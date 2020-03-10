Состоялся релиз консольной заставки neofetch 7.0.0

Доступен выпуск утилиты neofetch 7.0.0, предназначенной для создания консольных заставок, отображающих сведения о системе, оборудовании и программном обеспечении. По умолчанию программа выводит логотип операционной системы, который можно заменить на произвольную картинку (для терминалов, поддерживающих показ изображений) или ASCII-рисунок. Утилита поддерживает около 150 операционных систем, от Linux и Windows до Minix, AIX и Haiku. Программа написана на Bash и распространяется под лицензией MIT.

В новой версии добавлена поддержка дистрибутивов Proxmox VE, BlackArch, Neptune, Obarun, Drauger OS, macOS Catalina, ArchStrike, Cucumber Linux, EuroLinux, Cleanjaro, Septor Linux, Carbs Linux, EndeavourOS и T2. Добавлена поддержка рабочего стола Regolith. В состав включена подборка компактных логотипов. Обеспечено определение работы оконных менеджеров KWin (KDE) и Mutter (GNOME) с использованием протокола Wayland. Добавлено отображение версии рабочего стола. Добавлена поддержка формата Appimage.