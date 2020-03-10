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Состоялся релиз консольной заставки neofetch 7.0.0

10.03.2020 10:02

Доступен выпуск утилиты neofetch 7.0.0, предназначенной для создания консольных заставок, отображающих сведения о системе, оборудовании и программном обеспечении. По умолчанию программа выводит логотип операционной системы, который можно заменить на произвольную картинку (для терминалов, поддерживающих показ изображений) или ASCII-рисунок. Утилита поддерживает около 150 операционных систем, от Linux и Windows до Minix, AIX и Haiku. Программа написана на Bash и распространяется под лицензией MIT.

В новой версии добавлена поддержка дистрибутивов Proxmox VE, BlackArch, Neptune, Obarun, Drauger OS, macOS Catalina, ArchStrike, Cucumber Linux, EuroLinux, Cleanjaro, Septor Linux, Carbs Linux, EndeavourOS и T2. Добавлена поддержка рабочего стола Regolith. В состав включена подборка компактных логотипов. Обеспечено определение работы оконных менеджеров KWin (KDE) и Mutter (GNOME) с использованием протокола Wayland. Добавлено отображение версии рабочего стола. Добавлена поддержка формата Appimage.



  1. Главная ссылка к новости (https://github.com/dylanaraps/...)
  2. OpenNews: Выпуск утилиты htop 2.1
  3. OpenNews: Представлен lsix, вариант утилиты ls для изображений
  4. OpenNews: Разработка утилиты dstat прекращена из-за недовольства действиями Red Hat
  5. OpenNews: Релиз минималистичного набора системных утилит BusyBox 1.31
  6. OpenNews: Новая версия утилит для работы со SMART-информацией - Smartmontools 7.1
Лицензия: CC-BY
Наводку на новость прислал Аноним999
Тип: Программы
Короткая ссылка: https://opennet.ru/52504-neofetch
Ключевые слова: neofetch, sysinfi
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Обсуждение (36) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, волшебство (?), 10:11, 10/03/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    Найс!
     
  • 1.2, Аноним (2), 10:13, 10/03/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –2 +/
    Пользуюсь screenfetch-ом
     
     
  • 2.35, Аноним (35), 15:31, 10/03/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Я теперь тоже. Хотя и на Bash это странно.
     

  • 1.3, Аноним (3), 10:14, 10/03/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +5 +/
    Тян вместо логотипа дистрибутива - моветон.
     
     
  • 2.5, Аноним (5), 10:19, 10/03/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Фамилия Тян имеет очень интересную историю происхождения и относится к распространенному типу китайских фамилий.

    Фамилия Тян образована от аналогичного китайского имени, которое в переводе на русский язык означает «небо». В китайской мифологии небо осознавалось как высшее божество, правитель мира и хранитель миропорядка. В свою очередь, китайский император считался «сыном неба».

     
  • 2.11, iPony129412 (?), 10:36, 10/03/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    У Fedora надо такое выводить https://fedoraproject.org/wiki/Artwork/Mascot 🔞
     
  • 2.13, Аноним (13), 10:49, 10/03/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ну да сейчас народу кун подавай? :)
     
     
  • 3.15, Аноним (3), 11:06, 10/03/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +3 +/
    >кун подавай
    >macOS Catalina

    Макосникам да, им кунов подавай.

     
  • 2.17, несколько вариантов взаимодействия (?), 11:09, 10/03/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Функциональная нагрузка полоски с цветами тоже неясна.
     
     
  • 3.20, iPony129412 (?), 11:28, 10/03/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Не специалист, но думаю, что это как у этих анимешников.
    У них есть отдельная дисциплина по угадыванию персонажа из мультиков по этакой палке гистограмме цветов.
     
  • 3.34, finkrer (?), 14:59, 10/03/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Это цветовая тема терминала.
     
  • 2.32, Аноним (32), 14:44, 10/03/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Предпочитаешь кунов, противный?
     
  • 2.36, Unnamed (??), 16:03, 10/03/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    А кстати мне нравятся тян.
     

  • 1.4, Твой Отец (?), 10:18, 10/03/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –4 +/
    Ну конечно, сначала заставки с анимешками, а потом за вами придут нарциссические SJWшки с розовыми челками, и заставят вступить в компартию, по тому что за опенсорс нужно платить! Что будет дальше мы знаем, в стране не останется ни одного инженера, только гуманитарные шариковы будут хвостами махать!
     
