WordPress и Apache Struts среди web-платформ лидируют по числу уязвимостей с эксплоитами

2.17 , YetAnotherOnanym ( ok ), 13:36, 18/03/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] +1 + / – Проверь. Возьми какой-нибудь treefrog и забацай сайт. Потом расскажешь.

2.20 , Аноним ( 23 ), 13:41, 18/03/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Ну во первых сайтов бы стало меньше. А значит привлекательность для школьников резко снизилось. Меньше школьников => меньше сайтов => меньше дыр. Но это не панацея. Это как карантин в условиях пандемии лишь помогает медицинским службам справится с потоком больных. Но не победить болезнь полностью.

2.24 , ryoken ( ok ), 13:57, 18/03/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Ползите уж сразу пониже, в asm.

3.26 , Аноним ( 23 ), 14:15, 18/03/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] +1 + / – https://board.asm32.info/asmbb-how-to-download-compile-and-install_49/

4.38 , Аноним ( 38 ), 16:35, 18/03/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – ничеси!

2.46 , Аноним ( 44 ), 17:34, 18/03/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – >А если бы сайты на C писали? К известным веб-уязвимостям добавились бы ещё и уязвимости при использовании указателей, переполнения стека.

2.50 , solardiz ( ok ), 17:52, 18/03/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Пишем: https://www.opennet.ru/opennews/art.shtml?num=47617