно != лучше/безопасно.
|
|
|
|3.11, имя_ (?), 13:27, 18/03/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
>вордпресса с вендой
сравнил открытые исходники с закрытыми. Молодец, держишь марку.
|
|3.22, Аноним (23), 13:53, 18/03/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
Еще можно с макдональдсом сравнить. Гамбургер популярен, но не безопасен. Но пипл какбэ хавает так зачем замораживаться на опенсорсную еду на кухне или на дорогую в ресторане?
|
|
|
|4.31, Аноним (31), 14:52, 18/03/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
|
А кстати гамбугер из макдака ведь безопасней 99% еды из прочих мест, включая "дорогую в ресторане". Сравнение точно было про преимущество опенсорсного индийского фастфуда с обязательными гепатитом и сифилисом?
|
|
|
|5.36, Аноним (36), 16:27, 18/03/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
|
Это тебе в уши нас-с-али, а ты повелся. Реклама тебе и не такое расскажет.
|
|
|
|6.39, Урри (?), 17:01, 18/03/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
Статистика отравлений - не хрен собачий. И по статистике в макдаке не травятся.
p.s. Знакомая одна пыталась туда устроиться работать. Так у нее по направлению в поликлинике даже из жопы мазки добывали, чтобы найти все, что можно и нельзя. В результате таки что-то нашли и в макдак она устроиться не смогла. Зато успешно пролечилась и довольна.
|
|5.40, nmorozov (ok), 17:01, 18/03/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
загули "эрик шлоссер нация фастфуда" это макдонадлс, несколько перевернет твое представление о безопаснее прочих мест
|
|2.27, vitalif (ok), 14:32, 18/03/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
Не юзай фреймворки
Правда, будут дыры в самом пхп, но там отношение к их фиксингу посерьезнее
|
|
|
|3.30, коржик (?), 14:52, 18/03/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
а зачем писать на пхп если можно взять какой-нибудь asp net core MVC? Не знаю, насколько нужно быть конченым, чтобы умудриться на дотнете допустить инъекцию sql?
|
|
|
|4.49, лютый жабби (?), 17:45, 18/03/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
>насколько нужно быть конченым, чтобы умудриться на дотнете допустить инъекцию
с чего ты взял, что в вышеназванном sql инъекции? дырки совсем другие и в маздайном решете их тоже есть...
|
|
|
|2.6, Аноним (3), 13:00, 18/03/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
|
Предложи что-то получше. Wordpress лидирует по числу уязвимостей не из-за того, что WP такой говёный, а из-за того, что очень популярный. Плюс обилие плагинов под любую нужду - нашёл дыру в одном, считай, взломал сразу N сайтов.
|
|
|
|3.28, vitalif (ok), 14:33, 18/03/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
|
Нет, именно потому, что говенный, в особенности говенны плагины. Допускать выполнение кода это ппц, а там в каждом втором плагине так, по моему
|
|
|
|4.35, Аноним (3), 16:00, 18/03/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
> Нет, именно потому, что говенный
М-м-м... так объективно
> в особенности говенны плагины
Так не используй такие плагины и будет тебе счастье
|
|3.41, Урри (?), 17:02, 18/03/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
> не из-за того, что WP такой говёный
CMS, которая запускает плагины на своем уровне, никак не урезая их права - говно. Поэтому WP - именно что говёнНый.
|
|2.15, Аноним (23), 13:33, 18/03/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
Все срачи про раст про безопасность. Но почему-то никто даже не пытается написатьп безопасную CMS или безопасный PHP. В чем тут дело? Заговор? Или надо смотреть шире?
|
|
|
|3.42, Урри (?), 17:03, 18/03/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
Они пока менеджер пакетов пишут. Вот допишут, тогда за еще что-нибудь ненужное возьмутся. И когда это ненужное закончится, вот тогда, возможно, доберутся до CMS.
|
|1.5, BlackRot (ok), 12:59, 18/03/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
|
Более 10 лет на ВП, что-то никаких проблем не было никогда. Наверное потому что софт всегда обновленный.
|
|
|
|2.18, Аноним (23), 13:38, 18/03/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–4 +/–
|
Это как у человека у которого никогда не было антивируса гордо заявляет что у него никогда не было вирусов.
Хотя если у человека сайт на пхп да еще и на вордпресс это само по себе диагноз.
|
|
|
|3.21, Аноним (21), 13:42, 18/03/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
> это само по себе диагноз
Диагноз того, что у человека есть свой сайт?
|
|
|
|4.25, Аноним (23), 14:09, 18/03/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
|
Да диагноз если человек предложение длиннее 25 символов не может осилить. Явные симптомы пхп головного мозга.
|
|3.33, BlackRot (ok), 15:05, 18/03/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
|
А что можно сказать о человеке пытающемуся оскорбить другого на ровном месте? Мама недолюбила? Это у вас уже клинический случай.
|
|
|
|4.37, Аноним (36), 16:31, 18/03/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
|
На ровном точно пхп - ровное место. Тут скорее разжигание на основе принадлежности к группе, но если кто-то воспринимает только на свой счет, то это его личные комплексы. Корона видать падает.
|
|3.48, iPony129412 (?), 17:44, 18/03/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
> Это как у человека у которого никогда не было антивируса гордо заявляет что у него никогда не было вирусов
Да под Windows это элементарная задача. Тем более сейчас, когда и плагины даже с браузеров повыбрасывали.
Просто не надо ставить софт со свалок. И ставить секурные обновления (а это вообще по умолчанию). Всё.
Чудес не бывает - через карму не прилетит.
|
|2.29, vitalif (ok), 14:35, 18/03/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
|
Наверно потому, что ты нахрен никому не нужен
Ну и повезло м.б, т.к даже тех кто никому не нужен иногда боты ломают
Я чего только не видел с этим вротпрессом...
|
|2.43, Урри (?), 17:05, 18/03/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
У меня курящий смолоду дед до 90 лет дожил. Наверное потому, что сигареты продлевают жизнь.
|
|
|
|3.45, Аноним (44), 17:31, 18/03/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
Наверное, потому, что курил советские папиросы из натуральных компонентов.
|
|
|
|2.20, Аноним (23), 13:41, 18/03/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
Ну во первых сайтов бы стало меньше. А значит привлекательность для школьников резко снизилось. Меньше школьников => меньше сайтов => меньше дыр. Но это не панацея.
Это как карантин в условиях пандемии лишь помогает медицинским службам справится с потоком больных. Но не победить болезнь полностью.
|
|2.46, Аноним (44), 17:34, 18/03/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
>А если бы сайты на C писали?
К известным веб-уязвимостям добавились бы ещё и уязвимости при использовании указателей, переполнения стека.
|