     
  • 2.9, Твой Отец (?), 10:32, 10/03/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –7 +/
    кто минусует, тот гуманитарий!!!
     
     
  • 3.33, Аноним (32), 14:45, 10/03/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Лучше уж быть гуманитарием, чем таким альтернативно одаренным, как ты.
     
  • 2.10, iPony129412 (?), 10:35, 10/03/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > хвостами махать

    то да, уж лучше бы пони сделали на заставку

     
     
  • 3.22, Аноним (22), 11:54, 10/03/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Кому что: -тян, -кун, -зоо.
     
  • 2.37, Unnamed (??), 16:07, 10/03/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Хочу покрасить волосы в голубой цвет, но поцаны не поймут.
    Или аквамариновый (чтобы без аллюзий на голубизну)
    В конце-концов я не из них, я натурал на 97%...
     
     
  • 3.39, iPony129412 (?), 16:50, 10/03/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Я красил гриву в голубой цвет. Вопросов никто не задавал.
    Но это прям жесть...  Грива как веник 🧹 становится. Вся вот эта химия 🧪
     

  • 1.6, Аноним (6), 10:22, 10/03/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +18 +/
    Какая полезная штука... Теперь-то я узнаю наконец, какая ось у меня установлена, какое DE и какой процессор у меня в компьютере...
     
     
  • 2.7, Твой Отец (?), 10:24, 10/03/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Они действуют тоньше...
     
  • 2.18, I use arch btw (?), 11:14, 10/03/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Это как наклейки на ноуте. Люди их за деньги заказывают.
     
  • 2.38, Unnamed (??), 16:09, 10/03/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Это для людей с истероидной акцентупцией.
    Программа сделана не для того, чтобы ты это знал, а чтобы мог удобно рассказать другим об этом. Принцип как с фотографированием еды в инстаграмме.
     
     
  • 3.40, Аноним84701 (ok), 17:01, 10/03/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Программа сделана не для того, чтобы ты это знал, а чтобы мог удобно рассказать другим об этом.

    Первое Правило Кодекса Арчеводов:
    1. Расскажи всем, что у тебя Арч!
    Скриншоты на страничке автора, как бы, намекают :)

     

  • 1.8, Аноним (8), 10:27, 10/03/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Тогда уж и svgalib это консоль, чего уж там.
    Через ssh я эту заставку увижу?
     
     
  • 2.23, snyan (ok), 12:06, 10/03/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Для тех, кто не хочет ждать 5 часов, пока screenfetch таки решит вывести что-нибудь.
     
     
  • 3.25, Sluggard (ok), 12:11, 10/03/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Точно. Утилиты под такую важною задачу вообще должны быть написаны на ассемблере, и запускаться строго под RT-ядром.
     
  • 2.24, Sluggard (ok), 12:09, 10/03/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А что в screenfetch, и любой такой балалайке, требует русификации?
     
  • 2.27, Fyjy (?), 12:33, 10/03/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Да, увидишь. Ты же текст через ssh видишь? Тебе еще не выкололи глазки?
     

  • 1.19, Аноним (19), 11:21, 10/03/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +2 +/
    Фотка как-то не очень на ANSI-art похожа. Требуется fb-драйвер?
     
  • 1.21, Аноним (21), 11:32, 10/03/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Arch Linux
    Kernel 4.14.10 29-Dec-2017
     
  • 1.26, Лентяй (??), 12:33, 10/03/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Теперь пацанами не стыдно будет :3
     
  • 1.28, Аноним (28), 13:28, 10/03/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +2 +/
    Автор рисунка Илья Кувшинов, если интересно
     
  • 1.29, Аноним (29), 13:34, 10/03/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Xfce-terminal может показывать картинки?
     
  • 1.30, Аноним (-), 14:11, 10/03/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Пацанам нужны на заставке голые девки.
     
  • 1.31, Аноним (-), 14:25, 10/03/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    >поддержка рабочего стола Regolith

    это который преднастроеный i3 с предустановленными rofi и гномоприложухами?

     

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