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Выпуск дистрибутива Zorin OS 15 Lite

21.11.2019 10:23

Подготовлен легковесный вариант Linux-дистрибутива Zorin OS 15, построенный с использованием рабочего стола Xfce 4.14 и пакетной базы Ubuntu 18.04.2. Целевой аудиторией дистрибутива являются пользователи устаревших систем, на которых используется ОС Windows 7, поддержка которой истекает в январе 2020 года. Оформление рабочего стола стилизовано под Windows, а в состав включена подборка программ, близких к программам к которым привыкли пользователи Windows. Размер загрузочного iso-образа составляет 2.4 Гб (поддерживается работа в Live-режиме).

Особенности Zorin OS 15 Lite:

  • Предложена нова тема оформления рабочего стола, сфокусированная на снижении визуальной нагрузки и концентрирующая внимание на контенте. Тема доступна в шести цветовых представлениях, а также в тёмном и светом режимах;
  • Реализован режим автоматической смены темы оформления в зависимости от времени суток - днём включается светлая тема, а после заката - тёмная;
  • В дополнение к формату Snap в дистрибутив встроена поддержка пакетов Flatpak. Пользователь может добавить репозитории, такие как Flathub, и управлять приложениями в формате Flatpak через штатный центр установки приложений;
  • Добавлен новый индикатор уведомлений, поддерживающий режим "не беспокоить" для временного отключения вывода уведомлений и напоминаний о поступлении новых сообщений и писем, давая возможность сконцентрироваться на работе и не отвлекаться на посторонние вещи;
  • Ядро Linux обновлено до выпуска 5.0.


  1. Главная ссылка к новости (https://zoringroup.com/blog/20...)
  2. OpenNews: Выпуск Zorin OS 15, дистрибутива для пользователей, привыкших к Windows
  3. OpenNews: Выпуск Linux-дистрибутива Pop!_OS 19.10
  4. OpenNews: Выпуск дистрибутива MX Linux 19
  5. OpenNews: Альфа-выпуск дистрибутива OpenMandriva Lx 4.1
  6. OpenNews: Выпуск Linux-дистрибутива PCLinuxOS 2019.11
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Ключевые слова: zorin
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  • 1.1, Аноним (1), 10:31, 21/11/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +4 +/
    Хм... А обои-то и вправду не скучные...
     
  • 1.3, Аноним (3), 10:34, 21/11/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +2 +/
    Дениска, ты?!

     
     
  • 2.6, Аноним (6), 10:42, 21/11/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –3 +/
    Не попутал? Это один из 3-х лучших дистрибутивов для десктопа.
     
     
  • 3.8, Аноним (1), 10:52, 21/11/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +5 +/
    По версии журнала "Мурзилка"?
     
     
  • 4.12, Аноним (12), 11:11, 21/11/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Это ж Убунту. Там пакетная база Убунты - это Убунту с интерфейсным сахаром для неосиляторов смены дизайна меню Старт.

    Очередной вариант перелицовки известнейшего десктопа. По версии кого угодно любого.

     

  • 1.4, Аноним (6), 10:41, 21/11/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Новости обо всех дистрибутивах, кроме Альт, попадают в мини.
     
     
  • 2.7, Аноним (6), 10:46, 21/11/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    На число загрузок посмотри. Твоёму Альту и не снилось.
     
     
  • 3.17, Аноним (-), 11:26, 21/11/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ну это типа был камень в огород Шигорина.
     

  • 1.5, Аноним (5), 10:42, 21/11/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Зорин это вам не какой нибудь там преднизалон
     
  • 1.9, Дихлофос (?), 10:56, 21/11/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    ну чо смотрится нормально, но мне больше нравится Пуск в стиле Windows 98. Если это на замену Windows 7 - надеюсь в этом дистре уже настроен Wine 4 ??? Хотелось бы ещё Compiz-Fusion. Последний раз я его поднимал на FreeBSD 7, как там проект живет, юзает кто?
     
  • 1.10, Аноним (10), 10:58, 21/11/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    в эфире Международная панорама
     
  • 1.11, Аноним (11), 11:03, 21/11/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    А если на компьютере(ноутбуке) windows7 как то тяжело, и он был в самый раз для WinXP, то какой лучше дистриб поставить? Или этот норм пойдет?
     
     
  • 2.16, Annonist (?), 11:23, 21/11/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Посмотри это:
    http://q4os.org/index.html
     
     
  • 3.21, Аноним (12), 11:35, 21/11/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Там можно включить ветку Тестинг? Насколько гладко переносит переключение?
     
  • 2.18, Аноним (12), 11:29, 21/11/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Для чего использовать?

