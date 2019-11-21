Выпуск дистрибутива Zorin OS 15 Lite

2.19 , Чебур ( ? ), 11:32, 21/11/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Что значит похожее на винду, есть кнопка Пуск, так это в любом можно сделать? Вообще у меня 2 фаворита, mint mate edition и debian testing с lxqt, первый немного попрожорливее, но не особо критично, на втором я могу даж в android studio работать на 6Гб. На мой старый ноут, что первый, что второй встали без проблем, дрова подтянулись. C debian нужно будет немного больше посношаться, но опять же не критично, если вам для домашнего использования, я думал будет страшнее. А mint вообще устанавливай и работай

3.22 , Аноним ( 14 ), 11:46, 21/11/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Т.е. Минт лучше для первого знакомства, чем Зорин?

2.23 , Аноним ( 12 ), 11:53, 21/11/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Ubuntu 18.04, затем доставить пакет из реп lubuntu-desktop, выйти из системы и при логине выбрать сессию про Lubuntu или Lxde. Именно такой лайфхак. Если нужно время на адаптацию, свежие версии, стабильность, умеренность в ресурсах. У меня ноут переносной и логин с запросом пароля. На экране входа всегда есть кнопка выбора сессии. Удобнее сначала устанавливать с запросом пароля при входе. Затем настроить нужную сессию и тогда уже выключить запрос пароля. И потихоньку адаптироваться. Важно: нет полных аналогов программ. Одна большая и дорогая программа Адоб Иллюстратор для Вин заменится на совместное использование многих Gimp, Inkscape, Scribus и ЛибреОфис. Это важный момент в сознании: не искать полных аналогов, а просто искать пути решения тех же задач. Задачи - те же. Инструменты и наборы инструментов - иначе скомбинированы.

P.S. По интерфейсам там после Вин 7 проще чем в Вин 10. В Вин 10 сложнее. Проходил. ))) P.S.S. Свежий Файрфокс в любом дистре настолько жирен и жруч, что по ресурсам узкое место не у дистра, а просто у прикладух. Отсюда этот ход с Lubuntu (типа и достаточно). Отчего Убунту - там с драйверами и управлением питанием, подсветкой будет легче (если ноут с "пасхалками" в проприетарных компонентах железа).

