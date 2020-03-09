Выпуск дистрибутива Zorin OS 15.2

Представлен релиз Linux-дистрибутива Zorin OS 15.2, основанного на пакетной базе Ubuntu 18.04.4. Целевой аудиторией дистрибутива являются начинающие пользователи, привыкшие работать в Windows. Для управления оформлением дистрибутив предлагает специальный конфигуратор, позволяющий придать рабочему столу вид, свойственный различным версиям Windows, а в состав включена подборка программ, близких к программам к которым привыкли пользователи Windows. Размер загрузочного iso-образа составляет 2.3 Гб (доступны две сборки - обычная на основе GNOME и "Lite" с Xfce).

В новой версии осуществлён переход на ядро Linux 5.3 с поддержкой нового оборудования. Обновлены графические драйверы, в которых появилась поддержка GPU AMD Navi (Radeon RX 5700) и 10 поколения GPU Intel. Добавлена поддержка клавиатур и тачпадов, используемых на новых MacBook и MacBook Pro. Обновлены версии пользовательских приложений, в том числе добавлены новые выпуски GIMP и LibreOffice.