    Сам думаю, чем лёгким залить ноут-радиоприёмник на кухне.

    Один из вариантов - Sparky Linux. Единая пакетная основа с Убунтой. Можно выбрать Тестинг (У. именно на Тестинге, между прочим).

    Есть Lubuntu.

    Не пробовал MX Linux http://distrowatch.org/table-mobile.php?distribution=mx
    Описание интересное.

    Antix - любопытен.

    Можно на http://distrowatch.org/ найти страницу перечисления базовых дистров (их немного, десяток примерно) затем найти легковесные ремейки этих базовых дистров.

    Важно, чтобы в дистре-реплике была выпилена часть про изначальный рабочий стол и заменена на любой легковесный аскетичный вариант, _но_ в полном объёме сохранена возможность ставить приложения из реп оригинала.


    P.S. Если нет потребности в распоследних версиях. Софт тяжелеет со временем. Любой. Можно попробовать Lubuntu, Xubuntu 16.04, 14,04. Чтобы не сидеть на тяжёлых современных версиях. Переходы между 12, 14, 16, 18 утяжеляли нагрузку, было заметно.

     

  • 1.14, Аноним (14), 11:17, 21/11/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    А как вообще Зорин себя ведет на машине? Что-то отзывов по нему много не лестных. С драйверами на ноуты нет проблем?
    Что вообще можете посоветовать на не очень свежий ноут (i3, 2.4 ГГц, 8 Гб) для переходного периода? Чтобы была более-менее похожа на Винду пока.
     
     
  • 2.19, Чебур (?), 11:32, 21/11/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Что значит похожее на винду, есть кнопка Пуск, так это в любом можно сделать? Вообще у меня 2 фаворита, mint mate edition и debian testing с lxqt, первый немного попрожорливее, но не особо критично, на втором я могу даж в android studio работать на 6Гб. На мой старый ноут, что первый, что второй встали без проблем, дрова подтянулись. C debian нужно будет немного больше посношаться, но опять же не критично, если вам для домашнего использования, я думал будет страшнее. А mint вообще устанавливай и работай
     
     
  • 3.22, Аноним (14), 11:46, 21/11/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Т.е. Минт лучше для первого знакомства, чем Зорин?
     
  • 2.23, Аноним (12), 11:53, 21/11/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ubuntu 18.04, затем доставить пакет из реп lubuntu-desktop, выйти из системы и при логине выбрать сессию про Lubuntu или Lxde. Именно такой лайфхак. Если нужно время на адаптацию, свежие версии, стабильность, умеренность в ресурсах.

    У меня ноут переносной и логин с запросом пароля. На экране входа всегда есть кнопка выбора сессии.

    Удобнее сначала устанавливать с запросом пароля при входе. Затем настроить нужную сессию и тогда уже выключить запрос пароля.

    И потихоньку адаптироваться.

    Важно: нет полных аналогов программ. Одна большая и дорогая программа Адоб Иллюстратор для Вин заменится на совместное использование многих Gimp, Inkscape, Scribus и ЛибреОфис. Это важный момент в сознании: не искать полных аналогов, а просто искать пути решения тех же задач.

    Задачи - те же. Инструменты и наборы инструментов - иначе скомбинированы.


    P.S. По интерфейсам там после Вин 7 проще чем в Вин 10. В Вин 10 сложнее. Проходил. )))

    P.S.S. Свежий Файрфокс в любом дистре настолько жирен и жруч, что по ресурсам узкое место не у дистра, а просто у прикладух. Отсюда этот ход с Lubuntu (типа и достаточно). Отчего Убунту - там с драйверами и управлением питанием, подсветкой будет легче (если ноут с "пасхалками" в проприетарных компонентах железа).

     

  • 1.15, Аноним (-), 11:21, 21/11/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +6 +/
    После всего вот этого, я считаю, что Денис Попов подвергается совершенно незаслуженной критике. Денис Попов занимался дистрибутивами с нескучными обоями, когда это ещё не было модно. По сути Денис Попов - олдскул. Старая школа.
     
     
  • 2.20, Дихлофос (?), 11:35, 21/11/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    сейчас модно стало показывать свое свинство и глупость - ну типа так самоутверждаются, ведь самый легкий способ возвыситься - это кого то унизить... Обычно это свойственно людям, которые сами ничего не созидают, а на работе только кресло жопой продавливать умеют...
     
     
  • 3.24, A.Stahl (ok), 11:55, 21/11/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Хвалят обычно за ПОЛЕЗНУЮ работу. Смену имён разработчиков и прочей подобной информации, как это делал Попов, вряд ли можно назвать полезной.
     

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