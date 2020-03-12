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Проект Genode опубликовал выпуск ОС общего назначения Sculpt 20.02

12.03.2020 12:28

Разработчики открытой микроядерной операционной системы Genode OS Framework сформировали выпуск операционной системы Sculpt 20.02. В рамках проекта Sculpt на базе технологий Genode развивается операционная система общего назначения, которая сможет быть использована обычными пользователями для выполнения повседневных задач. Исходные тексты проекта распространяются под лицензией AGPLv3. Для загрузки предлагается LiveUSB-образ, размером 26 Мб. Поддерживается работа на системах с процессорами и графической подсистемой Intel с включенными расширениями VT-d и VT-x.

Новый выпуск примечателен добавлением работающего в графическом режиме файлового менеджера, переработкой интерактивного интерфейса для администрирования (редактор параметров системы), поддержкой виртуальных рабочих столов, оптимизацией производительности монитора виртуальных машин (на базе VirtualBox). Обновлены утилиты для мониторинга работы системы, Unix runtime и компоненты GUI. В выпуске также задействованы улучшения, представленные в февральском обновлении платформы Genode, такие как поддержка 64-разрядных ARM-процессоров i.MX и портирование звукового драйвера из OpenBSD 6.6.

Система поставляется с графическим интерфейсом Leitzentrale, позволяющим выполнять типовые задачи по администрированию системы. В левом верхнем углу графического интерфейса отображается меню с инструментами для управления пользователями, подключения накопителей и настройки сетевого соединения. В центре присутствует конфигуратор для компоновки начинки системы, который предоставляет интерфейс в виде графа, определяющего взаимосвязь между системными компонентами. Пользователь может в интерактивном режиме произвольно удалять или добавлять компоненты, определяя состав системного окружения или виртуальных машин.

В любой момент пользователь может переключиться в консольный режим управления, который предоставляет большую гибкость в управлении. Традиционный рабочий стол может быть получен при помощи запуска дистрибутива TinyCore Linux в виртуальной машине с Linux. В данном окружении доступны браузеры Firefox и Aurora, текстовый редактор на базе Qt и различные приложения. Для запуска утилит командной строки предлагается окружение noux.

Напомним, что Genode предоставляет унифицированную инфраструктуру для создания пользовательских приложений, работающих поверх ядра Linux (32 и 64 бит) или микроядер NOVA (x86 с виртуализацией), seL4 (x86_32, x86_64, ARM), Muen (x86_64), Fiasco.OC (x86_32, x86_64, ARM), L4ka::Pistachio (IA32, PowerPC), OKL4, L4/Fiasco (IA32, AMD64, ARM) и выполняющегося напрямую ядра для платформ ARM и RISC-V. Входящее в состав паравиртуализированное Linux-ядро L4Linux, работающее поверх микроядра Fiasco.OC, позволяет выполнять в Genode обычные Linux программы. Ядро L4Linux не работает с оборудованием напрямую, а использует сервисы Genode через набор виртуальных драйверов.

Для Genode осуществлено портирование различных Linux и BSD компонентов, обеспечена поддержка Gallium3D, осуществлена интеграция Qt, GCC и WebKit, реализована возможность организации гибридных Linux/Genode программных окружений. Подготовлен порт VirtualBox, работающий поверх микроядра NOVA. Большое число приложений адаптировано для запуска напрямую поверх микроядра и окружения Noux, обеспечивающего виртуализацию на уровне ОС. Для запуска не портированных программ предусмотрена возможность задействования механизма создания виртуальных окружений уровня отдельных приложений, позволяющих запускать программы в виртуальном Linux-окружении с использованием паравиртуализации.


  1. Главная ссылка к новости (https://genode.org/news/sculpt...)
  2. OpenNews: Проект Genode опубликовал выпуск ОС общего назначения Sculpt 19.07
  3. OpenNews: Проект Genode опубликовал третий тестовый выпуск ОС общего назначения Sculpt
  4. OpenNews: Проект Genode опубликовал второй тестовый выпуск ОС общего назначения Sculpt
  5. OpenNews: Проект Genode опубликовал начальный выпуск ОС общего назначения Sculpt
  6. OpenNews: Микроядерная ОС Genode переходит на лицензию AGPL
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Короткая ссылка: https://opennet.ru/52528-sculpt
Ключевые слова: sculpt, genode
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Обсуждение (11) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.2, Аноним (2), 12:37, 12/03/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –3 +/
    А кто-нибудь может пояснить, для чего это используется и почему в тех случаях нельзя было обойтись без создания нового продукта?
     
     
  • 2.3, Lockywolf (ok), 12:42, 12/03/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –3 +/
    Предполагаю, что чтобы FUSE был быстрым.
     
  • 2.4, Catwoolfii (ok), 12:43, 12/03/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    The framework is notable as one of the few open-source operating systems not derived from a proprietary OS, such as Unix. The characteristic design philosophy is that a small trusted computing base is of primary concern in a security-oriented OS.
     
  • 2.6, Аноним (-), 12:47, 12/03/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Там где нужна отказоустойчивость и безопасность. Наверно потому что не было существующих проектов такого рода, как минимум опенсорсных.
     
     
  • 3.7, Аноним (7), 13:04, 12/03/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –5 +/
    Что-то странное.
    >отказоустойчивость и безопасность

    Что-то маловероятное.
    >опенсорс

    Что-то невероятное.

     
  • 3.12, Аноним (12), 15:55, 12/03/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >отказоустойчивость и безопасность
    >опенсорсных

    Потому и не было. Несовместимые вещи потому что.

     

  • 1.5, Аноним (-), 12:43, 12/03/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +3 +/
    Рекомендую глянуть демонстрацию от разработчика: https://fosdem.org/2020/schedule/event/uk_sculpt/
     
     
  • 2.8, Аноним (8), 13:47, 12/03/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    комментарий здорового человека
     

  • 1.9, ротииииииииилллллллллллллл (?), 13:59, 12/03/2020 Скрыто модератором [﹢﹢﹢] [ · · · ]
    		• +/
     
     
  • 2.10, Нормальный (ok), 14:07, 12/03/2020 Скрыто модератором
    		• +1 +/
     

  • 1.11, Анончик999 (?), 14:32, 12/03/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Какой суровый интерфейс!
     

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