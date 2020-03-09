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Выпуск дистрибутива Zorin OS 15.2

09.03.2020 11:07

Представлен релиз Linux-дистрибутива Zorin OS 15.2, основанного на пакетной базе Ubuntu 18.04.4. Целевой аудиторией дистрибутива являются начинающие пользователи, привыкшие работать в Windows. Для управления оформлением дистрибутив предлагает специальный конфигуратор, позволяющий придать рабочему столу вид, свойственный различным версиям Windows, а в состав включена подборка программ, близких к программам к которым привыкли пользователи Windows. Размер загрузочного iso-образа составляет 2.3 Гб (доступны две сборки - обычная на основе GNOME и "Lite" с Xfce).

В новой версии осуществлён переход на ядро Linux 5.3 с поддержкой нового оборудования. Обновлены графические драйверы, в которых появилась поддержка GPU AMD Navi (Radeon RX 5700) и 10 поколения GPU Intel. Добавлена поддержка клавиатур и тачпадов, используемых на новых MacBook и MacBook Pro. Обновлены версии пользовательских приложений, в том числе добавлены новые выпуски GIMP и LibreOffice.



  1. Главная ссылка к новости (https://zoringroup.com/blog/20...)
  2. OpenNews: Выпуск дистрибутива Zorin OS 15 Lite
  3. OpenNews: Ubuntu прекращает формирование пакетов для 32-разрядной архитектуры x86
  4. OpenNews: Выпуск Zorin OS 15, дистрибутива для пользователей, привыкших к Windows
  5. OpenNews: Релиз дистрибутива Manjaro Linux 19.0
  6. OpenNews: Выпуск дистрибутива Netrunner 2020.01
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Короткая ссылка: https://opennet.ru/52508-zorin
Ключевые слова: zorin
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Обсуждение (3) RSS
  • 1, Аноним (1), 11:09, 09/03/2020 [ответить]  
    		• +/
    Скучноватые обои, не могли найти что-то повеселее и красочнее?
     
  • 2, Аноним (-), 11:13, 09/03/2020 [ответить]  
    		• +1 +/
    Ну, по традиции - дело Дениски Попова живёт и процветает!
     
  • 3, Аноним (3), 11:24, 09/03/2020 [ответить]  
    		• +/
    Один из немногих нормальных дистрибутивов.
     
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