Новая версия программы для мгновенного обмена сообщениями Miranda NG 0.95.11

2.4 , llolik ( ok ), 13:40, 04/02/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] +2 + / – > Жаль под линь не портировали. Да там напортируешься пожалуй. Они ж без фреймворков пишут на голом WinAPI. Объём кода приличный.

Хотя, я думаю, если есть кто сильно заинтересованный и сможет нормально спортировать - они будут не сильно против. Впрочем, если прямо оочень хочется, то под WINE оно заводится и даже, вроде как, работает.

3.15 , San ( ?? ), 13:52, 04/02/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Подтверждаю: работает великолепно под wine. Бывают проблемы если плагинов разных напихать (вот плагины некоторые не всегда дружат с wine).

4.16 , apollo2k4 ( ok ), 13:56, 04/02/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Всё решаемо, приходите, описывайте. Не всегда проблема в плагине, иногда WINE может криво отрабатывать.

5.25 , x0r ( ?? ), 14:36, 04/02/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – А если просто под winelib собирать?

2.13 , apollo2k4 ( ok ), 13:51, 04/02/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Приходите, автор всегда поможет советом, был порыв я сейчас сделаю всё на Qt но дальше скелета не пошло т.к. желающий пропал.

3.23 , x0r ( ?? ), 14:33, 04/02/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – plugin vk не видится вообще x64 stable/development