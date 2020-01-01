Компания Blue Systems, предоставляющая финансирование разработки KWin и Kubuntu, опубликовала выпуск дистрибутива Netrunner 2020.01, предлагающего рабочий стол KDE. От развиваемых той же компанией дистрибутивов Netrunner Rolling и Maui представленная редакций отличается использованием классического подхода к формированию сборок и пакетной базы Debian, без применения модели rolling-обновлений на базе Arch/Kubuntu. От Kubuntu дистрибутив Netrunner отличается иным подходом к организации интерфейса пользователя и развитием в направлении бесшовной интеграции Wine и GTK-программ в окружение KDE. Размер загрузочного iso-образа составляет 2.4 Гб (x86_64).

В новой версии начинка дистрибутива синхронизирована с Debian 10.3, обновлены версии компонентов рабочего стола KDE. Предложена новая тема оформления Indigo, построенная на движке тем Kvantum, использующем SVG. Новая тема использует режим декорирования окон Breeze с более тёмными цветами, позволившими увеличить контрастность и упростить визуальное разделение активных и неактивных окон. Курсор окрашен в красный цвет, упрощающий определение его нахождения на экране.

В базовую поставку входят такие приложения, как офисный пакет LibreOffice, браузер Firefox, почтовый клиент Thunderbird, графические редакторы GIMP, Inkscape и Krita, видеоредактор Kdenlive, программа для управления музыкальной коллекцией GMusicbrowser, музыкальный проигрыватель Yarock, видеопроигрыватель SMplayer, коммуникационные приложения Skype и Pidgin, текстовый редактор Kate, терминал Yakuake.