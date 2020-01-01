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Выпуск дистрибутива Netrunner 2020.01

24.02.2020 09:46

Компания Blue Systems, предоставляющая финансирование разработки KWin и Kubuntu, опубликовала выпуск дистрибутива Netrunner 2020.01, предлагающего рабочий стол KDE. От развиваемых той же компанией дистрибутивов Netrunner Rolling и Maui представленная редакций отличается использованием классического подхода к формированию сборок и пакетной базы Debian, без применения модели rolling-обновлений на базе Arch/Kubuntu. От Kubuntu дистрибутив Netrunner отличается иным подходом к организации интерфейса пользователя и развитием в направлении бесшовной интеграции Wine и GTK-программ в окружение KDE. Размер загрузочного iso-образа составляет 2.4 Гб (x86_64).

В новой версии начинка дистрибутива синхронизирована с Debian 10.3, обновлены версии компонентов рабочего стола KDE. Предложена новая тема оформления Indigo, построенная на движке тем Kvantum, использующем SVG. Новая тема использует режим декорирования окон Breeze с более тёмными цветами, позволившими увеличить контрастность и упростить визуальное разделение активных и неактивных окон. Курсор окрашен в красный цвет, упрощающий определение его нахождения на экране.

В базовую поставку входят такие приложения, как офисный пакет LibreOffice, браузер Firefox, почтовый клиент Thunderbird, графические редакторы GIMP, Inkscape и Krita, видеоредактор Kdenlive, программа для управления музыкальной коллекцией GMusicbrowser, музыкальный проигрыватель Yarock, видеопроигрыватель SMplayer, коммуникационные приложения Skype и Pidgin, текстовый редактор Kate, терминал Yakuake.



  1. Главная ссылка к новости (https://www.netrunner.com/netr...)
  2. OpenNews: Выпуск дистрибутива Netrunner 2019.01
  3. OpenNews: Huawei опубликовал новый Linux-дистрибутив openEuler
  4. OpenNews: Выпуск дистрибутива Solus 4.1, развивающего рабочий стол Budgie
  5. OpenNews: Релиз дистрибутива Tails 4.3 и браузера Tor Browser 9.0.5
  6. OpenNews: Выпуск дистрибутива MX Linux 19.1
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Ключевые слова: netrunner, kde
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Обсуждение (10) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, iPony129412 (?), 09:48, 24/02/2020 [ответить]  
    		• –4 +/
    В иконке «Мой Компьютер» на рабочем столе надо отображать реальный рабочий стол.
     
     
  • 2.3, Аноним Анонимович Анонимов (?), 10:05, 24/02/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Ресурсы компьютера больше ведь не на что тратить.
     
  • 2.4, Нонон (?), 10:23, 24/02/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ага, а то реально мой компьютер на мой компьютер не похож 😂
     

  • 1.2, Аноним (2), 09:48, 24/02/2020 [ответить]  
    		• –1 +/
    > бесшовной интеграции Wine и GTK-программ в окружение KDE
    > бесшовной интеграции Wine … в окружение KDE

    А что, так можно было? Они просто msstyle накатили или сделали что-то интереснее?

     
  • 1.5, Аноним (5), 10:42, 24/02/2020 [ответить]  
    		• +/
    Неправильно. Надо скачать, установить, протестировать, написать новость. А не перетягивать картинки из оригинала.
     
     
  • 2.6, Редактор новостей (?), 10:45, 24/02/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Новости жюрналисты же пишут. А для такого технарём надо быть, ты чего. Вот ты ж программист, значит ты и скачаай, установи, протестируй. Нам надо в гугл-транслейт статью перегнать и вставить как новость, а ты тут лезешь со своими программистерскими штучками.
     
  • 2.7, A.Stahl (ok), 11:31, 24/02/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Нахрена что-то тестировать при написании статьи? Тестировать должны тестировщики. Пользователи на крайний случай. Но никак не авторы статей. Может во время тестирования авторы новостей должны ещё и все обнаруженные баги исправить? И кофе тебе сварить? И сопли подтереть?
     
     
  • 3.9, Аноним (9), 11:41, 24/02/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Не обязаны. Этим и отличается желтая пресса от качественного технического сайта.
     
  • 2.10, Аноним (9), 11:42, 24/02/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А ещё на странице загрузки размер 2.6 ГБ указан а не 2.4 ГБ.
     

  • 1.8, user90 (?), 11:39, 24/02/2020 [ответить]  
    		• +/
    Эти КДЕшники.. они такие странные! Там говорят еще и плюсы в почете.. ужос нах!
     
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