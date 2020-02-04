Новая версия программы для мгновенного обмена сообщениями Miranda NG 0.95.11

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|2.4, llolik (ok), 13:40, 04/02/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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> Жаль под линь не портировали.
Да там напортируешься пожалуй. Они ж без фреймворков пишут на голом WinAPI. Объём кода приличный.
Хотя, я думаю, если есть кто сильно заинтересованный и сможет нормально спортировать - они будут не сильно против.
Впрочем, если прямо оочень хочется, то под WINE оно заводится и даже, вроде как, работает.
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|3.15, San (??), 13:52, 04/02/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Подтверждаю: работает великолепно под wine. Бывают проблемы если плагинов разных напихать (вот плагины некоторые не всегда дружат с wine).
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|4.16, apollo2k4 (ok), 13:56, 04/02/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Всё решаемо, приходите, описывайте. Не всегда проблема в плагине, иногда WINE может криво отрабатывать.
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|2.13, apollo2k4 (ok), 13:51, 04/02/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Приходите, автор всегда поможет советом, был порыв я сейчас сделаю всё на Qt но дальше скелета не пошло т.к. желающий пропал.
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|2.9, llolik (ok), 13:46, 04/02/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> Миранда еще жива Оо
Судя по git-у, живей некоторых живых.
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|1.3, Аноним (3), 13:36, 04/02/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–5 +/–
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>Miranda
>только на платформе Windows
Ну и нахиба это здесь? Жипиэль так себе отмазка, если что. Какой-то месяц мессенджеров прям, никому не нужных.
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|2.5, iPony129412 (?), 13:41, 04/02/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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То постоянно кричат, что XMPP живее всех живых.
А это один из немногих XMPP клиентов, который ну хотя бы просто не стыдно ставить. Есть конечно такое чувство слабого недовольства, но на фоне других...
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|1.8, Аноним (-), 13:44, 04/02/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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>Улучшена поддержка... Discord
и что, прям работает? Или как в пиджине - через одно место?
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|2.11, apollo2k4 (ok), 13:50, 04/02/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Работает, но с некоторыми оговорками на интерфейсные различия между клиентом Discord и миранды
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|1.12, Sluggard (ok), 13:51, 04/02/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Начало конца ОпенНета...
Надо просить Чиркова сделать игнорирование тегов, с возможностью фильтровать главную.
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|2.17, Crazy Alex (??), 14:00, 04/02/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Чем тебе миранда не угодила? Свобода и в лицензии, и по духу - избавляет от необходимости держать проприетарные клиенты.
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|3.19, Sluggard (ok), 14:09, 04/02/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> Чем тебе миранда не угодила? Свобода и в лицензии, и по духу
> - избавляет от необходимости держать проприетарные клиенты.
Новости о win-only ПО, пусть и свободном, выглядят тут инородно. Дальше что? Релизы Notepad++, MPC и VirtualDub?
Естественно, это исключительно моё личное мнение, до которого никому нет дела. :)
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|2.22, Аноним (22), 14:31, 04/02/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> Начало конца
> Надо просить
Да-да. Именно с этого конец и начинается. Вот с таких манипуляций. Сейчас ты ответишь, что тебе не надо, потому ты не попросил?
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|2.24, llolik (ok), 14:36, 04/02/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> miranda-im rip? :(
Костяк команды Miranda-NG - это почти вся команда Miranda-IM. За минусом одного разработчика, на которого осталась (и успешно издохла) M-IM. Собственно драма - https://habr.com/ru/post/151343/ .
Вкратце, модель развития была изначально маложизнеспособной + конфликт двух ключевых разработчиков.
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