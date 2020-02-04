Новая версия программы для мгновенного обмена сообщениями Miranda NG 0.95.11

Опубликован новый значительный выпуск мультипротокольного клиента для мгновенного обмена сообщениями Miranda NG 0.95.11, продолжающего развитие программы Miranda. Среди поддерживаемых протоколов: Discord, Facebook, ICQ, IRC, Jabber/XMPP, SkypeWeb, Steam, Tox, Twitter и VKontakte. Код проекта написан на языке C++ и распространяется под лицензией GPLv2. Программа поддерживает работу только на платформе Windows.

Из наиболее заметных изменений в новой версии отмечается: