Выпуск дистрибутива Zorin OS 15 Lite

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|2.6, Аноним (6), 10:42, 21/11/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Не попутал? Это один из 3-х лучших дистрибутивов для десктопа.
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|4.12, Аноним (12), 11:11, 21/11/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Это ж Убунту. Там пакетная база Убунты - это Убунту с интерфейсным сахаром для неосиляторов смены дизайна меню Старт.
Очередной вариант перелицовки известнейшего десктопа. По версии кого угодно любого.
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|1.9, Дихлофос (?), 10:56, 21/11/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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ну чо смотрится нормально, но мне больше нравится Пуск в стиле Windows 98. Если это на замену Windows 7 - надеюсь в этом дистре уже настроен Wine 4 ??? Хотелось бы ещё Compiz-Fusion. Последний раз я его поднимал на FreeBSD 7, как там проект живет, юзает кто?
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|1.11, Аноним (11), 11:03, 21/11/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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А если на компьютере(ноутбуке) windows7 как то тяжело, и он был в самый раз для WinXP, то какой лучше дистриб поставить? Или этот норм пойдет?
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|3.21, Аноним (12), 11:35, 21/11/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Там можно включить ветку Тестинг? Насколько гладко переносит переключение?
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|2.18, Аноним (12), 11:29, 21/11/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Для чего использовать?
Сам думаю, чем лёгким залить ноут-радиоприёмник на кухне.
Один из вариантов - Sparky Linux. Единая пакетная основа с Убунтой. Можно выбрать Тестинг (У. именно на Тестинге, между прочим).
Есть Lubuntu.
Не пробовал MX Linux http://distrowatch.org/table-mobile.php?distribution=mx
Описание интересное.
Antix - любопытен.
Можно на http://distrowatch.org/ найти страницу перечисления базовых дистров (их немного, десяток примерно) затем найти легковесные ремейки этих базовых дистров.
Важно, чтобы в дистре-реплике была выпилена часть про изначальный рабочий стол и заменена на любой легковесный аскетичный вариант, _но_ в полном объёме сохранена возможность ставить приложения из реп оригинала.
P.S. Если нет потребности в распоследних версиях. Софт тяжелеет со временем. Любой. Можно попробовать Lubuntu, Xubuntu 16.04, 14,04. Чтобы не сидеть на тяжёлых современных версиях. Переходы между 12, 14, 16, 18 утяжеляли нагрузку, было заметно.
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|1.14, Аноним (14), 11:17, 21/11/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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А как вообще Зорин себя ведет на машине? Что-то отзывов по нему много не лестных. С драйверами на ноуты нет проблем?
Что вообще можете посоветовать на не очень свежий ноут (i3, 2.4 ГГц, 8 Гб) для переходного периода? Чтобы была более-менее похожа на Винду пока.
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|2.19, Чебур (?), 11:32, 21/11/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Что значит похожее на винду, есть кнопка Пуск, так это в любом можно сделать? Вообще у меня 2 фаворита, mint mate edition и debian testing с lxqt, первый немного попрожорливее, но не особо критично, на втором я могу даж в android studio работать на 6Гб. На мой старый ноут, что первый, что второй встали без проблем, дрова подтянулись. C debian нужно будет немного больше посношаться, но опять же не критично, если вам для домашнего использования, я думал будет страшнее. А mint вообще устанавливай и работай
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|2.23, Аноним (12), 11:53, 21/11/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Ubuntu 18.04, затем доставить пакет из реп lubuntu-desktop, выйти из системы и при логине выбрать сессию про Lubuntu или Lxde. Именно такой лайфхак. Если нужно время на адаптацию, свежие версии, стабильность, умеренность в ресурсах.
У меня ноут переносной и логин с запросом пароля. На экране входа всегда есть кнопка выбора сессии.
Удобнее сначала устанавливать с запросом пароля при входе. Затем настроить нужную сессию и тогда уже выключить запрос пароля.
И потихоньку адаптироваться.
Важно: нет полных аналогов программ. Одна большая и дорогая программа Адоб Иллюстратор для Вин заменится на совместное использование многих Gimp, Inkscape, Scribus и ЛибреОфис. Это важный момент в сознании: не искать полных аналогов, а просто искать пути решения тех же задач.
Задачи - те же. Инструменты и наборы инструментов - иначе скомбинированы.
P.S. По интерфейсам там после Вин 7 проще чем в Вин 10. В Вин 10 сложнее. Проходил. )))
P.S.S. Свежий Файрфокс в любом дистре настолько жирен и жруч, что по ресурсам узкое место не у дистра, а просто у прикладух. Отсюда этот ход с Lubuntu (типа и достаточно). Отчего Убунту - там с драйверами и управлением питанием, подсветкой будет легче (если ноут с "пасхалками" в проприетарных компонентах железа).
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|1.15, Аноним (-), 11:21, 21/11/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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После всего вот этого, я считаю, что Денис Попов подвергается совершенно незаслуженной критике. Денис Попов занимался дистрибутивами с нескучными обоями, когда это ещё не было модно. По сути Денис Попов - олдскул. Старая школа.
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|2.20, Дихлофос (?), 11:35, 21/11/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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сейчас модно стало показывать свое свинство и глупость - ну типа так самоутверждаются, ведь самый легкий способ возвыситься - это кого то унизить... Обычно это свойственно людям, которые сами ничего не созидают, а на работе только кресло жопой продавливать умеют...
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|3.24, A.Stahl (ok), 11:55, 21/11/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Хвалят обычно за ПОЛЕЗНУЮ работу. Смену имён разработчиков и прочей подобной информации, как это делал Попов, вряд ли можно назвать полезной.
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