Состоялся релиз консольной заставки neofetch 7.0.0

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|2.5, Аноним (5), 10:19, 10/03/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Фамилия Тян имеет очень интересную историю происхождения и относится к распространенному типу китайских фамилий.
Фамилия Тян образована от аналогичного китайского имени, которое в переводе на русский язык означает «небо». В китайской мифологии небо осознавалось как высшее божество, правитель мира и хранитель миропорядка. В свою очередь, китайский император считался «сыном неба».
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|3.15, Аноним (3), 11:06, 10/03/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+3 +/–
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>кун подавай
>macOS Catalina
Макосникам да, им кунов подавай.
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|3.20, iPony129412 (?), 11:28, 10/03/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Не специалист, но думаю, что это как у этих анимешников.
У них есть отдельная дисциплина по угадыванию персонажа из мультиков по этакой палке гистограмме цветов.
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|1.4, Твой Отец (?), 10:18, 10/03/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–4 +/–
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Ну конечно, сначала заставки с анимешками, а потом за вами придут нарциссические SJWшки с розовыми челками, и заставят вступить в компартию, по тому что за опенсорс нужно платить! Что будет дальше мы знаем, в стране не останется ни одного инженера, только гуманитарные шариковы будут хвостами махать!
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|3.33, Аноним (32), 14:45, 10/03/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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Лучше уж быть гуманитарием, чем таким альтернативно одаренным, как ты.
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|2.37, Unnamed (??), 16:07, 10/03/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Хочу покрасить волосы в голубой цвет, но поцаны не поймут.
Или аквамариновый (чтобы без аллюзий на голубизну)
В конце-концов я не из них, я натурал на 97%...
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|3.39, iPony129412 (?), 16:50, 10/03/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Я красил гриву в голубой цвет. Вопросов никто не задавал.
Но это прям жесть... Грива как веник 🧹 становится. Вся вот эта химия 🧪
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|1.6, Аноним (6), 10:22, 10/03/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+18 +/–
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Какая полезная штука... Теперь-то я узнаю наконец, какая ось у меня установлена, какое DE и какой процессор у меня в компьютере...
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|2.38, Unnamed (??), 16:09, 10/03/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Это для людей с истероидной акцентупцией.
Программа сделана не для того, чтобы ты это знал, а чтобы мог удобно рассказать другим об этом. Принцип как с фотографированием еды в инстаграмме.
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|3.40, Аноним84701 (ok), 17:01, 10/03/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> Программа сделана не для того, чтобы ты это знал, а чтобы мог удобно рассказать другим об этом.
Первое Правило Кодекса Арчеводов:
1. Расскажи всем, что у тебя Арч!
Скриншоты на страничке автора, как бы, намекают :)
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|1.8, Аноним (8), 10:27, 10/03/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Тогда уж и svgalib это консоль, чего уж там.
Через ssh я эту заставку увижу?
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|2.23, snyan (ok), 12:06, 10/03/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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Для тех, кто не хочет ждать 5 часов, пока screenfetch таки решит вывести что-нибудь.
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|3.25, Sluggard (ok), 12:11, 10/03/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Точно. Утилиты под такую важною задачу вообще должны быть написаны на ассемблере, и запускаться строго под RT-ядром.
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|2.27, Fyjy (?), 12:33, 10/03/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Да, увидишь. Ты же текст через ssh видишь? Тебе еще не выкололи глазки?
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|1.31, Аноним (-), 14:25, 10/03/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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>поддержка рабочего стола Regolith
это который преднастроеный i3 с предустановленными rofi и гномоприложухами?
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