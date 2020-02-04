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Новая версия программы для мгновенного обмена сообщениями Miranda NG 0.95.11

04.02.2020 11:30

Опубликован новый значительный выпуск мультипротокольного клиента для мгновенного обмена сообщениями Miranda NG 0.95.11, продолжающего развитие программы Miranda. Среди поддерживаемых протоколов: Discord, Facebook, ICQ, IRC, Jabber/XMPP, SkypeWeb, Steam, Tox, Twitter и VKontakte. Код проекта написан на языке C++ и распространяется под лицензией GPLv2. Программа поддерживает работу только на платформе Windows.

Из наиболее заметных изменений в новой версии отмечается:

  • Реализация общего окна сообщений, которое может обслуживать как беседы, так и групповые чаты;
  • Плагин с универсальным интерфейсом окна журнала, поддерживающий работу как со встроенным журналом, так и с альтернативными журналами;
  • Новый плагин Facebook, который не приводит к блокированию учётной записи;
  • Улучшена поддержка протоколов Discord, ICQ, IRC, Jabber, SkypeWeb, Steam, Twitter и VKontakte;
  • Обновлены библиотеки BASS, libcurl, libmdbx, SQLite и tinyxml2.


  1. Главная ссылка к новости (https://www.miranda-ng.org/ru/...)
  2. OpenNews: Релиз клиента для мгновенного обмена сообщениями Pidgin 2.13.0
  3. OpenNews: Пятый тестовый выпуск системы мгновенного обмена сообщениями от проекта Tor
  4. OpenNews: Завершено открытие серверной части сервиса мгновенного обмена сообщениями Wire
  5. OpenNews: Открыт код сервиса мгновенного обмена сообщениями Gitter
  6. OpenNews: Доступен клиент мгновенного обмена сообщениями Instantbird 1.5
Автор новости: Тот_Самый_Анонимус
Тип: Программы
Ключевые слова: im, miranda
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  • 1.1, derfenix (ok), 13:34, 04/02/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +4 +/
    Чёт аж на ностальгию пробило.. Жаль под линь не портировали.
     
     
  • 2.4, llolik (ok), 13:40, 04/02/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    > Жаль под линь не портировали.

    Да там напортируешься пожалуй. Они ж без фреймворков пишут на голом WinAPI. Объём кода приличный.
    Хотя, я думаю, если есть кто сильно заинтересованный и сможет нормально  спортировать - они будут не сильно против.

    Впрочем, если прямо оочень хочется, то под WINE оно заводится и даже, вроде как, работает.

     
     
  • 3.15, San (??), 13:52, 04/02/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Подтверждаю: работает великолепно под wine. Бывают проблемы если плагинов разных напихать (вот плагины некоторые не всегда дружат с wine).
     
     
  • 4.16, apollo2k4 (ok), 13:56, 04/02/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Всё решаемо, приходите, описывайте. Не всегда проблема в плагине, иногда WINE может криво отрабатывать.
     
     
  • 5.25, x0r (??), 14:36, 04/02/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А если просто под winelib собирать?
     
  • 2.13, apollo2k4 (ok), 13:51, 04/02/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Приходите, автор всегда поможет советом, был порыв я сейчас сделаю всё на Qt но дальше скелета не пошло т.к. желающий пропал.
     
     
  • 3.23, x0r (??), 14:33, 04/02/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    plugin vk не видится вообще x64 stable/development
     

  • 1.2, Аноним (2), 13:34, 04/02/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +4 +/
    Миранда еще жива Оо
     
     
  • 2.9, llolik (ok), 13:46, 04/02/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Миранда еще жива Оо

    Судя по git-у, живей некоторых живых.

     

  • 1.3, Аноним (3), 13:36, 04/02/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –5 +/
    >Miranda
    >только на платформе Windows

    Ну и нахиба это здесь? Жипиэль так себе отмазка, если что. Какой-то месяц мессенджеров прям, никому не нужных.

     
     
  • 2.5, iPony129412 (?), 13:41, 04/02/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    То постоянно кричат, что XMPP живее всех живых.
    А это один из немногих XMPP клиентов, который ну хотя бы просто не стыдно ставить. Есть конечно такое чувство слабого недовольства, но на фоне других...
     
     
  • 3.7, Аноним (7), 13:43, 04/02/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А винду ставить не стыдно? :)
     
     
  • 4.10, Онаним (?), 13:49, 04/02/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –2 +/
    С чего бы вдруг?
     
     
  • 5.18, пох. (?), 14:03, 04/02/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Ты ТАКОЙ ЖЕ КАК ВСЕ, ФУ, ФУ быть таким!

     
  • 4.14, Sluggard (ok), 13:52, 04/02/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Винда зачастую предустановлена, какой тут стыд. :)
     
     
  • 5.21, Аноним (7), 14:27, 04/02/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    В предустановленной тоже надо с EULA сначала согласиться.
     

  • 1.8, Аноним (-), 13:44, 04/02/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    >Улучшена поддержка... Discord

    и что, прям работает? Или как в пиджине - через одно место?

     
     
  • 2.11, apollo2k4 (ok), 13:50, 04/02/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Работает, но с некоторыми оговорками на интерфейсные различия между клиентом Discord и миранды
     

  • 1.12, Sluggard (ok), 13:51, 04/02/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Начало конца ОпенНета...
    Надо просить Чиркова сделать игнорирование тегов, с возможностью фильтровать главную.
     
     
  • 2.17, Crazy Alex (??), 14:00, 04/02/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Чем тебе миранда не угодила? Свобода и в лицензии, и по духу - избавляет от необходимости держать проприетарные клиенты.
     
     
  • 3.19, Sluggard (ok), 14:09, 04/02/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Чем тебе миранда не угодила? Свобода и в лицензии, и по духу
    > - избавляет от необходимости держать проприетарные клиенты.

    Новости о win-only ПО, пусть и свободном, выглядят тут инородно. Дальше что? Релизы Notepad++, MPC и VirtualDub?
    Естественно, это исключительно моё личное мнение, до которого никому нет дела. :)

     
  • 2.22, Аноним (22), 14:31, 04/02/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    > Начало конца
    > Надо просить

    Да-да. Именно с этого конец и начинается. Вот с таких манипуляций. Сейчас ты ответишь, что тебе не надо, потому ты не попросил?

     

  • 1.20, Any Name (?), 14:20, 04/02/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Извините за off-topic, насколько я понял, miranda-im rip? :(
     
     
  • 2.24, llolik (ok), 14:36, 04/02/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > miranda-im rip? :(

    Костяк команды Miranda-NG - это почти вся команда Miranda-IM. За минусом одного разработчика, на которого осталась (и успешно издохла) M-IM. Собственно драма - https://habr.com/ru/post/151343/ .

    Вкратце, модель развития была изначально маложизнеспособной + конфликт двух ключевых разработчиков.

     

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